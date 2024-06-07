Активности – экскурсии в Калининграде

Найдено 36 экскурсий в категории «Активности» в Калининграде, цены от 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Популярное предложение
На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
Калининград, город на берегу Балтики, предлагает уникальные водные экскурсии. Присоединяйтесь к нам на яхте и наслаждайтесь красотой природы и романтикой
9 июня в 10:00
10 июня в 15:00
19 000 за всё до 4 чел.
В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
🚗 На машине
Квест
2.5 часа
140 отзывов
Приключение с хомлинами: семейный квест-экскурсия по Калининграду
Погрузитесь в мир волшебства с квестом по Калининграду. Откройте тайны гномиков-хомлинов вместе с близкими и получите незабываемые впечатления
Начало: У центрального входа в зоопарк
12 июня в 10:30
13 июня в 10:00
6 500 за всё до 4 чел.
Сплав на байдарках по центру Калининграда
🚣‍♂️ На байдарках
Групповая
2.5 часа
182 отзыва
Групповая экскурсия на байдарках в Калининграде: порт и достопримечательности
Уникальная возможность увидеть Калининград с воды. Байдарочный сплав вдоль порта, Рыбной деревни и острова Канта. Безопасность и комфорт гарантированы
Начало: На набережной генерала Карбышева
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 100 за человека
Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный: культурное наследие и природа за 1 день
Погрузитесь в уникальный мир Балтийского побережья: от янтарных пляжей до аристократического Светлогорска и уютного Зеленоградска
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
1400012 600 за всё до 3 чел.
Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
152 отзыва
Сафари-путешествие на джипах: исторические сокровища Калининграда
Откройте для себя тайны заброшенных замков и крепостей, погрузитесь в историю и природу Калининградской области
Начало: Калининград
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
2498019 984 за всё до 4 чел.
«Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
🚗 На машине
Квест
3 часа
25 отзывов
«Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
Обойти все места обитания хомлинов в Калининграде и найти настоящие сокровища
11 июня в 15:00
19 июня в 10:00
5 500 за всё до 4 чел.
Путешествие в Полесск и Гусев
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
9 часов
21 отзыв
Путешествие в Полесск и Гусев
Средневековые замки Нойхаузен и Лабиау, конная прогулка и утерянная фреска Отто Хайхерта
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:30
6 июля в 09:30
8 000 за всё до 4 чел.
По Калининграду на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
24 отзыва
По Калининграду на велосипеде: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Калининград на велосипеде! Узнайте о старинных воротах, бастионах и кирхе королевы Луизы. Погрузитесь в историю города и насладитесь его архитектурой
Начало: На ул. Октябрьской
9 июня в 09:00
10 июня в 13:00
6 000 за всё до 4 чел.
О быках и зубрах: семейный квест по Калининграду
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
19 отзывов
О быках и зубрах: семейный квест по Калининграду
Открыть город с необычных ракурсов и узнать множество интересных фактов, соревнуясь в веселом квесте
Начало: На площади Победы
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
4 670 за всё до 10 чел.
Велопрогулка по Калининграду
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
31 отзыв
Велопрогулка по Калининграду
Отправиться в путешествие по эпохам города и полюбить его за 2,5 часа
Начало: Астрономический бастион
Расписание: в четверг в 17:00
13 июня в 17:00
20 июня в 17:00
2 800 за человека
«Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
🚲 На велосипеде
🛴 На самокатах
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
«Мосты времени»: экскурсия по Калининграду на велосипедах или самокатах
Прокатиться по городу и узнать интересные факты о довоенном Кёнигсберге и современном Калининграде
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 2 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия-квиз «Мятежный дух Понарта»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Экскурсия-квиз «Мятежный дух Понарта»
Погулять по «нахальной деревне» на окраине Кёнигсберга и раскрыть её тайны в увлекательном формате
Начало: у культурно-досугового центра в Понарте
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 800 за всё до 10 чел.
Групповой байдарочный сплав «Водная дорога Кёнигсберга»
Мини-группа
3.5 часа
5 отзывов
Групповой байдарочный сплав «Водная дорога Кёнигсберга»
Под шёпот волн и плеск весла отдохнуть от суеты города, находясь в его центре
Начало: На улице Дзержинского
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
2 000 за человека
По Калининградской области на велосипеде и байдарке
🚲 На велосипеде
🚣‍♂️ На байдарках
Групповая
5 часов
8 отзывов
По Калининградской области на велосипеде и байдарке
Взглянуть на регион с необычного ракурса и поближе познакомиться с его историей
Начало: В поселке Федотово Правдинского района
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
15 июня в 09:30
2 500 за человека
Знакомство с Калининградом на сапе
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Знакомство с Калининградом на сапе
Уникальная прогулка по городу с веслом в руке (с мая до конца октября)
Начало: на смотровой площадке Московский проспект 66
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
3 500 за человека
Дорога рыцарей: из Калининграда в Черняховск
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Дорога рыцарей: историческое путешествие из Калининграда
Исследуйте средневековые замки и исторические тайны на пути из Калининграда в Черняховск в индивидуальной экскурсии
12 июня в 10:30
13 июня в 16:00
12 000 за всё до 4 чел.
Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
9 отзывов
Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
Обойти самые сказочные локации Кёнигсберга в поисках скрытых деталей и вкусных призов
Начало: На площади Победы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2 900 за всё до 10 чел.
В гости к хомлинам - на велосипеде
🚲 На велосипеде
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
В гости к хомлинам - на велосипеде
За 3 часа найти всех домовиков и познакомиться с Калининградом в мини-группе
Начало: У памятника героям Первой мировой войны (рядом с А...
Расписание: в среду в 16:30
12 июня в 16:30
19 июня в 16:30
3 000 за человека
Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
🚌 На автобусе
🚣‍♂️ На байдарках
скидка
10%
Групповая
7 часов
43 отзыва
Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
Провести день весело и познавательно в окрестностях Калининграда на групповой автобусной экскурсии
Начало: В одной из 6 точек на выбор
Расписание: в среду и субботу в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
19331 740 за человека
Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
🚗 На машине
🚣‍♂️ На байдарках
Мини-группа
6 часов
14 отзывов
Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
Осмотреть кирху, где хранилась библия Мартина Лютера, проплыть по Лаве и навестить зловещую заброшку
Начало: На проспекте Мира
Расписание: во вторник в 09:00
25 июня в 09:00
23 июля в 09:00
4 000 за человека
На поиски фортов Калининграда - квест на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Квест
7 часов
8 отзывов
Квест-экскурсия по фортам Калининграда на внедорожнике
Станьте исследователями фортов Калининграда, покорите исторические сооружения и получите уникальные трофеи
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2480019 840 за всё до 4 чел.
Сап-тур на Куршскую косу
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Сап-тур на Куршскую косу
Проплыть на доске по Куршскому заливу и исследовать эко-тропы национального парка
Начало: в Зеленоградске
12 июня в 08:30
14 июня в 08:30
от 12 000 за всё до 5 чел.
На велосипеде по Амалиенау
🚲 На велосипеде
Мини-группа
2.5 часа
11 отзывов
На велосипеде по Амалиенау
Прокатиться по аллеям самого уютного района Калининграда и услышать его истории
Начало: У Астрономического бастиона
Расписание: в понедельник в 17:00
10 июня в 17:00
17 июня в 17:00
2 800 за человека
Калининград сквозь стекло: витражный мастер-класс
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
15 отзывов
Калининград сквозь стекло: витражный мастер-класс
Под руководством лучшего городского мастера создать свой авторский витраж
Начало: на улице ген-лейтенанта Озерова
Расписание: в будние дни в 11:30 и 14:00
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
2 500 за человека
Квест-экскурсия «Все городские ворота Кёнигсберга»
🚗 На машине
Квест
2.5 часа
1 отзыв
Квест-экскурсия «Все городские ворота Кёнигсберга»
Выяснить, какие ворота сохранились в Калининграде, как они называются и где их можно увидеть
Начало: У вашего отеля в Калининграде
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
5 990 за всё до 4 чел.
Полное погружение в Калининград! Экскурсия, фотосессия и интерактив
🚗 На машине
Фотопрогулка
5.5 часов
1 отзыв
Полное погружение в Калининград! Экскурсия, фотосессия и интерактив
Узнать город, сыграть с ним, совершить путешествие сквозь 8 эпох и получить атмосферные снимки
22 июня в 08:00
25 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к замкам Тевтонского ордена
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
123 отзыва
Путешествие к замкам Тевтонского ордена
Погрузиться в эпоху Средневековья и увидеть крепости Вальдау, Нойхаузен, Нессельбек и Шаакен
Начало: Калининград
10 июня в 14:00
18 июня в 08:00
9 990 за всё до 3 чел.
Тайны Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
62 отзыва
Тайны Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
Познакомиться с историей и ключевыми местами города, разгадывая загадки и выполняя задания
Начало: У магазина Спар рядом с железнодорожным вокзалом З...
28 авг в 08:30
31 авг в 08:30
от 4 670 за всё до 7 чел.
Виллы Амалиенау, кирха Юдиттен и форт № 5
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Виллы Амалиенау, кирха Юдиттен и форт № 5
Увидеть самый красивый район, самую старую лютеранскую церковь и самый героический бастион
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 500 за всё до 5 чел.
Верхом в Средневековье
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Верхом в Средневековье
Фотосессия в рыцарском замке на гнедом скакуне
Начало: В замке Нессельбек
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 000 за всё до 4 чел.
Квест-экскурсия «Орден Чёрного Орла, или Последний рыцарь Восточной Прусcии»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Квест-экскурсия «Орден Чёрного Орла, или Последний рыцарь Восточной Прусcии»
Разгадать загадки и узнать тайны арт-квартала Южного Амалиенау (в группе)
Начало: У Центрального парк культуры и отдыха
Расписание: в среду и пятницу в 09:30
3 июля в 09:30
5 июля в 09:30
600 за человека
Сокровища Фридланда и Гердауэна: семейная квест-экскурсия
🚗 На машине
Квест
7 часов
Сокровища Фридланда и Гердауэна: семейная квест-экскурсия
Открыть для себя Правдинск и Железнодорожный в увлекательном формате
Начало: У вашего отеля
9 июля в 10:00
13 июля в 10:00
12 000 за всё до 4 чел.
Квест-экскурсия для детей «Тайна затонувшего корабля» (7-12 лет)
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия для детей «Тайна затонувшего корабля» (7-12 лет)
Изучить территорию Музея Мирового океана и найти сокровища
Начало: недалеко от Музея мирового океана
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
4 400 за всё до 10 чел.
Рыбалка на Калининградском заливе с грамотным капитаном
🚤 На катере
Индивидуальная
7 часов
Рыбалка на Калининградском заливе с грамотным капитаном
Поймать судака или окуня на спиннинг с комфортабельного катера
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
12 000 за всё до 10 чел.
Кубок леса: квест по Куршской Косе
🚗 На машине
скидка
15%
Квест
7.5 часов
Кубок леса: квест по Куршской Косе
Увидеть главное на Куршской косе в формате соревновательной командной игры для взрослых и детей
Начало: В Калининграде
9 июля в 09:00
13 июля в 09:00
1200010 200 за всё до 4 чел.
Руины замка Таплакен и загадочный Велау
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Руины замка Таплакен и загадочный Велау
Отправиться в путешествие по нетуристическим локациям Калининградской области (в группе)
Начало: На улице Шевченко
13 июня в 08:30
20 июня в 08:30
2 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    7 июня 2024
    «Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
    Экскурсия понравилась. 3 часа прошли незаметно. Обошли всех хомлинов с Ольгой, потом самостоятельно обошли 6 из 7. Для детей интересно. Ольга задает загадки, все это в стихах.
  • А
    Александра
    6 июня 2024
    Сплав на байдарках по центру Калининграда
    Это совершенно уникальное мероприятие! И целое приключение: ты сам себя на байдарке везешь на экскурсию! Да, надо немного потрудиться, но
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    при этом ты чувствуешь потрясающую свободу и видишь город с обратной стороны) Неожиданно и восхитительно! Наши гиды были очень внимательны, объясняли доступно, интересно оформили экскурсию аудиовключениями - было и весело, и познавательно! Спасибо огромное и удачи!

  • E
    Elena
    5 июня 2024
    Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
    Экскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытие необычных фактов в истории взятия (Кёнигсберга)Калининграда.
    Экскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытиеЭкскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытиеЭкскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытиеЭкскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытиеЭкскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытиеЭкскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытиеЭкскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытие
  • А
    Александра
    5 июня 2024
    На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
    Добрый день! Хотелось бы поблагодарить прекрасную Арию и капитана яхты за чудесную морскую прогулку. Мы так все торопимся в ритме
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    обычной жизни, что 4 часа, проверенных под парусами, это своего рода релакс для души и тела. Отдельно хотелось бы поблагодарить Арию за то, как она умеет увлечь беседой, красиво накрыть на стол, быть внимательной ко всем участником прогулки, да и просто от одной ее улыбки становится тепло на душе. Однозначно рекомендую походить под парусами, опираясь на свои впечатления!!!

  • Ю
    Юрий
    4 июня 2024
    «Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
    Все просто супер! Ольге большое спасибо за отлично проведённое время.
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    «Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
    Мне и моим детям очень понравилась экскурсия,которую провела нам гид Ольга. Информация подавалась доступно,маршрут составлен так,что мы посетили всех хомлинов,узнали историю их создания,много интересного о Калининграде,сама экскурсия составлена в виде квеста
    Мне и моим детям очень понравилась экскурсия,которую провела нам гид Ольга. Информация подавалась доступно,маршрут составлен так,чтоМне и моим детям очень понравилась экскурсия,которую провела нам гид Ольга. Информация подавалась доступно,маршрут составлен так,чтоМне и моим детям очень понравилась экскурсия,которую провела нам гид Ольга. Информация подавалась доступно,маршрут составлен так,чтоМне и моим детям очень понравилась экскурсия,которую провела нам гид Ольга. Информация подавалась доступно,маршрут составлен так,чтоМне и моим детям очень понравилась экскурсия,которую провела нам гид Ольга. Информация подавалась доступно,маршрут составлен так,чтоМне и моим детям очень понравилась экскурсия,которую провела нам гид Ольга. Информация подавалась доступно,маршрут составлен так,чтоМне и моим детям очень понравилась экскурсия,которую провела нам гид Ольга. Информация подавалась доступно,маршрут составлен так,чтоМне и моим детям очень понравилась экскурсия,которую провела нам гид Ольга. Информация подавалась доступно,маршрут составлен так,чтоМне и моим детям очень понравилась экскурсия,которую провела нам гид Ольга. Информация подавалась доступно,маршрут составлен так,чтоМне и моим детям очень понравилась экскурсия,которую провела нам гид Ольга. Информация подавалась доступно,маршрут составлен так,что
  • Л
    Любовь
    2 июня 2024
    Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
    Поездка была отличная. Мы проехались по таким местам, куда не попали, если были бы с групповой экскурсией. Получили очень много интересной информации. Спасибо за чудесную экскурсию. Я была с мальчишками, они просто в восторге.
    Поездка была отличная. Мы проехались по таким местам, куда не попали, если были бы с групповойПоездка была отличная. Мы проехались по таким местам, куда не попали, если были бы с групповойПоездка была отличная. Мы проехались по таким местам, куда не попали, если были бы с групповойПоездка была отличная. Мы проехались по таким местам, куда не попали, если были бы с групповойПоездка была отличная. Мы проехались по таким местам, куда не попали, если были бы с групповойПоездка была отличная. Мы проехались по таким местам, куда не попали, если были бы с групповойПоездка была отличная. Мы проехались по таким местам, куда не попали, если были бы с групповой
  • Л
    Лилия
    2 июня 2024
    Сплав на байдарках по центру Калининграда
    Было очень круто! Интересно было посмотреть на город с воды и в целом покататься на байдарках. Организаторы клёвые ребята. На протяжении всего сплава фоткают, так что будет что показать друзьям:D
  • К
    Кирилл
    2 июня 2024
    Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день
    Анна, спасибо Вам огромное за незабываемые впечатления от Калининграда!!!
  • М
    Мария
    2 июня 2024
    В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
    Всем доброго времени суток. Мы заказали эту экскурсию и совершенно не знали, что ожидать. Нас было трое, ребёнок 11 лет
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    и муж истинный немец, который немного понимает по-русски. Экскурсия очень продуктивная, для тех кто не знает город, это оптимально. За это время, мы имели глубокое представление о городе и его знаковых достопримечательностях, узнали много исторических фактов и легенда о хомлинах, заинтересует даже самого неисправимого скептика. Мы осталось очень довольны и рекомендуем именно нашего гида Ирину, приятного, эрудированного человека, что в наше время не всегда встречается. Мы с удовольствием вспоминаем проведённое время вместе! И да, вернемся к мужу, он остался в полном восторге. Благодарю вас Ирина Анатольевна!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 36
  1. На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
  2. В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
  3. Сплав на байдарках по центру Калининграда
  4. Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день
  5. Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Активности" можно забронировать 36 экскурсий и билетов от 600 до 19 984 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1037 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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