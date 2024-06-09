Приглашаем вас на увлекательную морскую прогулку на парусной яхте из Балтийска. Вы увидите панораму города, Балтийской косы, островов и базы кораблей ВМФ. Яхта оснащена мангалом, возможно питание на борту.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Что вас ожидает:
- Панорама Балтийска
- Балтийской косы
- Маяк
- Памятник Елизавете Петровне
- База кораблей ВМФ
Описание экскурсии
Что вас ожидает:Предлагаем увлекательную морскую прогулку экскурсию на парусной яхте с выходом из Балтийска. Балтийск — место слияния трех водных стихий: Балтийское море, Калининградский залив и Калининградский судоходный канал. На экскурсии вы сможете увидеть панораму Балтийска, Балтийской косы, острова и базу кораблей ВМФ. Яхта оборудована мангалом, возможна организация питания на борту яхты.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Панорама Балтийска
- Балтийской косы
- Маяк
- Памятник Елизавете Петровне
- База кораблей ВМФ
Что включено
- Морская прогулка
Место начала и завершения?
Балтийск, Морской бульвар, д. 6
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Яхта «Эльсинор». Капитан Алексей 89114660728
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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