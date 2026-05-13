Нас ждет путешествие по самому западному городу России — Балтийску.
Со мной вы посетите древнюю шведскую крепость, увидите самый большой памятник женщине в Европе и проплывете на пароме до Балтийской косы, на которой расположены древний форт, немецкий военный аэродром и музейный комплекс.
Со мной вы посетите древнюю шведскую крепость, увидите самый большой памятник женщине в Европе и проплывете на пароме до Балтийской косы, на которой расположены древний форт, немецкий военный аэродром и музейный комплекс.
Описание экскурсииМы посетим: - Крепость Пиллау, которая была заложена шведами в XVII веке и до сих пор действует по своему прямому назначению, как военная часть; - Историческую часть города, сохранившую старые здания; - Военную гавань; - Пройдёмся по Морскому бульвару мимо немецких ДОТов и батарей кинжального огня; - Посетим Елизаветинский форт, где расположен самый большой памятник женщине в Европе; - Изюминкой экскурсии станет посещение Балтийской косы, куда мы поплывём на пароме. На косе находятся ангары аэродрома Люфтваффе, древний форт, музейный комплекс "Старый люнет" и многие другие не менее интересные объекты. Важная информация:
- Для посещения крепости Пиллау и Балтийской Косы нужно взять с собой паспорт РФ.
- В крепость пускают только со среды по воскресенье. (В понедельник и вторник время отведённое на крепость можно потратить на обед, купание, или более подробный осмотр объектов Балткосы) • В стоимость входит трансфер из центра Калининграда. Гид может забрать вас из другого города, или окраины, но в таком случае уточняйте стоимость при переписке.
- В период повышенного спроса может потребоваться предоплата для закрепления даты и времени.
Ежедневно 9:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Pillau
- Историческая часть Балтийска с архитектурой XIX века
- Военная гавань
- Елизаветинский форт
- Балтийская коса (аэродром Нойтиф, форт Западный)
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельный минивен с водителем
Что не входит в цену
- Билет на паром, или катер
- Билет в крепость Пиллау
- Плата за посещение музея / «Старый люнет/»
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Мира, 2
Завершение: Калининград, Московский проспект 52
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 9:30
Экскурсия длится около 9.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Важная информация
- Для посещения крепости Пиллау и Балтийской Косы нужно взять с собой паспорт РФ
- В крепость пускают только со среды по воскресенье. (В понедельник и вторник время отведённое на крепость можно потратить на обед, купание, или более подробный осмотр объектов Балткосы)
- В стоимость входит трансфер из центра Калининграда. Гид может забрать вас из другого города, или окраины, но в таком случае уточняйте стоимость при переписке
- В период повышенного спроса может потребоваться предоплата для закрепления даты и времени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Спасибо за экскурсию. Получили огромное удовольствие. И даже погода не испортила впечатлений. Семён, замечательный гид. Отдельное спасибо водителю, Дмитрию, забрал у дома и вернул туда же. Всё прошло на высшем уровне. Настоятельно рекомендую.
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Ю
Очень интересная, хорошо продуманная экскурсия. Чувствуется, что гид всерьёз увлечён историей Балтийска и вообще Калининградской области. Огромный объём материала, но хорошо структурированный и очень легко доступный к восприятию. Увидели очень
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Ю
Очень интересная, хорошо продуманная экскурсия. Чувствуется, что гид всерьёз увлечён историей Балтийска и вообще Калининградской области. Огромный объём материала, но хорошо структурированный и очень легко доступный к восприятию. Увидели очень
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А
Отлично провели время! Семен - историк, поэтому информация была исчерпывающей. Экскурсия началась не с Балтийска, а с посадки в трансфер в Калининграде и на протяжении всего времени. Все рассказали, показали,
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Ю
Экскурсию проводил коллега Семёна Дмитрий! Спасибо большое. Пока ехали по Калининграду, он постоянно что-то рассказывал, обращал внимание на то или иное здание или улицу. В самом Балтийске всё было так
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А
Сегодня гуляли по Балтийску с Семёном, и это оказался лучший способ провести один из отпускных дней:)
Интереснейшие рассказы, грамотно спланированный ход экскурсии, выдержанный хронометраж, даже когда мы меняли и перестраивали маршрут
Интереснейшие рассказы, грамотно спланированный ход экскурсии, выдержанный хронометраж, даже когда мы меняли и перестраивали маршрут
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Входит в следующие категории Калининграда
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