Семён Р. – Гид из Калининграда

Всем привет, меня зовут Семён и я знаю все о российском флоте.



В детстве я интересовался кораблями и замками, а сейчас делюсь своими знаниями 🎓 с вами.



Нас ждет путешествие по самому западному городу России — Балтийску.



Со мной вы посетите древнюю шведскую крепость, увидите самый большой памятник женщине в Европе и проплывете на пароме до Балтийской косы.



Вы со мной?