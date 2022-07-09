Всё о Кабардинке

Полезная информация о Кабардинке

Что нужно знать о Кабардинке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 22 экскурсии
Местное время в Кабардинке
13:2611
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаКабардинка
По-английскиkabardinka
Население города7 395 чел.

Где находится Кабардинка на карте

Популярные экскурсии в Кабардинке

Джип-сафари из Кабардинки
Джип-сафари из Кабардинки
1800
за чел.
Прокатиться с ветерком на открытых джипах и посетить удивительные места
Из Кабардинки в Геленджик - город мечты
Из Кабардинки в Геленджик - город мечты
4700
за всё
Познакомиться с курортом и полюбить его на авто-пешеходной экскурсии
Морская прогулка в Кабардинке
Морская прогулка в Кабардинке
6000
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Вас ждет морская прогулка на ПВХ лодке
Морская рыбалка в районе Новороссийска
Морская рыбалка в районе Новороссийска
6000
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Что может быть лучше
Обзорная экскурсия по Геленджику и Кабардинке
Обзорная экскурсия по Геленджику и Кабардинке
6500
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Мы с вами побываем в двух черноморских городках Геленджике
Завод шампанских вин Абрау-Дюрсо: экскурсии и дегустации
Завод шампанских вин Абрау-Дюрсо: экскурсии и дегустации
3900
за всё
Абрау-Дюрсо - поистине живописный край виноградников, горных долин, прохладных рек и игристого вина
Экскурсия на грязевой вулкан Шуго из Кабардинки
Экскурсия на грязевой вулкан Шуго из Кабардинки
7900
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На Кубани грязевых источников несколько
Фото-прогулка по Новороссийску
Фото-прогулка по Новороссийску
3500
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Мы, жители Новороссийска, очень любим свой город
В Атамань! Казачья станица на берегу Таманского залива
В Атамань! Казачья станица на берегу Таманского залива
6500
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«Атамань» - это музей под открытым небом
Пантикапей, гора Митридат, Крымский мост и Аджимушкайские каменоломни
Пантикапей, гора Митридат, Крымский мост и Аджимушкайские каменоломни
13200
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Мы совершим путешествие на автомобиле по таким достопримечательностям как Крымский мост
Винодельня Мысхако, мыс Дооб и Малая Земля
Винодельня Мысхако, мыс Дооб и Малая Земля
5500
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Мы совершим увлекательную автомобильную экскурсию на Винодельню Мысхако
Грязевой вулкан Тиздар на берегу Азовского моря
Грязевой вулкан Тиздар на берегу Азовского моря
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Мы поедем на Таманский полуостров к Азовскому морю к вулкану Тиздар
Экскурсия на плато Лаго-Наки, Хаджокскую теснину и Азишскую пещеру
Экскурсия на плато Лаго-Наки, Хаджокскую теснину и Азишскую пещеру
21000
за всё
В самом центре Краснодарского края расположена маленькая
Индивидуальная экскурсия в долину реки Пшада и Жане из Кабардинки
Индивидуальная экскурсия в долину реки Пшада и Жане из Кабардинки
6500
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Древность. Тысячелетия. Мегалиты. Это все имеет название
Черноморская Ривьера и большое путешествие по главным достопримечательностям Кабардинки
Черноморская Ривьера и большое путешествие по главным достопримечательностям Кабардинки
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6000
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Это знакомство с популярным курортом Большого Геленджика
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