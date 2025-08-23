Среди величественных гор Кавказа скрыты уникальные места, которые ждут вашего посещения.
На этой индивидуальной экскурсии вы отправитесь в древний аул Чох, известный своими рукотворными террасами, и исследуете загадочный аул-призрак Гамсутль.
Этот маршрут предлагает насыщенную программу с остановками на живописных локациях, таких как Гимринский туннель и Ирганайское водохранилище.
Откройте для себя богатую историю и культуру Дагестана, насладитесь красотой природы и сделайте памятные фотографии
На этой индивидуальной экскурсии вы отправитесь в древний аул Чох, известный своими рукотворными террасами, и исследуете загадочный аул-призрак Гамсутль.
Этот маршрут предлагает насыщенную программу с остановками на живописных локациях, таких как Гимринский туннель и Ирганайское водохранилище.
Откройте для себя богатую историю и культуру Дагестана, насладитесь красотой природы и сделайте памятные фотографии
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞 Уникальные аулы Чох и Гамсутль
- 📸 Живописные фотолокации
- 🗺 Исторические рассказы
- 🚶♂️ Пеший подъем на вершину
- 🌍 Культурное разнообразие региона
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а пейзажи поражают своей красотой. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться путешествием, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой, несмотря на холод, можно ощутить особую атмосферу уединения и тишины, но стоит быть готовым к трудностям из-за снега и льда.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Гимринский туннель
- Ирганайское водохранилище
- Аул Чох
- Аул Гамсутль
Описание экскурсии
В чем наша «изюминка?» Мы организуем поездку по длинной дороге с большим количеством захватывающих мест для вас, что редкость для выезда из Избербаша, поэтому наша экскурсия более насыщенная и полная. По дороге будут не менее яркие локации: Гимринский туннель, который является самым длинным туннелем большой страны. Далее остановки на красочном и непохожим на другие Ирганайском водохранилище! Здесь гости смогут сделать памятные фото на фоне скал. В Дагестане проживает огромное количество наций и народностей, села разбросаны на многие сотни километров. К вашему вниманию один из самых знаменитых и старых аулов — Чох. Поселению более 2 тыс. лет, где проживают аварцы. Далее мы поднимемся в Гамсутль. Аул-призрак, дагестанский «Мачу-Пикчу» — Гамсутль носит много названий. Заброшенное село на вершине горы, которое никто никогда в истории не смог взять штурмом. Последний житель умер в 2015 году, сейчас в Гамсутле остались пустые дома. Он привлекает туристов со всей России. Организационные моменты:
Подъем пешком длится около 1 часа.
Ежедневно в удобное для вас утреннее время с 7:30 до 10 утра
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гимринский тоннель
- Гимринское ущелье
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Гунибская ГЭС
- Башня Андалал
- Аул-призрак Гамсутль
- Невероятной красоты Чохские террасы
- Аул Чох
Что включено
- Сопровождение гида
- Джиппинг в гору
- Трансфер от и до отеля
Что не входит в цену
- Салтинский водопад (+3000Р)
- Выезд из других городов и районов
- Обед в кафе
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в удобное для вас утреннее время с 7:30 до 10 утра
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- После бронирования необходимо внести предоплату компании-организатору. Если вы оплатили на сайте, дополнительная предоплата не требуется
- При дополнительных вопросах вы можете звонить в любое время дня, по экстренным даже ночью. Наши гости - наша забота. Также подключен мессенджер Whatsapp для удобства
- Будем рады
- Дагестан - регион с богатыми традициями и обычаями. Алкоголь во время экскурсии строго запрещен, и остановки в таких магазинах противоречат общей безопасности
- В нашем крае приветствуется скромная одежда: платья, брюки, штаны, шорты - все ниже колен. Нежелательно открытый верх и очень облегающая одежда
- И обязательно возьмите с собой хорошее настроение и дополнительную карту памяти для фото/видео, она вам точно понадобится!
- Добро пожаловать
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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