Путешествие на восток области выведет нас к местам, которые в полной мере передают суть выражения «Русская Европа».
Вы увидите замки позднего Средневековья, реки, повернутые вспять еще во времена Тевтонского ордена, и поля рыцарских сражений. А я расскажу о ключевых событиях, выдающихся личностях и главных памятниках Черняховска.
Вы увидите замки позднего Средневековья, реки, повернутые вспять еще во времена Тевтонского ордена, и поля рыцарских сражений. А я расскажу о ключевых событиях, выдающихся личностях и главных памятниках Черняховска.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Локации по пути
По дороге мы осмотрим кирху Св. Катарины 14 века в посёлке Родники (без посещения), сделаем остановку в посёлке Талпаки и увидим замок Таплакен. А после взглянем на руины кирхи Норкитен в посёлке Междуречье.
От Инстербурга в Черняховск
Кем был Иван Данилович Черняховск? Как барон Врагенль и великая княгиня Мария Павловна повлияли на судьбу Истенбурга? Правда ли, что здесь бывал Наполеон? Я проведу вас улочками, от которых веет стариной, покажу немецкие надписи на фасадах и новую ратушу середины 19 века. В программе:
- посещение храма Архангела Михаила конца 19 века
- осмотр католической церкви Св. Бруно 1900-х годов
- посещение замка Инстербург
- внешний осмотр замка Георгенбург (на территории ведутся восстановительные работы)
- возможно посещение конюшни на территории замка (по предварительной заявке)
На обед остановимся в легендарной таверне «Зеленая кошка»: вы сможете оценить традиционный медовый ликёр, глинтвейн, мясное рыцарское меню. Наличие зелёной кошки и страшная средневековая легенда гарантированы.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается обед в кафе, посещение замка Инстербург (50 руб.) и конюшни в замке Георгенбург (200 руб., по желанию)
- За дополнительную плату (по запросу) возможно катание на лошади в замке Георгенбург
- Экскурсия начинается и заканчивается в Калининграде. За дополнительную плату можем забрать вас из другого города.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 1237 туристов
Здравствуйте, меня зовут Виктория. Я профессиональный гид, имею диплом по специальности «Экскурсоведение» и большой опыт проведения экскурсий. Работаю с командой гидов-единомышленников. Мое главное правило: показать наш край таким, чтоб вы снова хотели приехать к нам и пригласить с собой друзей! Предлагаю вам узнать больше об истории янтарного края, а так же посетить уникальные места области вместе с нами!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ярослава
7 окт 2024
Экскурсию проводил Гид Максим. Мы даже не подозревали сколько интересного и какая богатая история может быть у этого края. Максим очень интересный рассказчик, время пролетело не заметно. Захотелось ещё раз вернуться, пожить в этом городке, побродить улочками богатыми историей. Спасибо огромное за то что поделились своей любовью к этому краю и городу и сумели передать это настроение и заинтересованность нам.
В
Владимир
4 янв 2024
Виктория - красотка. Думать не нужно, смело заказывайте экскурсию. Получайте удовольствие
М
Мария
24 дек 2023
Экскурсия очень понравилась - было максимально комфортно и интересно. Виктория отличный гид - будем рекомендовать друзьям)
С
Сергей
26 окт 2023
Замечательная экскурсия прекрасная экскурсовод гид замечательный маршрут город очень понравился доступная но немножко под портила погода дождик но это ни в коем случае не чернила тех впечатлений которые мы получили очень очень здорово
Спасибо организаторам за предоставленный удовольствие хорошую прогулку вам удачи и хороших клиентов или как сказать туристов 👌🤝😘🤗🤗
Спасибо организаторам за предоставленный удовольствие хорошую прогулку вам удачи и хороших клиентов или как сказать туристов 👌🤝😘🤗🤗
Е
Елена
11 авг 2023
Ездили с гидом Аллой. Очень интеллигентный, знающий, тонкий рассказчик и прекрасный знаток своего края и истории. Она открыла для нас эту землю и влюбила в нее. Рекомендую.
Николай
7 авг 2022
Замечательная экскурсия, интересная подача материала, отличная организация. Виктория прекрасный водитель. Она всегда готова учесть пожелания экскурсантов.
Поездка оправдала все ожидания!
Поездка оправдала все ожидания!
Н
Наталья
12 июн 2022
Пишу "по горячим следам" после сегодняшней экскурсии)
Однозначно рекомендую Викторию как профессионального, знающего историю гида)
Очень грамотно выстроен маршрут с рассказом об истории города с посещением особенно значимых мест.
Превосходная подача материала!
Спасибо Виктории за сегодняшний день)
Однозначно рекомендую Викторию как профессионального, знающего историю гида)
Очень грамотно выстроен маршрут с рассказом об истории города с посещением особенно значимых мест.
Превосходная подача материала!
Спасибо Виктории за сегодняшний день)
Т
Татьяна
17 янв 2022
Все отлично
Входит в следующие категории Калининграда
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