На красивой парусной яхте вы проплывете между Балтийском и Балтийской косой — мы не будем выходить в море, чтобы избежать сильной качки и в полной мере насладиться прогулкой. Вы полюбуетесь с яхты гаванью порта и пришвартованными кораблями, посмотрите на Балтийск со стороны залива, увидите Балтийскую косу и просто отдохнете, устроившись на палубе под белоснежным парусом.
В течение всей прогулки фотограф будет снимать вас на фоне паруса и пейзажей залива, а после нашего приключения в течение недели вы получите все фото в цветокоррекции и около 15 кадров в профессиональной ретуши. Также мы можем помочь вас с созданием образа для фотосессии, макияжем и укладкой.
Таким образом, на память у вас останутся стильные и атмосферные фотокарточки с берега Балтики!