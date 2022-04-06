Мальской монастырь, скрытый в лесах между Изборском и Печорами, представляет собой уникальное место с богатой историей.
Здесь можно узнать о жизни праведника Матфея Мальского, увидеть нарядную часовню Флора и Лавра, а также попробовать целебную воду из источника. Величественные купола храмов и 500-летние стены Трапезной церкви оставят незабываемые впечатления. Эта экскурсия - возможность погрузиться в атмосферу древности и почувствовать дух Псковской земли
Здесь можно узнать о жизни праведника Матфея Мальского, увидеть нарядную часовню Флора и Лавра, а также попробовать целебную воду из источника. Величественные купола храмов и 500-летние стены Трапезной церкви оставят незабываемые впечатления. Эта экскурсия - возможность погрузиться в атмосферу древности и почувствовать дух Псковской земли
6 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальная природа Мальской долины
- 🏛️ Исторические памятники и монастыри
- 💧 Целебные источники
- 🔔 Величие монастырской звонницы
- 🕍 Древние традиции и культура
- 🚶♂️ Увлекательные прогулки
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Что можно увидеть
- Мальской монастырь
- Часовня Флора и Лавра
- Каменный крест
- Языческий жертвенный камень
- Спасо-Рожденственский храм
- Трапезная церковь
Описание экскурсии
- С Печорского шоссе мы свернем к старинной деревне Малы, где издавна двор ко двору живут русские и сето – финно-угорский народ, сохранивший собственный язык и традиции. Здесь мы узнаем о жизни праведника Матфея Мальского, пролежавшего 45 лет без движения, увидим нарядную часовню Флора и Лавра, за которой ухаживают местные жители так же, как делали их предки.
- На краю деревни отыщем загадочный каменный крест и языческий жертвенный камень, попробуем из источника воду, которую жители деревни считают целебной.
- Окинем взглядом заповедные дали Мальской долины, и спустимся вниз – туда, где синеют купола храмов Мальского монастыря. По пути я расскажу, как в 15 веке здесь на смену язычеству пришло христианство – не с помощью “огня и меча”, а во многом благодаря примеру праведной жизни монаха Онуфрия, в честь которого позже назвали обитель.
- Мы обойдем нарядный Спасо-Рожденственский храм и узнаем о Мальском воскресении – празднике, каждое лето собирающим сотни человек, считающих Мальскую долину своим домом.
- Прикоснемся к 500-летним каменным стенам Трапезной церкви и оценим великолепие монастырской звонницы, ставшей символом Печорского края.
Организационные детали
Мальской монастырь находится в 4 км. от Изборска, где вы встречаетесь с гидом. От Пскова до Изборска – полчаса на автобусе или такси. В Мальскую долину можно ехать на вашей машине или машине гида.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил — ваша команда гидов в Изборске
Провели экскурсии для 5929 туристов
Привет! Возможно, вы читали мои репортажи в GEO или National Geographic. Объехав по работе почти всю страну, в 2015 я оставил журналистику и поселился на хуторе близ Изборска. И теперьЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Яна
6 апр 2022
Все прошло отлично,все понравилось.
Марина
12 окт 2020
Много раз бывали в Изборске и Печорах, но не знали об этом монастыре. Даниил прекрасный рассказчик, светлый человек. На ещё повезло с погодой и удалось увидеть всю красоту монастыря и золотую осень в этих прекрасных местах. Сама экскурсия очень интересная и познаватальная, прошла на одном дыхании.
А
Анастасия
9 июл 2019
Спасибо огромное Данилу! Заказывала экскурсию для родителей, они в восторге!!!
Н
Наталья
10 июн 2019
Нашей группе очень понравились экскурсии, которые мы заказали на вашем сайте.
Даниил нам рассказал про Мальскую долину, А Елизавета про Псковский кремль. Спасибо огромное за доставленное удовольствие!
Даниил нам рассказал про Мальскую долину, А Елизавета про Псковский кремль. Спасибо огромное за доставленное удовольствие!
Л
Лариса
28 сен 2018
23 сентября нам показывал достопримечательности Изборска Данил Литвинцев. Четыре мастера лоскутного шитья и других этнографических ремёсел – четыре женщины средних лет и высокой культурности, из Москвы, Тарту, Эльвы и Санкт-Петерубрга
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