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Из века XXI в Средние века — дорога к Кафедральному собору

5
2 отзыва
Виктория К.
Виктория К. – Гид из Калининграда
Маршрут пешеходной прогулки пролегает из современного сердца города в его старый центр.

Мы поговорим о ключевых событиях в истории 📖 этой земли — прусской жизни, тевтонском ордене, семилетней войне и многом другом, что помнят древние камни этого города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 200 ₽ за экскурсию

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Из века XXI в Средние века — дорога к Кафедральному собору
Из века XXI в Средние века — дорога к Кафедральному собору

Что вы увидите

  • площадь Победы
  • здание Северного вокзала и мэрии города
  • Университет
  • раскопки Королевского замка и Нижний пруд
  • Дом Советов
  • Кафедральный Собор
  • Рыбная Деревня
Экскурсионная программа: Стартуем от площади Победы — современного центра Калининграда, а когда-то настоящей окраины Кенигсберга. Здания вокруг площади, удивительным образом почти не изменились со времени своей постройки в начале XX века, а вот Восточная Ярмарка, когда-то располагавшаяся на площади осталась только на старых почтовых открытках.
До острова Канта и Кафедрального Собора мы пойдем и по центральному проспекту Ленинскому, оценим волшебные превращения хрущёвок в сказочные пряничные домики.
По пути, на неприметной улице отыщем старый университет, поприветствуем выдающихся жителей Кёнигсберга. Заглянем в подвалы Королевского замка и оценим красоту и брутальность памятника советской эпохи — Дом Советов.
С Королевской горы ⛰️ оценим открывающийся вид на остров 🏝️ Канта и реку Преголю и тропою Канта отправимся к Кафедральному Собору, средневековому исполину и современному туристическому бренду Калининграда. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
  • Видовые места и пешеходные прогулки.
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало
🚩 площадь Победы, 1
Место завершения
🏁 остров Канта
Из века XXI в Средние века — дорога к Кафедральному собору
Из века XXI в Средние века — дорога к Кафедральному собору
Из века XXI в Средние века — дорога к Кафедральному собору
Из века XXI в Средние века — дорога к Кафедральному собору

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виктория К.
Виктория К.
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2 отзыва оставили туристы

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