Групповая
до 15 чел.
Древняя Русь без тоски: Изборск
Откройте для себя уникальный Изборск: крепость, сакральные узоры и живописные виды ждут вас в этом древнем русском городе
Начало: Изборск, Минская улица
3 янв в 10:30
4 янв в 10:30
1867 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия с чаепитием в Изборске
Погрузитесь в атмосферу старинной деревенской усадьбы, наслаждаясь ароматным чаем и свежими пряниками. Узнайте всё о пряничном ремесле
Начало: В музее «Дом в Броду»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Мастер-класс «Забрать домик из деревни» в Изборске
Уникальный мастер-класс в Изборске. Погружение в атмосферу деревенского дома и творчество с деревом. Создайте свои интерьерные домики
Начало: В деревне Сигово Псковской области
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
3600 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 декабря 2025Очень и очень понравился нам Данил!
Великолепный рассказчик, есть изюминки в рассказе, не обыденно, интересно!
Освежила в памяти исторические моменты!
Благодарю!
Изборск - очень живописен!
- ТТатьяна1 декабря 2025Спасибо за интересную прогулку по Изборску! Очень впечатлила история места, крепость, дивные виды и озеро с лебедями. Данилу уверенная 5)
- ММария3 ноября 2025Экскурсия понравилась. На доступном языке Данила рассказал об истории возникновения Изборска, сопровождая рассказ показом достопримечательностей. Очень красивые виды открываются с холма.
Вместо заявленных 2,5 часов экскурсия длилась 3 часа, тк все были заинтересованы и задавали вопросы, а Данила на все отвечал.
- ННаталья3 ноября 2025Это было великолепно!
Даниил устроил целое путешествие в эпоху.
От души рекомендуем!!!
- ХХаралд3 ноября 2025Данил - прекрасный рассказчик, способный погрузить в атмосферу места и времени и ответить на практически любой вопрос, в том числе и не связанный напрямую с темой экскурсии. Однозначно рекомендую всем интересующимся историей становления Руси!
- ЕЕлена2 ноября 2025Спасибо Данилу за погружение в историю и истории Изборска!
Формат групповой экскурсии нам подошёл. Данил пунктуален, место встречи легко найти.
- ВВера2 ноября 2025Данил чудесный рассказчик, было интересно, познавательно и весело. Так же спасибо ему за рекомендацию питейного заведения недалеко от маршрута экскурсии.
- ССветлана2 ноября 2025Были с семьей 1.11.25. Нас было две семьи по 5 человек с детьми. Даниил интересно составил маршрут и повествование. Интересно
- ААнтонина28 октября 2025Данил замечательный расказчик и увлеченный экскуросовод! С ним было нескучно бродить по Изборску. И комфортно и интересно разговаривать.
- ММаксим27 октября 2025Отличная экскурсия! Спасибо большое Данилу. Прекрасный расказчик и знаток истории, внимательный и отзывчивый человек. С готовностью отвечал на множество вопросов
- ССевара16 октября 2025Мы влюбились в эти края благодаря Даниилу. Действительно без тоски пролетели 3 часа! Мы окунулись в историю старой Руси,разыгралось воображение! Душевно,увлекательно,будем рекомендовать всем друзьям! Думаю ещё вернемся! 😍
- ЕЕлена27 сентября 2025Эта экскурсия для всех будет комфортной и увлекательной! Получили удовольствие от прогулки, видов и рассказа! Искренняя рекомендация:)
- ММихаил21 сентября 2025Все прошло отлично
- ЛЛариса19 сентября 2025Благодарим за интересную экскурсию. Познавательно, интересно, на все вопросы получили ответы. Спасибо!
- ННикита4 сентября 2025Рекомендую! Данил провёл просто замечательную экскурсию по Изборску, первое знакомство с самой красивой деревней Псковской области должно проходить именно с
- ДДарья27 августа 2025Это лучшая из возможных экскурсий. Данил - отличный рассказчик, с невероятным спокойным немного ироничным вайбом, ведет экскурсию так, что это
- ООльга26 августа 2025Прекрасная и очень содержательная экскурсия в спокойном темпе по сложному рельефу. В компании Данила было интересно, познавательно и можно было спокойно наслаждаться потрясающими видами.
- ИИрина23 августа 2025Замечательная познавательная экскурсия! Гид великолепный! Однозначно, рекомендую! 💪
- ССветлана18 августа 2025Замечательная экскурсия-прогулка!
Данил знающий историю и очень приятный в общении. Много интересного узнали из истории Изборска. Данил отвечал на все вопросы.
- ЛЛариса17 августа 20252,5 часа провели незаметно, Данил отличный рассказчик, провел замечательную экскурсию!
