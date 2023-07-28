По следам историиПредлагаю Вам однодневное, познавательное и душевное путешествие на восток области вдоль Литовско-Польской границы. В города с довоенной немецкой архитектурой: Советск (Тильзит), Неман (Рагнит),Черняховск (Инстербург), Гусев (Гауменбит), Алленберг-Велау. Маршрут пройдет по живописным местам. За окном комфортного автомобиля Вы увидите ухоженные поля, луга и аккуратные аллеи дорог.

Мы посетим с Вами частную сыроварню и замок Рагнит (где Вы можете заказать экскурсию и дегустацию). Замок Рагнит — крепость Тевтонского ордена изначально был построен из дерева. Строительство каменного замка завершено в 1409 г. Многократно перестраивался. В XIX в. в замке были обустроены суд и тюрьма. После ВОВ использовался как рынок. Серьезно поврежден на съемках фильмов в 70-х гг ХХ в. В 2007 г. поставлен на учет в качестве объекта культурного наследия. Увидим колоритный старый немецкий хутор пасечника на берегу реки Неман с видом на Литву (здесь можно будет попробовать простую русскую, литовскую и немецкую кухню прямо из деревенской печи).

Увидим замок Инстербург, что находится в Черняховске. Этот замок — один из самых старых в Калининградской области, его построили в 14 веке. Изначально Инстербург был деревянным. Инстербург был необычным замком – здесь рыцари не просто несли службу, но и жили.

Полюбуемся на замок Георгенбург, который является одним из наиболее уцелевших и доступных памятников Тевтонского Ордена на территории Калининградской области. Предположительно основан в 1350 г. при великом магистре Винрихе фон Книпроде; назван в честь святого Георгия, покровителя крестоносцев. В советский период была утрачена значительная часть построек. Сохранившееся здание цитадели имеет характерные архитектурные черты средневекового строительства, во внутреннем дворе имеются руины единственной башни с пятью гранями. С 2017 г. является резиденцией епископа Черняховского и Славского.

Побываем в таинственном и загадочном комплексе заброшенной психиатрической больницы Алленберг. Это одно из самых загадочных и мистичных мест Калининградской области. Медицинское учреждение называлось «Provinzial Heil-und Pflegeanstalt Allenberg», что в переводе — Провинциальная психиатрическая больница Алленберг. Большинство корпусов построены в 1850-е годы в стиле псевдоготики, что придает дополнительную мрачность и загадочность этому месту. Это было самое крупное учреждение Восточной Пруссии подобного профиля.