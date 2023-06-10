Вы пройдете по современному центру Калининграда и попадете в центр бывшего Кёнигсберга, а по пути услышите множество интересных историй. Эта пешеходная экскурсия отлично подходит для первого знакомства с городом. А также вы успеете и на органный концерт в Кафедральном соборе (главное билет купить заранее).
Ближайшие даты:
10
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июн
14
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17
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Площадь Победы
- Здание Северного вокзала и мэрии города
- Университет
- Раскопки Королевского замка и Нижний пруд
- Дом Советов
- Кафедральный Собор
- Синагога
- Рыбная Деревня
- Калининградский Музей Изобразительных Искусств
- Хомлинов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
От центра до острова Канта
Стартуем от площади Победы — современного центра Калининграда, а когда-то настоящей окраины Кенигсберга. Здания вокруг площади, удивительным образом почти не изменились со времени своей постройки в начале XX века, а вот Восточная Ярмарка, когда-то располагавшаяся на площади осталась только на старых почтовых открытках.
До острова Канта и Кафедрального Собора мы пойдем и по центральному проспекту Ленинскому, оценим волшебные превращения хрущёвок в сказочные пряничные домики.
Тропою Канта к Кафедральному Собору
По пути, на неприметной улице отыщем старый университет, поприветствуем выдающихся жителей Кёнигсберга. Заглянем в подвалы Королевского замка и оценим красоту и брутальность памятника советской эпохи — Дом Советов.
С Королевской горы оценим открывающийся вид на остров Канта и реку Преголю и тропою Канта отправимся к Кафедральному Собору, средневековому исполину и современному туристическому бренду Калининграда.
Важно знать:
Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
среда и суббота в 11.11
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Видовые места и пешеходная прогулка
- Что не входит
- Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: площадь Победы, 1Завершение: остров Канта
- Когда и сколько длится?
- Когда: среда и суббота в 11.11Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Для вашего же комфорта
- На время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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