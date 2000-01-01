Аудиоэкскурсия в приложении: По историческому центру Калининграда

WeGoTrip
WeGoTrip – Гид из Калининграда
На интерактивной двухчасовой экскурсии 🧭, по историческому центру города, Вы узнаете всё самое интересное о нём.

Приложение приведёт вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт.

Вы не заблудитесь.

Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 150 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия в приложении: По историческому центру Калининграда
Аудиоэкскурсия в приложении: По историческому центру Калининграда

Что вы увидите

  • Остров Кнайпхоф (Канта), где находится могила немецкого философа
  • Медовый мост
  • Этнографический и ремесленно-торговый комплекс Рыбная деревня с его симпатичными домиками
  • Центральная площадь, где раньше располагался королевский замок, а теперь стоит Дом Советов
  • Нижний пруд — старейшее рукотворное сооружение в городе
  • Полуразрушенное здание бывшей Кройц-аптеки, несмотря ни на что остающееся символическим для жителей
  • Росгартенские ворота — одни из семи сохранившихся ворот старого Кёнигсберга
  • Янтарный рынок, где в любое время года можно купить главный калининградский сувенир — янтарь.
Калининград — «Русская Европа»
Путешествие начнётся с острова Кнайпхоф, где находится воссозданный Кафедральный собор. Затем вы пройдёте по знаменитым мостам, мимо места, где некогда стоял Королевский замок 🏰. Мы покажем вам Рыбацкую деревню с её новенькими симпатичными «немецкими» домами, и расскажем, как сложилась судьба коренных жителей города после Великой Отечественной войны.
Вы узнаете, почему Медовый мост носит такое «сладкое» название, как появилась версия о том, что могила Канта на самом деле пуста, и даже получите ответ на очень старую «Задачу о семи мостах Кёнигсберга». А в конце прогулки сможете ощутить всю мощь прусских фортификационных сооружений и побываете на Янтарном рынке — там и зимой, и летом всегда аншлаг.

Важная информация:

  • Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения;
  • Интерактивная экскурсия ⛳ предусматривает аудиогид, а также оснащена встроенными картами, визуальным сопровождение и проводится с помощью мобильного приложения;
  • Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия ⛳ пройдёт под вашим контролем;
  • Возьмите с собой наушники.
Что входит
  • Интерактивная экскурсия с аудиогидом
  • Викторины.
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
  • Наушники (возьмите с собой свои).
Начало
🚩 Эстакадный мост, остров Кнайпхоф, Калининград
Место завершения
🏁 Калининград, улица Черняховского, 146, Калининград
Аудиоэкскурсия в приложении: По историческому центру Калининграда
Аудиоэкскурсия в приложении: По историческому центру Калининграда
Аудиоэкскурсия в приложении: По историческому центру Калининграда
Аудиоэкскурсия в приложении: По историческому центру Калининграда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
WeGoTrip
WeGoTrip
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