Эта прогулка станет для вас и романтическим приключением, и увлекательной фотосессией на борту яхты. Вы выйдете под парусом в воды Калининградского залива, полюбуетесь с палубы Балтийском и пришвартованными в гавани кораблями. А на память об этом путешествии в вашем личном архиве останутся профессиональные снимки.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По Калининградскому заливу под парусом

На красивой парусной яхте вы проплывете между Балтийском и Балтийской косой — мы не будем выходить в море, чтобы избежать сильной качки и в полной мере насладиться прогулкой. Вы полюбуетесь с яхты гаванью порта и пришвартованными кораблями, посмотрите на Балтийск со стороны залива, увидите Балтийскую косу и просто отдохнете, устроившись на палубе под белоснежным парусом.

Романтичные кадры на память!

В течение всей прогулки фотограф будет снимать вас на фоне паруса и пейзажей залива, а после нашего приключения в течение недели вы получите все фото в цветокоррекции и около 15 кадров в профессиональной ретуши. Также мы можем помочь вас с созданием образа для фотосессии, макияжем и укладкой.

Таким образом, на память у вас останутся стильные и атмосферные фотокарточки с берега Балтики!

Организационные детали

Прогулка на парусной яхте стартует от памятника Петру Первому в Балтийске, куда вы добираетесь самостоятельно

После прогулки в течение недели вы получите не менее 200 снимков в авторской цветокоррекции и около 15 снимков в ретуши

С собой на борт можно взять еду и напитки

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