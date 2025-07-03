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Калининград—Кёнигсберг – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Калининград—Кёнигсберг» в Калининграде, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Обзорная автобусная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»
На автобусе
3 часа
6348 отзывов
Групповая
Калининград: История и достопримечательности города
Получите уникальный опыт, познакомившись с историческим наследием Калининграда и его архитектурными жемчужинами
Начало: Ул. Октябрьская, 8
Расписание: кроме вторника
Завтра в 09:00
11 июл в 09:00
900 ₽ за человека
Прогулка по Амалиенау: виллы, кирхи и хомлины
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по Амалиенау: виллы, кирхи и хомлины
Начало: Проспект Победы, 1а, Калининград
Расписание: пн, вт, ср, чт, пт – в 18:30, сб, вс – в 9:00, 12:00, 15:00, 17:00
Завтра в 18:30
11 июл в 18:30
6000 ₽ за всё до 3 чел.
Три эпохи острова Канта
Пешая
1 час
86 отзывов
Индивидуальная
Три эпохи острова Канта
Начало: Калининград, ул. Канта, 1
Расписание: Ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Завтра в 11:00
11 июл в 11:00
1200 ₽ за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Калининград—Кёнигсберг»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная автобусная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»
  2. Прогулка по Амалиенау: виллы, кирхи и хомлины
  3. Три эпохи острова Канта
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Остров Канта
  3. Кафедральный собор
  4. Куршская Коса
  5. Танцующий лес
  6. Рыбная деревня
  7. Амалиенау
  8. Высота Эфа
  9. Набережная
  10. Высота Мюллера
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июле 2025
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