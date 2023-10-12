Прогулка по дальнему предместью Кёнигсберга: Форштадт и Хаберберг

Пройтись по старинным нетуристическим районам наедине с городом и его историей

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Приглашаю на прогулку за пределы известных кварталов Калининграда — в районы, где наиболее полно раскрывается довоенная история города.

Представим улочки, по которым когда-то ходил немецкий философ Иммануил Кант, а также спешили по своим делам простые жители столицы Восточной Пруссии. Поговорим об истории зданий, которые остаются за кадром обзорных экскурсий.
Прогулка по дальнему предместью Кёнигсберга: Форштадт и Хаберберг
Прогулка по дальнему предместью Кёнигсберга: Форштадт и Хаберберг
Прогулка по дальнему предместью Кёнигсберга: Форштадт и Хаберберг
Прогулка по дальнему предместью Кёнигсберга: Форштадт и Хаберберг
Прогулка по дальнему предместью Кёнигсберга: Форштадт и Хаберберг
Прогулка по дальнему предместью Кёнигсберга: Форштадт и Хаберберг
Ближайшие даты:
12
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Описание

Что вас ожидает

Колоритное наследие города

Начнём прогулку у шикарного здания — бывшей Торговой биржи. Словно венецианский дворец, она возвышается у реки Преголи. Увидим здания бывшего госпиталя Святого Георга, кёнигсбергских школ, кирху Святого Семейства и другие общественные места прошлого. Во время экскурсии перед нами, как по волшебству, появится дальнее предместье Кёнигсберга, где родился и крестился великий философ Иммануил Кант.

Нерассказанные истории прошлого

Мы поговорим о торговле в Кёнигсберге и об истории зданий, которые не входят в популярные туристические маршруты, порассуждаем, чему учили детей в прусских школах. Найдём уникальные архитектурные детали старого города.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у фонтанов в Биржевом сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
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