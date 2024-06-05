🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 7.5 часов 4739 отзывов Утренняя экскурсия: Куршская коса и Зеленоградск Исследуйте живописные дюны, Танцующий лес и исторический Зеленоградск, наслаждаясь утренней прохладой и спокойствием Начало: В одном из 10 мест на выбор, в том числе из Зелено... Расписание: ежедневно в 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00 и 09:30 1655 1 490 ₽ за человека

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🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 67 отзывов Куршская коса: земля древних куршей и великанши Неринги Погрузитесь в атмосферу Куршской косы, узнайте о местных легендах, насладитесь видами дюн и найдите янтарь на берегу моря 12 990 ₽ за всё до 4 чел.

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🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 63 отзыва Погружение в волшебство Куршской косы: индивидуальная экскурсия Отвлекитесь от городской суеты и проведите день на Куршской косе. Вас ждут природа, легенды, Танцующий лес и местные деликатесы 11 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 5 часов 33 отзыва Куршская коса на автомобиле бизнес-класса Посетить самое живописное место Калининградской области и раскрыть его богатую историю 18000 16 200 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 157 отзывов Душевное путешествие на Куршскую косу: экскурсия по Калининграду Куршская коса - царство дюн и лесов. Насладитесь пейзажами, узнайте историю, посетите Нессельбек, Зеленоградск и орнитологическую станцию Начало: У гостиницы «Калининград» 15 750 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Индивидуальная 7 часов 316 отзывов Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по историческим местам Калининграда Погрузитесь в мир природы и истории с экскурсией по Куршской косе, Зеленоградску и замку Нессельбек. Откройте для себя красоту и тайны Калининграда Начало: На улице Шевченко в Калининграде от 18872 16 985 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 88 отзывов Ваш персональный день в Калининграде Откройте для себя Калининград и его окрестности с экскурсией, спланированной под ваши интересы Начало: На площади Победы от 8 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 109 отзывов Куршская коса: путешествие сквозь века и природу Погрузитесь в мир красоты и загадок Куршской косы. Уникальные ландшафты, исторические секреты и вдохновляющие виды ждут вас 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 109 отзывов Куршская коса и курорты Балтики: янтарь, природа и архитектура Исследуйте уникальные природные и культурные жемчужины Калининградской области в одной насыщенной экскурсии 16 160 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 64 отзыва Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе Полюбоваться балтийской природой и погулять по старинному курорту на авто-пешеходной экскурсии Начало: По договоренности 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 8 часов 78 отзывов Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен Богатая история и природные феномены заповедника на насыщенной авто-пешеходной экскурсии 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 22 отзыва Куршская коса вдоль и поперек Изучить главные эко-маршруты национального парка и услышать истории рыбацких деревушек 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 18 отзывов Куршская коса: путешествие по дюнам и истории Калининграда Познайте тайны Куршской косы, пройдитесь по дюнам и узнайте уникальную историю этого места Начало: У гостиницы Калининград 14500 13 050 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 60 отзывов Куршская коса: путешествие по знаковым местам Погрузитесь в атмосферу дикой природы, исследуя красоты Куршской косы и её исторические тайны 13 850 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 7 часов 148 отзывов Куршская коса - природная сказка Балтики Классическая экскурсия по главным местам национального парка с посещением Зеленоградска Начало: Адрес проживания гостей в Калининграде или Зеленог... 10 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 149 отзывов Куршская коса: природные чудеса и Зеленоградск Откройте для себя красоту Куршской косы и исторические уголки Зеленоградска в увлекательной индивидуальной экскурсии 13 850 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 22 отзыва Куршская коса в вашем ритме Посетить знаменитый национальный парк и насладиться его потрясающими пейзажами Начало: По договоренности 13 100 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 33 отзыва Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по историческим и природным сокровищам Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок с экскурсией на Куршскую косу и в Зеленоградск Начало: Калининград 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 527 отзывов Куршская коса для детей и взрослых Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и прогулка по городу котов Зеленоградску Начало: Калининград, Ул Невского 9 999 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 25 отзывов Дом куршей - Куршская коса: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в мир Куршской косы: Танцующий лес, белоснежные дюны и орнитологическая станция. Узнайте о жизни куршей и насладитесь природой 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 38 отзывов Куршская коса - жемчужина Калининградской области Очароваться многообразием и красотой необычной природы и отдохнуть городской суеты на авто-экскурсии 13 640 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 73 отзыва Куршская коса: куда уходят дюны Мир поющих песков и танцующих деревьев - поездка с акцентом на уникальной природе 13 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 5 часов 41 отзыв Таинственный мир Куршской косы: экскурсия в Калининграде Исследуйте чудеса Куршской косы, насладитесь её природой и узнайте уникальные истории, скрытые за пейзажами 17000 15 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 40 отзывов Куршская коса: нетривиальный маршрут Увидеть популярные локации, пройти нетуристическими тропами и услышать любопытные сюжеты о косе 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 41 отзыв Куршская коса - уединение с природой Посетить знаменитый природный заповедник и заглянуть в курортный Зеленоградск Начало: Около Леруа Мерлен 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 8 часов 194 отзыва Автобусная экскурсия по Куршской косе с дегустацией Откройте для себя уникальные пейзажи Куршской косы, исторический Зеленоградск и вкуснейшие сыры местной сыроварни Начало: Ул. Профессора Баранова 34 Расписание: ежедневно в 08:30 1666 1 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 7.5 часов 20 отзывов Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе Опередить других путешественников, побыть на природе и узнать о птицах на орнитологической станции Начало: У ТЦ «Акрополь» или в другом месте посадки Расписание: ежедневно в 07:30 2 500 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 9 часов 454 отзыва Куршская коса и Зеленоградск: замок Шаакен и сыроварня Погрузитесь в историю и природу Калининградской области, открыв для себя уникальные места и вкусы Начало: В центре Калининграда Расписание: ежедневно в 08:30 3 734 ₽ за человека

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 8 часов 116 отзывов Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес Познакомиться с символами заповедника на автобусной экскурсии Начало: На улице Октябрьская Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00 и 09:30 1655 1 490 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 1707 отзывов Куршская коса (Высота Эфа, Танцующий лес), Зеленоградск и дегустация от 1 500 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 45% скидка Мини-группа 7 часов 6 отзывов Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Калининграда Оценить визитные карточки национального парка и осмотреть изнутри Форт №1 Начало: На площади Дома Советов Расписание: в среду, пятницу и субботу в 10:30 6000 3 300 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 103 отзыва Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе Полюбоваться гармоничной природой и узнать предания узкой полоски суши Начало: На парковке здания Дома Советов Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 09:00 2 750 ₽ за человека

🚗 На машине Групповая 9 часов 235 отзывов Загадочные тропы косы, Зеленоградск, сыроварня и замки в мини группе Начало: Ул. Шевченко 2, дом Советов, Калининград Расписание: С 8.30 3 666 ₽ за человека

🚗 На машине 1% скидка Групповая 10 часов 107 отзывов Куршская коса, Зеленоградск, замок Шаакен и сыроварня Начало: Улица Шевченко, 2, Калининград Расписание: Ежедневно 8.30 от 3400 3 366 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 12 отзывов Топ-места Куршской косы Посетить самые популярные достопримечательности и смотровые площадки национального парка Начало: По договорённости 7 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 12 отзывов Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции Начало: Ул. Профессора Баранова 34, ТЦ Акрополь 1 490 ₽ за человека

🚌 На автобусе 8% скидка Групповая 6 часов 119 отзывов Куршская Коса под ключ: от гостиничного номера до дюны Эфа Начало: Ул. Шевченко, д. 2 (Дом Советов). Укажите Ваш отел... Расписание: По пн, ср и чт в 14:00, по ср, пт, суб, вскр в 09:00 1200 1 100 ₽ за человека

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 7 часов 150 отзывов Индивидуальная поездка на Куршскую косу, в Зеленоградск и замок Нессельбек Начало: По договоренности по Вашему адресу от 17375 13 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 666 отзывов Куршская коса и жемчужины Калининграда: Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный Погрузитесь в уникальную атмосферу Куршской косы и исторических городов, обогатите свой отдых яркими впечатлениями и фотографиями Начало: В удобном для вас месте в Калининграде (кроме южны... 19 000 ₽ за всё до 6 чел.