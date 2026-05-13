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Балтийск - военная база на самом западе России (с посещением косы)

Путешествие в историю: экскурсия по Балтийску с посещением Елизаветинского форта
Нас ждет путешествие по самому западному городу России — Балтийску.

Со мной вы посетите древнюю шведскую крепость, увидите самый большой памятник женщине в Европе и проплывете на пароме до Балтийской косы, на которой расположены древний форт, немецкий военный аэродром и музейный комплекс.
5
32 отзыва
Балтийск - военная база на самом западе России (с посещением косы)
Балтийск - военная база на самом западе России (с посещением косы)
Балтийск - военная база на самом западе России (с посещением косы)

Описание экскурсии

Мы посетим: - Крепость Пиллау, которая была заложена шведами в XVII веке и до сих пор действует по своему прямому назначению, как военная часть; - Историческую часть города, сохранившую старые здания; - Военную гавань; - Пройдёмся по Морскому бульвару мимо немецких ДОТов и батарей кинжального огня; - Посетим Елизаветинский форт, где расположен самый большой памятник женщине в Европе; - Изюминкой экскурсии станет посещение Балтийской косы, куда мы поплывём на пароме. На косе находятся ангары аэродрома Люфтваффе, древний форт, музейный комплекс "Старый люнет" и многие другие не менее интересные объекты. Важная информация:
  • Для посещения крепости Пиллау и Балтийской Косы нужно взять с собой паспорт РФ.
  • В крепость пускают только со среды по воскресенье. (В понедельник и вторник время отведённое на крепость можно потратить на обед, купание, или более подробный осмотр объектов Балткосы) • В стоимость входит трансфер из центра Калининграда. Гид может забрать вас из другого города, или окраины, но в таком случае уточняйте стоимость при переписке.
  • В период повышенного спроса может потребоваться предоплата для закрепления даты и времени.

Ежедневно 9:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Крепость Pillau
  • Историческая часть Балтийска с архитектурой XIX века
  • Военная гавань
  • Елизаветинский форт
  • Балтийская коса (аэродром Нойтиф, форт Западный)
Что включено
  • Услуги гида
  • Комфортабельный минивен с водителем
Что не входит в цену
  • Билет на паром, или катер
  • Билет в крепость Пиллау
  • Плата за посещение музея / «Старый люнет/»
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Мира, 2
Завершение: Калининград, Московский проспект 52
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 9:30
Экскурсия длится около 9.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Важная информация
  • Для посещения крепости Пиллау и Балтийской Косы нужно взять с собой паспорт РФ
  • В крепость пускают только со среды по воскресенье. (В понедельник и вторник время отведённое на крепость можно потратить на обед, купание, или более подробный осмотр объектов Балткосы)
  • В стоимость входит трансфер из центра Калининграда. Гид может забрать вас из другого города, или окраины, но в таком случае уточняйте стоимость при переписке
  • В период повышенного спроса может потребоваться предоплата для закрепления даты и времени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
4
2
3
2
1
Н
Спасибо за экскурсию. Получили огромное удовольствие. И даже погода не испортила впечатлений. Семён, замечательный гид. Отдельное спасибо водителю, Дмитрию, забрал у дома и вернул туда же. Всё прошло на высшем уровне. Настоятельно рекомендую.
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Ю
Очень интересная, хорошо продуманная экскурсия. Чувствуется, что гид всерьёз увлечён историей Балтийска и вообще Калининградской области. Огромный объём материала, но хорошо структурированный и очень легко доступный к восприятию. Увидели очень
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много: и военный флот, и прусские старые дома, и действующую старинную крепость, и заброшенные фортификационные сооружения, и аэродром на косе, и красоту окружающей природы и многое другое. Небольшой городок Балтийск, но как же он нас впечатлил благодаря Семену!

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Ю
Очень интересная, хорошо продуманная экскурсия. Чувствуется, что гид всерьёз увлечён историей Балтийска и вообще Калининградской области. Огромный объём материала, но хорошо структурированный и очень легко доступный к восприятию. Увидели очень
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много: и военный флот, и прусские старые дома, и действующую старинную крепость, и заброшенные фортификационные сооружения, и аэродром на косе, и красоту окружающей природы и многое другое. Небольшой городок Балтийск, но как же он нас впечатлил благодаря Семену!

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А
Отлично провели время! Семен - историк, поэтому информация была исчерпывающей. Экскурсия началась не с Балтийска, а с посадки в трансфер в Калининграде и на протяжении всего времени. Все рассказали, показали,
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где хотелось остановились, пофотографировали. Конечно на индивидуальной экскурсии можно посмотреть то, что никогда не увидишь, особенно впечатлили заброшенные бункеры, всегда можно что-то спросить, уточнить. Очень рекомендую Семена, учел все пожелания и создал комфортную атмосферу. Спасибо.

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Ю
Экскурсию проводил коллега Семёна Дмитрий! Спасибо большое. Пока ехали по Калининграду, он постоянно что-то рассказывал, обращал внимание на то или иное здание или улицу. В самом Балтийске всё было так
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чётко, моментально, и при этом насыщенно и многогранно! Переправа, поездки по косе, музей, улочки города - Дима всё знал. И постоянно делился тем, что знал, а знает он много! Такая яркая, насыщенная, интересная и очень объёмная программа получилась! Было супер! Рекомендую очень!!!!! Спасибо!

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А
Сегодня гуляли по Балтийску с Семёном, и это оказался лучший способ провести один из отпускных дней:)
Интереснейшие рассказы, грамотно спланированный ход экскурсии, выдержанный хронометраж, даже когда мы меняли и перестраивали маршрут
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буквально на ходу (прогулка по приморскому городу без катера для меня не прогулка, но тут Семён удачно для нас организовал небольшую экскурсию-в-экскурсии, мы заодно экспромтом посмотрели военный порт).
Прогулялись и по заброшкам, и по Балткосе. Было здорово!

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