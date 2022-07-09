Полезная информация о Кабардинке
Что нужно знать о Кабардинке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 22 экскурсии
Местное время в Кабардинке
13:2611
9 июля 2022
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Кабардинка
|По-английски
|kabardinka
|Население города
|7 395 чел.
Где находится Кабардинка на карте
Популярные экскурсии в Кабардинке
1800
₽
за чел.
Прокатиться с ветерком на открытых джипах и посетить удивительные места
4700
₽
за всё
Познакомиться с курортом и полюбить его на авто-пешеходной экскурсии
6000
₽
за всё
Вас ждет морская прогулка на ПВХ лодке
6000
₽
за всё
Что может быть лучше
6500
₽
за всё
Мы с вами побываем в двух черноморских городках Геленджике
3900
₽
за всё
Абрау-Дюрсо - поистине живописный край виноградников, горных долин, прохладных рек и игристого вина
7900
₽
за всё
На Кубани грязевых источников несколько
3500
₽
за всё
Мы, жители Новороссийска, очень любим свой город
6500
₽
за всё
«Атамань» - это музей под открытым небом
13200
₽
за всё
Мы совершим путешествие на автомобиле по таким достопримечательностям как Крымский мост
5500
₽
за всё
Мы совершим увлекательную автомобильную экскурсию на Винодельню Мысхако
8000
₽
за всё
Мы поедем на Таманский полуостров к Азовскому морю к вулкану Тиздар
21000
₽
за всё
В самом центре Краснодарского края расположена маленькая
6500
₽
за всё
Древность. Тысячелетия. Мегалиты. Это все имеет название
от
6000
₽
за всё
Это знакомство с популярным курортом Большого Геленджика