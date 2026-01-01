В дни заезда в Ижевске пройдет Всемирный День Пельменя! Все праздничные мероприятия будут организованы на Центральной площади в непосредственной близости от базового отеля.
Программа тура по дням
Прибытие в Ижевск, экскурсия по городу
11:43 Прибытие поезда на железнодорожный вокзал г. Ижевска (местного времени).
Просим сверять расписание поезда 026Г «Италмас» Москва – Ижевск на сайте РЖД.
Торжественная встреча участников тура «Вкусно едем. Удмуртия угощает!» с табличкой «Влюбиться в Удмуртию» на перроне ж\д вокзала со стороны путей (контакты гидов будут указаны в ваучере).
Тех, кто прилетает рекомендованным рейсом самолёта «Москва – Ижевск», встречаем в аэропорту и присоединяем к общей группе. Время встречи ориентировочно 10:00-12:00 на первом этаже в зоне прилета.
Начало экскурсионной программы.
12:30 Обед в ресторане города.
Обед представлен блюдами национальной кухни в современном прочтении.
14:00 Обзорная экскурсия по г. Ижевску – столице Удмуртии.
Во время обзорной экскурсии Вы узнаете об истории города-завода, который сегодня называют Оружейной столицей России, и увидите главные достопримечательного Столицы Удмуртии: Монумент дружбы народов, набережную Ижевского пруда, Царь-пушку, Свято-Михайловский Собор.
16:00 Трансфер в отель.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
В свободное время можно посетить гастрономический фестиваль «Всемирный день пельменя 2027» – он проводится на Центральной площади города, прямо под окнами нашего отеля!
На фестивале можно посетить:
- ярмарочную площадь «Гастрономическая карта пельменей России». В одном месте можно попробовать разнообразные виды пельменных блюд из разных регионов РФ;
- выставку «Удмуртия в миниатюре»;
- площадку «Пельменный привет!». Акция проводится совместно с Почтой России. Можно выбрать понравившуюся открытку фестиваля и получить ее бесплатно, после чего наклеить на открытку марку, подписать ее и отправить близким почтой прямо с мероприятия в любую точку России, а также сделать памятную фотография на фотозоне;
- тематическую программу, выступление фольклорных ансамблей и артистов на Главной сцене;
- площадку «Сувенирные ряды» с авторскими сувенирами ручной работы.
21:00 Ужин в ресторане отеля.
Воткинск: «Варяжская Дружина», музей-усадьба Чайковского
07:00- 08:30 Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля.
08:45 Встреча с гидом в холле отеля и начало экскурсионной программы
09:00 Выезд от гостиницы и трансфер в г. Воткинск (60 км).
Поездка на Родину Петра Ильича Чайковского запомнится не только семейными рецептами, традициями семьи Чайковских, но и новыми интересными знакомствами.
10:00 Туристический комплекс «Варяжская Дружина» и его хозяева — Николай и Ольга Сергеевы — радушно принимают гостей.
Вас познакомят с комплексом, угостят лепешками по старинному семейному рецепту, поделятся секретами большой семьи, где растет четверо детей, и планами на ежегодный Фестиваль Исторических реконструкций «Русь дружинная».
12:00 Театрализованная экскурсия по музею-усадьбе П. И. Чайковского «Сладостные воспоминания».
С хозяйкой усадьбы Александрой Андреевной Чайковской мы прогуляемся по комнатам хозяйского дома, возьмем на вооружение основы этикета 19 века, познакомимся с обычаями гостеприимства в семье Чайковских.
14:00 Обед в кафе с видом на Воткинский пруд.
Прогулка по набережной Воткинского пруда, ставшего прообразом знаменитого Лебединого озера. Фото на память в сквере Высоцкого!
15:30 Трансфер в г. Ижевск (60 км).
Свободное время.
21:00 Ужин в ресторане отеля.
Сарапул. Отъезд
07:00-09:00 Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
09:45 Встреча с гидом в холле отеля.
10:00 Трансфер в г. Сарапул (60 км от г. Ижевск).
Наш гастрономический тур в Сарапул и свидание с купеческим городом — настоящее удовольствие для ценителей редких историй и вкусных приключений!
На званом обеде в Сарапуле вы почувствуете себя долгожданным и желанным гостем.
11:00 Чаепитие в Купеческой чайной на даче Головы Сарапула Павла Андреевича Башенина. Истории семьи Башениных, традиции принимать гостей, чай на травах, бисквитное печенье, варенье.
Экскурсия по художественно-выставочному комплексу «Дача Башенина».
Экскурсия по историческому центру и Музейному кварталу города.
Прогулка по набережной Сарапула и восхитительные фото на память с видом на Большую Каму.
14:00 Званый купеческий обед в ресторане г. Сарапула.
Знакомство с рецептами 19 века - настоящее удовольствие для ценителей захватывающих историй и вкусных приключений!
15:00 Трансфер на ж/д вокзал города Ижевска. Завершение программы.
18:04 Отправление из Ижевска, железнодорожный вокзал, фирменный двухэтажный поезд №025Г «Италмас» (по местному времени).
Просьба сверять расписание поезда 025Г «Италмас» Ижевск — Москва на сайте РЖД.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Космос Ижевск».
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стоимость
|Взрослый, двухместное размещение
|39 500
|Взрослый, одноместное размещение
|45 000
|Взрослый на доп. месте (еврораскладушка) в двухместном номере
|36 500
|Детский (до 12 лет) на доп. месте (еврораскладушка) в двухместном номере
|35 500
Дополнительная ночь:
- двухместный номер – 5 000 руб/чел;
- одноместный номер – 9 000 руб/чел.
Подселение не предусмотрено.
Варианты проживания
Гостиница «Cosmos Ижевск Отель»
Отель Cosmos Izhevsk расположен в Октябрьском районе Ижевска. К размещению предлагаются номера разной комфортности, но в каждом из них есть кровати, телевизор, сейф и сплит-система, а также своя рабочая зона и доступ к интернету. Ванная комната имеет фен, тапочки и полотенца с предметами личной гигиены.
Предоставляются чайник и чай с кофе, а поесть в течение дня можно в ресторане The Taste на территории отеля, где на выбор предлагается огромное количество блюд. Помимо него есть и ресторан «Брауплатц» со своей пивоварней.
В отеле имеются: аква-зона, фитнес-центр «Пушка» и салон красоты «Элис» для желающих. При знакомстве с окрестностями обязательно посетите постановку в Театре оперы и балета им. П. И. Чайковского и прогуляйтесь в ближайших скверах, а поклонникам сладкого особенно понравится Музей истории шоколада. Расстояние до аэропорта – 14,9 км, расстояние до железнодорожного вокзала – 5,6 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице
- Питание, указанное в программе (2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина), все дегустации и мастер-классы
- Экскурсионная программа
- Транспортное обслуживание
- Сопровождение и работа гидов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Ижевска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительная ночь в отеле
- Поездка в Шаркан к Удмуртскому Деду Морозу «В гости к Тол Бабаю» - 5 000 руб/чел
- Страховка
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на поезд и самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На каком транспорте мы будем передвигаться?
Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе с системой кондиционирования и соответствующем всем требованиям безопасности
Туроператор не делает рассадку туристов в автобусе, но по возможности будет учитывать пожелания гостей.
Возможны ли изменения в программе тура?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания, замены гостиниц и экскурсий на равноценные. Даты и время посещения музеев могут быть изменены в зависимости от режимов их работы.
Туроператор не гарантирует посещение объектов, не предусмотренных программой. Однако при возможности будет стремиться реализовать пожелания гостей.