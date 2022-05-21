Путешествие из Калининграда в Кёнигсберг: аудиоэкскурсия по исторической части города

Путешествие из Калининграда в Кёнигсберг

Путешествие из Калининграда в Кёнигсберг: аудиоэкскурсия по исторической части города
Путешествие из Калининграда в Кёнигсберг: аудиоэкскурсия по исторической части города
Путешествие из Калининграда в Кёнигсберг: аудиоэкскурсия по исторической части города
Путешествие из Калининграда в Кёнигсберг: аудиоэкскурсия по исторической части города
Путешествие из Калининграда в Кёнигсберг: аудиоэкскурсия по исторической части города
Путешествие из Калининграда в Кёнигсберг: аудиоэкскурсия по исторической части города
Путешествие из Калининграда в Кёнигсберг: аудиоэкскурсия по исторической части города
Путешествие из Калининграда в Кёнигсберг: аудиоэкскурсия по исторической части города

Что вас ожидает 🤩

  • Остров Канта (Кнайпхоф)
  • Кафедральный собор
  • Новая Синагога
  • Рыбная деревня
  • Фридландские Ворота Музей
  • Музей янтаря
  • Первый трамвайный маршрут в Калининграде
Пешеходная обзорная прогулка по главным достопримечательностям Калининграда. Идеальный вариант для тех, кто хочет посмотреть все самое интересное в небольшом отпуске!
Вам предстоит познакомиться с историей довоенного Кёнигсберга, узнать историю появления Восточно-прусских земель, о судьбах известных личностей, с именами которых тесно связана «жизнь» города. Вашему вниманию предлагается пройти путь от момента зарождения поселений до современного Калининграда, притрагиваясь ко временам средних веков, довоенного и послевоенного времени.
Готовы ли вы пройти этот путь вместе с нами и узнать историю двух городов Кёнигсберга-Калининграда?

Как проходит аудиоэкскурсия

  • После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон и пройти без доступа к интернету.
  • Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  • Возьмите с собой на экскурсию наушники и зарядите телефон.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
  • Советы, где можно найти интересные довоенные вещицы
  • Бесплатное посещение Музея открыток в Домике смотрителя
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Проезд в общественном транспорте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Шевченко, 2 (Раскопки Королевского замка)
Завершение: Советский проспект, 1 (Здание КГТУ)
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон и пройти без доступа к интернету.
  • Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  • Возьмите с собой на экскурсию наушники и зарядите телефон.
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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