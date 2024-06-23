Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль и Салтин

Погрузитесь в атмосферу заброшенного аула Гамсутль и откройте для себя красоты Салтинской теснины. Уникальные природные и исторические объекты ждут вас
Отправляйтесь в незабываемое путешествие из Избербаша в аул-призрак Гамсутль, который опустел в 2015 году.

Здесь вы узнаете историю этого места, увидите стены домов, словно вырастающие из скал, и поймёте, почему его
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называют дагестанским Мачу-Пикчу.

Далее вас ждут искусственные водопады на реке Каракойсу, созданные при строительстве Гергебильской и Гунибской ГЭС. Завершит экскурсию посещение Салтинской теснины с её подземным водопадом. Включены транспорт, услуги гида и обед из традиционных кавказских блюд

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌄 Уникальные виды
  2. 🏞️ Исторические места
  3. 🍲 Традиционная кухня
  4. 🚍 Удобный транспорт
  5. 🗺️ Профессиональные гиды

Что можно увидеть

  • Гамсутль
  • Гергебильская ГЭС
  • Гунибская ГЭС
  • Салтинская теснина
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль и Салтин
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль и Салтин
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль и Салтин
Ближайшие даты:
Время начала: 07:10

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Призрачно всё…

Наша экскурсия начнётся с посещения Гамсутля. По пути я расскажу вам, чем знаменит этот аул и кто жил в нём до 2015 года, когда он полностью опустел. Побывав там, вы поймёте, почему местные прозвали Гамсутль дагестанским Мачу-Пикчу, и увидите стены домов, словно вырастающие из скал.

В этом мире бушующем

Далее нас ждут места, где бурлит жизнь — в прямом смысле этого слова! На реке Каракойсу вы увидите искусственные водопады, которые появились при строительстве Гергебильской и Гунибской ГЭС. А после горных просторов отправимся в тенистую Салтинскую теснину. Вы увидите, как река за долгие годы пробила себе путь сквозь скалы, и насколько красивым может быть подземный водопад.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.

Что включено

• транспорт (туда и обратно)
• услуги гида-проводника
• обед — национальная кухня

Что не включено

• транспорт до подъёма и спуск в Гамсутль (100 руб. в одну сторону)
• билет на Салтинский водопад (100 руб.)
• личные расходы
• сувениры

ежедневно в 07:10

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 300 ₽
Дети до 3 лет100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
ул. Советская
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:10
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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