Отправляйтесь в незабываемое путешествие из Избербаша в аул-призрак Гамсутль, который опустел в 2015 году.Здесь вы узнаете историю этого места, увидите стены домов, словно вырастающие из скал, и поймёте, почему его

называют дагестанским Мачу-Пикчу. Далее вас ждут искусственные водопады на реке Каракойсу, созданные при строительстве Гергебильской и Гунибской ГЭС. Завершит экскурсию посещение Салтинской теснины с её подземным водопадом. Включены транспорт, услуги гида и обед из традиционных кавказских блюд

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Призрачно всё…

Наша экскурсия начнётся с посещения Гамсутля. По пути я расскажу вам, чем знаменит этот аул и кто жил в нём до 2015 года, когда он полностью опустел. Побывав там, вы поймёте, почему местные прозвали Гамсутль дагестанским Мачу-Пикчу, и увидите стены домов, словно вырастающие из скал.

В этом мире бушующем

Далее нас ждут места, где бурлит жизнь — в прямом смысле этого слова! На реке Каракойсу вы увидите искусственные водопады, которые появились при строительстве Гергебильской и Гунибской ГЭС. А после горных просторов отправимся в тенистую Салтинскую теснину. Вы увидите, как река за долгие годы пробила себе путь сквозь скалы, и насколько красивым может быть подземный водопад.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.

Что включено

• транспорт (туда и обратно)

• услуги гида-проводника

• обед — национальная кухня

Что не включено

• транспорт до подъёма и спуск в Гамсутль (100 руб. в одну сторону)

• билет на Салтинский водопад (100 руб.)

• личные расходы

• сувениры