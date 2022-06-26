Фотопрогулка на яхте в Балтийске

Проплыть вдоль Балтийской косы и сохранить на память профессиональные снимки

Эта прогулка станет для вас и романтическим приключением, и увлекательной фотосессией на борту яхты.

Вы выйдете под парусом в воды Калининградского залива, полюбуетесь с палубы Балтийском и пришвартованными в гавани кораблями. А на память об этом путешествии в вашем личном архиве останутся профессиональные снимки.
Фотопрогулка на яхте в Балтийске
Фотопрогулка на яхте в Балтийске
Фотопрогулка на яхте в Балтийске
Фотопрогулка на яхте в Балтийске
Фотопрогулка на яхте в Балтийске
Фотопрогулка на яхте в Балтийске
Фотопрогулка на яхте в Балтийске
Фотопрогулка на яхте в Балтийске
Фотопрогулка на яхте в Балтийске
Фотопрогулка на яхте в Балтийске
Фотопрогулка на яхте в Балтийске
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По Калининградскому заливу под парусом

На красивой парусной яхте вы проплывете между Балтийском и Балтийской косой — мы не будем выходить в море, чтобы избежать сильной качки и в полной мере насладиться прогулкой. Вы полюбуетесь с яхты гаванью порта и пришвартованными кораблями, посмотрите на Балтийск со стороны залива, увидите Балтийскую косу и просто отдохнете, устроившись на палубе под белоснежным парусом.

Романтичные кадры на память!

В течение всей прогулки фотограф будет снимать вас на фоне паруса и пейзажей залива, а после нашего приключения в течение недели вы получите все фото в цветокоррекции и около 15 кадров в профессиональной ретуши. Также мы можем помочь вас с созданием образа для фотосессии, макияжем и укладкой.

Таким образом, на память у вас останутся стильные и атмосферные фотокарточки с берега Балтики!

Организационные детали

  • Прогулка на парусной яхте стартует от памятника Петру Первому в Балтийске, куда вы добираетесь самостоятельно
  • После прогулки в течение недели вы получите не менее 200 снимков в авторской цветокоррекции и около 15 снимков в ретуши
  • С собой на борт можно взять еду и напитки

Дополнительные опции

  • Возможен трансфер из Калининграда в Балтийск за дополнительную плату
  • Вы можете продлить время прогулки при желании
  • За дополнительную также можно подобрать платья и одежду для фотосессии, сделать макияж и укладку.
  • Также прогулку можно провести по реке Преголе в Калининграде на катере (детали и стоимость уточняйте в переписке с гидом)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Петру I в Балтийске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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