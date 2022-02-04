Что вы можете увидеть 🤩

Пройдите путём барона Мюнхгаузена, каким он ехал из Кёнигсберга в Россию: от Росгартенских ворот (Музей янтаря) до Центрального парка, где теперь стоит памятник Мюнхгаузену. Тем же маршрутом, но в обратном направлении, барон ехал из России в Германию.

Что вас ждет:

Посетите знаковые места Калининграда и Кёнигсберга, узрите величие города и его огромную роль в истории планеты. Кафедральный Собор, могила Канта, музей Мирового океана, где находится скелет кашалота, некогда опрометчиво проглотившего нашего барона, самый необычный в мире железнодорожный мост, самые мирные и бесполезные оборонительные сооружения, уличные кёнигсбергские коты, которые до сих пор не изжили из своих «мяу» немецкий акцент — всё это ждёт вас в нашей экскурсии.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).