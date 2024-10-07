Дорога рыцарей: из Калининграда в Черняховск

Открыть истории о рыцарях и язычниках, увидеть руины древних замков и познакомиться с уголком Европы
Путешествие на восток области выведет нас к местам, которые в полной мере передают суть выражения «Русская Европа».

Вы увидите замки позднего Средневековья, реки, повернутые вспять еще во времена Тевтонского ордена, и поля рыцарских сражений. А я расскажу о ключевых событиях, выдающихся личностях и главных памятниках Черняховска.
5
8 отзывов
Дорога рыцарей: из Калининграда в Черняховск
Дорога рыцарей: из Калининграда в Черняховск
Дорога рыцарей: из Калининграда в Черняховск
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Локации по пути

По дороге мы осмотрим кирху Св. Катарины 14 века в посёлке Родники (без посещения), сделаем остановку в посёлке Талпаки и увидим замок Таплакен. А после взглянем на руины кирхи Норкитен в посёлке Междуречье.

От Инстербурга в Черняховск

Кем был Иван Данилович Черняховск? Как барон Врагенль и великая княгиня Мария Павловна повлияли на судьбу Истенбурга? Правда ли, что здесь бывал Наполеон? Я проведу вас улочками, от которых веет стариной, покажу немецкие надписи на фасадах и новую ратушу середины 19 века. В программе:

  • посещение храма Архангела Михаила конца 19 века
  • осмотр католической церкви Св. Бруно 1900-х годов
  • посещение замка Инстербург
  • внешний осмотр замка Георгенбург (на территории ведутся восстановительные работы)
  • возможно посещение конюшни на территории замка (по предварительной заявке)

На обед остановимся в легендарной таверне «Зеленая кошка»: вы сможете оценить традиционный медовый ликёр, глинтвейн, мясное рыцарское меню. Наличие зелёной кошки и страшная средневековая легенда гарантированы.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается обед в кафе, посещение замка Инстербург (50 руб.) и конюшни в замке Георгенбург (200 руб., по желанию)
  • За дополнительную плату (по запросу) возможно катание на лошади в замке Георгенбург
  • Экскурсия начинается и заканчивается в Калининграде. За дополнительную плату можем забрать вас из другого города.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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1
Ярослава
7 окт 2024
Экскурсию проводил Гид Максим. Мы даже не подозревали сколько интересного и какая богатая история может быть у этого края. Максим очень интересный рассказчик, время пролетело не заметно. Захотелось ещё раз вернуться, пожить в этом городке, побродить улочками богатыми историей. Спасибо огромное за то что поделились своей любовью к этому краю и городу и сумели передать это настроение и заинтересованность нам.
Экскурсию проводил Гид Максим. Мы даже не подозревали сколько интересного и какая богатая история может бытьЭкскурсию проводил Гид Максим. Мы даже не подозревали сколько интересного и какая богатая история может бытьЭкскурсию проводил Гид Максим. Мы даже не подозревали сколько интересного и какая богатая история может бытьЭкскурсию проводил Гид Максим. Мы даже не подозревали сколько интересного и какая богатая история может бытьЭкскурсию проводил Гид Максим. Мы даже не подозревали сколько интересного и какая богатая история может бытьЭкскурсию проводил Гид Максим. Мы даже не подозревали сколько интересного и какая богатая история может бытьЭкскурсию проводил Гид Максим. Мы даже не подозревали сколько интересного и какая богатая история может бытьЭкскурсию проводил Гид Максим. Мы даже не подозревали сколько интересного и какая богатая история может бытьЭкскурсию проводил Гид Максим. Мы даже не подозревали сколько интересного и какая богатая история может бытьЭкскурсию проводил Гид Максим. Мы даже не подозревали сколько интересного и какая богатая история может быть
В
4 янв 2024
Виктория - красотка. Думать не нужно, смело заказывайте экскурсию. Получайте удовольствие
М
24 дек 2023
Экскурсия очень понравилась - было максимально комфортно и интересно. Виктория отличный гид - будем рекомендовать друзьям)
С
26 окт 2023
Замечательная экскурсия прекрасная экскурсовод гид замечательный маршрут город очень понравился доступная но немножко под портила погода дождик но это ни в коем случае не чернила тех впечатлений которые мы получили очень очень здорово
Спасибо организаторам за предоставленный удовольствие хорошую прогулку вам удачи и хороших клиентов или как сказать туристов 👌🤝😘🤗🤗
Замечательная экскурсия прекрасная экскурсовод гид замечательный маршрут город очень понравился доступная но немножко под портила погодаЗамечательная экскурсия прекрасная экскурсовод гид замечательный маршрут город очень понравился доступная но немножко под портила погода
Е
11 авг 2023
Ездили с гидом Аллой. Очень интеллигентный, знающий, тонкий рассказчик и прекрасный знаток своего края и истории. Она открыла для нас эту землю и влюбила в нее. Рекомендую.
Николай
7 авг 2022
Замечательная экскурсия, интересная подача материала, отличная организация. Виктория прекрасный водитель. Она всегда готова учесть пожелания экскурсантов.
Поездка оправдала все ожидания!
Н
12 июн 2022
Пишу "по горячим следам" после сегодняшней экскурсии)
Однозначно рекомендую Викторию как профессионального, знающего историю гида)
Очень грамотно выстроен маршрут с рассказом об истории города с посещением особенно значимых мест.
Превосходная подача материала!
Спасибо Виктории за сегодняшний день)
Т
17 янв 2022
Все отлично

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