Королевская дорога: Черняховск, Советск и Неман с посещением конезавода

Мы отправляемся в путешествие по востоку Калининградской области.

Первым дело посетим Черняховск, в котором находится знаменитый замок Инстербург и здание старинного конезавода.

После нас ждут Советск с величественным мостом королевы Луизы и Неман, в котором есть руины орденской крепости.
4.3
256 отзывов
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Старинные города и разрушенные замки

Начиная с XIII века территорией Восточной Пруссии стали интересоваться иностранные правители и, конечно, рыцари Тевтонского ордена. Постепенно осваивая эти земли, они строили орденские замки. Кое-что от этих удивительных сооружений, к счастью, сохранилось и до наших дней. Путешествие на восток области начнется с посещения города Черняховска (бывшего Инстербурга). Мы прогуляемся по старому городу, увидим кирху XIV века, знаменитый замок Инстербург, с основания которого и начал зарождаться будущий город, и здание конезавода, считавшегося лучшим предприятием в этой отрасли не только в Пруссии, но и далеко за ее пределами. Далее мы отправимся в Советск (бывший Тильзит). В 1807 году здесь был подписан Тильзитский мир между Наполеоном и Александром I. Главной достопримечательностью города считается величественный мост королевы Луизы. Завершающим городом нашего путешествия станет Неман, в котором есть руины орденской крепости — замок Рагнит.

По воскресеньям в 9:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Черняховск
  • Замок Инстербург
  • Замок Георгенбург
  • Конный завод «Георгенбург»
  • Советск
  • Мост королевы Луизы
  • Неман
  • Замок Рагнит
Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Посещение конезавода - 500 руб.
  • Обед в Немане - 700 руб. (по желанию)
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 9:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на последних 30 из 256 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
186
4
41
3
20
2
4
1
5
G
Gal4onok05
30 окт 2025
С
Сергей
27 окт 2025
Из за хамского поведения гида я не смог поехать на эту экскурсию
К
Ксения
23 окт 2025
Е
Евгений
22 окт 2025
Все заявленное по программе мы увидели, но оценить и вкусить все прелести не получилось, гид словно на марафоне бежал к финишу, тайминг надо менять и все отзывы будут положительные. Время
читать дальше

отведенное на каждую остановку обсалютно не правильно. На конезавод мчались, а там пришлось ждать 20 минут, зачем нас тогда гнали что даже в туалет нельзя было сходить. Лучшее их всей экскурсии и то что все запомнили это был конезавод, все остальное мы пролетели, поставив галочку что мы здесь были, а ведь это была экскурсия в мини группе, которая ничем не отличалась от огромной групповой экскурсии на автобусе. В компетенции Гида нет сомнения, но вот организация по времени ужасная. Точно скажу что совершил ошибку по групповой экскурсии даже в мини группе. На след день была индивидуальная экскурсия и понял, что лучше переплатить в три раза, но вкусить все))) а не так пробежали и поехали дальше. Очень рекомендую пересмотреть тайминг и все у вас будет хорошо. Пусть даже путевка будет подороже, я все понимаю простой автобуса и все такое, вы берете потоком в убытке не останетесь улучшив подачу и восприятие программы, это все лучше, чем отрицательные отзывы от туристов. Но на данном этапе я не смогу вас порекомендовать, т. к не остался доволен от слова СОВСЕМ. Желаю вам успехов. Мой отзыв не думаю что будет взять на заметку, и где то опубликован, редко их пишу, а если пишу то хорошие, но все же надеюсь на лучший исход обратной связи.

М
Марина
20 окт 2025
Очень понравилось все, кроме питания.
Э
Эльвира
17 окт 2025
все понравилось! экскурсия была очень познавательна и интересна!
Ю
Юлия
17 окт 2025
Экскурсовод, молодец! Дал нам максимум того, что можно выжать из этих городов. Жаль, что времени свободного нет. Экскурсия комфортная, погода неплохая. Город Неман, можно было и убрать, тогда больше осталось бы на Черняховск и Советск. Или можно экскурсию начинать не с 9.00, а с 8.00. Час времени, это + на города.
Е
Екатерина
14 окт 2025
И
Ирина
13 окт 2025
Здравствуйте, уважаемые организаторы. Экскурсоводом Никитой по долгой дороге к посещаемым городам, выдано ооооочень много информации о рыцарях, о крестовых походах, христианстве … При чем, новая информация никак не связана с
читать дальше

предыдущей. Не знаю как другие участники экскурсии, нить повествования мною была потеряна практически сразу. Информации о городах посещения почти не было. Зачем ставить в экскурсию г. Неман -? Только для того, чтобы нас завести в магазин с дорогущими сырами без дегустации. В Советске лично мне хотелось бы побольше услышать о Тильзитском мире, о королеве Луизе, мосте…, но не было ни побольше, ни поменьше. Конезавод в Черняховске, конечно, интересен, но на мой взгляд, лучше бы была экскурсия в музей Тильзитского мира в Советске. Может следовало бы предложить и конезавод в Черняховске и музей в Советске по желанию за дополнительную плату? Изначально же конезавод был в программе по желанию, а при оплате - уже включен в стоимость. В общем, хотелось бы написать хороший отзыв, но увы…

В
Виктория
13 окт 2025
Экскурсия хорошая в плане городов, но экскурсоводу Ирине желаю получше проработать то, что она говорит. Отпускала странные шуточки по поводу членов группы, много разговаривала не по делу. ОЧЕНЬ много воды,
читать дальше

подводок к основному повествованию. Видно, что человек много знает, но не может структурировать свои знания. Часто говорила, что позже расскажет про ту иную историческую личность/место/здание, но больше к этой теме не возвращалась… Из городов красивее всего Черняховск, много действительно старых зданий, прогулка была больше часа именно по этому городу. В Немане смотреть нечего, в Советске главная достопримечательность - мост королевы Луизы и граница. В остальном - мало что осталось, старые дома с лепниной в не очень хорошем состоянии. Удивительно много времени было уделено почтамту, в котором и не осталось-то почти ничего досоветского… слишком много внимания к деталям типа решёток на дверях, дверных ручках и прочим мелочам… Думаю, можно было бы немного иначе устроить маршрут/рассказ о месте, а то возникает ощущение, что в некоторых городах рассказать совершенно не о чем

С
Светлана
13 окт 2025
Т
Тамара
11 окт 2025
В
Валерия
11 окт 2025
Е
Евгения
9 окт 2025
Всё понравилось, лошадки красивые, надеюсь, оплата этой экскурсии хоть как-то поможет развитию этих трех городов.
T
Tchugunovairina
6 окт 2025
Посетили экскурсию в мини группе, Черняховск, прекрасный город с, к сожалению в плачевном состоянии, замками. Конезавод интересное место, отдельное спасибо экскурсоводу на Конезаводе, интересно, с юмором преподносит информацию. Далее выдвинулись
читать дальше

в Неман, и в Советск.
В Советске интересен мост королевы Луизы, ребёнку понравилась пешеходная зона с военной техникой и далее оригинальные старинные дома. Экскурсовод Никита большой молодец, спасибо большое за интересный рассказ исторических событий

