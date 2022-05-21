Пешеходная обзорная прогулка по главным достопримечательностям Калининграда. Идеальный вариант для тех, кто хочет посмотреть все самое интересное в небольшом отпуске!
Вам предстоит познакомиться с историей довоенного Кёнигсберга, узнать историю появления Восточно-прусских земель, о судьбах известных личностей, с именами которых тесно связана «жизнь» города. Вашему вниманию предлагается пройти путь от момента зарождения поселений до современного Калининграда, притрагиваясь ко временам средних веков, довоенного и послевоенного времени.
Готовы ли вы пройти этот путь вместе с нами и узнать историю двух городов Кёнигсберга-Калининграда?
Как проходит аудиоэкскурсия
После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон и пройти без доступа к интернету.
Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
Возьмите с собой на экскурсию наушники и зарядите телефон.
Ответы на вопросы
Что входит
Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Захватывающие истории от местного гида
Советы, где можно найти интересные довоенные вещицы
Бесплатное посещение Музея открыток в Домике смотрителя
Что не входит
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
Наушники не включены — необходимо взять свои
Проезд в общественном транспорте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Шевченко, 2 (Раскопки Королевского замка)
Завершение: Советский проспект, 1 (Здание КГТУ)
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
Инструкция по установке аудиогида
После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон и пройти без доступа к интернету.
Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
Возьмите с собой на экскурсию наушники и зарядите телефон.
Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
WeGoTrip — ваш гид в Калининграде
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