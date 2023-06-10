От центра до острова Канта

Стартуем от площади Победы — современного центра Калининграда, а когда-то настоящей окраины Кенигсберга. Здания вокруг площади, удивительным образом почти не изменились со времени своей постройки в начале XX века, а вот Восточная Ярмарка, когда-то располагавшаяся на площади осталась только на старых почтовых открытках.

До острова Канта и Кафедрального Собора мы пойдем и по центральному проспекту Ленинскому, оценим волшебные превращения хрущёвок в сказочные пряничные домики.

Тропою Канта к Кафедральному Собору

По пути, на неприметной улице отыщем старый университет, поприветствуем выдающихся жителей Кёнигсберга. Заглянем в подвалы Королевского замка и оценим красоту и брутальность памятника советской эпохи — Дом Советов.

С Королевской горы оценим открывающийся вид на остров Канта и реку Преголю и тропою Канта отправимся к Кафедральному Собору, средневековому исполину и современному туристическому бренду Калининграда.

Важно знать:

Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.