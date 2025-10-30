Мы отправляемся в путешествие по востоку Калининградской области.
Первым дело посетим Черняховск, в котором находится знаменитый замок Инстербург и здание старинного конезавода.
После нас ждут Советск с величественным мостом королевы Луизы и Неман, в котором есть руины орденской крепости.
Описание экскурсии
Старинные города и разрушенные замкиНачиная с XIII века территорией Восточной Пруссии стали интересоваться иностранные правители и, конечно, рыцари Тевтонского ордена. Постепенно осваивая эти земли, они строили орденские замки. Кое-что от этих удивительных сооружений, к счастью, сохранилось и до наших дней. Путешествие на восток области начнется с посещения города Черняховска (бывшего Инстербурга). Мы прогуляемся по старому городу, увидим кирху XIV века, знаменитый замок Инстербург, с основания которого и начал зарождаться будущий город, и здание конезавода, считавшегося лучшим предприятием в этой отрасли не только в Пруссии, но и далеко за ее пределами. Далее мы отправимся в Советск (бывший Тильзит). В 1807 году здесь был подписан Тильзитский мир между Наполеоном и Александром I. Главной достопримечательностью города считается величественный мост королевы Луизы. Завершающим городом нашего путешествия станет Неман, в котором есть руины орденской крепости — замок Рагнит.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Черняховск
- Замок Инстербург
- Замок Георгенбург
- Конный завод «Георгенбург»
- Советск
- Мост королевы Луизы
- Неман
- Замок Рагнит
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Посещение конезавода - 500 руб.
- Обед в Немане - 700 руб. (по желанию)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на последних 30 из 256 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
G
Gal4onok05
30 окт 2025
С
Сергей
27 окт 2025
Из за хамского поведения гида я не смог поехать на эту экскурсию
К
Ксения
23 окт 2025
Е
Евгений
22 окт 2025
Все заявленное по программе мы увидели, но оценить и вкусить все прелести не получилось, гид словно на марафоне бежал к финишу, тайминг надо менять и все отзывы будут положительные. Время
М
Марина
20 окт 2025
Очень понравилось все, кроме питания.
Э
Эльвира
17 окт 2025
все понравилось! экскурсия была очень познавательна и интересна!
Ю
Юлия
17 окт 2025
Экскурсовод, молодец! Дал нам максимум того, что можно выжать из этих городов. Жаль, что времени свободного нет. Экскурсия комфортная, погода неплохая. Город Неман, можно было и убрать, тогда больше осталось бы на Черняховск и Советск. Или можно экскурсию начинать не с 9.00, а с 8.00. Час времени, это + на города.
Е
Екатерина
14 окт 2025
И
Ирина
13 окт 2025
Здравствуйте, уважаемые организаторы. Экскурсоводом Никитой по долгой дороге к посещаемым городам, выдано ооооочень много информации о рыцарях, о крестовых походах, христианстве … При чем, новая информация никак не связана с
В
Виктория
13 окт 2025
Экскурсия хорошая в плане городов, но экскурсоводу Ирине желаю получше проработать то, что она говорит. Отпускала странные шуточки по поводу членов группы, много разговаривала не по делу. ОЧЕНЬ много воды,
С
Светлана
13 окт 2025
Т
Тамара
11 окт 2025
В
Валерия
11 окт 2025
Е
Евгения
9 окт 2025
Всё понравилось, лошадки красивые, надеюсь, оплата этой экскурсии хоть как-то поможет развитию этих трех городов.
T
Tchugunovairina
6 окт 2025
Посетили экскурсию в мини группе, Черняховск, прекрасный город с, к сожалению в плачевном состоянии, замками. Конезавод интересное место, отдельное спасибо экскурсоводу на Конезаводе, интересно, с юмором преподносит информацию. Далее выдвинулись
