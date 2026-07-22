Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Пройтись по атмосферной Рыбной деревне и получить профессиональные кадры на память
Эти 1,5 часа подарят вам альбом воспоминаний о городе К — легкие, живые, атмосферные снимки! Ваши эмоции я поймаю в объектив на фоне домиков Рыбной деревни и около великолепного Кафедрального собора. Кроме того, поделюсь наблюдениями о жизни в Калининграде.
Легкие фотосессии в Рыбной деревне и на острове Канта
Уютные кафе, стилизованный маяк, живописная набережная и мостик, величественный Кафедральный собор, Биржевый сквер — все эти уголки города, расположенные очень компактно, станут для нас идеальным фото-фоном. Позировать не обязательно, ведь я буду ловить ваши живые эмоции. Выберу лучшие ракурсы, подскажу, что делать, и помогу чувствовать себя расслабленно.
Прогулка с фотографом, влюбленным в город
Наша главная цель — сохранить ваши впечатления о городе К на фото и познакомиться с ним поближе. Во время фотосъёмки я покажу снимки старого Кёнигсберга и расскажу, как живёт город сегодня. И конечно, вы получите полезные советы местного жителя: куда сходить поужинать на разный бюджет, как добраться до нужной локации и что увезти с собой.
Советы по подготовке к съёмке:
— Приходите на съёмку с настроением, расслабьтесь и получайте удовольствие от процесса. — Если хотите ровный тон и чистую кожу на готовых фото, воспользуйтесь услугами визажиста. — Выбирайте базовые оттенки и лёгкие текстуры в одежде. Если в чём-то сомневаетесь, пишите мне. Я всегда на связи и помогу определиться с образом. — Если день фотосъёмки выпадает на ваш День Рождения, смело берите с собой цветы, шары, торт и всё, что хотите. Кадры от этого получатся только ярче и интереснее. — Самое важное: пожалуйста, предупреждайте заранее своего партнера, родителей или друзей о том, что их ждёт на экскурсии, чтобы они были морально готовы.
Организационные детали
Через 10–14 дней после прогулки вы получите 70–100 фотографий в авторской цветокоррекции. Фото можно будет скачать по ссылке на облачное хранилище в течение 30 дней
Съёмка проходит на фотоаппарат Sony Alpha 7 III
Подъём на смотровую башню в маяке оплачивается дополнительно: 100 ₽/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Улица Октябрьская 2, медовый мост
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1126 туристов
Я Евгения, ваш гид-фотограф, живущий в самом западном уголке страны на берегу Балтийского моря. Влюблённая в жизнь и в свою работу — именно так я коротко расскажу о себе. Обожаю читать дальшеуменьшить
дарить людям эмоции и радость, а совместить фото и путешествие — это чудесная возможность навсегда запечатлеть это в памяти. В 2015 я впервые приехала сюда туристом и влюбилась в это место так сильно, что осталась здесь навсегда. Постараюсь и вам показать самые красивые уголки этой области и влюбить в Янтарный край также сильно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 114 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
112
4
2
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–
2
–
1
–
Н
Наталья
Спасибо за прекрасно проведенное время и классные и живые фотографии❤️
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Ольга
Очень понравилось с Евгенией гулять и фотографироваться. Узнали интересные факты о Калининграде и получили красивую фотосессию. Евгения приятная, интересная в общении и комфортно с ней. Евгения, спасибо за проведенное время! Все было душевно ❤️ Еще приедем и поедем на другие локации 😉
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Е
Елена
Были с мужем на не постановочной фотосессии в Калининграде. Это была прекрасная часовая прогулка с Евгенией😍 Мы не особые любители экскурсий, но тут все звезды сошлись. В приятной атмосфере нам читать дальшеуменьшить
рассказали небольшую историю города, показали живописные места и дополнением стали прекрасные снимки. Очень понравилась обработка и просматривая фотографии, окунулись в воспоминания о поездке. Спасибо большое Жене за то, что запечатлела воспоминания. Это очень ценно❤️
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Ю
Юлия
Это была вторая наша фотопрогулка с Женей, и опять все было на высоте) Благодаря Жене мы узнали много нового и познавательного о Калининграде, об Острове Канта и местных улочках. Полюбовались читать дальшеуменьшить
очень красивыми открытками с изображением городов Калининградской области прошлых лет, что дало нам лучше понять города и их историю. Даже дождь не помешал прогулке и съемкам - наоборот, как будто добавил атмосферы и уюта) Фотографии получились очень романтичными, наполненными теплом и добрыми воспоминаниями, которые теперь останутся с нами)
+2
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В
Валентина
Фотопрогулка с Женей осталась одним из самых приятных воспоминаний о Калининграде. Евгения доброжелательная и тактичная, поможет расслабиться и отбросить все стеснения. Прогулка прошла на одном дыхании в разговорах с думающим человеком читать дальшеуменьшить
об истории города. Женя готова поделится с туристами инсардерской информацией и своей любовью к городу. Даже с моей боязнью камеры, фотосесия прошла легко, получилась очень светлая и красочная серия с ароматом осенней листвы, удалось передать настроение того дня. Если вы хотите запечатлеть эмоции от поездки, то вам однозначно к Евгении. Женя, ты чудо❤️
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Д
Дмитрий
Хочу поделиться мнением о прекрасной фотопрогулке с Евгенией. Сказать, что получился отличный день – это ничего не сказать. Евгения расскажет ненавязчиво факты о городе, ответит на все интересующие вопросы, посоветует читать дальшеуменьшить
интересные места и заведения Калининграда и области. Женя очень приятный, позитивный человек и располагающий собеседник. На прогулке вообще не паришься о самой фотосессии, все проходит легко и даже как-то незаметно. Евгения во всем помогает. В общем, замечательное настроение нам было обеспечено на целый день. Фотографии вышли просто супер, светлые, яркие живые эмоции полностью переданы, реальность превзошла ожидания. Очень рады, что такие фото нам останутся от поездки в Калининград. Большое спасибо, Женя, за такую работу и тот замечательный день!
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