Балтийск и Балтийская коса. К самой западной точке России

Автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Балтийск и Балтийская коса. К самой западной точке России
Балтийск и Балтийская коса. К самой западной точке России
Балтийск и Балтийская коса. К самой западной точке России
Балтийск и Балтийская коса. К самой западной точке России

Что вас ожидает 🤩

  • Крепость Пиллау
  • Западный форт
  • Музей Старый Люнет
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Экскурсию на Балтийской косе проведет для вас гид, который является местным жителем. Мы гарантируем, что Вы проникнетесь историей и духом этих мест. У Вас будет 2 часа, для того чтобы посетить музей и насладиться нереальной природой Балтийской косы.

Наша экскурсия начинается в 10:00 и заканчивается в 17:30. Это позволит нам избежать утренних и вечерних заторов. Переезд до Балтийска, а также обратный путь, займут порядка часа. Вы проведёте в автобусе минимум времени.

Эмоции от удивительной природной красоты Балтийской косы мы дополним по-настоящему военно-исторической экскурсией по Балтийску. Город, в котором сочетаются первозданная природа, довоенная архитектура и мощь Балтийского флота.

Экскурсия проходит в неспешном темпе. У Вас будет достаточно времени насладиться природой, сделать незабываемые фото, перекусить и пообедать. Попить кофе, перекусить или пообедать Вы сможете на Балтийской косе, а также в одном из заведений города.

Гиды в ходе экскурсии дают массу советов и рекомендаций. После экскурсии помимо впечатлений вы сможете спланировать посещение современных классных мест притяжения, самых топовых кафе и ресторанов. Что посмотреть, куда сходить, где поужинать или попить самый вкусный кофе.

Программа

В ходе экскурсии с гидом мы прогуляемся по потрясающей набережной вдоль множества военных и торговых кораблей, крейсеров и подводных лодок. Надышимся морским воздухом и прогуляемся вдоль одного из лучших пляжей Калининградской области. Увидим крепость Пиллау 17 века постройки, величественный памятник Елизавете Петровне, сделаем яркие фото возле одного из маяков. Прогуляемся по колоритным улочкам старого города, на архитектуру которого повлияла историческая принадлежность города Швеции, Германии и России. Далее на пароме мы отправимся к одной из главных природных достопримечательностей Калининградской области - Балтийской косе. Осмотрим Западный форт, услышим историю военных и оборонительных укреплений, посетим удивительный музей Старый Люнет и побродим по безлюдным пляжам, наслаждаясь нетронутой природой этих мест силы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Обед во время экскурсии (по желанию)
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг, Воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

🚗На машине🧒Можно с детьми🏛История и архитектура☀️На весь день📜История и культура🚌На автобусе

Похожие туры в Калининграде

Балтийск: путешествие на самую западную точку России
6 часов
Групповая
до 16 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.8
12 отзывов
Балтийск: путешествие на самую западную точку России
На самом западном берегу России находиться небольшой городок Балтийск
ул. Шевченко, 2, Калининград
22 дек
29 дек
2 050 за 1 человека
Балтийск и Балтийская коса - западный рубеж России
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
4.9
44 отзыва
Балтийск и Балтийская коса - западный рубеж России
Мощь Балтийского флота, истории морского города и белоснежные пляжи косы
на проспекте Мира в Калининграде
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
10 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия по городу-крепости Балтийску с обзором Балтийской косы
5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.6
128 отзывов
Экскурсия по городу-крепости Балтийску с обзором Балтийской косы
На побережье Балтийского моря находится самый западный город России
22 дек
25 дек
29 дек
30 дек
1 500 за 1 человека
Балтийский «Дикий Запад»: путешествие в Балтийск
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Инна
Инна
Нет отзывов
Балтийский «Дикий Запад»: путешествие в Балтийск
Мы отправимся в самую западную точку нашей страны - Балтийск и Балтийскую косу
Я заберу Вас по любому адресу Калининграде
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
8 800 за всё до 4 чел.
Пиллау-Балтийск, Янтарный, Светлогорск, Балтийская коса
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
5
30 отзывов
Пиллау-Балтийск, Янтарный, Светлогорск, Балтийская коса
Приглашаю вас на экскурсию по самому западному берегу России
Калининград. Улица Шевченко дом 2
от 8 960 за всё до 3 чел.
Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия
7.5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
4.8
264 отзыва
Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия
Рассмотреть памятники военно-морского города и прогуляться по заповедным пляжам Балтики
в одном из 8 мест в Калининграде на выбор
22 дек
25 дек
30 дек
2 янв
17201 548 за 1 человека
Балтийск: военная база на самом западе России. С посещением Балтийской косы
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Семён
Семён
4.8
5 отзывов
Балтийск: военная база на самом западе России. С посещением Балтийской косы
Всем привет, меня зовут Семён, и я знаю все о российском флоте
Калининград, улица Ушакова, д. 2
4 500 за всё до 5 чел.
Западный край России
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
Нет отзывов
Западный край России
Город-порт Балтийск - самая западная точка Российской Федерации
У вашего отеля в пределах Калининграда
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
9 000 за всё до 4 чел.
Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
5
5 отзывов
Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России
Узнать о жизни города-форпоста на восточных границах Европы и рассмотреть сооружения былых эпох
по договоренности с гидом
20 дек
21 дек
22 дек
23 дек
9 500 за всё до 4 чел.
Самый западный гарнизон - Балтийск и родина солнечного камня Янтарный
9 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Арчертур
Арчертур
5
1 отзыв
Самый западный гарнизон - Балтийск и родина солнечного камня Янтарный
Если вы планируете путешествие в самую западную область Российской Федерации
Подъедем к вашему месту пребывания
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
от 10 000 за всё до 3 чел.
Романтика морского города Балтийска с посещением Балтийской косы
7 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Юрий
Юрий
5
1 отзыв
Романтика морского города Балтийска с посещением Балтийской косы
Мы выезжаем из Калининграда и через 50 км оказываемся в самом западном городе России
Место проживания туриста
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
7 500 за всё до 8 чел.
Балтийск и Балтийская коса
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Игорь
Игорь
Нет отзывов
Балтийск и Балтийская коса
Мы с вами посетим шведскую крепость
Центральная площадь, 1, Калининград
20 дек
21 дек
22 дек
23 дек
9 500 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
ХОРОШО
🧭
ТАМ