Групповая
Калининград: История и достопримечательности города
Получите уникальный опыт, познакомившись с историческим наследием Калининграда и его архитектурными жемчужинами
Начало: Ул. Октябрьская, 8
Расписание: кроме вторника
Завтра в 09:00
11 июл в 09:00
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по Амалиенау: виллы, кирхи и хомлины
Начало: Проспект Победы, 1а, Калининград
Расписание: пн, вт, ср, чт, пт – в 18:30, сб, вс – в 9:00, 12:00, 15:00, 17:00
Завтра в 18:30
11 июл в 18:30
6000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Три эпохи острова Канта
Начало: Калининград, ул. Канта, 1
Расписание: Ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Завтра в 11:00
11 июл в 11:00
1200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь3 июля 2025Экскурсия очень интересная. Гид просто супер!
- ГГалина3 июля 2025Хорошая экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Калининград—Кёнигсберг»
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