Аудиоэкскурсия в самом сердце Кенигсберга: Форштадт, Кнайпхоф и Лёбенихт

Аудиоэкскурсия в самом сердце Кенигсберга

Аудиоэкскурсия в самом сердце Кенигсберга: Форштадт, Кнайпхоф и Лёбенихт
Аудиоэкскурсия в самом сердце Кенигсберга: Форштадт, Кнайпхоф и Лёбенихт
Аудиоэкскурсия в самом сердце Кенигсберга: Форштадт, Кнайпхоф и Лёбенихт
Аудиоэкскурсия в самом сердце Кенигсберга: Форштадт, Кнайпхоф и Лёбенихт
Аудиоэкскурсия в самом сердце Кенигсберга: Форштадт, Кнайпхоф и Лёбенихт
Аудиоэкскурсия в самом сердце Кенигсберга: Форштадт, Кнайпхоф и Лёбенихт

Что вы увидите 🤩

  • Здание Фондовой биржи
  • Здание госпиталя Святого Георга
  • Переговорный пункт «Прегель»
  • Высокий мост
  • Стадион «Калининград»
  • Юбилейный мост
  • Рыбная деревня
  • Медовый мост
  • Кафедральный собор
  • Общественное пространство «МОСТ»
  • Либеральная синагога
Неспешно прогуливаясь по центру Калининграда, вы услышите исторические факты и городские легенды. Слушайте экскурсию в аудиоформате, смотрите по сторонам и не отвлекайтесь на чтение.
Во время прогулки вы узнаете, кто такой Хомлин и куда пропали сапоги барона Мюнхгаузена.
Поговорим и о насущных вопросах: зачем мэр города боролся с рыбой, где живет чайка, несущая золотые яйца, и можно ли построить стадион посреди болота. Вы узнаете о том, была ли в 14 веке коррупция и какие тайны скрывает дом-обманщик. Посмотрите на современное общественное пространство, расположенное в исторической части города, и узнаете, где на самом деле похоронен Кант.
Вас ждет много интересных историй. Скорее отправляйтесь в путь!
Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.
🚩 Начало: Биржевой сквер (Ленинский пр. , 83)
🏁 Место завершения: Либеральная синагога (ул. Октябрьская, 1а)
 Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
 Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Важная информация
  • Аудиоэкскурсия проходит с помощью мобильного приложения WeGoTrip
  • Вы получите СМС сообщение со ссылкой на приложение для скачивания после бронирования
  • Вы не зависите от гида или группы. Вас ждут аудиогид, викторины и захватывающие истории от местного жителя
  • Рекомендуем взять с собой наушники
Время проведения: Вы можете выбрать любое удобное время
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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