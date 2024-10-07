Путешествие на восток области выведет нас к местам, которые в полной мере передают суть выражения «Русская Европа». Вы увидите замки позднего Средневековья, реки, повернутые вспять еще во времена Тевтонского ордена, и поля рыцарских сражений. А я расскажу о ключевых событиях, выдающихся личностях и главных памятниках Черняховска.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Локации по пути

По дороге мы осмотрим кирху Св. Катарины 14 века в посёлке Родники (без посещения), сделаем остановку в посёлке Талпаки и увидим замок Таплакен. А после взглянем на руины кирхи Норкитен в посёлке Междуречье.

От Инстербурга в Черняховск

Кем был Иван Данилович Черняховск? Как барон Врагенль и великая княгиня Мария Павловна повлияли на судьбу Истенбурга? Правда ли, что здесь бывал Наполеон? Я проведу вас улочками, от которых веет стариной, покажу немецкие надписи на фасадах и новую ратушу середины 19 века. В программе:

посещение храма Архангела Михаила конца 19 века

осмотр католической церкви Св. Бруно 1900-х годов

посещение замка Инстербург

внешний осмотр замка Георгенбург (на территории ведутся восстановительные работы)

возможно посещение конюшни на территории замка (по предварительной заявке)

На обед остановимся в легендарной таверне «Зеленая кошка»: вы сможете оценить традиционный медовый ликёр, глинтвейн, мясное рыцарское меню. Наличие зелёной кошки и страшная средневековая легенда гарантированы.

Организационные детали