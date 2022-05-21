Пешеходная обзорная прогулка по главным достопримечательностям Калининграда. Идеальный вариант для тех, кто хочет посмотреть все самое интересное в небольшом отпуске!

Вам предстоит познакомиться с историей довоенного Кёнигсберга, узнать историю появления Восточно-прусских земель, о судьбах известных личностей, с именами которых тесно связана «жизнь» города. Вашему вниманию предлагается пройти путь от момента зарождения поселений до современного Калининграда, притрагиваясь ко временам средних веков, довоенного и послевоенного времени.

Готовы ли вы пройти этот путь вместе с нами и узнать историю двух городов Кёнигсберга-Калининграда?

Как проходит аудиоэкскурсия