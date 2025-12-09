Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
Насладитесь уникальной фотопрогулкой по Абрау-Дюрсо из Кабардинки. Озеро, фонтаны, Арт-парк и виноградники ждут вас. Профессиональные фото на память
«Еда и напитки оплачиваются дополнительно»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кабардинки в Геленджик - город мечты
Прогулка по белоснежной набережной, виды с обрыва Круча, храм Андрея Первозванного и два маяка. За 4 часа вы узнаете Геленджик глазами местных
Начало: Договорённости с гидом
«Личные расходы на сувениры, перекусы, чай/кофе»
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Тайны дольменов и водопадов реки Жане - из Кабардинки
Несложный трекинг к адыгским курганам, дольменам и исполняющим желания купелям - из Геленджика
Начало: От места вашего проживания
«Кафе местной кухни, где за отдельную плату можно вкусно поесть»
Расписание: в четверг и субботу в 09:00
11 дек в 09:00
13 дек в 09:00
3000 ₽ за человека
Сколько стоит экскурсия по Кабардинке в декабре 2025
Сейчас в Кабардинке в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Кабардинки, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025