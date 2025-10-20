читать дальше

списались и обсудили все наши хотелки, уточнили ньюансы и предусмотрели все варианты развития сценария экскурсии. Как же было комфортно общаться с этом уникальным человеком! Ни одного "нет" на самые замысловатые запросы я не получила, в результате получилась очень содержательная, увлекательная и вкусная прогулка. Не смотря на дождливый день, мы увидели все, что запланировали, попробовали местные специалитеты и с трудом расстались с нашим проводником.

У мужа как раз был День Рождения и Инга подготовила и вручила ему много маленьких памятных подарочков, в частности паспорт туриста Калининградской области.

Подружка продрогла на ветру и Инга тут же организовала мягкий и теплый палантин из собственной коллекции))

Наша компания из четверых искушенных взрослых очень благодарна Инге за профессионализм, индивидуальный подход, эрудицию и настоящую любовь к Калининграду, которой она так щедро делится с гостями.

Обязательно еще раз приедем и обратимся к Инге за сопровождением!