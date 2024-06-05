Индивидуальные экскурсии в Избербаше с личным гидом

Найдено 30 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Избербаше, цены от 9 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
9 отзывов
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
15 999 за всё до 4 чел.
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Избербаша
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Избербаша
Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
15 999 за всё до 4 чел.
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Избербаша
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Избербаша
Посетить столицу древнего феодального государства и побывать в гостях у высокогорных ювелиров
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
15 980 за всё до 4 чел.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
8 отзывов
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
15 999 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур в древний город Дербент
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Экскурсия в Дербент: Нарын-кала, экраноплан «Лунь» и древние мечети
Погрузитесь в историю древнейшего города России, исследуя его уникальные памятники и современные достопримечательности
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 14 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальная поездка в аул-призрак Гамсутль
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Путешествие к дагестанскому Мачу-Пикчу: аул-призрак Гамсутль и жемчужины природы
Погрузитесь в мир древних традиций и неповторимых пейзажей Дагестана, посетив аул-призрак Гамсутль и другие живописные места
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 3 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - индивидуальная поездка
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: эксклюзивное путешествие в Дагестане
Приглашаем на незабываемое путешествие по живописным местам Дагестана, где вас ждут удивительные природные красоты
Начало: То желанию туриста
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 08:00
10 июня в 07:30
от 9 000 за всё до 4 чел.
Очаровательный Гуниб и Салтинский водопад из Избербаша
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Путешествие к Салтинскому водопаду и историческому Гунибу в Дагестане
Откройте для себя красоту Дагестана: от подземного водопада до исторического Гуниба в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Каждый день в удобное для вас время
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 15 000 за всё до 2 чел.
Исторический Дербент и «Лунь» из Избербаша
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Исторический Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Избербаша
Погрузитесь в многовековую историю Дербента и уникальность экраноплана «Лунь» в индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Каждый день в удобное для вас время
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 15 000 за всё до 2 чел.
Горный Хунзах, альпийские луга из Избербаша
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Горный Хунзах и водопад Тобот: Путешествие по дикой природе Дагестана
Откройте для себя красоту гор Дагестана в индивидуальной экскурсии. Горный Хунзах, водопад Тобот и многое другое ждут вас
Начало: По договоренности с туристом от вашей локации
Расписание: Каждый день в удобное время
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 14 500 за всё до 2 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - из Избербаша
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша
Индивидуальная экскурсия в Дагестан: Сулакский каньон и бархан Сарыкум. Прогулка на катере, уникальные пейзажи и культурные традиции
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Каждый день в удобное для вас время
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 15 000 за всё до 2 чел.
Красоты Юждага: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Красоты Юждага: Хучнинский водоплан и экраноплан «Лунь» в Избербаше
Погрузитесь в мир дагестанской природы, истории и техники за один день. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Улица У.Д. Буйнакского, уч1
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 000 за всё до 5 чел.
Дагестанский Мачу-Пикчу: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Индивидуальная
10 часов
Дагестанский Мачу-Пикчу: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Начало: Избербаш, ул. Ленина 2
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Чудесный Дагестан: бархан, каньон и форелевое хозяйство
Индивидуальная
10 часов
Чудесный Дагестан: природные красоты и дегустация форели
Погрузитесь в атмосферу дагестанской природы, посетив уникальные места и насладившись местной кухней
Начало: Избербаш, ул Ленина 2
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Дербент и Самурский лес
Индивидуальная
11 часов
Дербент и Самурский лес: путешествие по сокровищам Дагестана
Погрузитесь в историю и природу Дагестана с экскурсией в Дербент и Самурский лес. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По желанию туриста
Расписание: Ежедневно в 8:00 09:00 10:00 11:00 12:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 14 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия «Горный Гуниб и подземный Салтинский водопад»
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия «Горный Гуниб и подземный Салтинский водопад»
Начало: По желанию туриста
Расписание: Каждый день в 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Славный Гоор и Карадахская теснина из Избербаша
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Избербаш: Карадахская теснина и Гоор - путешествие по Дагестану
Погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей Дагестана. Славный Гоор и Карадахская теснина ждут вас
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Поездки проходят каждый день в удобное для вас время выезда с 7 утра до 10 утра
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 17 000 за всё до 2 чел.
«Лунь», Самурский Лиановый лес и Живые озера
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по Дагестану: лиановый лес, Живые озера и «Лунь»
Знакомство с уникальными природными и историческими достопримечательностями Дагестана в одной поездке
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Выезды каждый день в удобное для Вас время
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 000 за всё до 3 чел.
Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
Индивидуальная
13 часов
Взгляд со всех сторон: эксклюзивное путешествие по Сулакскому каньону
Откройте для себя уникальные красоты Сулакского каньона в Избербаше с эксклюзивным VIP-туром, полным приключений и открытий
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно рано утром с 6 утра
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 28 000 за всё до 2 чел.
Джунгли Дагестана: экскурсия в Самурский лес
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Джунгли Дагестана: экскурсия в Самурский лес
Отправьтесь в уникальное путешествие по Самурскому лесу. Откройте для себя Живые озера и древний 800-летний платан. Природа Дагестана ждет вас
Начало: Улица У.Д. Буйнакского, уч1
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000 за всё до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия. Колоритная Чеченская Республика из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия. Колоритная Чеченская Республика из Избербаша
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
23 000 за всё до 6 чел.
Индивидуальная: Гуниб и Салтинское ущелье из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная: Гуниб и Салтинское ущелье из Избербаша
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 000 за всё до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Кубачи из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия: Кубачи из Избербаша
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
21 000 за всё до 6 чел.
Индивидуальная Хунзах, «Каменная чаша» из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная Хунзах, «Каменная чаша» из Избербаша
Проведите день среди гор Дагестана, посетите труднодоступные, но живописные места. Вас ждут водопад Тобот, село Хунзах и плато Матлас
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 000 за всё до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия. Гоор и Кахиб из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
14 часов
Индивидуальная экскурсия. Гоор и Кахиб из Избербаша
Узнайте легенды древних городов Кахиб и Гоор, насладитесь видами с Языка тролля и откройте для себя горный Дагестан. Путешествие начинается в Избербаше
Начало: Остановка №1 на трассе. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 000 за всё до 6 чел.
Индивидуальная: в Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная: в Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша
Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша: откройте для себя заброшенный аул и удивительный природный памятник
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 000 за всё до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия. Сулакский каньон из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия. Сулакский каньон из Избербаша
Путешествие к Сулакскому каньону из Избербаша подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя уникальные природные красоты Дагестана
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно в 07:00, 07:30
29 июня в 07:00
29 июля в 07:00
20 000 за всё до 6 чел.
Индивидуальная. Сулакский каньон и Зубутли из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная. Сулакский каньон и Зубутли из Избербаша
Погрузитесь в мир Сулакского каньона, отправившись на джипах и катере. Водопады, пещеры и форелевое хозяйство ждут вас
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно 07:00, 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 000 за всё до 6 чел.
По каньонам и пустыне - Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
По каньонам и пустыне - Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша
Погрузитесь в красоту Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум ждут вас. Удивительные пейзажи и захватывающие дух виды гарантированы
Начало: По договоренности с Туристом
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000 за всё до 5 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Избербаша
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: незабываемое путешествие из Избербаша
Приключение на джипе к живописным уголкам Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум ждут вас
Начало: У вашего отеля
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
15 999 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
    Хотим от всей нашей компании выразить благодарность Идрису за замечательную поездку. Было интересно, познавательно. Дорога в Гамсутль оказалась не простой, но благодаря поддержки Идриса мы её осилили! Рекомендуем всем, получите незабываемые впечатления!
  • Л
    Людмила
    13 мая 2024
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
    Отличная экскурсия! Наш замечательный гид Идрис рассказал очень интересного об истории, людях, природе Дагестана. Маршрут был сложный, но безумно интересный. Мы увидели
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    невероятно красивые места. Особенно, конечно, захватывает дух от вида с самой высокой башни Гамсутля 😍 И благодаря рекомендации Идриса мы попробовали ооочень вкусные национальные блюда: абрикосовую кашу с урбечем, чуду и курзе. Спасибо большое!!!

    Отличная экскурсия!
  • Л
    Людмила
    10 мая 2024
    Индивидуальный тур в древний город Дербент
    Отличная экскурсия 👍👍 Спасибо огромное нашему гиду Рашиду. Выбрал наиболее оптимальный маршрут, мы нигде не стояли в пробках. Очень интересно рассказывал.
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    А за выбор ресторана для обеда вообще респект 😊 В общем, это был замечательный день. Мы зарядились положительными эмоциями на 1000 % Спасибо 💖

  • П
    Павел
    6 апреля 2024
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум - индивидуальная поездка
    Все было хорошо. Забрали от места проживания и привезли туда же. По дороге рассказали о Дагестане, местных обычаях, языке. Было
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    очень интересно. Увидели Сулакский каньон с нескольких ракурсов, пообедали на форелевый ферме, там шикарный ресторан с демократичными ценами, потом отправились на бархан. Не пожалели что взяли именно индивидуальный тур, в каждом месте было время пофотографировать и рассмотреть все, и никто не подгонял. Ездили вдвоем. Остались очень довольны

  • Г
    Голякова
    5 февраля 2024
    Красоты Юждага: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
    Одни ++++. Были с подругой на НГ. Дней взяли мало и пожалелт, если б знали что такие крутые экскурсии, остались
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    бы ещё. Спасибо Кавказ Туру за профессионализм, внимательность и доброжелательность к каждому. Решили вернуться, поехать туда, куда не успели. Кавказ тур ждите нас

  • С
    Светлана
    17 января 2024
    Красоты Юждага: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
    Добрый день! Отличнейшая экскурсия на красивый водопад, Лунь, крепость. Спасибо гиду Надиму, интересные рассказы, добавил в программу незапланированное красивейшее ущелье,
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    останавливался по любой просьбе, угощал вкусными лепешками и обедом с замечательным видом, делал фото. Даже нет минусов, не к чему придраться и не хочется, когда по полной наслаждаешься поездкой, понравилось, что был не ранний выезд, практически индивидуальная экскурсия по цене групповой, комфортный автомобиль. Остались только приятные впечатления и рекомендации

  • М
    Мария
    12 ноября 2023
    Красоты Юждага: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
    ездили с Казимом на чудесную экскурсию к Хучнинскому водопаду, на крепость семи братьев и сестры, а также к экраноплану Лунь.
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    Хотим выразить огромную благодарность за чудесный и очень информативный день, все прошло душевно и интересно на одном дыхании. До сих пор под впечатлением, большое спасибо

  • Н
    Наталья
    5 ноября 2023
    Индивидуальная поездка в аул-призрак Гамсутль
    Сегодня был чудесный день! Экскурсия удалась на 200%!!! Спасибо большое гиду Баширу. Пунктуальный, интересный, внимательный, веселый. Поездка была легкой, без суеты, в комфортном темпе. А какие места!!! Красота неописуемая!!! Это нужно видеть.
  • С
    Светлана
    18 сентября 2023
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
    15 сентября ездили с Идрисом на экскурсию в Гамсутль. Получили большое удовольствие от увиденного и услышанного. Особенно хочется отметить аккуратное вождение по таким сложным горным дорогам.
  • Н
    Наталия
    12 сентября 2023
    Исторический Дербент и «Лунь» из Избербаша
    Спасибо огромное Kochevnik Travel! Несмотря на погодные условия, экскурсия в сопровождение гида Тажудина прошла великолепно! Получили массу приятных впечатлений. Организация и программа экскурсии на высоте!)

Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Избербаше
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30
  1. Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
  2. Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Избербаша
  3. Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Избербаша
  4. Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша
  5. Индивидуальный тур в древний город Дербент
Какие места ещё посмотреть в Избербаше
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Хунзах
  4. Гамсутль
Сколько стоит экскурсия по Избербашу в июне 2024
Сейчас в Избербаше в категории "Индивидуальные" можно забронировать 30 экскурсий и билетов от 9 000 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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