Активный трип по Калининградской области: Кёнигсберг, Зеленоградск и Светлогорск

Индивидуальный тур в Калининграде

Прокатиться на сапах и самокатах и устроить велопрогулку по «Калининградской Венеции»

В этом путешествии мы совместили обзорные экскурсии и активности, поэтому скучать не придётся! Отправляемся любоваться пейзажами очаровательных городов Калининградской области.

Погуляем по знаменитому району Амалиенау, исколесим Зеленоградск и Светлогорск на электросамокатах, а на велосипедах прокатимся по самым живописным локациям «Калининградской Венеции». В завершении тура вас ждёт сапсёрфинг. Питание и развлечения уже включены в стоимость, поэтому вам остаётся только наслаждаться.
Активный трип по Калининградской области: Кёнигсберг, Зеленоградск и Светлогорск
Активный трип по Калининградской области: Кёнигсберг, Зеленоградск и Светлогорск
Активный трип по Калининградской области: Кёнигсберг, Зеленоградск и Светлогорск
Активный трип по Калининградской области: Кёнигсберг, Зеленоградск и Светлогорск
Активный трип по Калининградской области: Кёнигсберг, Зеленоградск и Светлогорск
Активный трип по Калининградской области: Кёнигсберг, Зеленоградск и Светлогорск
Активный трип по Калининградской области: Кёнигсберг, Зеленоградск и Светлогорск
Активный трип по Калининградской области: Кёнигсберг, Зеленоградск и Светлогорск
Активный трип по Калининградской области: Кёнигсберг, Зеленоградск и Светлогорск
Активный трип по Калининградской области: Кёнигсберг, Зеленоградск и Светлогорск
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет34 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Мы можем подобрать для вас более удобные даты.
Для участия в туре нужны базовые навыки управления велосипедом и базовые навыки плавания.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининград: прогулка по Амалиенау

Прилетев в Калининград, вы сможете самостоятельно добраться до «Friday Center», где до 14:00 разместитесь в номерах. После этого проведём небольшой брифинг, познакомимся друг с другом поближе и обсудим дальнейшие планы.

Затем отправимся на прогулку по старинному району немецких вилл — Амалиенау. Вам расскажут историю места и его жителей и познакомят с традициями, которые поддерживаются в наше время. Далее проследуем к острову Канта и осмотрим Кафедральный собор, побродим по парку и узнаем много интересных фактов о локации.

Вечером — приветственный ужин.

Прибытие в Калининград: прогулка по АмалиенауПрибытие в Калининград: прогулка по АмалиенауПрибытие в Калининград: прогулка по АмалиенауПрибытие в Калининград: прогулка по Амалиенау
2 день

Зеленоградск и Светлогорск: прогулка на электросамокатах

После завтрака едем к морю! Первым делом посетим Зеленоградск — первый курорт Восточной Пруссии. Вас ждёт экскурсия на электросамокатах. Для тех, кто предпочитает размеренные прогулки, гид проведёт пешую экскурсию. Пройдёмся по набережной и улочкам, которые будто сошли со старинных открыток. Везде будем видеть хвостатых жителей, к которым здесь особое отношение.

Затем поедем в Светлогорск. По пути пообедаем в кафе. Когда-то на месте курорта были дюны, но теперь это очень уютный и невероятно очаровательный город. Погуляем или покатаемся по улицам, заполненным роскошными особняками и, конечно, пройдёмся или проедем по живописной набережной, наслаждаясь морским бризом.

К ужину вернёмся в гостиницу.

Зеленоградск и Светлогорск: прогулка на электросамокатахЗеленоградск и Светлогорск: прогулка на электросамокатахЗеленоградск и Светлогорск: прогулка на электросамокатахЗеленоградск и Светлогорск: прогулка на электросамокатах
3 день

Велопрогулка по «Калининградской Венеции»

Завтракаем и выезжаем на северо-восток Калининградской области. Сегодня «седлаем» велосипеды и катаемся по «Калининградской Венеции». Проедем по одному из самых красивых маршрутов российской Балтики. Преодолеем 40 километров без резких перепадов высот. Увидим множество каналов и ручейков. Затем доберёмся до старинной немецкой школы, где вам расскажут много интересного о системе образования конца XIX века.

Вернёмся в гостиницу на ужин.

Велопрогулка по «Калининградской Венеции»Велопрогулка по «Калининградской Венеции»Велопрогулка по «Калининградской Венеции»Велопрогулка по «Калининградской Венеции»
4 день

Прогулках на сапах. Рыбная деревня и остров Канта

Позавтракав, направимся на остров Канта. Вас ждёт прогулка на сапбордах по Преголе, во время которой вы полюбуетесь зелёными набережными. После этого пройдёмся по Рыбной деревне и осмотрим Кафедральный собор.

Обед — в гостинице. Затем предлагаем вам самостоятельно исследовать красоты Кёнигсберга и закупиться сувенирами, ведь выселиться из отеля можно до 18:00. До новых встреч!

Прогулках на сапах. Рыбная деревня и остров КантаПрогулках на сапах. Рыбная деревня и остров КантаПрогулках на сапах. Рыбная деревня и остров КантаПрогулках на сапах. Рыбная деревня и остров Канта

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: «Friday Center», до 14:00
Завершение: «Friday Center», до 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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