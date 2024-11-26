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Приглашаю посетить визитные карточки Куршской косы: Танцующий лес, дюну Эфа и высоту Мюллера. Я расскажу, как образовалась коса, кто такие курши и каким образом пески угрожали людям.



Кроме этого, мы заедем в курортный городок Зеленоградск и пройдём по миниатюрным улочкам с немецким колоритом, не нарушая покой их хозяев — котов и кошек.