Неспешно прогуливаясь по центру Калининграда, вы услышите исторические факты и городские легенды. Слушайте экскурсию в аудиоформате, смотрите по сторонам и не отвлекайтесь на чтение.

Во время прогулки вы узнаете, кто такой Хомлин и куда пропали сапоги барона Мюнхгаузена.

Поговорим и о насущных вопросах: зачем мэр города боролся с рыбой, где живет чайка, несущая золотые яйца, и можно ли построить стадион посреди болота. Вы узнаете о том, была ли в 14 веке коррупция и какие тайны скрывает дом-обманщик. Посмотрите на современное общественное пространство, расположенное в исторической части города, и узнаете, где на самом деле похоронен Кант.

Вас ждет много интересных историй. Скорее отправляйтесь в путь!

Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях.

Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.