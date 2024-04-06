1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к дагестанскому Мачу-Пикчу: аул-призрак Гамсутль и жемчужины природы
Погрузитесь в мир древних традиций и неповторимых пейзажей Дагестана, посетив аул-призрак Гамсутль и другие живописные места
Начало: По согласованию с туристом
«Чистейшая вода лазурного оттенка в окружении высоких гор и зеленых деревьев никого не оставит равнодушным»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: эксклюзивное путешествие в Дагестане
Приглашаем на незабываемое путешествие по живописным местам Дагестана, где вас ждут удивительные природные красоты
Начало: То желанию туриста
«Вы насладитесь горными пейзажами, прокатитесь на катере и посетите форелевое хозяйство»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 08:00
10 июня в 07:30
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Горный Хунзах и водопад Тобот: Путешествие по дикой природе Дагестана
Откройте для себя красоту гор Дагестана в индивидуальной экскурсии. Горный Хунзах, водопад Тобот и многое другое ждут вас
Начало: По договоренности с туристом от вашей локации
«С нами вы отправитесь на один день в горы Дагестана»
Расписание: Каждый день в удобное время
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 14 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша
Индивидуальная экскурсия в Дагестан: Сулакский каньон и бархан Сарыкум. Прогулка на катере, уникальные пейзажи и культурные традиции
Начало: По договоренности с туристом
«Что вас ожидает:Горный Дагестан — невероятное место, страна гор и языков»
Расписание: Каждый день в удобное для вас время
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 15 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
12 часов
Хунзах и «Каменная чаша» из Избербаша - экскурсия по горам Дагестана
Целый день в горах Дагестана: водопад Тобот, Хунзахское плато и «Каменная чаша» Матласа. Опытный гид и живописные виды ждут вас
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
«Целый день мы с вами проведём в горах, в труднодоступных, но невероятно живописных местах»
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина: путешествие из Избербаша
Заброшенный аул Гамсутль и таинственная Салтинская теснина ждут вас. Отправьтесь в путешествие по затерянным уголкам Дагестана
Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25
«В горах Дагестана затеряно уникальное место — аул-призрак Гамсутль»
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:15
11 июня в 07:15
3 300₽ за человека
Групповая
12 часов
Гоор и Кахиб - погружение в атмосферу древних селений Дагестана
Путешествие в сердце Дагестана: откройте для себя уникальные селения Гоор и Кахиб, их историю, культуру и кулинарию
Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25
«Горный Дагестан — невероятно атмосферная местность, где стоит побывать хотя бы раз»
Расписание: еженедельно
Завтра в 07:15
11 июня в 07:15
3 300₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия «Горный Гуниб и подземный Салтинский водопад»
Начало: По желанию туриста
Расписание: Каждый день в 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Избербаш: Карадахская теснина и Гоор - путешествие по Дагестану
Погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей Дагестана. Славный Гоор и Карадахская теснина ждут вас
Начало: По договоренности с туристом
«С собой иметь воду в дорогу, какую-нибудь накидку на всякий случай, погода в горах непредсказуемая и обязательно удобную обувь»
Расписание: Поездки проходят каждый день в удобное для вас время выезда с 7 утра до 10 утра
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 17 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная Хунзах, «Каменная чаша» из Избербаша
Проведите день среди гор Дагестана, посетите труднодоступные, но живописные места. Вас ждут водопад Тобот, село Хунзах и плато Матлас
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
«Один день среди гор Хотите увидеть нетуристический Дагестан»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
14 часов
Индивидуальная экскурсия. Гоор и Кахиб из Избербаша
Узнайте легенды древних городов Кахиб и Гоор, насладитесь видами с Языка тролля и откройте для себя горный Дагестан. Путешествие начинается в Избербаше
Начало: Остановка №1 на трассе. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная: в Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша
Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша: откройте для себя заброшенный аул и удивительный природный памятник
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
«Заброшенное село на вершине горы, которое никто никогда в истории не смог взять штурмом»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия. Сулакский каньон из Избербаша
Путешествие к Сулакскому каньону из Избербаша подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя уникальные природные красоты Дагестана
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
«Пустыня из советского кино После обеда в форелевом хозяйстве мы отправимся на бархан Сарыкум — уголок пустыни, затерянный среди гор»
Расписание: Ежедневно в 07:00, 07:30
29 июня в 07:00
29 июля в 07:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
Высокогорный Гуниб и Карадахская Теснина из Избербаша
Начало: Г. Избербаш, ул. Советская, 25
Расписание: Еженедельно
10 июня в 07:15
12 июня в 07:15
3 400₽ за человека
Групповая
12 часов
Головокружительный Сулакский каньон и Бархан «Сарыкум» из Избербаша
Посетите Сулакский каньон и бархан Сарыкум, наслаждаясь природой и приключениями. Узнайте местные легенды и сделайте незабываемые фото
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
«Пустыня из советского кино После обеда в форелевом хозяйстве мы отправимся на бархан Сарыкум — уголок пустыни, затерянный среди гор»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 300₽ за человека
Групповая
12 часов
Сулакский каньон и Зубутли из Избербаша
В горах Дагестана находится один из глубочайших каньонов мира. Полюбуйтесь его панорамами, прогуляйтесь по Чиркейскому водохранилищу и посетите бархан Сарыкум
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
«Пустыня из советского кино После обеда в форелевом хозяйстве мы отправимся на бархан Сарыкум — уголок пустыни, затерянный среди гор»
Расписание: Ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
3 500₽ за человека
Групповая
14 часов
Путешествие к Языку тролля и древнему Кахибу: Откровение Дагестана
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес Дагестана, посетив Язык тролля и Старый Кахиб
Начало: Остановка №1 на трассе. Южный выезд из города
«Горы Дагестана Этот тур познакомит вас с горным Дагестаном и его главными достопримечательностями»
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 7:00
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
3 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел6 апреля 2024Все было хорошо. Забрали от места проживания и привезли туда же. По дороге рассказали о Дагестане, местных обычаях, языке. Было
- ННаталья5 ноября 2023Сегодня был чудесный день! Экскурсия удалась на 200%!!! Спасибо большое гиду Баширу. Пунктуальный, интересный, внимательный, веселый. Поездка была легкой, без суеты, в комфортном темпе. А какие места!!! Красота неописуемая!!! Это нужно видеть.
- ИИрина7 сентября 2023Экскурсия прошла отлично, ничего лишнего, никаких нудных рассказов, всё интересно и чётко. Нас забрали у места проживания и привезли в
- ГГалина1 сентября 2023Посмотрели несколько водопадов,Хунзахское плато, Каменную чашу. По пути к локациям изумительно красивые виды из окна автобуса. Очень понравилась подача материала
- ТТатьяна25 августа 202322.08.23 ездили на экскурсию Горный Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша. Огромное спасибо нашему гид-водителю Исмаилу! Поездка была замечательной, столько красоты вокруг, настоящая сказка в царстве гор!
- ЕЕкатерина1 августа 2023Экскурсия очень понравилась, наш гид Гасан просто няшка))), рассказал что надо и в дороге не навязывался с не нужными разговорами, когда охото просто помолчать и любоваться природой))
- ДДмитрий30 июля 2023Джип-тур к Сулакскому каньонуЭто был незабываемый день! Гид - душевный и доброжелательный человек! Этот день нам показался очень длинным, так как был насыщен
- ССергей20 июня 2022Понравилось всё!
Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Горы»
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