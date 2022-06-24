Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Замки, руины, интересные люди

По-настоящему увидеть достояние Калининградской области в авторском историческом путешествии

Все спешат на побережье и часто не подозревают, сколько богатств во всей нашей области.

Моя цель — показать вам не променады и бары, но погрузить в прошлое и познакомить с энтузиастами края, с теми, кто восстанавливает историческое и культурное наследие.

Для этого отправимся во Фридланд, Алленбург и замок Инстербург, исследуем руины, увидим шлюзы и погуляем по старым улочкам.
Замки, руины, интересные люди
Замки, руины, интересные люди
Замки, руины, интересные люди
Замки, руины, интересные люди
Замки, руины, интересные люди
Замки, руины, интересные люди
Замки, руины, интересные люди
Замки, руины, интересные люди
Замки, руины, интересные люди
Замки, руины, интересные люди
Замки, руины, интересные люди
Замки, руины, интересные люди
Замки, руины, интересные люди
Замки, руины, интересные люди
Замки, руины, интересные люди
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дорога к замку

Главный пункт назначения — замок Инстербург. Дорога до него из Калининграда прямая и занимает около часа, но мы поедем по извилистому пути и не пропустим знаковые места:

  • Город Правдинск, где возвышается бывшая кирха Фридланд 14 века — сегодня это церковь Св. Георгия. Мы поднимемся по винтовой лестнице на ее башню, вторую в Пруссии по высоте, и полюбуемся уютным городком.
  • Алленбург и Дом-музей смотрителя шлюза. Едем сюда ради человека, который создал этот частный музей. Если повезет, вы пообщаетесь с ним и узнаете, как у шлюза Мазурского канала появился смотритель, дядюшка Мазур, увидите чердак и подвал музея.
  • Поселок Железнодорожный, бывший Гердауэн, где вас ждет прогулка по обаятельным улочкам, подъем на заброшенный шлюз и музей патефонов.

Замок Инстербург: стены — и увлеченные люди

В 1997 году замок Инстербург обрел второе рождение благодаря неравнодушным и творческим людям, которые создали в древних стенах культурное пространство. Мы часто встречаемся с ними — это может быть директор, мастер старинных дверей, студент-археолог: они рассказывают гостям о жизни замка и проводят в подземелья. А еще вы увидите археологические находки, собранные замковым сообществом.

Отдельным впечатлением станет знакомство с художником Андреем Смирновым. Этот человек живет в замке уже четверть века, пишет картины, издаёт книги, изготавливает гобелены по собственноручно возрожденной технологии и сохраняет неповторимый дух нашей истории для будущих поколений.

Путешествие по столетиям

За время экскурсии вы проследите путь этой земли. Углубленно, но понятно я расскажу о появлении Тевтонского ордена, о его отношениях с племенами пруссов-язычников, о превращении ордена в светское государство, о связях ордена с Россией, о до- и послевоенных хрониках. Особое внимание я уделю моему любимому историческому персонажу — создателю Пруссии герцогу Альбрехту.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Skoda Octavia, есть детское кресло и бустер. В багажнике есть место для двух чемоданов. С животными можно.
  • Начало и окончание экскурсии по удобному вам адресу или в Рыбной деревне (самый центр Калининграда)
  • Маршрут можно корректировать по вашим пожеланиям, в том числе увеличить длительность экскурсии (в этом случае доплата из расчета 1000 руб. /час)

Дополнительные расходы

  • Билеты в Дом-музей смотрителя шлюза — 170 руб. с человека
  • Билеты в Музей патефонов — 150 руб. с человека
  • Билеты в замке Инстербург не продаются, на входе просто стоит копилка, куда каждый может внести добровольный вклад
  • В мастерской художника можно купить книги, картины, открытки
  • Питание

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Рыбной деревне или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏛История и архитектура🏡Выездные☀️На весь день🏰Дворцы, замки и особнякиЧерняховскКирхи🧐Авторские

Похожие туры в Калининграде

Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
8 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
4.9
121 отзыв
Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
Экскурсия на джипах по историческим местам Прибалтики - с профессиональными гидами и водителями
Сегодня
Завтра
26 июня
27 июня
16 950 за всё до 4 чел.
Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
Оказаться в «Калининградской Венеции» и исследовать старые немецкие замки
2 июля
9 июля
16 июля
23 июля
38 900 за 1 человека
«Однажды в Пруссии»: путешествие на восток Калининградской области
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
5
2 отзыва
«Однажды в Пруссии»: путешествие на восток Калининградской области
Посетить старинные камерные города с изящными домами и раскрыть их русско-немецкую историю
28 июня
1 июля
5 июля
6 июля
12 870 за всё до 3 чел.
Немецкие кирхи и рыцарские замки Восточной Пруссии
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
Нет отзывов
Немецкие кирхи и рыцарские замки Восточной Пруссии
Интереснейшее путешествие вглубь времен, на восток Калининградской области, где вы сможете с легкостью оказаться
8 800 за всё до 3 чел.
Замки Восточной Пруссии
6 часов
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
Нет отзывов
Замки Восточной Пруссии
Вас ждет историческая экскурсия по Замкам Восточной Пруссии. Это возможность увидеть своими глазами наследие Тевтонского
8 999 за всё до 4 чел.
Путешествие на край Калининградской области
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виктор
Виктор
5
3 отзыва
Путешествие на край Калининградской области
Посетить старинные города Железнодорожный, Гвардейск и Знаменск и раскрыть их богатую историю
26 июня
29 июня
30 июня
2 июля
11 500 за всё до 4 чел.
По следам королевы Луизы: в город сыра и мира
10 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Королевский
Королевский
3.9
70 отзывов
По следам королевы Луизы: в город сыра и мира
Вас ждет путешествие по городам Калининградской области с погружением в их историческое прошлое
26 июня
3 июля
10 июля
17 июля
1 950 за 1 человека
Замки Восточной Пруссии: Вальдау, Тапиау, Георгенбург
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Евгений
Евгений
Нет отзывов
Замки Восточной Пруссии: Вальдау, Тапиау, Георгенбург
Замки Калининградской области - это остатки архитектурного наследия рыцарей Тевтонского ордена, сохранившиеся до
Сегодня
Завтра
26 июня
27 июня
7 200 за всё до 6 чел.
Посетить замки востока области в мини группе
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Балтийские
Балтийские
Нет отзывов
Посетить замки востока области в мини группе
Начнем наше путешествие с исторического места, где когда-то находился Королевский замок, познакомитесь с архитектурой
9 000 за всё до 7 чел.
Путешествие к замкам Тевтонского ордена
7 часов
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Лариса
Лариса
4.9
101 отзыв
Путешествие к замкам Тевтонского ордена
Погрузиться в эпоху Средневековья и увидеть крепости Тапиау, Вальдау, Нойхаузен и Нессельбек
26 июня
30 июня
1 июля
2 июля
7 900 за всё до 3 чел.
Замки Восточной Пруссии - по следам рыцарей
6 часов
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
4.2
26 отзывов
Замки Восточной Пруссии - по следам рыцарей
Открыть прошлое и настоящее замков Тевтонского ордена во время исторического авто-путешествия
Сегодня
Завтра
28 июня
29 июня
9 990 за всё до 5 чел.
Монастыри Калининградской области
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
Нет отзывов
Монастыри Калининградской области
Эта поездка подойдет как верующим и воцерковленным людям, так
8 500 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ