Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

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Описание
Что вас ожидает
Дорога к замку
Главный пункт назначения — замок Инстербург. Дорога до него из Калининграда прямая и занимает около часа, но мы поедем по извилистому пути и не пропустим знаковые места:
Город Правдинск, где возвышается бывшая кирха Фридланд 14 века — сегодня это церковь Св. Георгия. Мы поднимемся по винтовой лестнице на ее башню, вторую в Пруссии по высоте, и полюбуемся уютным городком.
Алленбург и Дом-музей смотрителя шлюза. Едем сюда ради человека, который создал этот частный музей. Если повезет, вы пообщаетесь с ним и узнаете, как у шлюза Мазурского канала появился смотритель, дядюшка Мазур, увидите чердак и подвал музея.
Поселок Железнодорожный, бывший Гердауэн, где вас ждет прогулка по обаятельным улочкам, подъем на заброшенный шлюз и музей патефонов.
Замок Инстербург: стены — и увлеченные люди
В 1997 году замок Инстербург обрел второе рождение благодаря неравнодушным и творческим людям, которые создали в древних стенах культурное пространство. Мы часто встречаемся с ними — это может быть директор, мастер старинных дверей, студент-археолог: они рассказывают гостям о жизни замка и проводят в подземелья. А еще вы увидите археологические находки, собранные замковым сообществом.
Отдельным впечатлением станет знакомство с художником Андреем Смирновым. Этот человек живет в замке уже четверть века, пишет картины, издаёт книги, изготавливает гобелены по собственноручно возрожденной технологии и сохраняет неповторимый дух нашей истории для будущих поколений.
Путешествие по столетиям
За время экскурсии вы проследите путь этой земли. Углубленно, но понятно я расскажу о появлении Тевтонского ордена, о его отношениях с племенами пруссов-язычников, о превращении ордена в светское государство, о связях ордена с Россией, о до- и послевоенных хрониках. Особое внимание я уделю моему любимому историческому персонажу — создателю Пруссии герцогу Альбрехту.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Skoda Octavia, есть детское кресло и бустер. В багажнике есть место для двух чемоданов. С животными можно.
Начало и окончание экскурсии по удобному вам адресу или в Рыбной деревне (самый центр Калининграда)
Маршрут можно корректировать по вашим пожеланиям, в том числе увеличить длительность экскурсии (в этом случае доплата из расчета 1000 руб. /час)
Дополнительные расходы
Билеты в Дом-музей смотрителя шлюза — 170 руб. с человека
Билеты в Музей патефонов — 150 руб. с человека
Билеты в замке Инстербург не продаются, на входе просто стоит копилка, куда каждый может внести добровольный вклад
В мастерской художника можно купить книги, картины, открытки
Питание
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в Рыбной деревне или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Калининграде
Вдохновлён историей моего города с 8 лет. С детства пропадаю по архивам, раскопкам, развалинам. Знакомить людей с нашими замечательными местами — для меня не только работа, но и призвание. И я покажу вам восточную Пруссию не так, как её обычно видят туристы. Обещаю много необычных мест и интересных людей.