За порцией горной красоты и настоящим кавказским колоритом отправляемся в труднодоступные горные селения Дагестана! Вы пройдете по атмосферным улочкам аула-призрака Гамсутля и полюбуетесь горами с высоты птичьего полета. Увидите удивительные Чохские террасы. А так же Салтинскую теснину с подземным водопадом, которая никого не оставит равнодушным.
Описание экскурсииГамсутль Вас ждет восхождение к дагестанскому Мачу-пикчу. Вы пройдете по горной тропе, услышите истории о жителях села, преданиях и набегах. Погуляете по улочкам заброшенного селения и познакомитесь с застройкой высокогорных дагестанских аулов. Чохские террасы Удивительные ландшафты вблизи аула Чох, созданные природой и человеком, напомнят вам рисовые террасы. Рукотворные террасы впечатлят вас не только видами: вы поймете, насколько тяжел сельскохозяйственный труд в горной местности, и узнаете, как жители создавали эти террасы. Салтинская теснина Мы посетим живописный природный памятник. В глубине теснины вы увидите необычный подземный водопад и сделаете яркие снимки фотогеничных «интерьеров» ущелья. Гунибская и Гергебильская ГЭС Так же по пути у нас будут остановки на двух ГЭС. Мы посмотрим на плотины в окружении скал, и насладимся прекрасными видами.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вас заберут с вашего адреса
Завершение: Ваш отель или гостевой дом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
