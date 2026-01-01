2 день

Воткинск: «Варяжская Дружина», музей-усадьба Чайковского

07:00- 08:30 Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля.

08:45 Встреча с гидом в холле отеля и начало экскурсионной программы

09:00 Выезд от гостиницы и трансфер в г. Воткинск (60 км).

Поездка на Родину Петра Ильича Чайковского запомнится не только семейными рецептами, традициями семьи Чайковских, но и новыми интересными знакомствами.

10:00 Туристический комплекс «Варяжская Дружина» и его хозяева — Николай и Ольга Сергеевы — радушно принимают гостей.

Вас познакомят с комплексом, угостят лепешками по старинному семейному рецепту, поделятся секретами большой семьи, где растет четверо детей, и планами на ежегодный Фестиваль Исторических реконструкций «Русь дружинная».

12:00 Театрализованная экскурсия по музею-усадьбе П. И. Чайковского «Сладостные воспоминания».

С хозяйкой усадьбы Александрой Андреевной Чайковской мы прогуляемся по комнатам хозяйского дома, возьмем на вооружение основы этикета 19 века, познакомимся с обычаями гостеприимства в семье Чайковских.

14:00 Обед в кафе с видом на Воткинский пруд.

Прогулка по набережной Воткинского пруда, ставшего прообразом знаменитого Лебединого озера. Фото на память в сквере Высоцкого!

15:30 Трансфер в г. Ижевск (60 км).

Свободное время.

21:00 Ужин в ресторане отеля.

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