Групповая
до 15 чел.
Древняя Русь без тоски: Изборск
Откройте для себя уникальный Изборск: крепость, сакральные узоры и живописные виды ждут вас в этом древнем русском городе
Начало: Изборск, Минская улица
3 янв в 10:30
4 янв в 10:30
1867 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия с чаепитием в Изборске
Погрузитесь в атмосферу старинной деревенской усадьбы, наслаждаясь ароматным чаем и свежими пряниками. Узнайте всё о пряничном ремесле
Начало: В музее «Дом в Броду»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Мастер-класс «Забрать домик из деревни» в Изборске
Уникальный мастер-класс в Изборске. Погружение в атмосферу деревенского дома и творчество с деревом. Создайте свои интерьерные домики
Начало: В деревне Сигово Псковской области
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3600 ₽ за всё до 5 чел.
- ИИрина31 октября 2025Побывали с дочкой 9 лет на мастер-классе у Екатерины и остались очень довольны. Уютное место для проведения мастер-класса с настоящей
- ККсения9 октября 2025Очень приятная девушка Екатерина провела с нами душевный мастер-класс по росписи деревянных домиков. Увезли с собой на память частичку с Псковской земли ❤️
- ТТатьяна25 июля 2025Спасибо огромное Екатерине за великолепный мастер-класс и за время что мы провели в её доме. Было очень приятно находится в
- ААлександра21 июля 2025Спасибо большое Екатерине за душевный мастер-класс! Были с детьми от 5 до 15 лет- нам очень понравилось. Забрали в итоге
- ООксана14 июля 2025Прекрасно проведенное время!
Душевная обстановка, хороший учитель!
Что еще нужно для путешествия?
Благодарю за мастер класс!
- ММария6 июля 2025Очень душевный и интересный мастер класс. Узнали историю деревни. Попробовали вкусные кексы и чай ❤️. Время пролетело не заметно. Очень рекомендую этот мастер-класс. И взрослым и детям. Побольше таких мероприятий в регионах ❤️
- ИИнна10 июня 2025Это правда здорово: пара часов яркого, тактильного, волшебного творчества! Была с подругами, всем троим нам очень понравилось. При этом результатом
- ППавленко17 мая 2025Второй раз посещаем этот замечательный мастер-класс. Он отличается тематикой от зимних домиков, замечательная обстановка мастер-класса, общение с Екатериной, прекрасное музыкальное
- ДДенис1 мая 2025Прекрасная Екатерина и прекрасный вечер. Благодарим
- ВВероника16 января 2025Екатерина Сергеевна создает прекрасную спокойную и уютную атмосферу для творчества. Самые теплые воспоминания, которые мы увезли с собой в виде
- ВВадим5 января 2025Все просто прекрасно
Мастер-класс подойдет как взрослым так и детям
Атмосфера, локация - всё располагает к творчеству
Настоятельно рекомендую
- ППавленко14 декабря 2024Чудо-домики - это просто сказка! По отзывам знали, что это интересно, но все равно не думали, что настолько! Время пролетело
- ММария23 октября 2024Были в гостях у Екатерины с детьми на каникулах. Увезли с собой не только домики, но и много впечатлений, приятных
- ММария20 октября 2024Отличный мастер-класс
Очень уютная творческая атмосфера:)
Время пролетело незаметно
Кексики божественные)
- ВВалерия19 сентября 2024Спасибо огромное Екатерине за чудесный мастер-класс😍
Посещали с семьей, понравилось всем и домики получились у всех! Все легко, понятно, а самое
- ННиколай15 августа 2024Спасибо Екатерине за прекрасно проведенное время! Я был с женой и дочкой 12 лет. Мы ни разу не художники, но 2 часа пролетели незаметно и домики получились красивые и у каждого свои. Вспоминаем о встрече с теплотой. Еще раз спасибо!
- ССветлана3 августа 2024Замечательный мастер-класс провела нам Екатерина! Это был самый необычный и один из лучших мастер-классов, на котором нам удалось побывать. Раскрашивать
- ААлександр31 июля 2024Были семьей у Катерины на мастер-классе по росписи деревянных домиков «Забери домик из деревни».
Мы все - и дети, и взрослые
- ААнна24 июля 2024Мы с мужем ходила на мастер-класс «Забери домик из деревни». Нам очень понравилось. Три часа пролетели незаметно. Домики получились чудесные. Прекрасная организация, материалы. Чудесная Екатерина рассказала очень много и о дереве и про жизнь за городом. Рекомендуем всем. Очень атмосферно.
