Экскурсия по Калининграду, посвящённая 80-летию великой Победы, предлагает уникальный взгляд на город. Посетители увидят форт №5, центральный воинский мемориал и панораму морского порта. Также экскурсия включает прогулку по району Амалиенау и площади Победы. Исторические Королевские ворота и кафедральный собор 14 века дополнят путешествие. Профессиональный гид расскажет о последних днях штурма Кёнигсберга и роли разведгрупп в подготовке
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные исторические места
- 🕯️ Память о великой Победе
- 🚗 Комфортное передвижение
- 🌆 Современные достопримечательности
- 📜 Исторические факты и рассказы
- 🏡 Прогулка по уютным районам
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Форт №5
- Центральный воинский мемориал
- Панорама морского порта
- Амалиенау
- Площадь Победы
- Башня Дона
- Литовский вал
- Королевские ворота
- Кафедральный собор 14 века
- Могила Иммануила Канта
- Рыбная деревня
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Форт №5 — один из ключевых рубежей обороны Кёнигсберга
- Центральный воинский мемориал — с Вечным огнём
- Панораму морского порта — с видом на город
- Амалиенау — район немецких вилл начала 20 века
- Площадь Победы — важный городской узел с современной архитектурой и памятниками
- Башня Дона — последний плацдарм обороны
- Литовский вал — часть мощной оборонительной системы Кёнигсберга
- Королевские ворота — архитектурная жемчужина с барельефами королей и герцогов Пруссии
- Кафедральный собор 14 века — главную архитектурную доминанту города
- Могила Иммануила Канта — усыпальницу одного из величайших философов в истории
- Рыбную деревню — уютный квартал в прусском стиле с красивой набережной
На экскурсии я также расскажу о последних днях штурма города-крепости Кёнигсберга, подготовке к нему и работе разведгрупп.
Организационные детали
Экскурсия пройдёт на автомобиле Ford Focus.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 94 туристов
Меня зовут Валерий. Я дипломированный и аттестованный гид-экскурсовод с опытом работы. Закончил КГУ, БГА, курс экскурсоведения ФГУ им. Канта. Капитан дальнего плавания в прошлом. Провожу автомобильные экскурсии по Калининградской области, Калининграду и Балтийскому побережью.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Елена
1 ноя 2025
Экскурсия понравилась. Скорее больше ориентирована на взрослых, дети немного заскучали. Тема Второй Мировой войны раскрыта хорошо.
А
Александр
31 окт 2025
Хотим выразить огромную признательность и благодарность за такую потрясающую Экскурсию. Глубокие знания и огромная любовь к своему городу Валерия Сергеевича передались нам. В этой экскурсии сошлись и рыцарские времена, и
С
Светлана
25 окт 2025
Экскурсия отличная! Хочу выразить большую благодарность экскурсоводу Валерию, особо отметить его глубокие знания и отношение к истории, памяти и заслугам наших предков, это дорогого стоит! Получили много интересной информации, посмотрели на город и достопримечательности с разных сторон, исходя из разных времен. Всем рекомендую!
П
Павел
16 окт 2025
Очень благодарны Валерию Сергеевич за интересную, содержательную экскурсию по местам боев нашего отца, деда и прадеда Басова Николая Григорьевича (1922г. р.) при взятии города Кёнигсберг. Особенно потрясающе было узнать, что
И
Ирина
12 окт 2025
Экскурсия нам очень понравилась. Валерий выкладывается полностью на все 100%. Он очень интересный как рассказчик, так и как человек с большим жизненным опытом. Рекомендую его как экскурсовода.
Ирина
8 окт 2025
Потрясающая экскурсия = заинтересованный в своем деле гид+открытые участники. У нас все совпало. Случайно наткнулась на Валерия Сергеевича, когда искала экскурсию по теме ВОВ для мужа. Он прям болеет этой
Д
Дмитрий
11 сен 2025
Хочу выразить огромную благодарность Валерию! Глубочайшая эрудиция, увлекательная подача, комфортный маршрут и темп. Если вы хотите не просто посмотреть достопримечательности, а понять Калининград, почувствовать его уникальный дух на стыке эпох, то вам точно к этому гиду. Валерий один из лучших экскурсоводов, которых я встречал в жизни. Однозначно рекомендую.
Лилия
9 сен 2025
Благодарю Валерия Сергеевича, были на экскурсии 09 сентября, получили столько интересной и необходимой исторической информации, что мы обязательно приедем повторно. Рекомендую!
Юлия
6 сен 2025
Незабываемая экскурсия и незабываемо уютный день. ✨☀️ Кажется сегодня мы не просто увидели город, мы поняли его душу. Всё это благодаря Вам, Валерий. Ваш рассказ дал понять, что Вы очень
Александр
30 авг 2025
22.08 Побывали с женой на экскурсии которую проводил Валерий. Хочу сказать что более интересной и увлекательной экскурсии я в своей жизни не посещал. Очень сложно передать все эмоции. Валерий очень
Т
Татьяна
29 авг 2025
Экскурсия очень понравилась, все прошло отлично! Валерий Сергеевич приятный собеседник, отлично знает историю своего родного края, и не только. Рассказал и показал очень многое, даже больше, чем было запланировано изначально,за что ему огромная благодарность!!! По нашей просьбе забрал нас из Светлогорска, и на протяжении всего пути до Калининграда рассказывал исторою города, края. Получили кучу информации и эмоций!!! Спасибо!
Д
Денис
28 авг 2025
Добрый день!
Бронировал экскурсию для родителей.
Ориентировался на отзывы других пользователей и не прогадал!
Валерий - не просто профессионал, а человек, который любит свой малую Родину.
Он не просто "провел экскурсию", а сделал это
М
Мария
24 авг 2025
Огромное спасибо Валерию Сергеевичу за потрясающую прогулку, полную интереснейших рассказов и подробностей. Настоящий подарок для пытливого туриста - встретить экскурсовода - коренного жителя, специалиста по истории, способного поделиться своей большой любовью к родному городу!
С
Светлана
21 авг 2025
Мы от души благодарим Валерия за прекрасную экскурсию! Хотя у нас было уже несколько обзорных экскурсий, это было самая системная и понятная подача материала. Мы посмотрели объекты с неведомых ранее
E
Elena
18 авг 2025
Получилось большое путешествие по Калининграду, с осмотром городских ворот, укрепительных сооружений, побывали и в парке, посвященному Победе, прокатились мимо порта, даже снаружи взглянули на мастерскую Хомлинов. Проехав через район Амалиенау,
