1 чел.
По популярности
5 часов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
Насладитесь уникальной фотопрогулкой по Абрау-Дюрсо из Кабардинки. Озеро, фонтаны, Арт-парк и виноградники ждут вас. Профессиональные фото на память
Завтра в 09:30
11 июля в 09:30
9 400₽ за всё до 3 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кабардинки в Геленджик - город мечты
Прогулка по белоснежной набережной, виды с обрыва Круча, храм Андрея Первозванного и два маяка. За 4 часа вы узнаете Геленджик глазами местных
Начало: Проживание заказчика
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Кабардинка в объективе: экскурсия-фотосессия
Прогулка по Кабардинке с фотосессией: бермудский треугольник, выброшенный корабль, набережная и арт-объекты. Узнайте интересные факты и получите уникальные фото
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:30
10 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга16 октября 2023В отпуске,в сентябре отдыхала в Кабардинке. При планировании отпускных дней обратила внимание на экскурсию с Марией. Давно хотела посетить Абрау,но
- ГГалина6 октября 2023Огромное спасибо Марии за проведенную экскурсию и замечательные фото на память о прогулке. Она знает историю своего родного края и
- ЕЕкатерина1 сентября 2023Эту экскурсию смело можно позиционировать как фотосессию на отдыхе. Место прекрасное, обязательно вернёмся еще.
- ИИрина22 июля 2023Отличная интересная комфортная поездка!
Ответы на вопросы от путешественников по Кабардинке в категории «На выходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кабардинке
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Кабардинке в июле 2024
Сейчас в Кабардинке в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 5 500 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
Забронируйте экскурсию в Кабардинке на 2024 год на выходные, 6 ⭐ отзывов, цены от 5500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь