Зеленоградск притягивает туристов не только своей курортной атмосферой, но и уникальной изюминкой. Это город котов и кошек. Конечно, люди здесь тоже проживают)) Но именно котам посвящен самый красивый проспект города - Курортный.

В Зеленоградске мы прогуляемся по проспекту, полюбуемся на красивые уютные домики, погладим кошек и подышим целебным морским воздухом на променаде.

Посетив Куршскую косу, вы захотите вернуться на нее вновь. Это уникальное место, где соседствуют леса, озера, дюны, соленое Балтийское море и пресноводный Куршский залив. И увидеть это можно, комфортно прогуливаясь по оборудованным экологическим тропам.

Путешествие из Калининграда в Зеленоградск, на Куршскую косу и обратно в Калининград пройдет на комфортабельном авто люкс-класса.

Что вас ждет?

Ппогулка по красивейшим местам Зеленоградска: Курортному проспекту и приморскому променаду.

На Куршской косе вы ощутите необыкновенный аромат первозданного леса, где когда-то охотились короли. Поприсутствуете на орнитологической станции Фрингилла во время кольцевания птиц. Увидите воссозданную деревню викингов. И получите незабываемые впечатления от простора песчаных дюн.