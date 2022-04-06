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показываю эти места в новом формате: мы гуляем самыми живописными тропами и говорим про историю без лишних дат. Экскурсии по Изборску мне помогает проводить Алёна — местная жительница и дипломированный историк, которая расскажет не только про секреты крепости, но и каково это — жить в 21 веке в доме с печным отоплением. Мы уверены, хорошие экскурсии — как фильмы «Би-би-си» — красивые, но достоверные, интересные взрослым и детям. Если согласны — до встречи в Изборске!