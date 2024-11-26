Куршская коса + Зеленоградск (из Калининграда)

Путешествие к белоснежным дюнам, сказочным лесам и бескрайним пляжам
Приглашаю посетить визитные карточки Куршской косы: Танцующий лес, дюну Эфа и высоту Мюллера. Я расскажу, как образовалась коса, кто такие курши и каким образом пески угрожали людям.

Кроме этого, мы заедем в курортный городок Зеленоградск и пройдём по миниатюрным улочкам с немецким колоритом, не нарушая покой их хозяев — котов и кошек.
5
1 отзыв
Куршская коса + Зеленоградск (из Калининграда)
Куршская коса + Зеленоградск (из Калининграда)
Куршская коса + Зеленоградск (из Калининграда)
Ближайшие даты:
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апр
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

На экскурсии вы:

  • Подниметесь на высоту Эфа. Это одна из самых высоких дюн Европы. Насладитесь балтийскими пейзажами и, если позволит погода, увидите вдалеке литовский берег
  • Погуляете по Танцующему лесу с причудливо изогнутыми деревьями
  • Пройдёте по экотропе к высоте Мюллера — смотровой площадке с великолепными панорамами Куршской косы, залива и Балтийского моря
  • Посетите курортный город Зеленоградск: погуляете по старинным улицам с немецкой архитектурой и ухоженной набережной

А я расскажу интересные факты об этих местах.

Организационные детали

  • В зависимости от количества участников экскурсия проходит на легковом автомобиле Volkswagen Polo или комфортабельном микроавтобусе Nissan Serena
  • Экосбор на Куршской косе не включён в стоимость — 300 ₽ за чел.
Остались вопросы?

в субботу и воскресенье в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3900 ₽
Дети до 7 лет3400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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26 ноя 2024
Спасибо Антону за прекрасную экскурсию! Куршская коса просто сказка! Очень красивые виды, невероятные дюны, танцующий лес буквально завораживают! Зеленоградск
- очень красивый и уютный городок. Спасибо Антону за аккуратное вождение, грамотную речь и приятное общение! Экскурсию рекомендую!

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