Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Что вас ожидает

От Кёнигсберга…

Мы прогуляемся по острову Кнайпхоф — он же остров 🏝️ Канта — и поговорим о жизни философа. Здесь вы поймёте, как был организован средневековый город 🏙️, и представите его жизнь с помощью моих иллюстраций. Я раскрою истории 📖 улиц: как они назывались в прошлом, что сохранилось с давних времён. Вы также услышите о старых довоенных ресторанах и узнаете о прекрасном местном сорте вина. И, конечно, заглянете в уютный район Амалиенау и осмотрите старинные немецкие виллы.

До Калининграда

Мы уйдём от оценки «Кёнигсберг — хорошо, Калининград — плохо» и поговорим о недавней истории города: о периоде Второй Мировой войны и первых переселенцах (я поделюсь воспоминаниями этих людей, взятыми из архивов). И побываем у Дома советов: здесь начинался Кёнигсберг — здесь же он и закончился.

Город сегодня

На площади Победы вы осмотрите обновлённый храм Христа Спасителя. Заглянете на территорию Музея мирового океана — одного из лучших в мире. Я также покажу вам наших милых хомлинов — их фигурки появились совсем недавно, но уже успели завоевать любовь жителей и гостей города. А ещё поделюсь рекомендациями для самостоятельного отдыха и посоветую, где в городе можно вкусно поесть.

Организационные детали