темой. А ехать на длительную (11 часов) с 10-летним ребенком не очень хотелось. А тут - и индивидуально, и по времени меньше. Впечатления самые потрясающие. Так органично рассказано и про историю города, и про ВОВ, про рыцарей - тевтонцев, левонцев, тамплиеров… Прошлое и настоящее будто предстали перед нами как в панораме. Валерий Сергеевич - из семьи военных, дед прошел Первую мировую, получил Георгиевский крест, отец - защищал Калининград во Вторую мировую, штурмовал в том числе башню Дона. Живые рассказы от участника событий ВОВ - а отец вернулся с войны невредимым и много рассказывал о ней сыну - это дорого стоит. Огромное спасибо за вовлеченность, за готовность делиться знаниями. Обязательно буду рекомендовать Валерия Сергеевича друзьям и знакомым, сами точно вернемся еще не раз в Зеленоградск, Калининград и к нему за экскурсией в Балтийск.