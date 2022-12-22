Экскурсию на Балтийской косе проведет для вас гид, который является местным жителем. Мы гарантируем, что Вы проникнетесь историей и духом этих мест. У Вас будет 2 часа, для того чтобы посетить музей и насладиться нереальной природой Балтийской косы.

Наша экскурсия начинается в 10:00 и заканчивается в 17:30. Это позволит нам избежать утренних и вечерних заторов. Переезд до Балтийска, а также обратный путь, займут порядка часа. Вы проведёте в автобусе минимум времени.

Эмоции от удивительной природной красоты Балтийской косы мы дополним по-настоящему военно-исторической экскурсией по Балтийску. Город, в котором сочетаются первозданная природа, довоенная архитектура и мощь Балтийского флота.

Экскурсия проходит в неспешном темпе. У Вас будет достаточно времени насладиться природой, сделать незабываемые фото, перекусить и пообедать. Попить кофе, перекусить или пообедать Вы сможете на Балтийской косе, а также в одном из заведений города.

Гиды в ходе экскурсии дают массу советов и рекомендаций. После экскурсии помимо впечатлений вы сможете спланировать посещение современных классных мест притяжения, самых топовых кафе и ресторанов. Что посмотреть, куда сходить, где поужинать или попить самый вкусный кофе.