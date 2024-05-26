1 чел.
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10%
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Визитные карточки Кёнига» в Калининграде
Погрузитесь в историю Калининграда и Кёнигсберга, открыв для себя его культовые памятники и живописные виды
Начало: Дом Советов, Центральная площадь
«В завершение мы посетим самое известное место в городе — остров Канта, где нас встретит одно из старейших сооружений Калининграда — Кафедральный собор»
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
1200010 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Из века XXI в Средние века - дорога к Кафедральному собору
Начало: Площадь Победы, 1
«До острова Канта и Кафедрального Собора мы пойдем и по центральному проспекту Ленинскому, оценим волшебные превращения хрущёвок в сказочные пряничные домики»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Вдоль Кафедрального собора
Начало: Ул. Октябрьская, 4, Калининград
«Канта и через призму Кафедрального собора, попробуем понять его «душу»»
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 2 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
2 часа
От Кенигсберга до Калининграда
Открыть секреты Кафедрального собора, посетить Новую синагогу и найти обитателей Рыбной деревни
Начало: На острове Канта, справа от Медового моста
«Кафедральный собор: звуки органа и тайны тевтонцев»
Расписание: в субботу в 09:30
22 июня в 09:30
6 июля в 09:30
760₽ за человека
Индивидуальная
1 час
О чём расскажет Кафедральный собор Кёнигсберга
Прогулка вокруг собора как увлекательное путешествие по историческим эпохам
Начало: в Рыбной деревне
«С той разницей, что гулять мы будем не по улицам или фортам, а вокруг одного здания — Кафедрального собора»
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
от 2 000₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Легендарные замки Прейсиш-Эйлау и Бранденбург
Перенестись в Средневековье, погулять по руинам замков и посетить храм с чудотворной иконой
Начало: У Южного вокзала
«Вместе мы исследуем старинные замки, храмы и живописные парки»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
4 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Из века XXI в Средние века» - дорога к Кафедральному собору
Начало: Площадь Победы, 1
«До острова Канта и Кафедрального Собора мы пойдем и по центральному проспекту Ленинскому, оценим волшебные превращения хрущёвок в сказочные пряничные домики»
Расписание: среда и суббота в 11.11
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана26 мая 2024Очень рекомендую эту экскурсию -с нее стоит начинать знакомство с городом!
- ВВиолетта20 мая 2024Побывали в апреле на экскурсии Визитные карточки Кенинга. Потрясающая энергетика Марии! Прекрасная подача материала (рассказ + подборка исторических фото) -
- ААртем22 апреля 2024Экскурсия прошла отлично, были с гидом Алексеем, материал изложен интересно и доступно, большое спасибо.
- ЕЕлена18 апреля 2024Только положительные впечатления от экскурсии. Всё чётко, информативно, с юмором, великолепно поставленным голосом(хорошо слышно и понятно). Удачный формат экскурсии: достаточно новой информации, но нет перегруза). Большое спасибо, с удовольствием буду рекомендовать знакомым.
- ЕЕлена20 февраля 2024Первое знакомство с Калининградом, благодаря нашему гиду, прошло замечательно, мы в восторге от увиденного, от услышанного и от города! Геннадий настоящий профессионал, любящий свой город и его историю, было очень интересно и позновательно! Спасибо! Очень рекомендуем!
- ТТатьяна16 октября 2023Прекрасная экскурсия, свободное живое изложение материала. Большое спасибо Геннадию за проведённую экскурсию.
- ККарина16 июля 2023С радостью делюсь впечатлением от пешеходной экскурсии по Калининграду «Из века XXI в Средние века — дорога к Кафедральному собору»: было динамично, познавательно, интересно! Огромная благодарность нашему гиду Татьяне за чудесную прогулку по Кенигсбергу-Калининграду!
- ИИван27 ноября 2022Шикарная экскурсия, которая погрузила нашу группу туристов в историю острова канта!
- ЕЕкатерина29 марта 2022Отличная экскурсия для любителей истории. С помощью Марины окунулись в древние времена, сделали массу красивых фото и насладились древней атмосферой.
- ВВиктор1 октября 2021Все очень понравилось. Марина-прекрасный гид и рассказчик,наши интересы совпали,мы были на одной волне. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Также отдельная благодарность смотрителю Бранденбургского замка Юрию.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Соборы и храмы»
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