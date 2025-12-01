Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы За порцией горной красоты и настоящим кавказским колоритом отправляемся в труднодоступные горные селения Дагестана! Вы пройдете по атмосферным улочкам аула-призрака Гамсутля и полюбуетесь горами с высоты птичьего полета. Увидите удивительные Чохские террасы. А так же Салтинскую теснину с подземным водопадом, которая никого не оставит равнодушным.

Али Ваш гид в Избербаше Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 12 часов Размер группы 1-4 человека Как проходит Пешком 20 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 06:00

Описание экскурсии Гамсутль Вас ждет восхождение к дагестанскому Мачу-пикчу. Вы пройдете по горной тропе, услышите истории о жителях села, преданиях и набегах. Погуляете по улочкам заброшенного селения и познакомитесь с застройкой высокогорных дагестанских аулов. Чохские террасы Удивительные ландшафты вблизи аула Чох, созданные природой и человеком, напомнят вам рисовые террасы. Рукотворные террасы впечатлят вас не только видами: вы поймете, насколько тяжел сельскохозяйственный труд в горной местности, и узнаете, как жители создавали эти террасы. Салтинская теснина Мы посетим живописный природный памятник. В глубине теснины вы увидите необычный подземный водопад и сделаете яркие снимки фотогеничных «интерьеров» ущелья. Гунибская и Гергебильская ГЭС Так же по пути у нас будут остановки на двух ГЭС. Мы посмотрим на плотины в окружении скал, и насладимся прекрасными видами.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату