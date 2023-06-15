1 чел.
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Индивидуальная
3 часа
Легкая прогулка к сухогрузу «Рио» из Кабардинки с историческим акцентом
История Кабардинки и Черного моря в легкой прогулке к сухогрузу «Рио». Увидим маяк, дикие пляжи и стильный глэмпинг
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Старый парк, или Путешествие сквозь цивилизации
Путешествие вокруг света за 4 часа! Узнайте о Старом парке, созданном талантливым человеком, и погуляйте среди исторических и культурных памятников
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Кабардинка в объективе: экскурсия-фотосессия
Прогулка по Кабардинке с фотосессией: бермудский треугольник, выброшенный корабль, набережная и арт-объекты. Узнайте интересные факты и получите уникальные фото
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
10 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения15 июня 2023Решили прогуляться к сухогрузу РИО и не пожалели! Прогулка вдоль моря, правда с препятствиями), но это добавляет колорит! Екатерина, прекрасный
- ЕЕкатерина23 января 2023Добрый день, нам очень понравилось и экскурсовод Екатерина огонь
Ответы на вопросы от путешественников по Кабардинке в категории «Для школьников»
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