Калининград — «Русская Европа»

Путешествие начнётся с острова Кнайпхоф, где находится воссозданный Кафедральный собор. Затем вы пройдёте по знаменитым мостам, мимо места, где некогда стоял Королевский замок 🏰. Мы покажем вам Рыбацкую деревню с её новенькими симпатичными «немецкими» домами, и расскажем, как сложилась судьба коренных жителей города после Великой Отечественной войны.

Вы узнаете, почему Медовый мост носит такое «сладкое» название, как появилась версия о том, что могила Канта на самом деле пуста, и даже получите ответ на очень старую «Задачу о семи мостах Кёнигсберга». А в конце прогулки сможете ощутить всю мощь прусских фортификационных сооружений и побываете на Янтарном рынке — там и зимой, и летом всегда аншлаг.

Важная информация: