Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

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Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу

Проникнуться очарованием города, слушая его истории и раскрывая любопытные факты

Инга
Инга – Гид из Калининграда
Это знакомство с Калининградом обязательно будет теплым! Я покажу ключевые памятники города, от Кафедрального собора до крошек-хомлинов; поделюсь деталями из жизни средневекового города и открою, что примечательного здесь было при советской власти.

Подскажу, что посмотреть-посетить в Калининграде, а еще по старой местной традиции угощу теплым глинтвейном или чаем!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 30002 250 ₽ за экскурсиюскидка25%

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Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу

Что вас ожидает

От Кёнигсберга…
Мы прогуляемся по острову Кнайпхоф — он же остров 🏝️ Канта — и поговорим о жизни философа. Здесь вы поймёте, как был организован средневековый город 🏙️, и представите его жизнь с помощью моих иллюстраций. Я раскрою истории 📖 улиц: как они назывались в прошлом, что сохранилось с давних времён. Вы также услышите о старых довоенных ресторанах и узнаете о прекрасном местном сорте вина. И, конечно, заглянете в уютный район Амалиенау и осмотрите старинные немецкие виллы.

До Калининграда
Мы уйдём от оценки «Кёнигсберг — хорошо, Калининград — плохо» и поговорим о недавней истории города: о периоде Второй Мировой войны и первых переселенцах (я поделюсь воспоминаниями этих людей, взятыми из архивов). И побываем у Дома советов: здесь начинался Кёнигсберг — здесь же он и закончился.

Город сегодня
На площади Победы вы осмотрите обновлённый храм Христа Спасителя. Заглянете на территорию Музея мирового океана — одного из лучших в мире. Я также покажу вам наших милых хомлинов — их фигурки появились совсем недавно, но уже успели завоевать любовь жителей и гостей города. А ещё поделюсь рекомендациями для самостоятельного отдыха и посоветую, где в городе можно вкусно поесть.

Организационные детали

  • Я могу также встретить вас в аэропорту и доставить до отеля, детали уточняйте в переписке
  • Угощение чаем или глинтвейном — бесплатно
Начало и место завершения
🚩 на Площади Победы
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Инга
Инга
Как добрые друзья и интересные собеседники, мы пройдём по городу Калининграду и съездим в уникальное природное место — Куршскую косу. Полюбуемся атмосферным городом кошек — Зеленоградском — и выпьем крафтового пива в пивоварне замка Несельбек. В Калининграде я живу давно и знаю его хорошо. Но лишь совсем недавно решила гулять по любимому городу с гостями Калининграда. Я с радостью поделюсь с вами захватывающими историями и покажу всё самое-самое! Угощаю горячим глинтвейном или чаем!
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