О Оксана О чём расскажет Кафедральный собор Кёнигсберга Очень рекомендую эту экскурсию -с нее стоит начинать знакомство с городом!

В Виолетта Визитные карточки Кёнига читать дальше интересно было и взрослым, и подросткам. Хорошо продуманный маршрут. Благодаря сочетанию пешеходных маршрутов и поездке на авто, после экскурсии остались силы погулять еще дополнительно по острову Канта, а потом еще сходить в музей янтаря. Спасибо!!!:) и было очень приятно получить милый сувенир от гида. Побывали в апреле на экскурсии Визитные карточки Кенинга. Потрясающая энергетика Марии! Прекрасная подача материала (рассказ + подборка исторических фото) -

А Артем Визитные карточки Кёнига Экскурсия прошла отлично, были с гидом Алексеем, материал изложен интересно и доступно, большое спасибо.

Е Елена О чём расскажет Кафедральный собор Кёнигсберга Только положительные впечатления от экскурсии. Всё чётко, информативно, с юмором, великолепно поставленным голосом(хорошо слышно и понятно). Удачный формат экскурсии: достаточно новой информации, но нет перегруза). Большое спасибо, с удовольствием буду рекомендовать знакомым.

Е Елена Вдоль Кафедрального собора Первое знакомство с Калининградом, благодаря нашему гиду, прошло замечательно, мы в восторге от увиденного, от услышанного и от города! Геннадий настоящий профессионал, любящий свой город и его историю, было очень интересно и позновательно! Спасибо! Очень рекомендуем!

Т Татьяна О чём расскажет Кафедральный собор Кёнигсберга Прекрасная экскурсия, свободное живое изложение материала. Большое спасибо Геннадию за проведённую экскурсию.

К Карина Из века XXI в Средние века - дорога к Кафедральному собору С радостью делюсь впечатлением от пешеходной экскурсии по Калининграду «Из века XXI в Средние века — дорога к Кафедральному собору»: было динамично, познавательно, интересно! Огромная благодарность нашему гиду Татьяне за чудесную прогулку по Кенигсбергу-Калининграду!

И Иван От Кенигсберга до Калининграда Шикарная экскурсия, которая погрузила нашу группу туристов в историю острова канта!

Е Екатерина Легендарные замки Прейсиш-Эйлау и Бранденбург читать дальше Кроме того пока ехали, Марина рассказывала про историю проезжаемых мест. И даже заехали в лютеранскую кирху 1300х годов. Спасибо за чудесный день! Отличная экскурсия для любителей истории. С помощью Марины окунулись в древние времена, сделали массу красивых фото и насладились древней атмосферой.