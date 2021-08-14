Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Непостановочная фотопрогулка по Калининграду

Пройтись по атмосферной Рыбной деревне и получить профессиональные кадры на память

5
15 отзывов
Эти 2 часа подарят вам альбом воспоминаний о городе К — легкие, живые, атмосферные снимки! Ваши эмоции я поймаю в объектив на фоне домиков и маяка Рыбной деревни, около великолепного Кафедрального собора и Биржи.

Кроме того, поделюсь наблюдениями о жизни в Калининграде.
Непостановочная фотопрогулка по Калининграду
Непостановочная фотопрогулка по Калининграду
Непостановочная фотопрогулка по Калининграду
Непостановочная фотопрогулка по Калининграду
Непостановочная фотопрогулка по Калининграду
Непостановочная фотопрогулка по Калининграду
Непостановочная фотопрогулка по Калининграду
Непостановочная фотопрогулка по Калининграду
Непостановочная фотопрогулка по Калининграду
Непостановочная фотопрогулка по Калининграду
Непостановочная фотопрогулка по Калининграду
Непостановочная фотопрогулка по Калининграду
Непостановочная фотопрогулка по Калининграду
Непостановочная фотопрогулка по Калининграду
Непостановочная фотопрогулка по Калининграду

Что вас ожидает

Легкие фотосессии в Рыбной деревне и на острове Канта

Уютные кафе, стилизованный маяк, живописная набережная и мостик, величественный Кафедральный собор, Биржевый сквер — все эти уголки города, расположенные очень компактно, станут для нас идеальным фото-фоном. Позировать не обязательно, ведь я буду ловить ваши живые эмоции. Выберу лучшие ракурсы, подскажу, что делать, и помогу чувствовать себя расслабленно.

Прогулка с фотографом, влюбленным в город

Наша главная цель — сохранить ваши впечатления о городе К на фото. Но пути я также с радостью поделюсь главными фактами из прошлого Калининграда, покажу снимки старого Кенигсберга, расскажу, чем живет город сегодня. И конечно, вы получите полезные советы местного жителя: куда сходить поужинать на разный бюджет, как добраться до нужной локации и что увезти с собой.

Организационные детали

  • Через 7-10 дней после прогулки вы получите 30-50 фотографий в авторской цветокоррекции. Фото можно будет скачать по ссылке на облачное хранилище в течение месяца.
  • По запросу можно провести тематическую фотосессию в костюмах, а также пригласить стилиста
🚩 Начало и место завершения: улица Октябрьская 2а, медовый мост
Выберите дату для встречи
  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Евгения
Евгения
Здравствуйте! Меня зовут Евгения. Я профессиональный фотограф-видеограф. 9 лет назад я приехала в Калининград и так сильно влюбилась в этот город, что осталась жить здесь навсегда. Постараюсь влюбить вас в него также сильно!
Задать вопрос

15 реальных отзывов от туристов

Н
14 авг 2021
Мне очень понравилась экскурсия.
Евгения интересный собеседник и отличный фотограф! Мне было комфортно и приятно провести это время! К тому же, было полезно получить несколько советов и рекомендаций в плане посещения города, сувениров и хороших заведений.
Очень рекомендую прогулки с Евгенией - это незабываемое впечатление и отличная память в виде шикарных фото!
Е
10 авг 2021
Экскурсия замечательная, рекомендую. Отличные фото на память о замечательном городе Калининград.
Н
1 авг 2021
Очень приятный в общении человек, профессионал. Замечательно провели время. Рада была бы попутешествовать с ней на косе. Формата фотоэкскурсии на косу к сожалению не представлено у вас, а там такие виды!
Елизавета
25 июля 2021
Фотосессия прошла отлично! Смотрю на фото и понимаю, как же я уже скучаю по Калининграду… Спасибо Евгении за потрясающие снимки! Она уловила самые искренние эмоции; без неё вряд ли мне удались бы такие воспоминания о городе…
Екатерина
24 июля 2021
Множество красивых, живых кадров и приятные эмоции от общения с Евгенией - это то, что мы получили от прогулки)) Остров Канта, рыбная деревня - отличный фон для летней фотосессии. Мы выбрали вечернее время, когда солнце дает особенно красивый свет. Получилось романтичная фотосессия на годовщину свадьбы, но уверена, что паре с ребёнком фотопрогулка тоже подойдёт!
К
14 июля 2021
Мы в полном восторге, очень рады, что выбрали прогулку с Женей. Очень легкий и приятный человек, два часа прошли на одном дыхании.
Е
12 июля 2021
Наша фотопрогулка удалась. Замечательная погода, замечательный город, замечательный фотограф в замечательных локациях. Спасибо Вам огромное, Евгения, за настроение и фотографии! Однозначно рекомендую.
Д
26 июня 2021
Порекомендую прогулку по острову с Евгенией, все соответствует заявленному.
+ Евгения очень приятная, пунктуальная, девушка, нашла общий язык с ребенком, у нас получились живые фотографии в обещанный срок.
К
17 июня 2021
Огромнейшее спасибо Евгении, за этот чудесный день, удивительные истории и легенды и, конечно же, за потрясающие фотографии! Евгения подобрала красивейшие места с той самой архитектурой, за которой едут в Калининград. Смогла раскрыть нас в фотографиях и сохранить эти мгновения и наши эмоции навсегда. Частичка того самого Кёнигсберга навсегда останется с нами в этих фотографиях. Спасибо!
В
15 июня 2021
Замечательная, душевная прогулка!!!
А
13 июня 2021
Евгения замечательный фотограф, позитивная и жизнерадостная. Провела и сфотографировала в самым красивых уголках. Всем советую и обязательно посоветую своим друзьям, которые соберутся посетить замечательный город Калининград.
О
29 мая 2021
Евгения очень доброжелательна, легка в общении. Два часа прогулки пролетели незаметно. Мы были с дочкой, благодаря Евгении она чувствовала себя непринужденно и фотографии получились замечательные! Качественные и душевные фото, где мы все втроем - на память о поездке. Однозначно рекомендуем!
В
25 мая 2021
Гуляли с Евгенией 23 мая;)) хочется сказать огромное спасибо за прекрасно проведённое время. Прогулка прошла в непринужденной обстановке, Евгения приятный собеседник и очень жизнерадостный человек, мы много узнали о жизни города, обратили внимание на архитектурные особенности;) фотографии выходят очень живые, атмосферные, передающие настроение человека. Наша прогулка прошла на одном дыхании. Очень рекомендую.
T
24 мая 2021
Классно погуляли по острову Канта. Евгения сделала много очень хороших фотографий. Все остались очень довольны! Очень рекомендую особенно тем, кто хочет в первую очередь получить
профессиональную фото сессию, с бонусом в виде экскурсии (а не наоборот).
О
22 мая 2021
В первый день приезда в Калининград пошли на экскурсию "Непостановочная фотопрогулка по Калининграду". Евгения очень легкий позитивный человек, вся наша изначальная зажатость, благодя ей, к концу экскурсии исчезла. Экскурсия прошла на одном дыхании. Фотографии получили очень быстро. Результат оправдал ожидания. Получили только яркие положительные эмоции. Огромное Евгении спасибо!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

🎩Индивидуальные👣Пешком🧒Для детей📸Фото-прогулки

Еще несколько похожих предложений в Калининграде

Фотопрогулка в сердце Калининграда
Индивидуальная фото-прогулка
4 600
за 1-4 чел.
Фотопрогулка в сердце Калининграда
Приглашаю Вас на фотопрогулку в сердце Калининграда - в Рыбную деревню и на Остров Канта - в один из...
По договоренности
Фотопрогулка «Чарующий Калининград»
Индивидуальная фото-прогулка
5
68
2 500
за 1-5 чел.
Фотопрогулка «Чарующий Калининград»
Исследовать живописные места исторического центра и получить на память профессиональные снимки
Фотопрогулка в сердце Калининграда
Индивидуальная фото-прогулка
5
87
1ч 30м
4 600
за 1-5 чел.
Фотопрогулка в сердце Калининграда
Рассмотреть фотогеничные уголки города и запечатлеть себя на профессиональных снимках
Рыбные места Калининграда
4.6
42
2 600
за 1 чел.
Рыбные места Калининграда
Гастрономическая экскурсия для гурманов и не только
в субботу в 10:30
Кенигсберг в центре Калининграда
Индивидуальная экскурсия
5
8
2ч 30м
560
за 1 чел.
Кенигсберг в центре Калининграда
Погулять по острову Канта, посетить Рыбную деревню и познакомиться с милыми хомлинами
Топ-20 мест Калининграда + Музей Мирового океана
4
5
3ч 30м
850
за 1 чел.
Топ-20 мест Калининграда + Музей Мирового океана
Познакомиться с городом двух имен на автобусно-пешеходной экскурсии с профессиональным гидом
в понедельник, среду и пятницу в 13:00
Трансфер + Знакомство с Калининградом
Индивидуальный трансфер
5
1
8 000
за 1-19 чел.
Трансфер + Знакомство с Калининградом
Вы впервые в Калининграде и дорожите своим временем? Предлагаем совместить приятное с полезным - трансфер...
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс с 09:00 до 18:00
Весь Калининград за один день
Индивидуальная экскурсия
4.8
38
6 000
за 1-6 чел.
Весь Калининград за один день
Большая обзорная автопрогулка по главным местам города: от Рыбной деревни до Бранденбургских ворот
Авто-путешествие по восточным местам Калининграда. От Арнау до Велау
Индивидуальная экскурсия
20 000
за 1-4 чел.
Авто-путешествие по восточным местам Калининграда. От Арнау до Велау
Наша авто-прогулка пройдет по нескольким городам и деревням Калининграда, которые до войны были частью...
ежедневно
Кёнигсберг: экскурсия по историческому центру Калининграда
Индивидуальная экскурсия
4
5
680
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Кёнигсберг: экскурсия по историческому центру Калининграда
Всем известно, что Калининград - это бывший немецкий город
По договоренности
Другой Калининград
Индивидуальная экскурсия
5
16
2 500
за 1-5 чел.
Другой Калининград
Приехав в Калининград однажды, вы понимаете, что этот город притягивает к себе снова и снова, как по...
По согласованию
Семь ворот Калининграда
Индивидуальная экскурсия
5
73
3ч 30м
4 500
за 1-4 чел.
Семь ворот Калининграда
Авто-пешеходная историческая прогулка со вкусом марципана

Евгения проводит ещё 1 экскурсию

Фотопрогулка по Балтийскому побережью
Индивидуальная фото-прогулка
5
4
5 500
за 1-3 чел.
Фотопрогулка по Балтийскому побережью
Отправиться в курортный Зеленоградск или цветущий Светлогорск за атмосферными кадрами!
У нас ещё много экскурсий 😎 в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
🇷🇺