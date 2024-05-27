Замок Рагнит – экскурсии в Калининграде

Найдено 6 экскурсий в категории «Замок Рагнит» в Калининграде, цены от 1 190 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Советск и Неман с дегустацией сыров
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
76 отзывов
Советск и Неман: путешествие и дегустация сыров из Калининграда
Историческое путешествие в Советск и Неман с дегустацией уникальных сыров ждет вас в этой увлекательной экскурсии
Начало: В одном из 6 мест в центре Калининграда на выбор
Расписание: в воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
16 июня в 09:00
21661 950 за человека
Тильзит - город мира и сыра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
25 отзывов
Тильзит - город мира и сыра
Путешествие к российско-литовской границе: уютный Советск, тевтонский замок и старинная сыроварня
Начало: Площадь Центральная
18 670 за всё до 3 чел.
К дальним рубежам Калининградской области
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
К дальним рубежам Калининградской области
Посетить нетуристический Краснознаменск, Гусев, Неман, Черняховск и другие окрестности
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
19 340 за всё до 3 чел.
Советск - Неман: православные святыни и немецкое зодчество
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
43 отзыва
Советск - Неман: православные святыни и немецкое зодчество
Древняя Пруссия, православная обитель и настоящий тильзитский сыр
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Северные загадки Скаловии: Советск (Тильзит) - Неман (Рагнит)
Индивидуальная
9 часов
Северные загадки Скаловии: Советск (Тильзит) - Неман (Рагнит)
Начало: Пл. Василевского, 3, Калининград
Расписание: По субботам в 09:00 кроме 29.04.23 и 03.05.23
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
26 500 за всё до 7 чел.
Тильзит или мой маленький Париж: автомобильная аудиоэкскурсия на весь день
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Тильзит или мой маленький Париж: автомобильная аудиоэкскурсия на весь день
Начало: Улица Фрунзе, 51
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 190 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    27 мая 2024
    Советск и Неман с дегустацией сыров
    Хорошая экскурсия)
  • Н
    Наталия
    27 мая 2024
    Советск и Неман с дегустацией сыров
    Большое спасибо за экскурсию! Спасибо Елене за приятное интересное сопровождение!
  • Е
    Екатерина
    27 мая 2024
    Советск и Неман с дегустацией сыров
    Елена прекрасный экскурсовод. Рекомендую. Спасибо за заботу и интересную экскурсию.
    Елена прекрасный экскурсовод. Рекомендую. Спасибо за заботу и интересную экскурсиюЕлена прекрасный экскурсовод. Рекомендую. Спасибо за заботу и интересную экскурсиюЕлена прекрасный экскурсовод. Рекомендую. Спасибо за заботу и интересную экскурсиюЕлена прекрасный экскурсовод. Рекомендую. Спасибо за заботу и интересную экскурсиюЕлена прекрасный экскурсовод. Рекомендую. Спасибо за заботу и интересную экскурсию
  • Е
    Елена
    18 мая 2024
    Советск - Неман: православные святыни и немецкое зодчество
    Сергей - прекрасный гид. Очень насыщенная программа, прекрасное знание материала. Рекомендую отправиться в путешествие именно с ним!
  • О
    Олег
    14 мая 2024
    К дальним рубежам Калининградской области
    Благодарим Кирилла за экскурсию, насыщенная заявленная программа соответствует, рекомендуем
  • Е
    Евгения
    13 апреля 2024
    К дальним рубежам Калининградской области
    Хотела бы поблагодарить Кирилла за потрясающую экскурсию. Столько любви и внимания к деталям к каждому городу, что проезжали! Исторические факты, вопросы. И отдельное спасибо за вкуснейший перекус по дороге в одном из красивых мест, не буду спойлерить в каком)
  • Ю
    Юлия
    5 апреля 2024
    К дальним рубежам Калининградской области
    Если вам нравится быть в дороге и по пути знакомиться с чем-то новым, этот тур вам идеально подойдёт. Знакомство с архитектурой прошлого и настоящего, интересный экскурс в историю от Кирилла, неспешные прогулки в местах остановки - все было прекрасно.
  • А
    Алсу
    6 января 2024
    Тильзит - город мира и сыра
    Очень интересный маршрут, но только для тех кто хочет поближе познакомиться с краем. Ехали целенаправленно посмотреть на самый западный край
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    границы. Очень понравилось. Не совсем развлекательный маршрут просьба учитывать это при планировании поездки. И достаточно длительная дорога. Экскурсовод Ирина выше всяких похвал👌рассказала много исторических моментов и много интересного о Советске, Неман и о крае в целом.

    Очень интересный маршрут, но только для тех кто хочет поближе познакомиться с краем. Ехали целенаправленно посмотретьОчень интересный маршрут, но только для тех кто хочет поближе познакомиться с краем. Ехали целенаправленно посмотретьОчень интересный маршрут, но только для тех кто хочет поближе познакомиться с краем. Ехали целенаправленно посмотретьОчень интересный маршрут, но только для тех кто хочет поближе познакомиться с краем. Ехали целенаправленно посмотретьОчень интересный маршрут, но только для тех кто хочет поближе познакомиться с краем. Ехали целенаправленно посмотретьОчень интересный маршрут, но только для тех кто хочет поближе познакомиться с краем. Ехали целенаправленно посмотретьОчень интересный маршрут, но только для тех кто хочет поближе познакомиться с краем. Ехали целенаправленно посмотретьОчень интересный маршрут, но только для тех кто хочет поближе познакомиться с краем. Ехали целенаправленно посмотреть
  • О
    Ольга
    5 января 2024
    Тильзит - город мира и сыра
    Нам понравилось наше путешествие, познакомились с незаурядной историей этих нераскрученных с туристической точки зрения мест. Галина показала самые интересные места
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    Советска. День был морозный и ветренный, так что некоторые моменты прошли мимолётно, но уже зная, куда идти, мы с удовольствием прошли маршрут ещё раз сами со знанием дела. Рекомендуем.

  • н
    надежда
    4 января 2024
    Бальга, Бранденбург и другие замки Восточной Пруссии
    Отличная экскурсия, очень познавательная, рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Замок Рагнит»

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  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
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