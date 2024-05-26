Храмы и соборы Калининграда с гидом

Найдено 7 экскурсий в категории «Соборы и храмы» в Калининграде, цены от 760 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Визитные карточки Кёнига
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
64 отзыва
Экскурсия «Визитные карточки Кёнига» в Калининграде
Погрузитесь в историю Калининграда и Кёнигсберга, открыв для себя его культовые памятники и живописные виды
Начало: Дом Советов, Центральная площадь
«В завершение мы посетим самое известное место в городе — остров Канта, где нас встретит одно из старейших сооружений Калининграда — Кафедральный собор»
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
1200010 800 за всё до 4 чел.
Из века XXI в Средние века - дорога к Кафедральному собору
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Из века XXI в Средние века - дорога к Кафедральному собору
Начало: Площадь Победы, 1
«До острова Канта и Кафедрального Собора мы пойдем и по центральному проспекту Ленинскому, оценим волшебные превращения хрущёвок в сказочные пряничные домики»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.
Вдоль Кафедрального собора
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Вдоль Кафедрального собора
Начало: Ул. Октябрьская, 4, Калининград
«Канта и через призму Кафедрального собора, попробуем понять его «душу»»
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 2 000 за всё до 2 чел.
От Кенигсберга до Калининграда
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
6 отзывов
От Кенигсберга до Калининграда
Открыть секреты Кафедрального собора, посетить Новую синагогу и найти обитателей Рыбной деревни
Начало: На острове Канта, справа от Медового моста
«Кафедральный собор: звуки органа и тайны тевтонцев»
Расписание: в субботу в 09:30
22 июня в 09:30
6 июля в 09:30
760 за человека
О чём расскажет Кафедральный собор Кёнигсберга
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
О чём расскажет Кафедральный собор Кёнигсберга
Прогулка вокруг собора как увлекательное путешествие по историческим эпохам
Начало: в Рыбной деревне
«С той разницей, что гулять мы будем не по улицам или фортам, а вокруг одного здания — Кафедрального собора»
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
от 2 000 за всё до 30 чел.
Легендарные замки Прейсиш-Эйлау и Бранденбург
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Легендарные замки Прейсиш-Эйлау и Бранденбург
Перенестись в Средневековье, погулять по руинам замков и посетить храм с чудотворной иконой
Начало: У Южного вокзала
«Вместе мы исследуем старинные замки, храмы и живописные парки»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
4 990 за всё до 4 чел.
«Из века XXI в Средние века» - дорога к Кафедральному собору
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
«Из века XXI в Средние века» - дорога к Кафедральному собору
Начало: Площадь Победы, 1
«До острова Канта и Кафедрального Собора мы пойдем и по центральному проспекту Ленинскому, оценим волшебные превращения хрущёвок в сказочные пряничные домики»
Расписание: среда и суббота в 11.11
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    26 мая 2024
    О чём расскажет Кафедральный собор Кёнигсберга
    Очень рекомендую эту экскурсию -с нее стоит начинать знакомство с городом!
  • В
    Виолетта
    20 мая 2024
    Визитные карточки Кёнига
    Побывали в апреле на экскурсии Визитные карточки Кенинга. Потрясающая энергетика Марии! Прекрасная подача материала (рассказ + подборка исторических фото) -
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    интересно было и взрослым, и подросткам. Хорошо продуманный маршрут. Благодаря сочетанию пешеходных маршрутов и поездке на авто, после экскурсии остались силы погулять еще дополнительно по острову Канта, а потом еще сходить в музей янтаря. Спасибо!!!:) и было очень приятно получить милый сувенир от гида.

  • А
    Артем
    22 апреля 2024
    Визитные карточки Кёнига
    Экскурсия прошла отлично, были с гидом Алексеем, материал изложен интересно и доступно, большое спасибо.
  • Е
    Елена
    18 апреля 2024
    О чём расскажет Кафедральный собор Кёнигсберга
    Только положительные впечатления от экскурсии. Всё чётко, информативно, с юмором, великолепно поставленным голосом(хорошо слышно и понятно). Удачный формат экскурсии: достаточно новой информации, но нет перегруза). Большое спасибо, с удовольствием буду рекомендовать знакомым.
  • Е
    Елена
    20 февраля 2024
    Вдоль Кафедрального собора
    Первое знакомство с Калининградом, благодаря нашему гиду, прошло замечательно, мы в восторге от увиденного, от услышанного и от города! Геннадий настоящий профессионал, любящий свой город и его историю, было очень интересно и позновательно! Спасибо! Очень рекомендуем!
  • Т
    Татьяна
    16 октября 2023
    О чём расскажет Кафедральный собор Кёнигсберга
    Прекрасная экскурсия, свободное живое изложение материала. Большое спасибо Геннадию за проведённую экскурсию.
  • К
    Карина
    16 июля 2023
    Из века XXI в Средние века - дорога к Кафедральному собору
    С радостью делюсь впечатлением от пешеходной экскурсии по Калининграду «Из века XXI в Средние века — дорога к Кафедральному собору»: было динамично, познавательно, интересно! Огромная благодарность нашему гиду Татьяне за чудесную прогулку по Кенигсбергу-Калининграду!
  • И
    Иван
    27 ноября 2022
    От Кенигсберга до Калининграда
    Шикарная экскурсия, которая погрузила нашу группу туристов в историю острова канта!
  • Е
    Екатерина
    29 марта 2022
    Легендарные замки Прейсиш-Эйлау и Бранденбург
    Отличная экскурсия для любителей истории. С помощью Марины окунулись в древние времена, сделали массу красивых фото и насладились древней атмосферой.
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    Кроме того пока ехали, Марина рассказывала про историю проезжаемых мест. И даже заехали в лютеранскую кирху 1300х годов. Спасибо за чудесный день!

  • В
    Виктор
    1 октября 2021
    Легендарные замки Прейсиш-Эйлау и Бранденбург
    Все очень понравилось. Марина-прекрасный гид и рассказчик,наши интересы совпали,мы были на одной волне. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Также отдельная благодарность смотрителю Бранденбургского замка Юрию.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Соборы и храмы»

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  8. Высота Мюллера
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Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 760 до 10 800 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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