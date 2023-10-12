Приглашаю на прогулку за пределы известных кварталов Калининграда — в районы, где наиболее полно раскрывается довоенная история города. Представим улочки, по которым когда-то ходил немецкий философ Иммануил Кант, а также спешили по своим делам простые жители столицы Восточной Пруссии. Поговорим об истории зданий, которые остаются за кадром обзорных экскурсий.

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Описание

Что вас ожидает

Колоритное наследие города

Начнём прогулку у шикарного здания — бывшей Торговой биржи. Словно венецианский дворец, она возвышается у реки Преголи. Увидим здания бывшего госпиталя Святого Георга, кёнигсбергских школ, кирху Святого Семейства и другие общественные места прошлого. Во время экскурсии перед нами, как по волшебству, появится дальнее предместье Кёнигсберга, где родился и крестился великий философ Иммануил Кант.

Нерассказанные истории прошлого

Мы поговорим о торговле в Кёнигсберге и об истории зданий, которые не входят в популярные туристические маршруты, порассуждаем, чему учили детей в прусских школах. Найдём уникальные архитектурные детали старого города.