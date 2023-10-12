Пройтись по старинным нетуристическим районам наедине с городом и его историей
Приглашаю на прогулку за пределы известных кварталов Калининграда — в районы, где наиболее полно раскрывается довоенная история города.
Представим улочки, по которым когда-то ходил немецкий философ Иммануил Кант, а также спешили по своим делам простые жители столицы Восточной Пруссии. Поговорим об истории зданий, которые остаются за кадром обзорных экскурсий.
Представим улочки, по которым когда-то ходил немецкий философ Иммануил Кант, а также спешили по своим делам простые жители столицы Восточной Пруссии. Поговорим об истории зданий, которые остаются за кадром обзорных экскурсий.
Ближайшие даты:
12
окт
окт
13
окт
окт
14
окт
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15
окт
окт
16
окт
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17
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Колоритное наследие города
Начнём прогулку у шикарного здания — бывшей Торговой биржи. Словно венецианский дворец, она возвышается у реки Преголи. Увидим здания бывшего госпиталя Святого Георга, кёнигсбергских школ, кирху Святого Семейства и другие общественные места прошлого. Во время экскурсии перед нами, как по волшебству, появится дальнее предместье Кёнигсберга, где родился и крестился великий философ Иммануил Кант.
Нерассказанные истории прошлого
Мы поговорим о торговле в Кёнигсберге и об истории зданий, которые не входят в популярные туристические маршруты, порассуждаем, чему учили детей в прусских школах. Найдём уникальные архитектурные детали старого города.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у фонтанов в Биржевом сквере
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Калининграде
Привет, меня зовут Виктория, и я гид. Мир путешествий — не просто моя профессия, это давно мой образ жизни. Моя работа гидом — это переживать историю снова и снова, дарить эмоции и впечатления тем, кто приехал в наш город. Я создаю своему городу облик, я знакомлю гостей с его историей, с прошлым и настоящим. И конечно, я дарю хорошее настроение и создаю прекрасный отдых. Со мной интересно, легко и увлекательно!
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