«Из века XXI в Средние века» - дорога к Кафедральному собору

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Вы пройдете по современному центру Калининграда и попадете в центр бывшего Кёнигсберга, а по пути услышите множество интересных историй. Эта пешеходная экскурсия отлично подходит для первого знакомства с городом. А также вы успеете и на органный концерт в Кафедральном соборе (главное билет купить заранее).
«Из века XXI в Средние века» - дорога к Кафедральному собору
Ближайшие даты:
10
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июн
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июн
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Что вас ожидает:

  • Площадь Победы
  • Здание Северного вокзала и мэрии города
  • Университет
  • Раскопки Королевского замка и Нижний пруд
  • Дом Советов
  • Кафедральный Собор
  • Синагога
  • Рыбная Деревня
  • Калининградский Музей Изобразительных Искусств
  • Хомлинов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

От центра до острова Канта

Стартуем от площади Победы — современного центра Калининграда, а когда-то настоящей окраины Кенигсберга. Здания вокруг площади, удивительным образом почти не изменились со времени своей постройки в начале XX века, а вот Восточная Ярмарка, когда-то располагавшаяся на площади осталась только на старых почтовых открытках.
До острова Канта и Кафедрального Собора мы пойдем и по центральному проспекту Ленинскому, оценим волшебные превращения хрущёвок в сказочные пряничные домики.

Тропою Канта к Кафедральному Собору

По пути, на неприметной улице отыщем старый университет, поприветствуем выдающихся жителей Кёнигсберга. Заглянем в подвалы Королевского замка и оценим красоту и брутальность памятника советской эпохи — Дом Советов.
С Королевской горы оценим открывающийся вид на остров Канта и реку Преголю и тропою Канта отправимся к Кафедральному Собору, средневековому исполину и современному туристическому бренду Калининграда.

Важно знать:

Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.

среда и суббота в 11.11

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Видовые места и пешеходная прогулка
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Где начинаем и завершаем?
Начало: площадь Победы, 1
Завершение: остров Канта
Когда и сколько длится?
Когда: среда и суббота в 11.11
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Для вашего же комфорта
  • На время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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