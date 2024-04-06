Экскурсии к горам Избербаша

Найдено 17 экскурсий в категории «Горы» в Избербаше, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальная поездка в аул-призрак Гамсутль
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Путешествие к дагестанскому Мачу-Пикчу: аул-призрак Гамсутль и жемчужины природы
Погрузитесь в мир древних традиций и неповторимых пейзажей Дагестана, посетив аул-призрак Гамсутль и другие живописные места
Начало: По согласованию с туристом
«Чистейшая вода лазурного оттенка в окружении высоких гор и зеленых деревьев никого не оставит равнодушным»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 3 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - индивидуальная поездка
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: эксклюзивное путешествие в Дагестане
Приглашаем на незабываемое путешествие по живописным местам Дагестана, где вас ждут удивительные природные красоты
Начало: То желанию туриста
«Вы насладитесь горными пейзажами, прокатитесь на катере и посетите форелевое хозяйство»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 08:00
10 июня в 07:30
от 9 000 за всё до 4 чел.
Горный Хунзах, альпийские луга из Избербаша
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Горный Хунзах и водопад Тобот: Путешествие по дикой природе Дагестана
Откройте для себя красоту гор Дагестана в индивидуальной экскурсии. Горный Хунзах, водопад Тобот и многое другое ждут вас
Начало: По договоренности с туристом от вашей локации
«С нами вы отправитесь на один день в горы Дагестана»
Расписание: Каждый день в удобное время
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 14 500 за всё до 2 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - из Избербаша
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша
Индивидуальная экскурсия в Дагестан: Сулакский каньон и бархан Сарыкум. Прогулка на катере, уникальные пейзажи и культурные традиции
Начало: По договоренности с туристом
«Что вас ожидает:Горный Дагестан — невероятное место, страна гор и языков»
Расписание: Каждый день в удобное для вас время
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 15 000 за всё до 2 чел.
Хунзах и «Каменная чаша» из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
11 отзывов
Хунзах и «Каменная чаша» из Избербаша - экскурсия по горам Дагестана
Целый день в горах Дагестана: водопад Тобот, Хунзахское плато и «Каменная чаша» Матласа. Опытный гид и живописные виды ждут вас
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
«Целый день мы с вами проведём в горах, в труднодоступных, но невероятно живописных местах»
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500 за человека
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина: путешествие из Избербаша
Заброшенный аул Гамсутль и таинственная Салтинская теснина ждут вас. Отправьтесь в путешествие по затерянным уголкам Дагестана
Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25
«В горах Дагестана затеряно уникальное место — аул-призрак Гамсутль»
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:15
11 июня в 07:15
3 300 за человека
Гоор и Кахиб - тур в древние селения горного Дагестана
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
Гоор и Кахиб - погружение в атмосферу древних селений Дагестана
Путешествие в сердце Дагестана: откройте для себя уникальные селения Гоор и Кахиб, их историю, культуру и кулинарию
Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25
«Горный Дагестан — невероятно атмосферная местность, где стоит побывать хотя бы раз»
Расписание: еженедельно
Завтра в 07:15
11 июня в 07:15
3 300 за человека
Экскурсия «Горный Гуниб и подземный Салтинский водопад»
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия «Горный Гуниб и подземный Салтинский водопад»
Начало: По желанию туриста
Расписание: Каждый день в 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Славный Гоор и Карадахская теснина из Избербаша
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Избербаш: Карадахская теснина и Гоор - путешествие по Дагестану
Погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей Дагестана. Славный Гоор и Карадахская теснина ждут вас
Начало: По договоренности с туристом
«С собой иметь воду в дорогу, какую-нибудь накидку на всякий случай, погода в горах непредсказуемая и обязательно удобную обувь»
Расписание: Поездки проходят каждый день в удобное для вас время выезда с 7 утра до 10 утра
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 17 000 за всё до 2 чел.
Индивидуальная Хунзах, «Каменная чаша» из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная Хунзах, «Каменная чаша» из Избербаша
Проведите день среди гор Дагестана, посетите труднодоступные, но живописные места. Вас ждут водопад Тобот, село Хунзах и плато Матлас
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
«Один день среди гор Хотите увидеть нетуристический Дагестан»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 000 за всё до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия. Гоор и Кахиб из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
14 часов
Индивидуальная экскурсия. Гоор и Кахиб из Избербаша
Узнайте легенды древних городов Кахиб и Гоор, насладитесь видами с Языка тролля и откройте для себя горный Дагестан. Путешествие начинается в Избербаше
Начало: Остановка №1 на трассе. Южный выезд из города
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 000 за всё до 6 чел.
Индивидуальная: в Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная: в Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша
Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину из Избербаша: откройте для себя заброшенный аул и удивительный природный памятник
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
«Заброшенное село на вершине горы, которое никто никогда в истории не смог взять штурмом»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 000 за всё до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия. Сулакский каньон из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия. Сулакский каньон из Избербаша
Путешествие к Сулакскому каньону из Избербаша подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя уникальные природные красоты Дагестана
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
«Пустыня из советского кино После обеда в форелевом хозяйстве мы отправимся на бархан Сарыкум — уголок пустыни, затерянный среди гор»
Расписание: Ежедневно в 07:00, 07:30
29 июня в 07:00
29 июля в 07:00
20 000 за всё до 6 чел.
Высокогорный Гуниб и Карадахская Теснина из Избербаша
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Высокогорный Гуниб и Карадахская Теснина из Избербаша
Начало: Г. Избербаш, ул. Советская, 25
Расписание: Еженедельно
10 июня в 07:15
12 июня в 07:15
3 400 за человека
Головокружительный Сулакский каньон и Бархан «Сарыкум» из Избербаша
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Головокружительный Сулакский каньон и Бархан «Сарыкум» из Избербаша
Посетите Сулакский каньон и бархан Сарыкум, наслаждаясь природой и приключениями. Узнайте местные легенды и сделайте незабываемые фото
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
«Пустыня из советского кино После обеда в форелевом хозяйстве мы отправимся на бархан Сарыкум — уголок пустыни, затерянный среди гор»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 300 за человека
Сулакский каньон и Зубутли из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Сулакский каньон и Зубутли из Избербаша
В горах Дагестана находится один из глубочайших каньонов мира. Полюбуйтесь его панорамами, прогуляйтесь по Чиркейскому водохранилищу и посетите бархан Сарыкум
Начало: Остановка №1. Южный выезд из города
«Пустыня из советского кино После обеда в форелевом хозяйстве мы отправимся на бархан Сарыкум — уголок пустыни, затерянный среди гор»
Расписание: Ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
3 500 за человека
Язык тролля в Гооре и Старый Кахиб из Избербаша
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
Путешествие к Языку тролля и древнему Кахибу: Откровение Дагестана
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес Дагестана, посетив Язык тролля и Старый Кахиб
Начало: Остановка №1 на трассе. Южный выезд из города
«Горы Дагестана Этот тур познакомит вас с горным Дагестаном и его главными достопримечательностями»
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 7:00
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
3 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    6 апреля 2024
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум - индивидуальная поездка
    Все было хорошо. Забрали от места проживания и привезли туда же. По дороге рассказали о Дагестане, местных обычаях, языке. Было
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    очень интересно. Увидели Сулакский каньон с нескольких ракурсов, пообедали на форелевый ферме, там шикарный ресторан с демократичными ценами, потом отправились на бархан. Не пожалели что взяли именно индивидуальный тур, в каждом месте было время пофотографировать и рассмотреть все, и никто не подгонял. Ездили вдвоем. Остались очень довольны

  • Н
    Наталья
    5 ноября 2023
    Индивидуальная поездка в аул-призрак Гамсутль
    Сегодня был чудесный день! Экскурсия удалась на 200%!!! Спасибо большое гиду Баширу. Пунктуальный, интересный, внимательный, веселый. Поездка была легкой, без суеты, в комфортном темпе. А какие места!!! Красота неописуемая!!! Это нужно видеть.
  • И
    Ирина
    7 сентября 2023
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум - индивидуальная поездка
    Экскурсия прошла отлично, ничего лишнего, никаких нудных рассказов, всё интересно и чётко. Нас забрали у места проживания и привезли в
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    конце экскурсии туда же. Посмотрели потрясающие виды! Наш Гид, Магомед, сделал шикарные фото с выгодных ракурсов, которые останутся нам на память. Посетили некоторые смотровые площадки, на которых не бывает людей! Также рассказал про дикие красивые места, куда экскурсии не водят, но при некоторых обстоятельствах можно посетить.

  • Г
    Галина
    1 сентября 2023
    Хунзах и «Каменная чаша» из Избербаша
    Посмотрели несколько водопадов,Хунзахское плато, Каменную чашу. По пути к локациям изумительно красивые виды из окна автобуса. Очень понравилась подача материала
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    гидом Али. На долгих переездах он интересно рассказал об истории Дагестана, о Кавказской войне, о людях и обычаях Дагестана. Рекомендую всем.

  • Т
    Татьяна
    25 августа 2023
    Горный Хунзах, альпийские луга из Избербаша
    22.08.23 ездили на экскурсию Горный Хунзах, водопад Тобот, Каменная чаша. Огромное спасибо нашему гид-водителю Исмаилу! Поездка была замечательной, столько красоты вокруг, настоящая сказка в царстве гор!
  • Е
    Екатерина
    1 августа 2023
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум - индивидуальная поездка
    Экскурсия очень понравилась, наш гид Гасан просто няшка))), рассказал что надо и в дороге не навязывался с не нужными разговорами, когда охото просто помолчать и любоваться природой))
  • Д
    Дмитрий
    30 июля 2023
    Джип-тур к Сулакскому каньону
    Это был незабываемый день! Гид - душевный и доброжелательный человек! Этот день нам показался очень длинным, так как был насыщен
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    массой впечатлений и красивых моментов! В следующем году обязательно снова обратимся именно к этому организатору поездки! К этим пяти звёздам добавляем ещё сто!!!

  • С
    Сергей
    20 июня 2022
    Индивидуальная поездка в аул-призрак Гамсутль
    Понравилось всё!

Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Горы»

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  1. Индивидуальная поездка в аул-призрак Гамсутль
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  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Хунзах
  4. Гамсутль
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