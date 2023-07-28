К Литовско-Польской границе: Советск, Черняховск, Неман, Тапиау, Алленберг

Экскурсия из Калининграда: уникальный маршрут вдоль Литовско-Польской границы

5
3 отзыва
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Предлагаю Вам однодневное, яркое путешествие на восток области вдоль Литовско-Польской границы. В города с довоенной немецкой архитектурой: Советск, Неман, Черняховск, Гусев, Алленберг-Велау. Маршрут пройдет по живописным местам. За окном комфортного автомобиля Вы увидите ухоженные поля, луга и аккуратные аллеи дорог.
К Литовско-Польской границе: Советск, Черняховск, Неман, Тапиау, Алленберг
К Литовско-Польской границе: Советск, Черняховск, Неман, Тапиау, Алленберг
К Литовско-Польской границе: Советск, Черняховск, Неман, Тапиау, Алленберг
К Литовско-Польской границе: Советск, Черняховск, Неман, Тапиау, Алленберг
К Литовско-Польской границе: Советск, Черняховск, Неман, Тапиау, Алленберг
К Литовско-Польской границе: Советск, Черняховск, Неман, Тапиау, Алленберг
К Литовско-Польской границе: Советск, Черняховск, Неман, Тапиау, Алленберг
К Литовско-Польской границе: Советск, Черняховск, Неман, Тапиау, Алленберг
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Советск
  • Замок Рагнит в Немане
  • Частная сыроварня
  • Гусев
  • Черняховск
  • Замок Истенбург и Георгенбург
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

По следам историиПредлагаю Вам однодневное, познавательное и душевное путешествие на восток области вдоль Литовско-Польской границы. В города с довоенной немецкой архитектурой: Советск (Тильзит), Неман (Рагнит),Черняховск (Инстербург), Гусев (Гауменбит), Алленберг-Велау. Маршрут пройдет по живописным местам. За окном комфортного автомобиля Вы увидите ухоженные поля, луга и аккуратные аллеи дорог.
Мы посетим с Вами частную сыроварню и замок Рагнит (где Вы можете заказать экскурсию и дегустацию). Замок Рагнит — крепость Тевтонского ордена изначально был построен из дерева. Строительство каменного замка завершено в 1409 г. Многократно перестраивался. В XIX в. в замке были обустроены суд и тюрьма. После ВОВ использовался как рынок. Серьезно поврежден на съемках фильмов в 70-х гг ХХ в. В 2007 г. поставлен на учет в качестве объекта культурного наследия. Увидим колоритный старый немецкий хутор пасечника на берегу реки Неман с видом на Литву (здесь можно будет попробовать простую русскую, литовскую и немецкую кухню прямо из деревенской печи).
Увидим замок Инстербург, что находится в Черняховске. Этот замок — один из самых старых в Калининградской области, его построили в 14 веке. Изначально Инстербург был деревянным. Инстербург был необычным замком – здесь рыцари не просто несли службу, но и жили.
Полюбуемся на замок Георгенбург, который является одним из наиболее уцелевших и доступных памятников Тевтонского Ордена на территории Калининградской области. Предположительно основан в 1350 г. при великом магистре Винрихе фон Книпроде; назван в честь святого Георгия, покровителя крестоносцев. В советский период была утрачена значительная часть построек. Сохранившееся здание цитадели имеет характерные архитектурные черты средневекового строительства, во внутреннем дворе имеются руины единственной башни с пятью гранями. С 2017 г. является резиденцией епископа Черняховского и Славского.
Побываем в таинственном и загадочном комплексе заброшенной психиатрической больницы Алленберг. Это одно из самых загадочных и мистичных мест Калининградской области. Медицинское учреждение называлось «Provinzial Heil-und Pflegeanstalt Allenberg», что в переводе — Провинциальная психиатрическая больница Алленберг. Большинство корпусов построены в 1850-е годы в стиле псевдоготики, что придает дополнительную мрачность и загадочность этому месту. Это было самое крупное учреждение Восточной Пруссии подобного профиля.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты и питание
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ш
28 июля 2023
Очень понравилась экскурсия!! Я с детьми в восторге. Интересный экскурсовод, всем однозначно рекомендую!
А
24 июля 2023
Экскурсия нам очень понравилась. Олег приятный и эрудированный экскурсовод. Внимательный и веселый. Рекомендую.
Е
23 июля 2023
Восхитительная индивидуальная обзорная экскурсия. Потрясающий гид Олег, всю дорогу нам рассказывал историю города и края, не было неловкого молчания, учитывая, что экскурсия длится довольно долго - это очень важно. Чистое и комфортное авто. Олег знает о крае все: где недорого и вкусно покушать, где открываются лучшие виды, где какой замок спрятался. Во время поездки учтет все ваши пожелания к маршруту. Огромное спасибо! За экскурсией теперь только к вам!

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