Елизавета проводит ещё 5 экскурсий

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Аутентичный юг: кирхи и industrial Кенигсберга

Открыть необычное прусское наследие в авторской автобусной экскурсии из Калининграда

Елизавета
Елизавета – представитель из Калининграда
Юг Калининградской области часто остается неохваченным у путешественников — однако здесь вас ждут подлинные кирхи и прусские домики, удивительные инженерные конструкции и загадки прошлого.

В группе до 16 человек вы отправитесь в Знаменск и Правдинск, перенесетесь в Средневековье и даже увидите два водопада.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 16 человек

  • 1 850 ₽ за человека

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Аутентичный юг: кирхи и industrial Кенигсберга
Аутентичный юг: кирхи и industrial Кенигсберга

Что вас ожидает

Составляя маршрут этой экскурсии 🧭, мы преследовали две цели. Первая — показать вам те кусочки прошлого Калининградской области, до которых редко добираются путешественники. Вторая — собрать живописные локации, где вы сделаете отличные фото. Итак, в программе:

  • Кирха Хайлигенвальде, которую называют жемчужиной на Прегеле. Построенная в 1344 году, она полностью сохранила первозданный вид;
  • Водопад в Знаменске — небольшой, но шумный поток воды на фоне живописной местной флоры;
  • Шлюз Мазурского канала № 5 — памятник немецкому инженерному гению. Вы поймете, как устроен шлюз, и узнаете, почему проект так и не завершили;
  • «Баварская улочка» в поселке Железнодорожный. Рассматривая сохранившиеся бюргерские домики и кирху Гердауена, вы погрузитесь в средневековую историю 📖 этого места на границе с Польшей;
  • Кирха Фридланда, внутри которой вас ждет крученый узкий подъем на башню и смотровую площадку;
  • Подвесной мост в Правдинске, к которому мы пройдем мимо немецких домиков. Мост ведет к старинной ГЭС с водопадом — поверьте, это одно из самых красивых 🤩 и атмосферных мест в области;
  • Бывшая психлечебница Алленберг — в качестве бонуса заедем в этот заброшенный и таинственный комплекс зданий.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на автобусе 🚌 в группе до 16 участников
  • Питание не входит в стоимость. По пути есть несколько магазинов и кафе, но взять термос с чаем и сэндвичи лишним не будет.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 на Ленинском проспекте в Калининграде
Аутентичный юг: кирхи и industrial Кенигсберга
Аутентичный юг: кирхи и industrial Кенигсберга
Аутентичный юг: кирхи и industrial Кенигсберга
Аутентичный юг: кирхи и industrial Кенигсберга
Аутентичный юг: кирхи и industrial Кенигсберга
Аутентичный юг: кирхи и industrial Кенигсберга
Аутентичный юг: кирхи и industrial Кенигсберга
Аутентичный юг: кирхи и industrial Кенигсберга

Экскурсия проводится в субботу в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 16 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елизавета
Елизавета
Добрый день! Я представляю команду гидов. Мы проводим экскурсии по Калининграду и всей области. На наших групповых экскурсиях вас ждут профессиональнный гид с автомобилем и остановки на точках маршрута на то время, которое нужно вам для фотографий или перекуса. Также мы проводим индивидуальные экскурсии: на них вы всегда сможете сами выбрать интересные вам места. Ждем вас в Калининграде!
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Елизавета проводит ещё 5 экскурсий

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