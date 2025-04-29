Фотоприключение в старинном немецком районе Калининграда: Марауненхоф

Подарите себе незабываемую фотосессию в Калининграде, в самом сердце исторического района Марауненхоф! Здесь, среди великолепных вилл и тихих цветущих улочек, словно в старом Кёнигсберге, каждый кадр наполнен атмосферой прошлого.
Марауненхоф — это уголок, где время будто остановилось, сохранив уникальную красоту довоенных особняков и величественных черепичных крыш.
Марауненхоф — это уголок, где время будто остановилось, сохранив уникальную красоту довоенных особняков и величественных черепичных крыш.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание фото-прогулкиЧто вас ждёт? Марауненхоф — идеальное место для тех, кто ищет не просто фотосессию, а настоящее приключение. Окунитесь в прошлое Калининграда и заберите с собой яркие эмоции и воспоминания! Вместе мы отправимся в путешествие по району, полному секретов и очарования. Прогуляемся среди особняков в югендстиле, расшифруем надписи на старинных гидрантах, найдём самые фотогеничные ракурсы. Идеальные локации, невероятная архитектура и зелёные просторы — всё, что нужно для создания по-настоящему ярких и неповторимых фотографий. За полтора часа прогулки я покажу вам не только все визуальные красоты, но и расскажу о тайнах Марауненхофа, его живописных уголках и многолетней истории. Ваши воспоминания о Кенигсберге будут сохранены на фото, которые вы захотите показать всем! В результате вы получите:
- Около 80 профессиональных снимков, которые передают дух старого Кёнигсберга.
- Истории, которые оживляют каждый уголок района.
- Атмосферу спокойствия и вдохновения, которую вы увезёте с собой.
По договорённости.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Фотосессия в течении 1, 5 часов и 80 обработанных фотографий после 3 недель
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Маршала Василевского, 1, Калининград. Башня Дона
Завершение: Озерный пр., 2, Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Константин
29 апр 2025
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
Индивидуальная
Прогулка по Закхайму
Закхайм в Калининграде - район с богатой историей и культурой. Узнайте о его значении для Кёнигсберга и насладитесь современным искусством
Начало: Закхаймские ворота
Завтра в 10:00
21 сен в 10:00
от 2600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Вековые секреты районов Хуфен и Амалиенау
Погрузитесь в атмосферу старинного Калининграда, исследуя уникальные архитектурные стили и исторические тайны районов Хуфен и Амалиенау
Начало: На улице Шиллера
Сегодня в 19:00
21 сен в 13:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по району-саду Марауненхоф
Увлекательная прогулка по Марауненхофу перенесет вас в эпоху старого Кёнигсберга. Узнайте о прусских башнях и насладитесь видами Верхнего пруда
Начало: У входа в Музей янтаря
25 сен в 09:00
26 сен в 09:00
5334 ₽ за всё до 10 чел.