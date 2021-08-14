Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Что вас ожидает

Легкие фотосессии в Рыбной деревне и на острове Канта

Уютные кафе, стилизованный маяк, живописная набережная и мостик, величественный Кафедральный собор, Биржевый сквер — все эти уголки города, расположенные очень компактно, станут для нас идеальным фото-фоном. Позировать не обязательно, ведь я буду ловить ваши живые эмоции. Выберу лучшие ракурсы, подскажу, что делать, и помогу чувствовать себя расслабленно.

Прогулка с фотографом, влюбленным в город

Наша главная цель — сохранить ваши впечатления о городе К на фото. Но пути я также с радостью поделюсь главными фактами из прошлого Калининграда, покажу снимки старого Кенигсберга, расскажу, чем живет город сегодня. И конечно, вы получите полезные советы местного жителя: куда сходить поужинать на разный бюджет, как добраться до нужной локации и что увезти с собой.

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