Интересные экскурсии для школьного возраста в Кабардинке

Найдено 3 экскурсии в категории «Для школьников» в Кабардинке, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
К сухогрузу «Рио» из Кабардинки
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Легкая прогулка к сухогрузу «Рио» из Кабардинки с историческим акцентом
История Кабардинки и Черного моря в легкой прогулке к сухогрузу «Рио». Увидим маяк, дикие пляжи и стильный глэмпинг
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500 за всё до 4 чел.
Старый парк, или Путешествие сквозь цивилизации
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Старый парк, или Путешествие сквозь цивилизации
Путешествие вокруг света за 4 часа! Узнайте о Старом парке, созданном талантливым человеком, и погуляйте среди исторических и культурных памятников
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.
Кабардинка в объективе: экскурсия-фотосессия
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
Кабардинка в объективе: экскурсия-фотосессия
Прогулка по Кабардинке с фотосессией: бермудский треугольник, выброшенный корабль, набережная и арт-объекты. Узнайте интересные факты и получите уникальные фото
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
10 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    15 июня 2023
    К сухогрузу «Рио» из Кабардинки
    Решили прогуляться к сухогрузу РИО и не пожалели! Прогулка вдоль моря, правда с препятствиями), но это добавляет колорит! Екатерина, прекрасный
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    рассказчик, очень коммуникабельный человек! Были с ребенком 11 лет. Была возможность даже подняться на сухогруз, что мы и сделали) Всем рекомендую, тем более, что его потихоньку разбирают для утилизации.

    Решили прогуляться к сухогрузу РИО и не пожалели! Прогулка вдоль моря, правда с препятствиями), но это
  • Е
    Екатерина
    23 января 2023
    К сухогрузу «Рио» из Кабардинки
    Добрый день, нам очень понравилось и экскурсовод Екатерина огонь

Ответы на вопросы от путешественников по Кабардинке в категории «Для школьников»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. К сухогрузу «Рио» из Кабардинки
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  3. Кабардинка в объективе: экскурсия-фотосессия
Сколько стоит экскурсия по Кабардинке в июне 2024
Сейчас в Кабардинке в категории "Для школьников" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
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