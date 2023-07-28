Экскурсия из Калининграда: уникальный маршрут вдоль Литовско-Польской границы
Предлагаю Вам однодневное, яркое путешествие на восток области вдоль Литовско-Польской границы. В города с довоенной немецкой архитектурой: Советск, Неман, Черняховск, Гусев, Алленберг-Велау. Маршрут пройдет по живописным местам. За окном комфортного автомобиля Вы увидите ухоженные поля, луга и аккуратные аллеи дорог.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Советск
- Замок Рагнит в Немане
- Частная сыроварня
- Гусев
- Черняховск
- Замок Истенбург и Георгенбург
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
По следам историиПредлагаю Вам однодневное, познавательное и душевное путешествие на восток области вдоль Литовско-Польской границы. В города с довоенной немецкой архитектурой: Советск (Тильзит), Неман (Рагнит),Черняховск (Инстербург), Гусев (Гауменбит), Алленберг-Велау. Маршрут пройдет по живописным местам. За окном комфортного автомобиля Вы увидите ухоженные поля, луга и аккуратные аллеи дорог.
Мы посетим с Вами частную сыроварню и замок Рагнит (где Вы можете заказать экскурсию и дегустацию). Замок Рагнит — крепость Тевтонского ордена изначально был построен из дерева. Строительство каменного замка завершено в 1409 г. Многократно перестраивался. В XIX в. в замке были обустроены суд и тюрьма. После ВОВ использовался как рынок. Серьезно поврежден на съемках фильмов в 70-х гг ХХ в. В 2007 г. поставлен на учет в качестве объекта культурного наследия. Увидим колоритный старый немецкий хутор пасечника на берегу реки Неман с видом на Литву (здесь можно будет попробовать простую русскую, литовскую и немецкую кухню прямо из деревенской печи).
Увидим замок Инстербург, что находится в Черняховске. Этот замок — один из самых старых в Калининградской области, его построили в 14 веке. Изначально Инстербург был деревянным. Инстербург был необычным замком – здесь рыцари не просто несли службу, но и жили.
Полюбуемся на замок Георгенбург, который является одним из наиболее уцелевших и доступных памятников Тевтонского Ордена на территории Калининградской области. Предположительно основан в 1350 г. при великом магистре Винрихе фон Книпроде; назван в честь святого Георгия, покровителя крестоносцев. В советский период была утрачена значительная часть построек. Сохранившееся здание цитадели имеет характерные архитектурные черты средневекового строительства, во внутреннем дворе имеются руины единственной башни с пятью гранями. С 2017 г. является резиденцией епископа Черняховского и Славского.
Побываем в таинственном и загадочном комплексе заброшенной психиатрической больницы Алленберг. Это одно из самых загадочных и мистичных мест Калининградской области. Медицинское учреждение называлось «Provinzial Heil-und Pflegeanstalt Allenberg», что в переводе — Провинциальная психиатрическая больница Алленберг. Большинство корпусов построены в 1850-е годы в стиле псевдоготики, что придает дополнительную мрачность и загадочность этому месту. Это было самое крупное учреждение Восточной Пруссии подобного профиля.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Билеты и питание
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ш
Шаклеина
28 июля 2023
Очень понравилась экскурсия!! Я с детьми в восторге. Интересный экскурсовод, всем однозначно рекомендую!
А
Анна
24 июля 2023
Экскурсия нам очень понравилась. Олег приятный и эрудированный экскурсовод. Внимательный и веселый. Рекомендую.
Е
Екатерина
23 июля 2023
Восхитительная индивидуальная обзорная экскурсия. Потрясающий гид Олег, всю дорогу нам рассказывал историю города и края, не было неловкого молчания, учитывая, что экскурсия длится довольно долго - это очень важно. Чистое и комфортное авто. Олег знает о крае все: где недорого и вкусно покушать, где открываются лучшие виды, где какой замок спрятался. Во время поездки учтет все ваши пожелания к маршруту. Огромное спасибо! За экскурсией теперь только к вам!
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