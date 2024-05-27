1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
10 часов
Советск и Неман: путешествие и дегустация сыров из Калининграда
Историческое путешествие в Советск и Неман с дегустацией уникальных сыров ждет вас в этой увлекательной экскурсии
Начало: В одном из 6 мест в центре Калининграда на выбор
Расписание: в воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
16 июня в 09:00
21661 950₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Тильзит - город мира и сыра
Путешествие к российско-литовской границе: уютный Советск, тевтонский замок и старинная сыроварня
Начало: Площадь Центральная
18 670₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
К дальним рубежам Калининградской области
Посетить нетуристический Краснознаменск, Гусев, Неман, Черняховск и другие окрестности
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
19 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Советск - Неман: православные святыни и немецкое зодчество
Древняя Пруссия, православная обитель и настоящий тильзитский сыр
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Северные загадки Скаловии: Советск (Тильзит) - Неман (Рагнит)
Начало: Пл. Василевского, 3, Калининград
Расписание: По субботам в 09:00 кроме 29.04.23 и 03.05.23
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
26 500₽ за всё до 7 чел.
Аудиогид
2 часа
Тильзит или мой маленький Париж: автомобильная аудиоэкскурсия на весь день
Начало: Улица Фрунзе, 51
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 190₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел27 мая 2024Хорошая экскурсия)
- ННаталия27 мая 2024Большое спасибо за экскурсию! Спасибо Елене за приятное интересное сопровождение!
- ЕЕкатерина27 мая 2024Елена прекрасный экскурсовод. Рекомендую. Спасибо за заботу и интересную экскурсию.
- ЕЕлена18 мая 2024Сергей - прекрасный гид. Очень насыщенная программа, прекрасное знание материала. Рекомендую отправиться в путешествие именно с ним!
- ООлег14 мая 2024Благодарим Кирилла за экскурсию, насыщенная заявленная программа соответствует, рекомендуем
- ЕЕвгения13 апреля 2024Хотела бы поблагодарить Кирилла за потрясающую экскурсию. Столько любви и внимания к деталям к каждому городу, что проезжали! Исторические факты, вопросы. И отдельное спасибо за вкуснейший перекус по дороге в одном из красивых мест, не буду спойлерить в каком)
- ЮЮлия5 апреля 2024Если вам нравится быть в дороге и по пути знакомиться с чем-то новым, этот тур вам идеально подойдёт. Знакомство с архитектурой прошлого и настоящего, интересный экскурс в историю от Кирилла, неспешные прогулки в местах остановки - все было прекрасно.
- ААлсу6 января 2024Очень интересный маршрут, но только для тех кто хочет поближе познакомиться с краем. Ехали целенаправленно посмотреть на самый западный край
- ООльга5 января 2024Нам понравилось наше путешествие, познакомились с незаурядной историей этих нераскрученных с туристической точки зрения мест. Галина показала самые интересные места
- ннадежда4 января 2024Бальга, Бранденбург и другие замки Восточной ПруссииОтличная экскурсия, очень познавательная, рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Замок Рагнит»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Замок Рагнит" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 190 до 26 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 147 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Калининграде на 2024 год по теме «Замок Рагнит», 147 ⭐ отзывов, цены от 1190₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август