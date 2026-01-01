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Вкусно едем: новогодняя Удмуртия угощает. Сокращенная программа

Погрузитесь в чудеса новогодней Удмуртии — Вас ждет путешествие, полное местного колорита и вкусной еды! Вы познакомитесь с Ижевском, Воткинском и Сарапулом, узнаете о местных традициях гостеприимства и отправитесь на театрализованную экскурсию по музею-усадьбе П. И. Чайковского.

В дни заезда в Ижевске пройдет Всемирный День Пельменя! Все праздничные мероприятия будут организованы на Центральной площади в непосредственной близости от базового отеля.
Вкусно едем: новогодняя Удмуртия угощает. Сокращенная программаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Вкусно едем: новогодняя Удмуртия угощает. Сокращенная программаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Вкусно едем: новогодняя Удмуртия угощает. Сокращенная программаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Ижевск, экскурсия по городу

11:43 Прибытие поезда на железнодорожный вокзал г. Ижевска (местного времени).

Просим сверять расписание поезда 026Г «Италмас» Москва – Ижевск на сайте РЖД.

Торжественная встреча участников тура «Вкусно едем. Удмуртия угощает!» с табличкой «Влюбиться в Удмуртию» на перроне ж\д вокзала со стороны путей (контакты гидов будут указаны в ваучере).

Тех, кто прилетает рекомендованным рейсом самолёта «Москва – Ижевск», встречаем в аэропорту и присоединяем к общей группе. Время встречи ориентировочно 10:00-12:00 на первом этаже в зоне прилета.

Начало экскурсионной программы.

12:30 Обед в ресторане города.

Обед представлен блюдами национальной кухни в современном прочтении.

14:00 Обзорная экскурсия по г. Ижевску – столице Удмуртии.

Во время обзорной экскурсии Вы узнаете об истории города-завода, который сегодня называют Оружейной столицей России, и увидите главные достопримечательного Столицы Удмуртии: Монумент дружбы народов, набережную Ижевского пруда, Царь-пушку, Свято-Михайловский Собор.

16:00 Трансфер в отель.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

В свободное время можно посетить гастрономический фестиваль «Всемирный день пельменя 2027» – он проводится на Центральной площади города, прямо под окнами нашего отеля!

На фестивале можно посетить:

  • ярмарочную площадь «Гастрономическая карта пельменей России». В одном месте можно попробовать разнообразные виды пельменных блюд из разных регионов РФ;
  • выставку «Удмуртия в миниатюре»;
  • площадку «Пельменный привет!». Акция проводится совместно с Почтой России. Можно выбрать понравившуюся открытку фестиваля и получить ее бесплатно, после чего наклеить на открытку марку, подписать ее и отправить близким почтой прямо с мероприятия в любую точку России, а также сделать памятную фотография на фотозоне;
  • тематическую программу, выступление фольклорных ансамблей и артистов на Главной сцене;
  • площадку «Сувенирные ряды» с авторскими сувенирами ручной работы.

21:00 Ужин в ресторане отеля.

Прибытие в Ижевск, экскурсия по городуПрибытие в Ижевск, экскурсия по городуПрибытие в Ижевск, экскурсия по городуПрибытие в Ижевск, экскурсия по городу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Воткинск: «Варяжская Дружина», музей-усадьба Чайковского

07:00- 08:30 Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля.

08:45 Встреча с гидом в холле отеля и начало экскурсионной программы

09:00 Выезд от гостиницы и трансфер в г. Воткинск (60 км).

Поездка на Родину Петра Ильича Чайковского запомнится не только семейными рецептами, традициями семьи Чайковских, но и новыми интересными знакомствами.

10:00 Туристический комплекс «Варяжская Дружина» и его хозяева — Николай и Ольга Сергеевы — радушно принимают гостей.

Вас познакомят с комплексом, угостят лепешками по старинному семейному рецепту, поделятся секретами большой семьи, где растет четверо детей, и планами на ежегодный Фестиваль Исторических реконструкций «Русь дружинная».

12:00 Театрализованная экскурсия по музею-усадьбе П. И. Чайковского «Сладостные воспоминания».

С хозяйкой усадьбы Александрой Андреевной Чайковской мы прогуляемся по комнатам хозяйского дома, возьмем на вооружение основы этикета 19 века, познакомимся с обычаями гостеприимства в семье Чайковских.

14:00 Обед в кафе с видом на Воткинский пруд.

Прогулка по набережной Воткинского пруда, ставшего прообразом знаменитого Лебединого озера. Фото на память в сквере Высоцкого!

15:30 Трансфер в г. Ижевск (60 км).

Свободное время.

21:00 Ужин в ресторане отеля.

Воткинск: «Варяжская Дружина», музей-усадьба ЧайковскогоВоткинск: «Варяжская Дружина», музей-усадьба ЧайковскогоВоткинск: «Варяжская Дружина», музей-усадьба ЧайковскогоВоткинск: «Варяжская Дружина», музей-усадьба Чайковского
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Сарапул. Отъезд

07:00-09:00 Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля.

Освобождение номеров.

09:45 Встреча с гидом в холле отеля.

10:00 Трансфер в г. Сарапул (60 км от г. Ижевск).

Наш гастрономический тур в Сарапул и свидание с купеческим городом настоящее удовольствие для ценителей редких историй и вкусных приключений!

На званом обеде в Сарапуле вы почувствуете себя долгожданным и желанным гостем.

11:00 Чаепитие в Купеческой чайной на даче Головы Сарапула Павла Андреевича Башенина. Истории семьи Башениных, традиции принимать гостей, чай на травах, бисквитное печенье, варенье.

Экскурсия по художественно-выставочному комплексу «Дача Башенина».

Экскурсия по историческому центру и Музейному кварталу города.

Прогулка по набережной Сарапула и восхитительные фото на память с видом на Большую Каму.

14:00 Званый купеческий обед в ресторане г. Сарапула.

Знакомство с рецептами 19 века - настоящее удовольствие для ценителей захватывающих историй и вкусных приключений!

15:00 Трансфер на ж/д вокзал города Ижевска. Завершение программы.

18:04 Отправление из Ижевска, железнодорожный вокзал, фирменный двухэтажный поезд №025Г «Италмас» (по местному времени).

Просьба сверять расписание поезда 025Г «Италмас» Ижевск — Москва на сайте РЖД.

Сарапул. ОтъездСарапул. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Космос Ижевск».

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеСтоимость
Взрослый, двухместное размещение39 500
Взрослый, одноместное размещение45 000
Взрослый на доп. месте (еврораскладушка) в двухместном номере36 500
Детский (до 12 лет) на доп. месте (еврораскладушка) в двухместном номере35 500

Дополнительная ночь:

  • двухместный номер – 5 000 руб/чел;
  • одноместный номер – 9 000 руб/чел.

Подселение не предусмотрено.

Варианты проживания

Гостиница «Cosmos Ижевск Отель»

2 ночи

Отель Cosmos Izhevsk расположен в Октябрьском районе Ижевска. К размещению предлагаются номера разной комфортности, но в каждом из них есть кровати, телевизор, сейф и сплит-система, а также своя рабочая зона и доступ к интернету. Ванная комната имеет фен, тапочки и полотенца с предметами личной гигиены.

Предоставляются чайник и чай с кофе, а поесть в течение дня можно в ресторане The Taste на территории отеля, где на выбор предлагается огромное количество блюд. Помимо него есть и ресторан «Брауплатц» со своей пивоварней.

В отеле имеются: аква-зона, фитнес-центр «Пушка» и салон красоты «Элис» для желающих. При знакомстве с окрестностями обязательно посетите постановку в Театре оперы и балета им. П. И. Чайковского и прогуляйтесь в ближайших скверах, а поклонникам сладкого особенно понравится Музей истории шоколада. Расстояние до аэропорта – 14,9 км, расстояние до железнодорожного вокзала – 5,6 км.

Гостиница «Cosmos Ижевск Отель»Гостиница «Cosmos Ижевск Отель»Гостиница «Cosmos Ижевск Отель»Гостиница «Cosmos Ижевск Отель»Гостиница «Cosmos Ижевск Отель»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина), все дегустации и мастер-классы
  • Экскурсионная программа
  • Транспортное обслуживание
  • Сопровождение и работа гидов
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Ижевска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительная ночь в отеле
  • Поездка в Шаркан к Удмуртскому Деду Морозу «В гости к Тол Бабаю» - 5 000 руб/чел
  • Страховка
Место начала и завершения?
Удмуртская Республика, Ижевск
Входят ли билеты на поезд и самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На каком транспорте мы будем передвигаться?

Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе с системой кондиционирования и соответствующем всем требованиям безопасности

Туроператор не делает рассадку туристов в автобусе, но по возможности будет учитывать пожелания гостей.

Возможны ли изменения в программе тура?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания, замены гостиниц и экскурсий на равноценные. Даты и время посещения музеев могут быть изменены в зависимости от режимов их работы.

Туроператор не гарантирует посещение объектов, не предусмотренных программой. Однако при возможности будет стремиться реализовать пожелания гостей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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Тур входит в следующие категории Ижевска

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