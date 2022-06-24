Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Все спешат на побережье и часто не подозревают, сколько богатств во всей нашей области. Моя цель — показать вам не променады и бары, но погрузить в прошлое и познакомить с энтузиастами края, с теми, кто восстанавливает историческое и культурное наследие. Для этого отправимся во Фридланд, Алленбург и замок Инстербург, исследуем руины, увидим шлюзы и погуляем по старым улочкам.

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Описание

Что вас ожидает

Дорога к замку

Главный пункт назначения — замок Инстербург. Дорога до него из Калининграда прямая и занимает около часа, но мы поедем по извилистому пути и не пропустим знаковые места:

Город Правдинск , где возвышается бывшая кирха Фридланд 14 века — сегодня это церковь Св. Георгия. Мы поднимемся по винтовой лестнице на ее башню, вторую в Пруссии по высоте, и полюбуемся уютным городком.

, где возвышается бывшая кирха Фридланд 14 века — сегодня это церковь Св. Георгия. Мы поднимемся по винтовой лестнице на ее башню, вторую в Пруссии по высоте, и полюбуемся уютным городком. Алленбург и Дом-музей смотрителя шлюза . Едем сюда ради человека, который создал этот частный музей. Если повезет, вы пообщаетесь с ним и узнаете, как у шлюза Мазурского канала появился смотритель, дядюшка Мазур, увидите чердак и подвал музея.

. Едем сюда ради человека, который создал этот частный музей. Если повезет, вы пообщаетесь с ним и узнаете, как у шлюза Мазурского канала появился смотритель, дядюшка Мазур, увидите чердак и подвал музея. Поселок Железнодорожный, бывший Гердауэн, где вас ждет прогулка по обаятельным улочкам, подъем на заброшенный шлюз и музей патефонов.

Замок Инстербург: стены — и увлеченные люди

В 1997 году замок Инстербург обрел второе рождение благодаря неравнодушным и творческим людям, которые создали в древних стенах культурное пространство. Мы часто встречаемся с ними — это может быть директор, мастер старинных дверей, студент-археолог: они рассказывают гостям о жизни замка и проводят в подземелья. А еще вы увидите археологические находки, собранные замковым сообществом.

Отдельным впечатлением станет знакомство с художником Андреем Смирновым. Этот человек живет в замке уже четверть века, пишет картины, издаёт книги, изготавливает гобелены по собственноручно возрожденной технологии и сохраняет неповторимый дух нашей истории для будущих поколений.

Путешествие по столетиям

За время экскурсии вы проследите путь этой земли. Углубленно, но понятно я расскажу о появлении Тевтонского ордена, о его отношениях с племенами пруссов-язычников, о превращении ордена в светское государство, о связях ордена с Россией, о до- и послевоенных хрониках. Особое внимание я уделю моему любимому историческому персонажу — создателю Пруссии герцогу Альбрехту.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Skoda Octavia, есть детское кресло и бустер. В багажнике есть место для двух чемоданов. С животными можно.

Начало и окончание экскурсии по удобному вам адресу или в Рыбной деревне (самый центр Калининграда)

Маршрут можно корректировать по вашим пожеланиям, в том числе увеличить длительность экскурсии (в этом случае доплата из расчета 1000 руб. /час)

Дополнительные расходы