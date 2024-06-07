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На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
Калининград, город на берегу Балтики, предлагает уникальные водные экскурсии. Присоединяйтесь к нам на яхте и наслаждайтесь красотой природы и романтикой
9 июня в 10:00
10 июня в 15:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
Квест
2.5 часа
Приключение с хомлинами: семейный квест-экскурсия по Калининграду
Погрузитесь в мир волшебства с квестом по Калининграду. Откройте тайны гномиков-хомлинов вместе с близкими и получите незабываемые впечатления
Начало: У центрального входа в зоопарк
12 июня в 10:30
13 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
Групповая экскурсия на байдарках в Калининграде: порт и достопримечательности
Уникальная возможность увидеть Калининград с воды. Байдарочный сплав вдоль порта, Рыбной деревни и острова Канта. Безопасность и комфорт гарантированы
Начало: На набережной генерала Карбышева
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 100₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный: культурное наследие и природа за 1 день
Погрузитесь в уникальный мир Балтийского побережья: от янтарных пляжей до аристократического Светлогорска и уютного Зеленоградска
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
1400012 600₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Сафари-путешествие на джипах: исторические сокровища Калининграда
Откройте для себя тайны заброшенных замков и крепостей, погрузитесь в историю и природу Калининградской области
Начало: Калининград
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
2498019 984₽ за всё до 4 чел.
Квест
3 часа
«Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
Обойти все места обитания хомлинов в Калининграде и найти настоящие сокровища
11 июня в 15:00
19 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Полесск и Гусев
Средневековые замки Нойхаузен и Лабиау, конная прогулка и утерянная фреска Отто Хайхерта
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:30
6 июля в 09:30
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
По Калининграду на велосипеде: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Калининград на велосипеде! Узнайте о старинных воротах, бастионах и кирхе королевы Луизы. Погрузитесь в историю города и насладитесь его архитектурой
Начало: На ул. Октябрьской
9 июня в 09:00
10 июня в 13:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Квест
2.5 часа
О быках и зубрах: семейный квест по Калининграду
Открыть город с необычных ракурсов и узнать множество интересных фактов, соревнуясь в веселом квесте
Начало: На площади Победы
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
4 670₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
3 часа
Велопрогулка по Калининграду
Отправиться в путешествие по эпохам города и полюбить его за 2,5 часа
Начало: Астрономический бастион
Расписание: в четверг в 17:00
13 июня в 17:00
20 июня в 17:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
«Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
Прокатиться по городу и узнать интересные факты о довоенном Кёнигсберге и современном Калининграде
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 2 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия-квиз «Мятежный дух Понарта»
Погулять по «нахальной деревне» на окраине Кёнигсберга и раскрыть её тайны в увлекательном формате
Начало: у культурно-досугового центра в Понарте
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 800₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Групповой байдарочный сплав «Водная дорога Кёнигсберга»
Под шёпот волн и плеск весла отдохнуть от суеты города, находясь в его центре
Начало: На улице Дзержинского
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
2 000₽ за человека
Групповая
5 часов
По Калининградской области на велосипеде и байдарке
Взглянуть на регион с необычного ракурса и поближе познакомиться с его историей
Начало: В поселке Федотово Правдинского района
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
15 июня в 09:30
2 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомство с Калининградом на сапе
Уникальная прогулка по городу с веслом в руке (с мая до конца октября)
Начало: на смотровой площадке Московский проспект 66
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Дорога рыцарей: историческое путешествие из Калининграда
Исследуйте средневековые замки и исторические тайны на пути из Калининграда в Черняховск в индивидуальной экскурсии
12 июня в 10:30
13 июня в 16:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
Обойти самые сказочные локации Кёнигсберга в поисках скрытых деталей и вкусных призов
Начало: На площади Победы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2 900₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
4 часа
В гости к хомлинам - на велосипеде
За 3 часа найти всех домовиков и познакомиться с Калининградом в мини-группе
Начало: У памятника героям Первой мировой войны (рядом с А...
Расписание: в среду в 16:30
12 июня в 16:30
19 июня в 16:30
3 000₽ за человека
скидка
10%
Групповая
7 часов
Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
Провести день весело и познавательно в окрестностях Калининграда на групповой автобусной экскурсии
Начало: В одной из 6 точек на выбор
Расписание: в среду и субботу в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
19331 740₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
Осмотреть кирху, где хранилась библия Мартина Лютера, проплыть по Лаве и навестить зловещую заброшку
Начало: На проспекте Мира
Расписание: во вторник в 09:00
25 июня в 09:00
23 июля в 09:00
4 000₽ за человека
скидка
20%
Квест
7 часов
Квест-экскурсия по фортам Калининграда на внедорожнике
Станьте исследователями фортов Калининграда, покорите исторические сооружения и получите уникальные трофеи
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2480019 840₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сап-тур на Куршскую косу
Проплыть на доске по Куршскому заливу и исследовать эко-тропы национального парка
Начало: в Зеленоградске
12 июня в 08:30
14 июня в 08:30
от 12 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
На велосипеде по Амалиенау
Прокатиться по аллеям самого уютного района Калининграда и услышать его истории
Начало: У Астрономического бастиона
Расписание: в понедельник в 17:00
10 июня в 17:00
17 июня в 17:00
2 800₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Калининград сквозь стекло: витражный мастер-класс
Под руководством лучшего городского мастера создать свой авторский витраж
Начало: на улице ген-лейтенанта Озерова
Расписание: в будние дни в 11:30 и 14:00
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
2 500₽ за человека
Квест
2.5 часа
Квест-экскурсия «Все городские ворота Кёнигсберга»
Выяснить, какие ворота сохранились в Калининграде, как они называются и где их можно увидеть
Начало: У вашего отеля в Калининграде
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
5 990₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
5.5 часов
Полное погружение в Калининград! Экскурсия, фотосессия и интерактив
Узнать город, сыграть с ним, совершить путешествие сквозь 8 эпох и получить атмосферные снимки
22 июня в 08:00
25 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие к замкам Тевтонского ордена
Погрузиться в эпоху Средневековья и увидеть крепости Вальдау, Нойхаузен, Нессельбек и Шаакен
Начало: Калининград
10 июня в 14:00
18 июня в 08:00
9 990₽ за всё до 3 чел.
Квест
1.5 часа
Тайны Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
Познакомиться с историей и ключевыми местами города, разгадывая загадки и выполняя задания
Начало: У магазина Спар рядом с железнодорожным вокзалом З...
28 авг в 08:30
31 авг в 08:30
от 4 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Виллы Амалиенау, кирха Юдиттен и форт № 5
Увидеть самый красивый район, самую старую лютеранскую церковь и самый героический бастион
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1 час
Верхом в Средневековье
Фотосессия в рыцарском замке на гнедом скакуне
Начало: В замке Нессельбек
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Квест
3 часа
Квест-экскурсия «Орден Чёрного Орла, или Последний рыцарь Восточной Прусcии»
Разгадать загадки и узнать тайны арт-квартала Южного Амалиенау (в группе)
Начало: У Центрального парк культуры и отдыха
Расписание: в среду и пятницу в 09:30
3 июля в 09:30
5 июля в 09:30
600₽ за человека
Квест
7 часов
Сокровища Фридланда и Гердауэна: семейная квест-экскурсия
Открыть для себя Правдинск и Железнодорожный в увлекательном формате
Начало: У вашего отеля
9 июля в 10:00
13 июля в 10:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия для детей «Тайна затонувшего корабля» (7-12 лет)
Изучить территорию Музея Мирового океана и найти сокровища
Начало: недалеко от Музея мирового океана
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
4 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Рыбалка на Калининградском заливе с грамотным капитаном
Поймать судака или окуня на спиннинг с комфортабельного катера
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Квест
7.5 часов
Кубок леса: квест по Куршской Косе
Увидеть главное на Куршской косе в формате соревновательной командной игры для взрослых и детей
Начало: В Калининграде
9 июля в 09:00
13 июля в 09:00
1200010 200₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Руины замка Таплакен и загадочный Велау
Отправиться в путешествие по нетуристическим локациям Калининградской области (в группе)
Начало: На улице Шевченко
13 июня в 08:30
20 июня в 08:30
2 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина7 июня 2024Экскурсия понравилась. 3 часа прошли незаметно. Обошли всех хомлинов с Ольгой, потом самостоятельно обошли 6 из 7. Для детей интересно. Ольга задает загадки, все это в стихах.
- ААлександра6 июня 2024Это совершенно уникальное мероприятие! И целое приключение: ты сам себя на байдарке везешь на экскурсию! Да, надо немного потрудиться, но
- EElena5 июня 2024Экскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытие необычных фактов в истории взятия (Кёнигсберга)Калининграда.
- ААлександра5 июня 2024Добрый день! Хотелось бы поблагодарить прекрасную Арию и капитана яхты за чудесную морскую прогулку. Мы так все торопимся в ритме
- ЮЮрий4 июня 2024Все просто супер! Ольге большое спасибо за отлично проведённое время.
- ННаталья3 июня 2024Мне и моим детям очень понравилась экскурсия,которую провела нам гид Ольга. Информация подавалась доступно,маршрут составлен так,что мы посетили всех хомлинов,узнали историю их создания,много интересного о Калининграде,сама экскурсия составлена в виде квеста
- ЛЛюбовь2 июня 2024Поездка была отличная. Мы проехались по таким местам, куда не попали, если были бы с групповой экскурсией. Получили очень много интересной информации. Спасибо за чудесную экскурсию. Я была с мальчишками, они просто в восторге.
- ЛЛилия2 июня 2024Было очень круто! Интересно было посмотреть на город с воды и в целом покататься на байдарках. Организаторы клёвые ребята. На протяжении всего сплава фоткают, так что будет что показать друзьям:D
- ККирилл2 июня 2024Анна, спасибо Вам огромное за незабываемые впечатления от Калининграда!!!
- ММария2 июня 2024Всем доброго времени суток. Мы заказали эту экскурсию и совершенно не знали, что ожидать. Нас было трое, ребёнок 11 лет
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