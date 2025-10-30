читать дальше

отведенное на каждую остановку обсалютно не правильно. На конезавод мчались, а там пришлось ждать 20 минут, зачем нас тогда гнали что даже в туалет нельзя было сходить. Лучшее их всей экскурсии и то что все запомнили это был конезавод, все остальное мы пролетели, поставив галочку что мы здесь были, а ведь это была экскурсия в мини группе, которая ничем не отличалась от огромной групповой экскурсии на автобусе. В компетенции Гида нет сомнения, но вот организация по времени ужасная. Точно скажу что совершил ошибку по групповой экскурсии даже в мини группе. На след день была индивидуальная экскурсия и понял, что лучше переплатить в три раза, но вкусить все))) а не так пробежали и поехали дальше. Очень рекомендую пересмотреть тайминг и все у вас будет хорошо. Пусть даже путевка будет подороже, я все понимаю простой автобуса и все такое, вы берете потоком в убытке не останетесь улучшив подачу и восприятие программы, это все лучше, чем отрицательные отзывы от туристов. Но на данном этапе я не смогу вас порекомендовать, т. к не остался доволен от слова СОВСЕМ. Желаю вам успехов. Мой отзыв не думаю что будет взять на заметку, и где то опубликован, редко их пишу, а если пишу то хорошие, но все же надеюсь на лучший исход обратной связи.