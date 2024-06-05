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🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 5 часов 161 отзыв Ваш идеальный день на Куршской косе: природа, история и комфорт Погрузитесь в мир красоты и тайн Куршской косы. Экскурсия на комфортабельном автомобиле с личным гидом - идеальный способ увидеть и узнать больше Начало: Калиниград 13333 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 248 отзывов Куршская коса и исторические сокровища Калининграда: экскурсия на целый день Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок Калининграда. Куршская коса, Форт № 3 и живописный Зеленоградск ждут вас Начало: По месту остановки гостей 12 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 63 отзыва Погружение в волшебство Куршской косы: индивидуальная экскурсия Отвлекитесь от городской суеты и проведите день на Куршской косе. Вас ждут природа, легенды, Танцующий лес и местные деликатесы 11 900 ₽ за всё до 3 чел.

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🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 109 отзывов Куршская коса: путешествие сквозь века и природу Погрузитесь в мир красоты и загадок Куршской косы. Уникальные ландшафты, исторические секреты и вдохновляющие виды ждут вас 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 73 отзыва Куршская коса и замок Нессельбек: путешествие историей Исследуйте уникальные природные объекты и исторические памятники Калининградской области в одной поездке Начало: Площадь Василевского 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 149 отзывов Загадочная Куршская коса: путешествие по символам Калининграда Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок Куршской косы и Зеленоградска в компании опытного гида Начало: Г. Калининград 10 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 64 отзыва Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе Полюбоваться балтийской природой и погулять по старинному курорту на авто-пешеходной экскурсии Начало: По договоренности 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 6 часов 33 отзыва Фото-прогулка на Куршскую косу: от Калининграда до Балтийского моря Откройте для себя красоту Куршской косы в индивидуальной фото-прогулке. Живописные локации и профессиональные снимки ждут вас Начало: Калининград, Октябрьская 2 16 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 412 отзывов Калининград: история, природа и архитектура Откройте для себя уникальные исторические и природные достопримечательности Калининграда в одной экскурсии 13 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 211 отзывов Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по символам Калининграда Погрузитесь в магию Куршской косы и Зеленоградска, где история и природа переплетаются в уникальном путешествии Начало: По договоренности 15 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 8 часов 78 отзывов Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен Богатая история и природные феномены заповедника на насыщенной авто-пешеходной экскурсии 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 22 отзыва Куршская коса вдоль и поперек Изучить главные эко-маршруты национального парка и услышать истории рыбацких деревушек 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 18 отзывов Куршская коса: путешествие по дюнам и истории Калининграда Познайте тайны Куршской косы, пройдитесь по дюнам и узнайте уникальную историю этого места Начало: У гостиницы Калининград 14500 13 050 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 60 отзывов Куршская коса: путешествие по знаковым местам Погрузитесь в атмосферу дикой природы, исследуя красоты Куршской косы и её исторические тайны 13 850 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 7 часов 148 отзывов Куршская коса - природная сказка Балтики Классическая экскурсия по главным местам национального парка с посещением Зеленоградска Начало: Адрес проживания гостей в Калининграде или Зеленог... 10 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 149 отзывов Куршская коса: природные чудеса и Зеленоградск Откройте для себя красоту Куршской косы и исторические уголки Зеленоградска в увлекательной индивидуальной экскурсии 13 850 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 33 отзыва Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по историческим и природным сокровищам Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок с экскурсией на Куршскую косу и в Зеленоградск Начало: Калининград 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 22 отзыва "Танцующий лес" и "поющие пески": очарование Куршской косы Узнать, где скрывается древний дракон, понаблюдать за кольцеванием птиц и прогуляться по берегу моря 12 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 66 отзывов Природное и историческое богатство Куршской косы Великолепные пейзажи, аромат моря, шум ветра в соснах и вкус свежей копченой рыбы 9 600 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 38 отзывов Куршская коса - жемчужина Калининградской области Очароваться многообразием и красотой необычной природы и отдохнуть городской суеты на авто-экскурсии 13 640 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 73 отзыва Куршская коса: куда уходят дюны Мир поющих песков и танцующих деревьев - поездка с акцентом на уникальной природе 13 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 40 отзывов Куршская коса: нетривиальный маршрут Увидеть популярные локации, пройти нетуристическими тропами и услышать любопытные сюжеты о косе 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 41 отзыв Куршская коса - уединение с природой Посетить знаменитый природный заповедник и заглянуть в курортный Зеленоградск Начало: Около Леруа Мерлен 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 1707 отзывов Куршская коса (Высота Эфа, Танцующий лес), Зеленоградск и дегустация от 1 500 ₽ за человека

🚗 На машине Групповая 9 часов 235 отзывов Загадочные тропы косы, Зеленоградск, сыроварня и замки в мини группе Начало: Ул. Шевченко 2, дом Советов, Калининград Расписание: С 8.30 3 666 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 12 отзывов Топ-места Куршской косы Посетить самые популярные достопримечательности и смотровые площадки национального парка Начало: По договорённости 7 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе 8% скидка Групповая 6 часов 119 отзывов Куршская Коса под ключ: от гостиничного номера до дюны Эфа Начало: Ул. Шевченко, д. 2 (Дом Советов). Укажите Ваш отел... Расписание: По пн, ср и чт в 14:00, по ср, пт, суб, вскр в 09:00 1200 1 100 ₽ за человека

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 7 часов 150 отзывов Индивидуальная поездка на Куршскую косу, в Зеленоградск и замок Нессельбек Начало: По договоренности по Вашему адресу от 17375 13 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 666 отзывов Куршская коса и жемчужины Калининграда: Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный Погрузитесь в уникальную атмосферу Куршской косы и исторических городов, обогатите свой отдых яркими впечатлениями и фотографиями Начало: В удобном для вас месте в Калининграде (кроме южны... 19 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 155 отзывов Куршская коса и орнитологическая станция «Фрингилла» от 1 490 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚗 На машине 🚌 На автобусе Мини-группа 10 часов 407 отзывов Прусские истории: Замок Нессельбек, Кранц, сыр, пиво и Куршская коса Начало: Ул. Шевченко 2, Дом Советов, Калининград Расписание: Ежедневно в 8.30 3 850 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 30 отзывов Куршская коса за один день Начало: Место встречи по договоренности с гидом Расписание: Ежедневно по договоренности от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 7 часов 35 отзывов Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе Начало: На парковке здания Дома Советов Расписание: По понедельникам, средам, пятницам, субботам 09:00 2 750 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 104 отзыва Куршская коса - необыкновенное место, Зеленоградск и замок Нессельбек Начало: Ул. Шевченко 2, по договорённости Расписание: Ежедневно по договоренности от 17 835 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 9 часов 25 отзывов Куршская Коса и Зеленоградск+дегустация в сыроварне Шаакен Дорф Начало: Калининград: Улица Шевченко, 2, (Дом Советов) Расписание: По понедельникам, вторникам и четвергам в 09:00 от 1 300 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 69 отзывов Маршруты Куршской косы Начало: От вашего отеля в городе или по договорённости Расписание: Ежедневно в 9:00 10 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 25% скидка Индивидуальная 4 часа 61 отзыв Куршская коса с гидом-писателем (из Зеленоградска) Познавательное динамичное путешествие из Зеленоградска, Лесного, Сокольников, Малиновки Начало: Зеленоградск, Окружная, 15. Парковка у магазина «S... 12900 9 675 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 8 часов 160 отзывов Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск Посетить «визитную карточку» региона и сделать фотосессию на память 9 900 ₽ за всё до 4 чел.