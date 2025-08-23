Среди величественных гор Кавказа скрыты уникальные места, которые ждут вашего посещения.



На этой индивидуальной экскурсии вы отправитесь в древний аул Чох, известный своими рукотворными террасами, и исследуете загадочный аул-призрак Гамсутль.



Этот маршрут предлагает насыщенную программу с остановками на живописных локациях, таких как Гимринский туннель и Ирганайское водохранилище.



Откройте для себя богатую историю и культуру Дагестана, насладитесь красотой природы и сделайте памятные фотографии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а пейзажи поражают своей красотой. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться путешествием, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой, несмотря на холод, можно ощутить особую атмосферу уединения и тишины, но стоит быть готовым к трудностям из-за снега и льда.

Сейчас июль — это идеальное время.