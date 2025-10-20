Мои заказы

Гастротур на авто по Калининграду: пиво, сыр, марципан и локальная кухня

Погрузитесь в гастрономическое путешествие по Калининграду: пиво, сыр, марципан и многое другое ждут вас на этом уникальном туре
Калининград предлагает не только архитектурные красоты, но и уникальные гастрономические впечатления.

На экскурсии вы попробуете нежную оленину, строганину из пеламиды, сырный кофе и знаменитый кёнигсбергский марципан.

Путешествие начнётся в необычном ресторане, продолжится дегустацией сыров и завершится в одном из лучших ресторанов города. Это шанс узнать о гастрономических традициях старой Пруссии и современного Калининграда
4.9
22 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🍺 Дегустация крафтового пива
  • 🧀 Попробовать сырный кофе
  • 🍬 Знаменитый кёнигсбергский марципан
  • 🚗 Комфортное авто-путешествие
  • 🍽️ Локальная кухня и деликатесы
  • 🏰 История и культура региона
Гастротур на авто по Калининграду: пиво, сыр, марципан и локальная кухня
Гастротур на авто по Калининграду: пиво, сыр, марципан и локальная кухня© Инга
Гастротур на авто по Калининграду: пиво, сыр, марципан и локальная кухня© Инга
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Рыбная деревня
  • Понарт
  • Форштадт
  • Подземелье Кёнигсберга

Описание экскурсии

  • Начнём путешествие в необычном месте, где пиво и другие напитки привезёт паровозик, а главные достопримечательности городов области запечатлены в макетах. Возможно, вы видели такой ресторан в Праге
  • Дальше — тарелка сыра, колбасы, мяса с палочкой гриссини, мёдом и оливками в крафтовой семейной сыроварне. Вы попробуете разные сыры, в дополнение сидр или вино, сырные конфеты, сырный кофе, десерты
  • Проехать мимо марципановой лавки просто невозможно, ведь кёнигсбергский марципан — бренд региона. Заглянем в неё и мы
  • А в финале посетим один из ресторанов Калининграда, где вы сможете попробовать рыбу, морские деликатесы, рульку, колбаски, вкусные блюда, приготовленные из местных продуктов или насладиться немецкой национальной кухней

Вы узнаете:

  • О гастрономических традициях старой Пруссии и современного Калининграда
  • Где находился лучший ресторан Кёнигсберга и чем там кормили
  • Кто и когда придумал марципан и какие болезни им можно лечить
  • Что такое айсбайн и чем интересна легенда о немецком брецеле
  • Почему сыр называется «отрубленная голова»
  • Где варили кёнигсбергское, а сейчас варят калининградское пиво

А ещё увидите подземелье Кёнигсберга.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле Forthing T5 EVO, Mazda XS5 или другом
  • Программа будет интересна взрослым и детям с 6 лет — несовершеннолетним мы предложим безалкогольные напитки
  • Все расходы на еду и напитки оплачиваются дополнительно
  • Ресторан посещаем немецкий или на выбор, можете предложить свой вариант
  • Марципановый батончик — в подарок
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инга
Инга — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 5458 туристов
Профессиональная прогульщица — это если коротко. Если подробнее, то моя работа — это моё хобби и призвание. Обожаю пешие прогулки и заражаю любовью к ним своих гостей — взрослых и
читать дальше

детей любого возраста (общий язык нахожу со всеми!). Помимо пеших, провожу экскурсии на автомобиле и автобусе. Буду рада разработать для вас индивидуальный маршрут. Мой опыт работы с путешественниками в России и Европе, а также высшее историческое и экскурсоводческое образование позволяют делать это профессионально, без штампов и заученных текстов, с радостью и интересом. Люблю Калининград, хорошо знаю и продолжаю изучать его историю, передаю эту любовь гостям. Также экскурсии для вас проводят мои коллеги — дипломированные и опытные гиды. До встречи!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
3
2
1
1

Фотографии от путешественников

Фотографии от путешественников
М
Марина
20 окт 2025
Благодарим Ингу за экскурсию, было вкусно, интересно, необычно!) Всем рекомендуем!)
Благодарим Ингу за экскурсию, было вкусно, интересно, необычно!) Всем рекомендуем!)Благодарим Ингу за экскурсию, было вкусно, интересно, необычно!) Всем рекомендуем!)Благодарим Ингу за экскурсию, было вкусно, интересно, необычно!) Всем рекомендуем!)
Лазарева
Лазарева
6 окт 2025
Ирина грамотный и очень интересный экскурсовод. Много истории, подробностей, ничего лишнего, без навязывания покупки печенек, только экскурсия и еще сверху факты и события. очень комфортная машина. Просто супер!
Виктория
Виктория
5 окт 2025
Отметить свой День Рождения на самой вкусной экскурсии по Калининграду было лучшим решением! Инга создала для нас с мужем такую яркую праздничную атмосферу. Я себя чувствовала просто принцессой! Была и
читать дальше

милая сыроварня во Французком стиле и брутальные кирпичные своды ресторана Арт депо, где милый паровозик по рельсам везет вам на пробу пиво местных пивоварен! А едет он через макеты городов Калининградкой области! Так что вы убиваете сразу всех зайцев - и знакомитесь с городами и вкусно пьете пиво))) ну а на закуску, хотя это больше было похоже на основное блюдо, ресторан «Тётка Фишер» в стиле ар деко. Резюмируя - это был незабываемый день! С огромной благодарностью к Инге! 🙏🏼

Отметить свой День Рождения на самой вкусной экскурсии по Калининграду было лучшим решением! Инга создала дляОтметить свой День Рождения на самой вкусной экскурсии по Калининграду было лучшим решением! Инга создала дляОтметить свой День Рождения на самой вкусной экскурсии по Калининграду было лучшим решением! Инга создала дляОтметить свой День Рождения на самой вкусной экскурсии по Калининграду было лучшим решением! Инга создала дляОтметить свой День Рождения на самой вкусной экскурсии по Калининграду было лучшим решением! Инга создала дляОтметить свой День Рождения на самой вкусной экскурсии по Калининграду было лучшим решением! Инга создала дляОтметить свой День Рождения на самой вкусной экскурсии по Калининграду было лучшим решением! Инга создала дляОтметить свой День Рождения на самой вкусной экскурсии по Калининграду было лучшим решением! Инга создала дляОтметить свой День Рождения на самой вкусной экскурсии по Калининграду было лучшим решением! Инга создала для
Ю
Юлия
1 окт 2025
Ездили с Ириной по вкусным местам. Первый раз взяли гастротур и не пожалели. Комфортная машина, интересный рассказ гида плюс ответы на все наши вопросы и дегустации пиво-сыр-марципан … все отлично! Рекомендую!
PS: так надегустировались, что ресторан вечером уже не осилили))) Рекомендую!
А
Алексей
26 сен 2025
Добрый день!
Это была не экскурсия, а история с погружением, когда снимают документальный фильм с твоим участием.
Мы просто отдались в руки экскурсовода и забыли обо всем!
Удачи всем!
Н
Наталья
24 сен 2025
В Калининграде мы в первые, очень хотелось экскурсии которая погрузит нас в прошлое, настоящее и познакомит нас с культурой и кухней/ это не мало важно/
И как же нам повезло с экскурсоводам Ириной🥰!!! Ирина, огромное вам спасибо, всё было отлично!!!!10 из 10
В Калининграде мы в первые, очень хотелось экскурсии которая погрузит нас в прошлое, настоящее и познакомитВ Калининграде мы в первые, очень хотелось экскурсии которая погрузит нас в прошлое, настоящее и познакомитВ Калининграде мы в первые, очень хотелось экскурсии которая погрузит нас в прошлое, настоящее и познакомитВ Калининграде мы в первые, очень хотелось экскурсии которая погрузит нас в прошлое, настоящее и познакомитВ Калининграде мы в первые, очень хотелось экскурсии которая погрузит нас в прошлое, настоящее и познакомит
Д
Денис
6 сен 2025
Инга отличный гид, хороший рассказчик, активная и энергичная. Экскурсия очень понравилась!
Л
Людмила
27 авг 2025
Все на отлично!
Начиная с авто, которое подъехало к выбранному нами месту и заканчивая обедом в ресторане немецкой кухни. Инга - замечательный рассказчик. Как говорится, встреча прошла в непринуждённой и дружеской обстановке. Интересно рассказала о истории Кёнигсберга, о его забытых, но возвращающихся традициях. Гастротур прошел и познавательно, и вкусно. Однозначно, рекомендую 👍
Все на отлично!Все на отлично!Все на отлично!Все на отлично!Все на отлично!
Л
Любовь
24 авг 2025
Огромное спасибо Инге и Максиму за интереснейшую и вкусную экскурсию! Мы замечательно провели время, узнали много нового из истории Калининграда, посетили пивоварню, продегустировали сыры, узнали много нового о марципане и
читать дальше

закончили экскурсию в немецком ресторане. Инга отличный рассказчик, знающий историю города и много интересных деталей, о которых мы слышали впервые, хотя в Калининграде были уже несколько раз. Ее энергия и доброжелательность оставили неизгладимое впечатление! Замечательные люди! Обязательно будем советовать друзьям! Море позитива и положительных эмоций!

Огромное спасибо Инге и Максиму за интереснейшую и вкусную экскурсию! Мы замечательно провели время, узнали много
Наталия
Наталия
12 авг 2025
В июле нам посчастливилось познакомиться с Калининградом и нашим проводником была Инга. Это был один из самых незабываемых дней нашего отпуска! Еще за несколько дней до встречи мы с Ингой
читать дальше

списались и обсудили все наши хотелки, уточнили ньюансы и предусмотрели все варианты развития сценария экскурсии. Как же было комфортно общаться с этом уникальным человеком! Ни одного "нет" на самые замысловатые запросы я не получила, в результате получилась очень содержательная, увлекательная и вкусная прогулка. Не смотря на дождливый день, мы увидели все, что запланировали, попробовали местные специалитеты и с трудом расстались с нашим проводником.
У мужа как раз был День Рождения и Инга подготовила и вручила ему много маленьких памятных подарочков, в частности паспорт туриста Калининградской области.
Подружка продрогла на ветру и Инга тут же организовала мягкий и теплый палантин из собственной коллекции))
Наша компания из четверых искушенных взрослых очень благодарна Инге за профессионализм, индивидуальный подход, эрудицию и настоящую любовь к Калининграду, которой она так щедро делится с гостями.
Обязательно еще раз приедем и обратимся к Инге за сопровождением!

В июле нам посчастливилось познакомиться с Калининградом и нашим проводником была Инга. Это был один изВ июле нам посчастливилось познакомиться с Калининградом и нашим проводником была Инга. Это был один изВ июле нам посчастливилось познакомиться с Калининградом и нашим проводником была Инга. Это был один из
Д
Денис
8 авг 2025
Вкусно, интересно и прикольно!!!
Ирина
Ирина
23 июл 2025
Экскурсию провела гид Ирина.
Очень интересные места посетили. Вкусные сыр, пиво. Необычное место Кроличья нора. Со своей атмосферой, погружающей в сказку Алиса в стране чудес. Нам очень понравилось.
Помимо этих мест, нам показали разные исторические места города и рассказали их историю. Было очень интересно)
К
Ксения
21 июл 2025
Незабываемое знакомство с Калининградом и городами Балтийского побережья с прекрасным гидом Ирина. За 4 дня объехали с ней все прибрежные города, познакомились со всеми основными достопримечательностями, попробовали наивкуснейшие местные деликатесы
читать дальше

и даже насобирали янтаря! Ни разу не пожалела, что отметила свой очередной день рождения в Калининграде. Отдельное спасибо за совет гида и организацию нашего ужина в ресторане Кроличья нора. Всем рекомендую!!! Отдельная любовь Светлогорску, обязательно вернемся снова. Все рекомендую прекрасного гида Ирину!

Незабываемое знакомство с Калининградом и городами Балтийского побережья с прекрасным гидом Ирина. За 4 дня объехалиНезабываемое знакомство с Калининградом и городами Балтийского побережья с прекрасным гидом Ирина. За 4 дня объехалиНезабываемое знакомство с Калининградом и городами Балтийского побережья с прекрасным гидом Ирина. За 4 дня объехалиНезабываемое знакомство с Калининградом и городами Балтийского побережья с прекрасным гидом Ирина. За 4 дня объехалиНезабываемое знакомство с Калининградом и городами Балтийского побережья с прекрасным гидом Ирина. За 4 дня объехалиНезабываемое знакомство с Калининградом и городами Балтийского побережья с прекрасным гидом Ирина. За 4 дня объехалиНезабываемое знакомство с Калининградом и городами Балтийского побережья с прекрасным гидом Ирина. За 4 дня объехалиНезабываемое знакомство с Калининградом и городами Балтийского побережья с прекрасным гидом Ирина. За 4 дня объехалиНезабываемое знакомство с Калининградом и городами Балтийского побережья с прекрасным гидом Ирина. За 4 дня объехалиНезабываемое знакомство с Калининградом и городами Балтийского побережья с прекрасным гидом Ирина. За 4 дня объехали
Ольга
Ольга
20 июл 2025
Спасибо ОГРОМНОЕ за экскурсию нашему гиду Ирине. Просто сказочное путешествие в мир вкусностей и одновременно красот Калининграда.
Надежда
Надежда
30 июн 2025
Великолепная экскурсия, Ирина, прекрасный профессиональный гид и рассказчик, нам все понравилось. Рекомендуем обязательно посетить!!!

