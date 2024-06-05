🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 9 отзывов Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль Начало: 7.30 15 999 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 2 отзыва Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Избербаша Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана Начало: 7.30 15 999 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Избербаша Посетить столицу древнего феодального государства и побывать в гостях у высокогорных ювелиров Начало: 7.30 15 980 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 8 отзывов Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России Начало: 7.30 15 999 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов 5 отзывов Экскурсия в Дербент: Нарын-кала, экраноплан «Лунь» и древние мечети Погрузитесь в историю древнейшего города России, исследуя его уникальные памятники и современные достопримечательности Начало: По согласованию с туристом Расписание: По договоренности от 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Путешествие к дагестанскому Мачу-Пикчу: аул-призрак Гамсутль и жемчужины природы Погрузитесь в мир древних традиций и неповторимых пейзажей Дагестана, посетив аул-призрак Гамсутль и другие живописные места Начало: По согласованию с туристом Расписание: По договоренности от 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 10 часов 3 отзыва Сулакский каньон и бархан Сарыкум: эксклюзивное путешествие в Дагестане Приглашаем на незабываемое путешествие по живописным местам Дагестана, где вас ждут удивительные природные красоты Начало: То желанию туриста Расписание: Ежедневно в 9:00 от 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Путешествие к Салтинскому водопаду и историческому Гунибу в Дагестане Откройте для себя красоту Дагестана: от подземного водопада до исторического Гуниба в увлекательной индивидуальной экскурсии Начало: По договоренности с туристом Расписание: Каждый день в удобное для вас время от 15 000 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Исторический Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Избербаша Погрузитесь в многовековую историю Дербента и уникальность экраноплана «Лунь» в индивидуальной экскурсии Начало: По договоренности с туристом Расписание: Каждый день в удобное для вас время от 15 000 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Горный Хунзах и водопад Тобот: Путешествие по дикой природе Дагестана Откройте для себя красоту гор Дагестана в индивидуальной экскурсии. Горный Хунзах, водопад Тобот и многое другое ждут вас Начало: По договоренности с туристом от вашей локации Расписание: Каждый день в удобное время от 14 500 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Индивидуальная экскурсия: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша Индивидуальная экскурсия в Дагестан: Сулакский каньон и бархан Сарыкум. Прогулка на катере, уникальные пейзажи и культурные традиции Начало: По договоренности с туристом Расписание: Каждый день в удобное для вас время от 15 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 10 часов 9 отзывов Красоты Юждага: Хучнинский водоплан и экраноплан «Лунь» в Избербаше Погрузитесь в мир дагестанской природы, истории и техники за один день. Вас ждут незабываемые впечатления Начало: Улица У.Д. Буйнакского, уч1 Расписание: Ежедневно 13 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 10 часов Дагестанский Мачу-Пикчу: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад Начало: Избербаш, ул. Ленина 2 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 10 часов Чудесный Дагестан: природные красоты и дегустация форели Погрузитесь в атмосферу дагестанской природы, посетив уникальные места и насладившись местной кухней Начало: Избербаш, ул Ленина 2 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 11 часов Дербент и Самурский лес: путешествие по сокровищам Дагестана Погрузитесь в историю и природу Дагестана с экскурсией в Дербент и Самурский лес. Незабываемые впечатления гарантированы Начало: По желанию туриста Расписание: Ежедневно в 8:00 09:00 10:00 11:00 12:00 от 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 13 часов Экскурсия «Горный Гуниб и подземный Салтинский водопад» Начало: По желанию туриста Расписание: Каждый день в 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов Экскурсия в Избербаш: Карадахская теснина и Гоор - путешествие по Дагестану Погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей Дагестана. Славный Гоор и Карадахская теснина ждут вас Начало: По договоренности с туристом Расписание: Поездки проходят каждый день в удобное для вас время выезда с 7 утра до 10 утра от 17 000 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 12 часов Путешествие по Дагестану: лиановый лес, Живые озера и «Лунь» Знакомство с уникальными природными и историческими достопримечательностями Дагестана в одной поездке Начало: По договоренности с туристом Расписание: Выезды каждый день в удобное для Вас время от 18 000 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 13 часов Взгляд со всех сторон: эксклюзивное путешествие по Сулакскому каньону Откройте для себя уникальные красоты Сулакского каньона в Избербаше с эксклюзивным VIP-туром, полным приключений и открытий Начало: По договоренности с туристом Расписание: Ежедневно рано утром с 6 утра от 28 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 10 часов Джунгли Дагестана: экскурсия в Самурский лес Отправьтесь в уникальное путешествие по Самурскому лесу. Откройте для себя Живые озера и древний 800-летний платан. Природа Дагестана ждет вас Начало: Улица У.Д. Буйнакского, уч1 Расписание: Ежедневно 17 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 12 часов Индивидуальная экскурсия. Колоритная Чеченская Республика из Избербаша Начало: Остановка №1. Южный выезд из города Расписание: Ежедневно 23 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 11 часов Индивидуальная: Гуниб и Салтинское ущелье из Избербаша Начало: Остановка №1. Южный выезд из города Расписание: Ежедневно 23 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 9 часов Индивидуальная экскурсия: Кубачи из Избербаша Начало: Остановка №1. Южный выезд из города Расписание: Ежедневно 21 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 12 часов Индивидуальная Хунзах, «Каменная чаша» из Избербаша Проведите день среди гор Дагестана, посетите труднодоступные, но живописные места. Вас ждут водопад Тобот, село Хунзах и плато Матлас Начало: Остановка №1. Южный выезд из города Расписание: Ежедневно 23 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 14 часов Индивидуальная экскурсия. Гоор и Кахиб из Избербаша Узнайте легенды древних городов Кахиб и Гоор, насладитесь видами с Языка тролля и откройте для себя горный Дагестан. Путешествие начинается в Избербаше Начало: Остановка №1 на трассе. Южный выезд из города Расписание: Ежедневно 23 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 12 часов Индивидуальная: в Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша: откройте для себя заброшенный аул и удивительный природный памятник Начало: Остановка №1. Южный выезд из города Расписание: Ежедневно 23 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 12 часов Индивидуальная экскурсия. Сулакский каньон из Избербаша Путешествие к Сулакскому каньону из Избербаша подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя уникальные природные красоты Дагестана Начало: Остановка №1. Южный выезд из города Расписание: Ежедневно в 07:00, 07:30 20 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 11 часов Индивидуальная. Сулакский каньон и Зубутли из Избербаша Погрузитесь в мир Сулакского каньона, отправившись на джипах и катере. Водопады, пещеры и форелевое хозяйство ждут вас Начало: Остановка №1. Южный выезд из города Расписание: Ежедневно 07:00, 07:30 23 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 12 часов По каньонам и пустыне - Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша Погрузитесь в красоту Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум ждут вас. Удивительные пейзажи и захватывающие дух виды гарантированы Начало: По договоренности с Туристом Расписание: ежедневно от 10 000 ₽ за всё до 5 чел.