Калининград — «Русская Европа»
Путешествие начнётся с острова Кнайпхоф, где находится воссозданный Кафедральный собор. Затем вы пройдёте по знаменитым мостам, мимо места, где некогда стоял Королевский замок 🏰. Мы покажем вам Рыбацкую деревню с её новенькими симпатичными «немецкими» домами, и расскажем, как сложилась судьба коренных жителей города после Великой Отечественной войны.
Вы узнаете, почему Медовый мост носит такое «сладкое» название, как появилась версия о том, что могила Канта на самом деле пуста, и даже получите ответ на очень старую «Задачу о семи мостах Кёнигсберга». А в конце прогулки сможете ощутить всю мощь прусских фортификационных сооружений и побываете на Янтарном рынке — там и зимой, и летом всегда аншлаг.
Важная информация:
- Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения;
- Интерактивная экскурсия ⛳ предусматривает аудиогид, а также оснащена встроенными картами, визуальным сопровождение и проводится с помощью мобильного приложения;
- Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования;
- Вы не зависите от гида или группы;
- Экскурсия ⛳ пройдёт под вашим контролем;
- Возьмите с собой наушники.