Мюнхгаузен в Калининграде: аудиоэкскурсия по историческому центру города

Пройдите путём барона Мюнхгаузена, каким он ехал из Кёнигсберга

Индивидуально
Пройдите путём барона Мюнхгаузена, каким он ехал из Кёнигсберга в Россию: от Росгартенских ворот (Музей янтаря) до Центрального парка, где теперь стоит памятник Мюнхгаузену.

Тем же маршрутом, но в обратном направлении, барон ехал из России в Германию.
Мюнхгаузен в Калининграде: аудиоэкскурсия по историческому центру города
Мюнхгаузен в Калининграде: аудиоэкскурсия по историческому центру города
Мюнхгаузен в Калининграде: аудиоэкскурсия по историческому центру города
Мюнхгаузен в Калининграде: аудиоэкскурсия по историческому центру города
Мюнхгаузен в Калининграде: аудиоэкскурсия по историческому центру города
Мюнхгаузен в Калининграде: аудиоэкскурсия по историческому центру города
Мюнхгаузен в Калининграде: аудиоэкскурсия по историческому центру города
Мюнхгаузен в Калининграде: аудиоэкскурсия по историческому центру города

Что вы можете увидеть 🤩

  • Музей янтаря
  • Росгартенские ворота
  • Центральный парк
  • памятник Мюнхгаузену
  • Кафедральный Собор
  • могила Канта
  • музей Мирового океана.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Пройдите путём барона Мюнхгаузена, каким он ехал из Кёнигсберга в Россию: от Росгартенских ворот (Музей янтаря) до Центрального парка, где теперь стоит памятник Мюнхгаузену. Тем же маршрутом, но в обратном направлении, барон ехал из России в Германию.

Что вас ждет:

  • Посетите знаковые места Калининграда и Кёнигсберга, узрите величие города и его огромную роль в истории планеты. Кафедральный Собор, могила Канта, музей Мирового океана, где находится скелет кашалота, некогда опрометчиво проглотившего нашего барона, самый необычный в мире железнодорожный мост, самые мирные и бесполезные оборонительные сооружения, уличные кёнигсбергские коты, которые до сих пор не изжили из своих «мяу» немецкий акцент — всё это ждёт вас в нашей экскурсии.
Как проходит аудиоэкскурсия
1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
  • Рекомендации, куда пойти пообедать после экскурсии
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Мороженое детям и напитки взрослым приобретаются самостоятельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: площадь Маршала Василевского, 1
Завершение: проспект Победы, 1
Когда и сколько длится
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

🎩Индивидуальные👣Пешеходные⚙️Необычные🎧Аудиогиды

Еще несколько похожих предложений в Калининграде

Знакомство с Калининградом-Кёнигсбергом
Индивидуально
до 4 чел.
5 000
за 1-4 чел.
Знакомство с Калининградом-Кёнигсбергом
🚗 На машине
Увидеть в историческом центре современного Калининграда почти исчезнувший Кенигсберг не просто
Ежедневно в 10:00
От Кёнигсберга до Калининграда
Индивидуально
до 4 чел.
5 000
за 1-4 чел.
От Кёнигсберга до Калининграда
🚗 На машине
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по исторической части города Калининграда-Кёнигсберга с посещением Музея
Ежедневно с 10:00
Двуликий и неразделимый Кёнигсберг - Калининград
Индивидуально
до 4 чел.
5
2
2ч 9м
3 450
за 1-4 чел.
Двуликий и неразделимый Кёнигсберг - Калининград
👣 Пешая
Калининград - исторический город и этим многое сказано! Путешествуя по Калининграду, мы всякий раз будем оказываться на
Ежедневно с 10:00 до 20:00
Обзорная экскурсия по городу Калининграду «История Кёнигсберга»
Индивидуально
до 4 чел.
5
1
6 000
за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по городу Калининграду «История Кёнигсберга»
👣 Пешая
🚗 На машине
Приглашаю Вас на Обзорную экскурсию по г. Калининграду
По договоренности
Город-крепость, город-музей Кенигсберг
Индивидуально
до 5 чел.
4.9
18
5ч 30м
4 000
за 1-5 чел.
Город-крепость, город-музей Кенигсберг
🚗 На машине
Посетить музеи оборонительных объектов и узнать историю Кенигсберга от основания до штурма
Город-призрак Кёнигсберг
Индивидуально
до 7 чел.
3ч 30м
5 400
за 1-7 чел.
Город-призрак Кёнигсберг
🚗 На машине
Отыскать на улицах современного Калининграда следы прошлых эпох и погрузиться в историю города
Калининград и Кёнигсберг: два города в одном
Индивидуально
до 4 чел.
5
3
3 000
за 1-4 чел.
Калининград и Кёнигсберг: два города в одном
🚗 На машине
Первое знакомство с городом от Средневековья до сегодняшнего дня
По договоренности
Кёнигсберг - город призрак
Индивидуально
до 4 чел.
3ч 30м
5 500
за 1-4 чел.
Кёнигсберг - город призрак
Калининград - не то место где вы вышли в центре и увидели всё самое интересное
Понедельник, Вторник, Четверг, Суббота, Воскресенье
Калининград: город в центре Европы
Индивидуально
до 6 чел.
4.9
61
2 500
за 1-6 чел.
Калининград: город в центре Европы
👣 Пешая
Погулять по колоритным кварталам и посетить главные достопримечательности с профессиональным гидом
Кёнигсберг в Калининграде — два лица одного города
Индивидуально
до 4 чел.
4.8
36
5 500
за 1-4 чел.
Кёнигсберг в Калининграде — два лица одного города
🚗 На машине
Разобраться в истории города и проехать по его знаковым достопримечательностям на обзорной прогулке
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
Индивидуально
до 4 чел.
5
106
4300
3 655
за 1-4 чел.
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
👣 Пешая
Проникнуться очарованием города, слушая его истории и раскрывая любопытные факты
Кёнигсберг - Калининград: от Средневековья до настоящего времени
Индивидуально
до 5 чел.
5 000
за 1-5 чел.
Кёнигсберг - Калининград: от Средневековья до настоящего времени
🚗 На машине
Начнем наше мини-путешествие от руин замка Кенигсберг и с истории трех городов - Альтштадта, Лёбенихта
Ежедневно с 09:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ