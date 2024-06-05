Высота Мюллера – экскурсии в Калининграде

Найдено 58 экскурсий в категории «Высота Мюллера» в Калининграде, цены от 1 100 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
4739 отзывов
Утренняя экскурсия: Куршская коса и Зеленоградск
Исследуйте живописные дюны, Танцующий лес и исторический Зеленоградск, наслаждаясь утренней прохладой и спокойствием
Начало: В одном из 10 мест на выбор, в том числе из Зелено...
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16551 490 за человека
Тёплая прогулка по Куршской косе
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Тёплая прогулка по Куршской косе - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Куршской косы: песчаные дюны, Танцующий лес, Балтийское море. Узнайте мифы и легенды, согрейтесь глинтвейном
Начало: Начало экскурсии у вашего отеля в Калининграде
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 340 за всё до 6 чел.
Ваш идеальный день на Куршской косе
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
161 отзыв
Ваш идеальный день на Куршской косе: природа, история и комфорт
Погрузитесь в мир красоты и тайн Куршской косы. Экскурсия на комфортабельном автомобиле с личным гидом - идеальный способ увидеть и узнать больше
Начало: Калиниград
Завтра в 14:00
9 июня в 15:00
1333312 000 за всё до 4 чел.
Куршская коса, Форт № 3 и Зеленоградск: в погоне за пейзажами
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
248 отзывов
Куршская коса и исторические сокровища Калининграда: экскурсия на целый день
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок Калининграда. Куршская коса, Форт № 3 и живописный Зеленоградск ждут вас
Начало: По месту остановки гостей
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 990 за всё до 4 чел.
Куршская коса - путешествие в мир волшебства
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
63 отзыва
Погружение в волшебство Куршской косы: индивидуальная экскурсия
Отвлекитесь от городской суеты и проведите день на Куршской косе. Вас ждут природа, легенды, Танцующий лес и местные деликатесы
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
11 900 за всё до 3 чел.
Куршская коса на автомобиле бизнес-класса
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
33 отзыва
Куршская коса на автомобиле бизнес-класса
Посетить самое живописное место Калининградской области и раскрыть его богатую историю
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
1800016 200 за всё до 5 чел.
Куршская коса: древние легенды и сказочная реальность
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
110 отзывов
Популярное предложение
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по легендам и природе
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес на экскурсии по Куршской косе и Зеленоградску
Начало: Адрес вашего пребывания в Калининграде или Зеленог...
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
12 000 за всё до 3 чел.
Три в одном: Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
295 отзывов
Куршская коса + Зеленоградск + Нессельбек
Исследуйте живописные уголки Калининграда: от дюн Куршской косы до исторического Зеленоградска и замка Нессельбек
Начало: В вашем отеле или по договоренности
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
14 500 за всё до 3 чел.
Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек - влюбиться за один день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
316 отзывов
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по историческим местам Калининграда
Погрузитесь в мир природы и истории с экскурсией по Куршской косе, Зеленоградску и замку Нессельбек. Откройте для себя красоту и тайны Калининграда
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1887216 985 за всё до 7 чел.
Куршская коса: волшебство на каждом шагу
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
109 отзывов
Куршская коса: путешествие сквозь века и природу
Погрузитесь в мир красоты и загадок Куршской косы. Уникальные ландшафты, исторические секреты и вдохновляющие виды ждут вас
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 000 за всё до 4 чел.
Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск и замок Нессельбек
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
73 отзыва
Куршская коса и замок Нессельбек: путешествие историей
Исследуйте уникальные природные объекты и исторические памятники Калининградской области в одной поездке
Начало: Площадь Василевского
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 5 чел.
Загадочная Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
149 отзывов
Загадочная Куршская коса: путешествие по символам Калининграда
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок Куршской косы и Зеленоградска в компании опытного гида
Начало: Г. Калининград
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
10 000 за всё до 3 чел.
Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
64 отзыва
Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
Полюбоваться балтийской природой и погулять по старинному курорту на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
11 июня в 03:30
12 июня в 03:00
15 000 за всё до 4 чел.
Фото-авто-путешествие на Куршскую косу
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
33 отзыва
Фото-прогулка на Куршскую косу: от Калининграда до Балтийского моря
Откройте для себя красоту Куршской косы в индивидуальной фото-прогулке. Живописные локации и профессиональные снимки ждут вас
Начало: Калининград, Октябрьская 2
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
16 000 за всё до 2 чел.
Виллы, форт, коса, курорт… и замок
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
412 отзывов
Калининград: история, природа и архитектура
Откройте для себя уникальные исторические и природные достопримечательности Калининграда в одной экскурсии
15 июня в 06:00
23 июня в 06:00
13 340 за всё до 4 чел.
Самое-самое на Куршской косе
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
211 отзывов
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по символам Калининграда
Погрузитесь в магию Куршской косы и Зеленоградска, где история и природа переплетаются в уникальном путешествии
Начало: По договоренности
12 июня в 08:00
30 июня в 08:00
15 500 за всё до 3 чел.
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
78 отзывов
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Богатая история и природные феномены заповедника на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 16:30
9 июня в 09:30
15 000 за всё до 3 чел.
Куршская коса вдоль и поперек
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Куршская коса вдоль и поперек
Изучить главные эко-маршруты национального парка и услышать истории рыбацких деревушек
9 июня в 15:00
12 июня в 15:00
12 000 за всё до 4 чел.
Куршская коса - путешествие в мир прекрасного
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Куршская коса: путешествие по дюнам и истории Калининграда
Познайте тайны Куршской косы, пройдитесь по дюнам и узнайте уникальную историю этого места
Начало: У гостиницы Калининград
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
1450013 050 за всё до 4 чел.
Знаковые места Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
60 отзывов
Куршская коса: путешествие по знаковым местам
Погрузитесь в атмосферу дикой природы, исследуя красоты Куршской косы и её исторические тайны
16 июня в 07:00
18 июня в 07:00
13 850 за всё до 4 чел.
Куршская коса - природная сказка Балтики
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7 часов
148 отзывов
Куршская коса - природная сказка Балтики
Классическая экскурсия по главным местам национального парка с посещением Зеленоградска
Начало: Адрес проживания гостей в Калининграде или Зеленог...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 800 за всё до 4 чел.
Куршская коса - уголок нетронутой природы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
149 отзывов
Куршская коса: природные чудеса и Зеленоградск
Откройте для себя красоту Куршской косы и исторические уголки Зеленоградска в увлекательной индивидуальной экскурсии
16 июня в 07:00
29 июня в 07:00
13 850 за всё до 4 чел.
На Куршскую косу и в Зеленоградск
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по историческим и природным сокровищам
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок с экскурсией на Куршскую косу и в Зеленоградск
Начало: Калининград
21 июня в 10:00
22 июня в 10:00
12 000 за всё до 4 чел.
"Танцующий лес" и "поющие пески": очарование Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
22 отзыва
"Танцующий лес" и "поющие пески": очарование Куршской косы
Узнать, где скрывается древний дракон, понаблюдать за кольцеванием птиц и прогуляться по берегу моря
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 700 за всё до 4 чел.
Природное и историческое богатство Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
66 отзывов
Природное и историческое богатство Куршской косы
Великолепные пейзажи, аромат моря, шум ветра в соснах и вкус свежей копченой рыбы
11 июля в 08:00
12 июля в 08:00
9 600 за всё до 6 чел.
Куршская коса - жемчужина Калининградской области
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
38 отзывов
Куршская коса - жемчужина Калининградской области
Очароваться многообразием и красотой необычной природы и отдохнуть городской суеты на авто-экскурсии
24 июня в 15:00
25 июня в 15:00
13 640 за всё до 4 чел.
Куршская коса: куда уходят дюны
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
73 отзыва
Куршская коса: куда уходят дюны
Мир поющих песков и танцующих деревьев - поездка с акцентом на уникальной природе
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
13 000 за всё до 3 чел.
Куршская коса: нетривиальный маршрут
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
40 отзывов
Куршская коса: нетривиальный маршрут
Увидеть популярные локации, пройти нетуристическими тропами и услышать любопытные сюжеты о косе
15 июня в 08:00
23 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Куршская коса - уединение с природой
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
41 отзыв
Куршская коса - уединение с природой
Посетить знаменитый природный заповедник и заглянуть в курортный Зеленоградск
Начало: Около Леруа Мерлен
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Куршская коса (Высота Эфа, Танцующий лес), Зеленоградск и дегустация
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1707 отзывов
Куршская коса (Высота Эфа, Танцующий лес), Зеленоградск и дегустация
Завтра в 07:50
9 июня в 07:50
от 1 500 за человека
Загадочные тропы косы, Зеленоградск, сыроварня и замки в мини группе
🚗 На машине
Групповая
9 часов
235 отзывов
Загадочные тропы косы, Зеленоградск, сыроварня и замки в мини группе
Начало: Ул. Шевченко 2, дом Советов, Калининград
Расписание: С 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 666 за человека
Топ-места Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
12 отзывов
Топ-места Куршской косы
Посетить самые популярные достопримечательности и смотровые площадки национального парка
Начало: По договорённости
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
7 900 за всё до 3 чел.
Куршская Коса под ключ: от гостиничного номера до дюны Эфа
🚌 На автобусе
скидка
8%
Групповая
6 часов
119 отзывов
Куршская Коса под ключ: от гостиничного номера до дюны Эфа
Начало: Ул. Шевченко, д. 2 (Дом Советов). Укажите Ваш отел...
Расписание: По пн, ср и чт в 14:00, по ср, пт, суб, вскр в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12001 100 за человека
Индивидуальная поездка на Куршскую косу, в Зеленоградск и замок Нессельбек
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
150 отзывов
Индивидуальная поездка на Куршскую косу, в Зеленоградск и замок Нессельбек
Начало: По договоренности по Вашему адресу
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 1737513 900 за всё до 4 чел.
Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
666 отзывов
Куршская коса и жемчужины Калининграда: Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
Погрузитесь в уникальную атмосферу Куршской косы и исторических городов, обогатите свой отдых яркими впечатлениями и фотографиями
Начало: В удобном для вас месте в Калининграде (кроме южны...
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
19 000 за всё до 6 чел.
Куршская коса и орнитологическая станция «Фрингилла»
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
155 отзывов
Куршская коса и орнитологическая станция «Фрингилла»
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 1 490 за человека
Прусские истории: Замок Нессельбек, Кранц, сыр, пиво и Куршская коса
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
407 отзывов
Прусские истории: Замок Нессельбек, Кранц, сыр, пиво и Куршская коса
Начало: Ул. Шевченко 2, Дом Советов, Калининград
Расписание: Ежедневно в 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 850 за человека
Куршская коса за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
30 отзывов
Куршская коса за один день
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно по договоренности
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе
🚶 Пешая
Групповая
7 часов
35 отзывов
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе
Начало: На парковке здания Дома Советов
Расписание: По понедельникам, средам, пятницам, субботам 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 750 за человека
Куршская коса - необыкновенное место, Зеленоградск и замок Нессельбек
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
104 отзыва
Куршская коса - необыкновенное место, Зеленоградск и замок Нессельбек
Начало: Ул. Шевченко 2, по договорённости
Расписание: Ежедневно по договоренности
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 17 835 за всё до 3 чел.
Куршская Коса и Зеленоградск+дегустация в сыроварне Шаакен Дорф
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
25 отзывов
Куршская Коса и Зеленоградск+дегустация в сыроварне Шаакен Дорф
Начало: Калининград: Улица Шевченко, 2, (Дом Советов)
Расписание: По понедельникам, вторникам и четвергам в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 1 300 за человека
Маршруты Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
69 отзывов
Маршруты Куршской косы
Начало: От вашего отеля в городе или по договорённости
Расписание: Ежедневно в 9:00
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
10 900 за всё до 4 чел.
Куршская коса с гидом-писателем (из Зеленоградска)
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
61 отзыв
Куршская коса с гидом-писателем (из Зеленоградска)
Познавательное динамичное путешествие из Зеленоградска, Лесного, Сокольников, Малиновки
Начало: Зеленоградск, Окружная, 15. Парковка у магазина «S...
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
129009 675 за всё до 3 чел.
Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск
🚗 На машине
Фотопрогулка
8 часов
160 отзывов
Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск
Посетить «визитную карточку» региона и сделать фотосессию на память
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
9 900 за всё до 4 чел.
Впечатляющие ландшафты Косы. Зеленоградск. Сыроварня с замком Несельбек
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
12 отзывов
Впечатляющие ландшафты Косы. Зеленоградск. Сыроварня с замком Несельбек
Начало: Адрес вашего проживания и будет местом встречи
Расписание: В 9.00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
    Экскурсия длилась 12 часов, а не заявленные 9 часов. Побывали вовсех местах заявленных в программе экскурсии, и даже больше. Темп
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    экскурсии нам понравился:и увидели и послушали и сфотографировались. На всё время было. Вечером были уставшие, но очень довольные. Эмоций море. Природа прекрасная, города красивые, экскурсовод молодец. Лису увидели)

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
    Особенно понравилась гид Виктория. Обладает приятным голосом и тембрам получаете как бы и большими знаниями. Очень приятно её и слышать и видеть
  • А
    Алия
    5 июня 2024
    Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
    Добрый день! Данную программу выбрали из-за насыщенности, хотелось в один день увидеть несколько городов. У нас был гид Александр, легкий на
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    общение, не скучный, показал самые красивые места для фото по дороге, информацию дает в полном объеме. Спасибо ему за всё! Но мой вам совет если есть время поделите на два дня, выбирайте экскурсию максимум 2 города в один день, чтобы не утомиться от поездок и ходьбы и получить истинное удовольствие.

  • А
    Антонина
    5 июня 2024
    Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
    Отлично провели время с Еленой на Курсшской косе! Елена скорректировала под нас маршрут, организовала все так, чтобы мы не столкнулись
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    с толпами людей, и, что самое важное, рассказала нам все о косе, что знала сама. Ну или почти все! Всё было действительно в нашем темпе (нам было важно - были с ребенком 7 лет), легко и непринужденно. Как будто с подругой время провели! Спасибо огромное Елене! Буду в области еще раз - обязательно обращусь к ней сама и порекомендую друзьям.

  • Р
    Римма
    4 июня 2024
    Самое-самое на Куршской косе
    Сегодня весь день провели в уникальном национальном парке «Куршская Коса» в сопровождении Дианы, замечательного экскурсовода, географа, интересного собеседника и просто
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    душевной женщины. 10 часов пролетели на одном дыхании: хороший автомобиль, комфортное вождение, интересные локации и рассказы о них, захватывающие виды, вкусная еда. 12-летняя дочь осталась очень довольна, особенно понравились орнитологическая станция Фрингилла, Танцующий лес и встреча с лисами и белками. Очень много узнали и увидели, нагулялись, надышались, отличная экскурсия❤️

    Сегодня весь день провели в уникальном национальном парке «Куршская Коса» в сопровождении Дианы, замечательного экскурсовода, географаСегодня весь день провели в уникальном национальном парке «Куршская Коса» в сопровождении Дианы, замечательного экскурсовода, географаСегодня весь день провели в уникальном национальном парке «Куршская Коса» в сопровождении Дианы, замечательного экскурсовода, географа
  • П
    Полина
    4 июня 2024
    Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
    Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Анжела с хорошо поставленной речью и голосом, прекрасно образована. В процессе экскурсии советует где что попробовать, примерно ориентирует по ценам, чтобы не переплачивать. Остались очень довольны и организацией, и рассказом, будем советовать!
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
    Грамотно составленный маршрут не выматывает, виды действительно стоят того чтобы посетить эти места. Экскурсовод Дарья-невероятно грамотный рассказчик, приятная, знающая нам очень понравилась. Не перегрузила информацией, все важное и нужное рассказала. Спасибо организаторам за экскурсию.
    Грамотно составленный маршрут не выматывает, виды действительно стоят того чтобы посетить эти места. Экскурсовод Дарья-невероятно грамотныйГрамотно составленный маршрут не выматывает, виды действительно стоят того чтобы посетить эти места. Экскурсовод Дарья-невероятно грамотныйГрамотно составленный маршрут не выматывает, виды действительно стоят того чтобы посетить эти места. Экскурсовод Дарья-невероятно грамотныйГрамотно составленный маршрут не выматывает, виды действительно стоят того чтобы посетить эти места. Экскурсовод Дарья-невероятно грамотный
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Фото-авто-путешествие на Куршскую косу
    Это было невероятное путешествие и попадание в 100%%% Женя-великолепный фотограф, очень интересная, нежная девушка. Мы провели незабываемые часы в её компании, насладились видами Танцующего леса, Куршской косы, узнали много интересного. Как будто мы знали её всегда. Спасибо за удовольствие. А фото- это отдельная тема 🔥🔥🔥
    Это было невероятное путешествие и попадание в 100%%%
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    На Куршскую косу и в Зеленоградск
    Спасибо Дмитрию за отличную экскурсию! Очень хорошо организованная программа. Красоты Куршской косы и Зеленоградска впечатляют.
  • В
    Вероника
    3 июня 2024
    Куршская коса с гидом-писателем (из Зеленоградска)
    спасибо Игорю. учел все наши "хотелки", вписались в ограниченный лимит времени, учел подростковый возраст дочки. никто не ныл, не кряхтел,
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    а значит все было супер! Места красивейшие и данный формат по времени отличный, наверное, 7-9 часов, как в других экскурсиях, уже утомительно, но час на погулять у моря с пикником советую добавлять.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Высота Мюллера»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
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  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
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