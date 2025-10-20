Калининград предлагает не только архитектурные красоты, но и уникальные гастрономические впечатления.
На экскурсии вы попробуете нежную оленину, строганину из пеламиды, сырный кофе и знаменитый кёнигсбергский марципан.
Путешествие начнётся в необычном ресторане, продолжится дегустацией сыров и завершится в одном из лучших ресторанов города. Это шанс узнать о гастрономических традициях старой Пруссии и современного Калининграда
6 причин купить эту экскурсию
- 🍺 Дегустация крафтового пива
- 🧀 Попробовать сырный кофе
- 🍬 Знаменитый кёнигсбергский марципан
- 🚗 Комфортное авто-путешествие
- 🍽️ Локальная кухня и деликатесы
- 🏰 История и культура региона
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Рыбная деревня
- Понарт
- Форштадт
- Подземелье Кёнигсберга
Описание экскурсии
- Начнём путешествие в необычном месте, где пиво и другие напитки привезёт паровозик, а главные достопримечательности городов области запечатлены в макетах. Возможно, вы видели такой ресторан в Праге
- Дальше — тарелка сыра, колбасы, мяса с палочкой гриссини, мёдом и оливками в крафтовой семейной сыроварне. Вы попробуете разные сыры, в дополнение сидр или вино, сырные конфеты, сырный кофе, десерты
- Проехать мимо марципановой лавки просто невозможно, ведь кёнигсбергский марципан — бренд региона. Заглянем в неё и мы
- А в финале посетим один из ресторанов Калининграда, где вы сможете попробовать рыбу, морские деликатесы, рульку, колбаски, вкусные блюда, приготовленные из местных продуктов или насладиться немецкой национальной кухней
Вы узнаете:
- О гастрономических традициях старой Пруссии и современного Калининграда
- Где находился лучший ресторан Кёнигсберга и чем там кормили
- Кто и когда придумал марципан и какие болезни им можно лечить
- Что такое айсбайн и чем интересна легенда о немецком брецеле
- Почему сыр называется «отрубленная голова»
- Где варили кёнигсбергское, а сейчас варят калининградское пиво
А ещё увидите подземелье Кёнигсберга.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Forthing T5 EVO, Mazda XS5 или другом
- Программа будет интересна взрослым и детям с 6 лет — несовершеннолетним мы предложим безалкогольные напитки
- Все расходы на еду и напитки оплачиваются дополнительно
- Ресторан посещаем немецкий или на выбор, можете предложить свой вариант
- Марципановый батончик — в подарок
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Инга — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 5458 туристов
Провели экскурсии для 5458 туристов

Профессиональная прогульщица — это если коротко. Если подробнее, то моя работа — это моё хобби и призвание. Обожаю пешие прогулки и заражаю любовью к ним своих гостей — взрослых и
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 22 отзывах
Фотографии от путешественников
М
Марина
20 окт 2025
Благодарим Ингу за экскурсию, было вкусно, интересно, необычно!) Всем рекомендуем!)
Лазарева
6 окт 2025
Ирина грамотный и очень интересный экскурсовод. Много истории, подробностей, ничего лишнего, без навязывания покупки печенек, только экскурсия и еще сверху факты и события. очень комфортная машина. Просто супер!
Виктория
5 окт 2025
Отметить свой День Рождения на самой вкусной экскурсии по Калининграду было лучшим решением! Инга создала для нас с мужем такую яркую праздничную атмосферу. Я себя чувствовала просто принцессой! Была и
Ю
Юлия
1 окт 2025
Ездили с Ириной по вкусным местам. Первый раз взяли гастротур и не пожалели. Комфортная машина, интересный рассказ гида плюс ответы на все наши вопросы и дегустации пиво-сыр-марципан … все отлично! Рекомендую!
А
Алексей
26 сен 2025
Добрый день!
Это была не экскурсия, а история с погружением, когда снимают документальный фильм с твоим участием.
Мы просто отдались в руки экскурсовода и забыли обо всем!
Удачи всем!
Н
Наталья
24 сен 2025
В Калининграде мы в первые, очень хотелось экскурсии которая погрузит нас в прошлое, настоящее и познакомит нас с культурой и кухней/ это не мало важно/
Д
Денис
6 сен 2025
Инга отличный гид, хороший рассказчик, активная и энергичная. Экскурсия очень понравилась!
Л
Людмила
27 авг 2025
Все на отлично!
Начиная с авто, которое подъехало к выбранному нами месту и заканчивая обедом в ресторане немецкой кухни. Инга - замечательный рассказчик. Как говорится, встреча прошла в непринуждённой и дружеской обстановке. Интересно рассказала о истории Кёнигсберга, о его забытых, но возвращающихся традициях. Гастротур прошел и познавательно, и вкусно. Однозначно, рекомендую 👍
Л
Любовь
24 авг 2025
Огромное спасибо Инге и Максиму за интереснейшую и вкусную экскурсию! Мы замечательно провели время, узнали много нового из истории Калининграда, посетили пивоварню, продегустировали сыры, узнали много нового о марципане и
Наталия
12 авг 2025
В июле нам посчастливилось познакомиться с Калининградом и нашим проводником была Инга. Это был один из самых незабываемых дней нашего отпуска! Еще за несколько дней до встречи мы с Ингой
Д
Денис
8 авг 2025
Вкусно, интересно и прикольно!!!
Ирина
23 июл 2025
Экскурсию провела гид Ирина.
Очень интересные места посетили. Вкусные сыр, пиво. Необычное место Кроличья нора. Со своей атмосферой, погружающей в сказку Алиса в стране чудес. Нам очень понравилось.
Помимо этих мест, нам показали разные исторические места города и рассказали их историю. Было очень интересно)
К
Ксения
21 июл 2025
Незабываемое знакомство с Калининградом и городами Балтийского побережья с прекрасным гидом Ирина. За 4 дня объехали с ней все прибрежные города, познакомились со всеми основными достопримечательностями, попробовали наивкуснейшие местные деликатесы
Ольга
20 июл 2025
Спасибо ОГРОМНОЕ за экскурсию нашему гиду Ирине. Просто сказочное путешествие в мир вкусностей и одновременно красот Калининграда.
Надежда
30 июн 2025
Великолепная экскурсия, Ирина, прекрасный профессиональный гид и рассказчик, нам все понравилось. Рекомендуем обязательно посетить!!!
