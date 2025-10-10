Индивидуальная
до 6 чел.
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
Изборск - место, где оживают легенды. Исследуйте древние крепости и храмы, наслаждаясь живописными видами. История и природа в одном месте
Начало: Центр Изборска
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
7867 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Древняя Русь без тоски: Изборск
Откройте для себя уникальный Изборск: крепость, сакральные узоры и живописные виды ждут вас в этом древнем русском городе
Начало: Изборск, Минская улица
25 окт в 10:30
26 окт в 10:30
1777 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Треккинг по Изборско-Мальской долине
Высокие холмы, монастыри, водопады и сногсшибательные виды на прогулке по Изборскому заповеднику
Начало: В Изборске, на Минской улице
14 окт в 08:00
16 окт в 08:00
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Изборску в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Изборске
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Изборске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Изборску в октябре 2025
Сейчас в Изборске в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 1777 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 254 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Изборске на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 254 ⭐ отзыва, цены от 1777₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь