Елизавета проводит ещё 5 экскурсий

Составляя маршрут этой экскурсии 🧭, мы преследовали две цели. Первая — показать вам те кусочки прошлого Калининградской области, до которых редко добираются путешественники. Вторая — собрать живописные локации, где вы сделаете отличные фото. Итак, в программе:
Кирха Хайлигенвальде, которую называют жемчужиной на Прегеле. Построенная в 1344 году, она полностью сохранила первозданный вид;
Водопад в Знаменске — небольшой, но шумный поток воды на фоне живописной местной флоры;
Шлюз Мазурского канала № 5 — памятник немецкому инженерному гению. Вы поймете, как устроен шлюз, и узнаете, почему проект так и не завершили;
«Баварская улочка» в поселке Железнодорожный. Рассматривая сохранившиеся бюргерские домики и кирху Гердауена, вы погрузитесь в средневековую историю 📖 этого места на границе с Польшей;
Кирха Фридланда, внутри которой вас ждет крученый узкий подъем на башню и смотровую площадку;
Подвесной мост в Правдинске, к которому мы пройдем мимо немецких домиков. Мост ведет к старинной ГЭС с водопадом — поверьте, это одно из самых красивых 🤩 и атмосферных мест в области;
Бывшая психлечебница Алленберг — в качестве бонуса заедем в этот заброшенный и таинственный комплекс зданий.
Организационные детали
Экскурсия проводится на автобусе 🚌 в группе до 16 участников
Питание не входит в стоимость. По пути есть несколько магазинов и кафе, но взять термос с чаем и сэндвичи лишним не будет.
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 на Ленинском проспекте в Калининграде
Экскурсия проводится в субботу в 10:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 16 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день! Я представляю команду гидов. Мы проводим экскурсии по Калининграду и всей области. На наших групповых экскурсиях вас ждут профессиональнный гид с автомобилем и остановки на точках маршрута на то время, которое нужно вам для фотографий или перекуса. Также мы проводим индивидуальные экскурсии: на них вы всегда сможете сами выбрать интересные вам места. Ждем вас в Калининграде!