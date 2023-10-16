Экскурсии выходного дня в Кабардинке

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Кабардинке, цены от 5 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
🚗 На машине
5 отзывов
5 часов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
Насладитесь уникальной фотопрогулкой по Абрау-Дюрсо из Кабардинки. Озеро, фонтаны, Арт-парк и виноградники ждут вас. Профессиональные фото на память
Завтра в 09:30
11 июля в 09:30
9 400 за всё до 3 чел.
Из Кабардинки в Геленджик - город мечты
🚗 На машине
1 отзыв
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кабардинки в Геленджик - город мечты
Прогулка по белоснежной набережной, виды с обрыва Круча, храм Андрея Первозванного и два маяка. За 4 часа вы узнаете Геленджик глазами местных
Начало: Проживание заказчика
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5 500 за всё до 4 чел.
Кабардинка в объективе: экскурсия-фотосессия
🚶 Пешая
4 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Кабардинка в объективе: экскурсия-фотосессия
Прогулка по Кабардинке с фотосессией: бермудский треугольник, выброшенный корабль, набережная и арт-объекты. Узнайте интересные факты и получите уникальные фото
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:30
10 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    16 октября 2023
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
    В отпуске,в сентябре отдыхала в Кабардинке. При планировании отпускных дней обратила внимание на экскурсию с Марией. Давно хотела посетить Абрау,но
    читать дальше

    экскурсии с большими группами не люблю Фотопрогулка с Марией оправдала ожидание. Прогулялись по красивым локациям,не туристическим секретным местам. Получила отличные фото,которые меня теперь радуют.

  • Г
    Галина
    6 октября 2023
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
    Огромное спасибо Марии за проведенную экскурсию и замечательные фото на память о прогулке. Она знает историю своего родного края и
    читать дальше

    хорошо об этом рассказывает. Мы побывали на Абрау в местах, куда не ездят туристические автобусные туры, очень приватная экскурсия. Никаких утомительно, навязчивых дигустаций и посещений мест, куда турфирмам просто выгодно привозить экскурсии. Весь темп экскурсии подстроен под наши пожелания.

    Огромное спасибо Марии за проведенную экскурсию и замечательные фото на память о прогулке. Она знает историю
  • Е
    Екатерина
    1 сентября 2023
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
    Эту экскурсию смело можно позиционировать как фотосессию на отдыхе. Место прекрасное, обязательно вернёмся еще.
  • И
    Ирина
    22 июля 2023
    Из Кабардинки в Геленджик - город мечты
    Отличная интересная комфортная поездка!

Ответы на вопросы от путешественников по Кабардинке в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кабардинке
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
  2. Из Кабардинки в Геленджик - город мечты
  3. Кабардинка в объективе: экскурсия-фотосессия
Сколько стоит экскурсия по Кабардинке в июле 2024
Сейчас в Кабардинке в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 5 500 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
Забронируйте экскурсию в Кабардинке на 2024 год на выходные, 6 ⭐ отзывов, цены от 5500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам