Приглашаю посетить визитные карточки Куршской косы: Танцующий лес, дюну Эфа и высоту Мюллера. Я расскажу, как образовалась коса, кто такие курши и каким образом пески угрожали людям.
Кроме этого, мы заедем в курортный городок Зеленоградск и пройдём по миниатюрным улочкам с немецким колоритом, не нарушая покой их хозяев — котов и кошек.
Кроме этого, мы заедем в курортный городок Зеленоградск и пройдём по миниатюрным улочкам с немецким колоритом, не нарушая покой их хозяев — котов и кошек.
Описание экскурсии
На экскурсии вы:
- Подниметесь на высоту Эфа. Это одна из самых высоких дюн Европы. Насладитесь балтийскими пейзажами и, если позволит погода, увидите вдалеке литовский берег
- Погуляете по Танцующему лесу с причудливо изогнутыми деревьями
- Пройдёте по экотропе к высоте Мюллера — смотровой площадке с великолепными панорамами Куршской косы, залива и Балтийского моря
- Посетите курортный город Зеленоградск: погуляете по старинным улицам с немецкой архитектурой и ухоженной набережной
А я расскажу интересные факты об этих местах.
Организационные детали
- В зависимости от количества участников экскурсия проходит на легковом автомобиле Volkswagen Polo или комфортабельном микроавтобусе Nissan Serena
- Экосбор на Куршской косе не включён в стоимость — 300 ₽ за чел.
в субботу и воскресенье в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3900 ₽
|Дети до 7 лет
|3400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 576 туристов
Добрый день! Меня зовут Антон. Я гид со стажем, провожу экскурсии по прибрежным городам и историческим местам Калининградской области. Имею высшее образование, увлекаюсь историей, культурой, публицистикой, автопутешествиями. Приглашаю на мои экскурсии, в ходе которых я с удовольствием поделюсь своими знаниями о Балтийском регионе. До встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
26 ноя 2024
Спасибо Антону за прекрасную экскурсию! Куршская коса просто сказка! Очень красивые виды, невероятные дюны, танцующий лес буквально завораживают! Зеленоградск
- очень красивый и уютный городок. Спасибо Антону за аккуратное вождение, грамотную речь и приятное общение! Экскурсию рекомендую!
- очень красивый и уютный городок. Спасибо Антону за аккуратное вождение, грамотную речь и приятное общение! Экскурсию рекомендую!
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