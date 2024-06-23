Погрузитесь в атмосферу заброшенного аула Гамсутль и откройте для себя красоты Салтинской теснины. Уникальные природные и исторические объекты ждут вас
Отправляйтесь в незабываемое путешествие из Избербаша в аул-призрак Гамсутль, который опустел в 2015 году.
Здесь вы узнаете историю этого места, увидите стены домов, словно вырастающие из скал, и поймёте, почему его читать дальше
называют дагестанским Мачу-Пикчу.
Далее вас ждут искусственные водопады на реке Каракойсу, созданные при строительстве Гергебильской и Гунибской ГЭС. Завершит экскурсию посещение Салтинской теснины с её подземным водопадом. Включены транспорт, услуги гида и обед из традиционных кавказских блюд
5 причин купить эту экскурсию
🌄 Уникальные виды
🏞️ Исторические места
🍲 Традиционная кухня
🚍 Удобный транспорт
🗺️ Профессиональные гиды
Что можно увидеть
Гамсутль
Гергебильская ГЭС
Гунибская ГЭС
Салтинская теснина
Ближайшие даты:
Время начала: 07:10
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Призрачно всё…
Наша экскурсия начнётся с посещения Гамсутля. По пути я расскажу вам, чем знаменит этот аул и кто жил в нём до 2015 года, когда он полностью опустел. Побывав там, вы поймёте, почему местные прозвали Гамсутль дагестанским Мачу-Пикчу, и увидите стены домов, словно вырастающие из скал.
В этом мире бушующем
Далее нас ждут места, где бурлит жизнь — в прямом смысле этого слова! На реке Каракойсу вы увидите искусственные водопады, которые появились при строительстве Гергебильской и Гунибской ГЭС. А после горных просторов отправимся в тенистую Салтинскую теснину. Вы увидите, как река за долгие годы пробила себе путь сквозь скалы, и насколько красивым может быть подземный водопад.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
Что включено
• транспорт (туда и обратно) • услуги гида-проводника • обед — национальная кухня
Что не включено
• транспорт до подъёма и спуск в Гамсутль (100 руб. в одну сторону) • билет на Салтинский водопад (100 руб.) • личные расходы • сувениры
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
ул. Советская
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:10
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Избербаше
Провёл экскурсии для 5643 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Михаил, я представляю туристическое агентство в Дагестане. У нас большой штат квалифицированных гидов, водителей и менеджеров. Совместно мы разработали множество маршрутов: от классических до экстремальных. С радостью покажем вам любимый Дагестан.