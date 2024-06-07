И Ирина «Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада Экскурсия понравилась. 3 часа прошли незаметно. Обошли всех хомлинов с Ольгой, потом самостоятельно обошли 6 из 7. Для детей интересно. Ольга задает загадки, все это в стихах.

А Александра Сплав на байдарках по центру Калининграда читать дальше при этом ты чувствуешь потрясающую свободу и видишь город с обратной стороны) Неожиданно и восхитительно! Наши гиды были очень внимательны, объясняли доступно, интересно оформили экскурсию аудиовключениями - было и весело, и познавательно! Спасибо огромное и удачи! Это совершенно уникальное мероприятие! И целое приключение: ты сам себя на байдарке везешь на экскурсию! Да, надо немного потрудиться, но

E Elena Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области Экскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытие необычных фактов в истории взятия (Кёнигсберга)Калининграда.

А Александра На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу читать дальше обычной жизни, что 4 часа, проверенных под парусами, это своего рода релакс для души и тела. Отдельно хотелось бы поблагодарить Арию за то, как она умеет увлечь беседой, красиво накрыть на стол, быть внимательной ко всем участником прогулки, да и просто от одной ее улыбки становится тепло на душе. Однозначно рекомендую походить под парусами, опираясь на свои впечатления!!! Добрый день! Хотелось бы поблагодарить прекрасную Арию и капитана яхты за чудесную морскую прогулку. Мы так все торопимся в ритме

Ю Юрий «Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада Все просто супер! Ольге большое спасибо за отлично проведённое время.

Н Наталья «Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада Мне и моим детям очень понравилась экскурсия,которую провела нам гид Ольга. Информация подавалась доступно,маршрут составлен так,что мы посетили всех хомлинов,узнали историю их создания,много интересного о Калининграде,сама экскурсия составлена в виде квеста

Л Любовь Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области Поездка была отличная. Мы проехались по таким местам, куда не попали, если были бы с групповой экскурсией. Получили очень много интересной информации. Спасибо за чудесную экскурсию. Я была с мальчишками, они просто в восторге.

Л Лилия Сплав на байдарках по центру Калининграда Было очень круто! Интересно было посмотреть на город с воды и в целом покататься на байдарках. Организаторы клёвые ребята. На протяжении всего сплава фоткают, так что будет что показать друзьям:D

К Кирилл Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день Анна, спасибо Вам огромное за незабываемые впечатления от Калининграда!!!