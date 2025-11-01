Мои заказы

Авторская экскурсия «Дорогами великой победы»

Откройте для себя Калининград как город-память, посетив ключевые места штурма и современные достопримечательности. Узнайте историю от войны до мира
Экскурсия по Калининграду, посвящённая 80-летию великой Победы, предлагает уникальный взгляд на город. Посетители увидят форт №5, центральный воинский мемориал и панораму морского порта. Также экскурсия включает прогулку по району Амалиенау и площади Победы. Исторические Королевские ворота и кафедральный собор 14 века дополнят путешествие. Профессиональный гид расскажет о последних днях штурма Кёнигсберга и роли разведгрупп в подготовке
5
26 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные исторические места
  • 🕯️ Память о великой Победе
  • 🚗 Комфортное передвижение
  • 🌆 Современные достопримечательности
  • 📜 Исторические факты и рассказы
  • 🏡 Прогулка по уютным районам
Авторская экскурсия «Дорогами великой победы»© Валерий
Авторская экскурсия «Дорогами великой победы»© Валерий
Авторская экскурсия «Дорогами великой победы»© Валерий
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Форт №5
  • Центральный воинский мемориал
  • Панорама морского порта
  • Амалиенау
  • Площадь Победы
  • Башня Дона
  • Литовский вал
  • Королевские ворота
  • Кафедральный собор 14 века
  • Могила Иммануила Канта
  • Рыбная деревня

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Форт №5 — один из ключевых рубежей обороны Кёнигсберга
  • Центральный воинский мемориал — с Вечным огнём
  • Панораму морского порта — с видом на город
  • Амалиенау — район немецких вилл начала 20 века
  • Площадь Победы — важный городской узел с современной архитектурой и памятниками
  • Башня Дона — последний плацдарм обороны
  • Литовский вал — часть мощной оборонительной системы Кёнигсберга
  • Королевские ворота — архитектурная жемчужина с барельефами королей и герцогов Пруссии
  • Кафедральный собор 14 века — главную архитектурную доминанту города
  • Могила Иммануила Канта — усыпальницу одного из величайших философов в истории
  • Рыбную деревню — уютный квартал в прусском стиле с красивой набережной

На экскурсии я также расскажу о последних днях штурма города-крепости Кёнигсберга, подготовке к нему и работе разведгрупп.

Организационные детали

Экскурсия пройдёт на автомобиле Ford Focus.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий
Валерий — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 94 туристов
Меня зовут Валерий. Я дипломированный и аттестованный гид-экскурсовод с опытом работы. Закончил КГУ, БГА, курс экскурсоведения ФГУ им. Канта. Капитан дальнего плавания в прошлом. Провожу автомобильные экскурсии по Калининградской области, Калининграду и Балтийскому побережью.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Авторская экскурсия «Дорогами великой победы» (Лилия)Авторская экскурсия «Дорогами великой победы» (Юлия)Авторская экскурсия «Дорогами великой победы» (Анна)Авторская экскурсия «Дорогами великой победы» (Жанна)Авторская экскурсия «Дорогами великой победы» (Людмила)
Е
Елена
1 ноя 2025
Экскурсия понравилась. Скорее больше ориентирована на взрослых, дети немного заскучали. Тема Второй Мировой войны раскрыта хорошо.
А
Александр
31 окт 2025
Хотим выразить огромную признательность и благодарность за такую потрясающую Экскурсию. Глубокие знания и огромная любовь к своему городу Валерия Сергеевича передались нам. В этой экскурсии сошлись и рыцарские времена, и
читать дальше

подвиг в Великой Победе, красота старинного Кенигсберга и обояние Калининграда. Расстаться с Валерием Сергеевичем было очень трудно. Все временные рамки закончились, а нам было не оторваться от этого прекрасного человека. Спасибо Вам, Валерий Сергеевич, за Ваши знания, за чуткость, за патриотизм и любовь к нашей Родине и своему родному городу. Отдельное спасибо Светлане, за чудный рассказ про янтарь.
Мы уже начали скучать по Калининграду и только благодаря Валерию Сергеевичу-мы влюбились в этот город!
Ольга и Александр 30.10.2025

С
Светлана
25 окт 2025
Экскурсия отличная! Хочу выразить большую благодарность экскурсоводу Валерию, особо отметить его глубокие знания и отношение к истории, памяти и заслугам наших предков, это дорогого стоит! Получили много интересной информации, посмотрели на город и достопримечательности с разных сторон, исходя из разных времен. Всем рекомендую!
П
Павел
16 окт 2025
Очень благодарны Валерию Сергеевич за интересную, содержательную экскурсию по местам боев нашего отца, деда и прадеда Басова Николая Григорьевича (1922г. р.) при взятии города Кёнигсберг. Особенно потрясающе было узнать, что
читать дальше

наши отцы совместно участвовали в боях за Южный вокзал Кёнигсберга. Эта неожиданная встреча с Вами, ваш рассказ и экскурсия по городу открыли нам Калининград как город крепость с его фортами, воротами, замками, героической историей и возрождением из пепла, превратив его в красивейший город России.
Оживили воспоминания об отце, наполнили гордостью за совершенный подвиг наших отцов в великой Отечественной войне!

И
Ирина
12 окт 2025
Экскурсия нам очень понравилась. Валерий выкладывается полностью на все 100%. Он очень интересный как рассказчик, так и как человек с большим жизненным опытом. Рекомендую его как экскурсовода.
Ирина
Ирина
8 окт 2025
Потрясающая экскурсия = заинтересованный в своем деле гид+открытые участники. У нас все совпало. Случайно наткнулась на Валерия Сергеевича, когда искала экскурсию по теме ВОВ для мужа. Он прям болеет этой
читать дальше

темой. А ехать на длительную (11 часов) с 10-летним ребенком не очень хотелось. А тут - и индивидуально, и по времени меньше. Впечатления самые потрясающие. Так органично рассказано и про историю города, и про ВОВ, про рыцарей - тевтонцев, левонцев, тамплиеров… Прошлое и настоящее будто предстали перед нами как в панораме. Валерий Сергеевич - из семьи военных, дед прошел Первую мировую, получил Георгиевский крест, отец - защищал Калининград во Вторую мировую, штурмовал в том числе башню Дона. Живые рассказы от участника событий ВОВ - а отец вернулся с войны невредимым и много рассказывал о ней сыну - это дорого стоит. Огромное спасибо за вовлеченность, за готовность делиться знаниями. Обязательно буду рекомендовать Валерия Сергеевича друзьям и знакомым, сами точно вернемся еще не раз в Зеленоградск, Калининград и к нему за экскурсией в Балтийск.

Д
Дмитрий
11 сен 2025
Хочу выразить огромную благодарность Валерию! Глубочайшая эрудиция, увлекательная подача, комфортный маршрут и темп. Если вы хотите не просто посмотреть достопримечательности, а понять Калининград, почувствовать его уникальный дух на стыке эпох, то вам точно к этому гиду. Валерий один из лучших экскурсоводов, которых я встречал в жизни. Однозначно рекомендую.
Лилия
Лилия
9 сен 2025
Благодарю Валерия Сергеевича, были на экскурсии 09 сентября, получили столько интересной и необходимой исторической информации, что мы обязательно приедем повторно. Рекомендую!
Благодарю Валерия Сергеевича, были на экскурсии 09 сентября, получили столько интересной и необходимой исторической информации, что
Юлия
Юлия
6 сен 2025
Незабываемая экскурсия и незабываемо уютный день. ✨☀️ Кажется сегодня мы не просто увидели город, мы поняли его душу. Всё это благодаря Вам, Валерий. Ваш рассказ дал понять, что Вы очень
читать дальше

глубоко чувствуете историю и с огромным уважением относитесь к своим предкам. Спасибо, что поделились своими знаниями и любовью к Калининграду🙏🏻
Для нас было большой честью послушать рассказ человека, так глубоко чувствующего город. Калининград и в правду открылся для нас как город-крепость с его крепостями, воротами и замками🏰
Спасибо за этот удивительный день! Мама, сестра и я - мы все очень счастливы и остались довольны этой прогулкой с экскурсией. Благодарим Вас ещё раз от всей души за Ваш труд! ❤️🏫🎏🥨

Незабываемая экскурсия и незабываемо уютный день. ✨☀️ Кажется сегодня мы не просто увидели город, мы поняли
Александр
Александр
30 авг 2025
22.08 Побывали с женой на экскурсии которую проводил Валерий. Хочу сказать что более интересной и увлекательной экскурсии я в своей жизни не посещал. Очень сложно передать все эмоции. Валерий очень
читать дальше

грамотный и образованный экскурсовод который любит свою работу, он помог нам полностью погрузиться в атмосферу ВОВ(до мурашек по телу). Однозначно рекомендую всем туристам посетившим Калининград поехать на экскурсию с этим замечательным человеком.

Т
Татьяна
29 авг 2025
Экскурсия очень понравилась, все прошло отлично! Валерий Сергеевич приятный собеседник, отлично знает историю своего родного края, и не только. Рассказал и показал очень многое, даже больше, чем было запланировано изначально,за что ему огромная благодарность!!! По нашей просьбе забрал нас из Светлогорска, и на протяжении всего пути до Калининграда рассказывал исторою города, края. Получили кучу информации и эмоций!!! Спасибо!
Д
Денис
28 авг 2025
Добрый день!
Бронировал экскурсию для родителей.
Ориентировался на отзывы других пользователей и не прогадал!
Валерий - не просто профессионал, а человек, который любит свой малую Родину.
Он не просто "провел экскурсию", а сделал это
читать дальше

с неподдельным энтузиазмом, интересом, страстью и любовью к родному краю, да так, что родители не заметили, как прошло 5 часов:)
Честно признаюсь, что никогда таких слов благодарности экскурсоводу от них не слышал.
Буду в Калининграде - обязательно постараюсь сам попасть на экскурсию к Валерию!
И вам всем советую:)

М
Мария
24 авг 2025
Огромное спасибо Валерию Сергеевичу за потрясающую прогулку, полную интереснейших рассказов и подробностей. Настоящий подарок для пытливого туриста - встретить экскурсовода - коренного жителя, специалиста по истории, способного поделиться своей большой любовью к родному городу!
С
Светлана
21 авг 2025
Мы от души благодарим Валерия за прекрасную экскурсию! Хотя у нас было уже несколько обзорных экскурсий, это было самая системная и понятная подача материала. Мы посмотрели объекты с неведомых ранее
читать дальше

сторон. В некоторых местах побывали впервые. С учетом того, что с нами был ребенок, мы просили скорректировать маршрут, и Валерий гибко подошел к нашей просьбе. Ну, и конечно, фокус на "дорогах Великой Победы" позволяет оценить масштаб подвига наших предков. Сердечное спасибо!

E
Elena
18 авг 2025
Получилось большое путешествие по Калининграду, с осмотром городских ворот, укрепительных сооружений, побывали и в парке, посвященному Победе, прокатились мимо порта, даже снаружи взглянули на мастерскую Хомлинов. Проехав через район Амалиенау,
читать дальше

заехали в район с жилыми домами, зашли в выставочный зал янтарной мастерской. Гид очень гибко строил маршрут с учетом знаковых мест города и наших предпочтений. Обладает прекрасными знаниями по истории, географии и очень любит свой родной город. Время пролетело незаметно. Экскурсия продлилась не 3,5 часа, а дольше.

