Зеленоградск и Куршская коса в индивидуальном ритме

Посетив Куршскую косу, вы захотите вернуться на нее вновь

Посетив Куршскую косу, вы захотите вернуться на нее вновь.

Это уникальное место, где соседствуют леса, озера, дюны, соленое Балтийское море и пресноводный Куршский залив.

И увидеть это можно, комфортно прогуливаясь по оборудованным экологическим тропам.
Зеленоградск и Куршская коса в индивидуальном ритме
Зеленоградск и Куршская коса в индивидуальном ритме
Зеленоградск и Куршская коса в индивидуальном ритме
Зеленоградск и Куршская коса в индивидуальном ритме
Зеленоградск и Куршская коса в индивидуальном ритме
Зеленоградск и Куршская коса в индивидуальном ритме
Зеленоградск и Куршская коса в индивидуальном ритме

Что вы увидите 🤩

  • Зеленоградск
  • Королевский бор
  • Орнитологическая станция Фрингилла
  • музей Куршской косы
  • высота Мюллера
  • дюна Ореховая - высота Эфа
  • Балтийское море
  • Куршский залив.
Зеленоградск притягивает туристов не только своей курортной атмосферой, но и уникальной изюминкой. Это город котов и кошек. Конечно, люди здесь тоже проживают)) Но именно котам посвящен самый красивый проспект города - Курортный.
В Зеленоградске мы прогуляемся по проспекту, полюбуемся на красивые уютные домики, погладим кошек и подышим целебным морским воздухом на променаде.
Посетив Куршскую косу, вы захотите вернуться на нее вновь. Это уникальное место, где соседствуют леса, озера, дюны, соленое Балтийское море и пресноводный Куршский залив. И увидеть это можно, комфортно прогуливаясь по оборудованным экологическим тропам.
Путешествие из Калининграда в Зеленоградск, на Куршскую косу и обратно в Калининград пройдет на комфортабельном авто люкс-класса.
Что вас ждет?
Ппогулка по красивейшим местам Зеленоградска: Курортному проспекту и приморскому променаду.
На Куршской косе вы ощутите необыкновенный аромат первозданного леса, где когда-то охотились короли. Поприсутствуете на орнитологической станции Фрингилла во время кольцевания птиц. Увидите воссозданную деревню викингов. И получите незабываемые впечатления от простора песчаных дюн.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
9 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Расходы на транспорт и гида
Что не входит
  • Экологический сбор - 150 руб за автомобиль
  • 300 руб. с человека. (пенсионеры бесплатно)
Где начинаем и завершаем
Начало: г. Калининград
Завершение: По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09.00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно в 09.00

Ольга К.
Ольга К.
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