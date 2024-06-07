Экскурсии по маякам Калининграда

Найдено 42 экскурсии в категории «Маяки» в Калининграде, цены от 1 690 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
198 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта
Исследуйте культурное наследие и природную красоту Калининградской области в однодневной поездке
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 734 за человека
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
285 отзывов
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Погрузитесь в уникальное путешествие по Янтарному пути Калининграда, где каждый город раскроет свои тайны и красоты
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
14 000 за всё до 3 чел.
Путешествие в Балтийск: от закрытого города до открытого моря
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
7 часов
20 отзывов
Путешествие в Балтийск: от исторических уголков до морских просторов
Откройте для себя Балтийск: исторические сокровища, военные корабли и поиски янтаря на берегу моря
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
18881 700 за человека
Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
192 отзыва
Популярное предложение
Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
Узнать о добыче смоляного камня, полюбоваться необычной архитектурой и красотой побережья
Начало: У гостиницы «Калининград»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 3 600 за человека
Авторский фототур по секретным местам Балтийского побережья
🚗 На машине
Фотопрогулка
2.5 часа
57 отзывов
Авторский фототур по уникальным местам Балтийского побережья Калининграда
Погрузитесь в мир красоты и истории с индивидуальной фото-прогулкой по секретным уголкам Калининграда
Начало: В Светлогорске
18 июня в 08:30
20 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
«Трилогия» Балтики: Янтарный, Светлогорск, Балтийск
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
14 отзывов
«Трилогия» Балтики: Янтарный, Светлогорск, Балтийск
Получить яркое представление об истории и визитных карточках трех самобытных приморских городов
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
14 670 за всё до 4 чел.
Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек - влюбиться за один день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
316 отзывов
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по историческим местам Калининграда
Погрузитесь в мир природы и истории с экскурсией по Куршской косе, Зеленоградску и замку Нессельбек. Откройте для себя красоту и тайны Калининграда
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1887216 985 за всё до 7 чел.
Сокровища российской Прибалтики: 5 городов за 1 день
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
61 отзыв
Калининград: 5 городов за день - История и природа
Исследуйте культурное богатство Калининградской области, открывая для себя уникальные города с богатой историей и природой
Начало: В удобном для вас месте в Калининграде (кроме южны...
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2000017 000 за всё до 4 чел.
Непостановочная фотопрогулка по Калининграду
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
89 отзывов
Фотопрогулка по Калининграду: уникальные кадры и живые впечатления
Получите неповторимые фотографии и погрузитесь в атмосферу Калининграда вместе с местным фотографом
Начало: Улица Октябрьская 2, медовый мост
Завтра в 17:00
9 июня в 08:00
7 000 за всё до 3 чел.
Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
16 отзывов
Популярное предложение
Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России
Узнать о жизни города-форпоста на восточных границах Европы и рассмотреть сооружения былых эпох
Начало: По договоренности с гидом
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
11 800 за всё до 4 чел.
Виллы, форт, коса, курорт… и замок
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
412 отзывов
Калининград: история, природа и архитектура
Откройте для себя уникальные исторические и природные достопримечательности Калининграда в одной экскурсии
15 июня в 06:00
23 июня в 06:00
13 340 за всё до 4 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск - уникальные приморские города
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
60 отзывов
Калининград: история и красота приморья
Исследуйте жемчужины Калининградской области: узнайте тайны янтаря, военные традиции Балтийска и архитектуру Светлогорска
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1998317 985 за всё до 7 чел.
Балтийск и неизведанная Балтийская коса
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
7 часов
200 отзывов
Балтийск и Балтийская коса: путешествие по историческим и природным сокровищам
Погрузитесь в уникальный мир Балтийска и Балтийской косы: от исторического центра до загадочных дюн и морских крепостей
Начало: В Калининграде
10 июня в 09:30
1 июля в 09:30
10 800 за всё до 4 чел.
Балтийская коса - узкая полоска суши
🚗 На машине
🚢 На пароме
Индивидуальная
7 часов
56 отзывов
Балтийская коса: экскурсия с историей и природой
Откройте для себя уникальное сочетание истории и природы, путешествуя по Балтийской косе и городу Балтийск
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
9 980 за всё до 8 чел.
Два в одном: Балтийск и Балтийская коса
🚗 На машине
🚢 На пароме
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Два в одном: Балтийск и Балтийская коса
Исследовать западный рубеж страны, услышать военные истории и покататься на пароме
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Светлогорск, Янтарный и Балтийск
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
71 отзыв
Путешествие в Светлогорск, Янтарный и Балтийск
История и главные достопримечательности приморских городов на автомобильной экскурсии
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Куршская коса: нетривиальный маршрут
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
40 отзывов
Куршская коса: нетривиальный маршрут
Увидеть популярные локации, пройти нетуристическими тропами и услышать любопытные сюжеты о косе
15 июня в 08:00
23 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Куршская коса - уединение с природой
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
41 отзыв
Куршская коса - уединение с природой
Посетить знаменитый природный заповедник и заглянуть в курортный Зеленоградск
Начало: Около Леруа Мерлен
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Старинные калининградские маяки
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Старинные калининградские маяки
Атмосферное путешествие к самым западным огням России
Начало: По договоренности
30 июня в 10:00
26 июля в 10:00
14 000 за всё до 3 чел.
Калининград: город длинной колбасы, клопсов, селёдки и марципана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Калининград: город длинной колбасы, клопсов, селёдки и марципана
Открыть историю города через кулинарные традиции его жителей и узнать рецепты кёнигсбергской кухни
Начало: Обычно на площади Победы или в Рыбной деревне
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 670 за всё до 6 чел.
Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
456 отзывов
Балтийск и Балтийская коса: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу морских сражений и первозданной природы на экскурсии в Балтийск и на Балтийскую косу
Начало: В одном из 8 мест в Калининграде на выбор
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
11 июня в 09:30
18771 690 за человека
От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
9 часов
101 отзыв
Популярное предложение
От порта до курорта: путешествие по историческим городам
Погрузитесь в историю и культуру самого западного уголка России, открывая тайны Балтийского побережья
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
25552 300 за человека
Балтийск и Балтийская коса за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Балтийск и Балтийская коса за 1 день
Посетить самый западный город страны, погулять по дюнам и полюбоваться диким безлюдным пляжем
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Прогулка по острову и эпохам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Прогулка по острову и эпохам
Раскрыть богатую историю острова Канта и совершить увлекательное путешествие во времени
Начало: В Рыбной деревне
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
3 500 за всё до 6 чел.
Балтийск - Балтийская коса: западный форпост и поющие пески
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
21 отзыв
Балтийск - Балтийская коса: западный форпост и поющие пески
Военно-морской флот, шведская крепость, русские императоры и прусские легенды
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:30
6 июля в 09:30
8 000 за всё до 4 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: такая разная Балтика
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: такая разная Балтика
Военная, драгоценная и светская история края в путешествии по трем городам побережья
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
17 700 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия в Балтийск и Янтарный
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7 часов
11 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Балтийск и Янтарный
Проникнуться военно-морским духом бывшего Пиллау и узнать самое интересное о добыче солнечного камня
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
13 500 за всё до 3 чел.
Автопутешествие по Калининградской области: Средневековье, немецкая школа и пиво
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Автопутешествие по Калининградской области: Средневековье, немецкая школа и пиво
За 7 часов увидеть самобытные уголки региона и прикоснуться к его истории
17 июня в 10:00
18 июня в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.
От маяка до маяка - это дорога моряка! Семейная прогулка по Калининграду
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
От маяка до маяка - это дорога моряка! Семейная прогулка по Калининграду
Узнать об истории и портово-морской жизни города в игровом формате
Начало: В Рыбной деревне
17 июня в 15:00
18 июня в 09:00
6 000 за всё до 6 чел.
Балтийская коса на автомобиле: бетонные бункеры и нетронутая природа
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Балтийская коса на автомобиле: бетонные бункеры и нетронутая природа
Погрузиться в историю и устроить пикник на безлюдном берегу моря
12 июня в 07:00
14 июня в 07:30
10 900 за всё до 3 чел.
Модный город К: обзорная экскурсия + локальные бренды
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Модный город К: обзорная экскурсия + локальные бренды
Не только знаковые места и интересные факты, но и приятный шопинг
Начало: В Рыбной деревне
9 июня в 10:00
17 июня в 10:00
10 670 за всё до 3 чел.
Балтийск и Балтийская коса - западный рубеж России
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
44 отзыва
Балтийск и Балтийская коса - западный рубеж России
Мощь Балтийского флота, истории морского города и белоснежные пляжи косы
12 июня в 09:30
13 июня в 16:00
1174011 153 за всё до 4 чел.
Из Калининграда - в Балтийск и Янтарный
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
19 отзывов
Из Калининграда - в Балтийск и Янтарный
Посетить самую западную точку страны и раскрыть секреты «солнечного камня»
Начало: Площадь Победы 1
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 1419912 780 за всё до 6 чел.
Приморские истории: Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Приморские истории: Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
С комфортом посетить города побережья, насладиться морскими пейзажами и архитектурой
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
18 000 за всё до 3 чел.
Фоторобот Калининграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Фоторобот Калининграда
Прогулка-расследование по острову Канта и Рыбной деревне для детей и родителей
Начало: В районе острова Канта
9 июня в 10:30
11 июня в 10:00
5 499 за всё до 4 чел.
Тени тевтонов: по местам действия романа Алексея Иванова
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Тени тевтонов: по местам действия романа Алексея Иванова
Увидеть, как сюжет книги оживает в атмосферных локациях
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Полесск и Черняховск - скрытые жемчужины Калининградской области
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Полесск и Черняховск - скрытые жемчужины Калининградской области
Открыть прошлое Тевтонского ордена и Восточной Пруссии в красивых локациях края
Начало: В Калининграде
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
1334012 673 за всё до 3 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: три бренда за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
238 отзывов
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: три бренда за один день
Город-форпост, «слеза морских глубин» и дух балтийской аристократии - собрать яркие пазлы региона
Начало: От Дома Советов
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Легенды прусской Венеции, или Большое путешествие по окрестностям Полесска
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Легенды прусской Венеции, или Большое путешествие по окрестностям Полесска
Раскрыть культуру и историю самобытного региона
Начало: На Центральной площади
9 июня в 10:00
17 июня в 10:00
17 340 за всё до 3 чел.
Маяки, рыбаки и пиво - эко-гастрономическое путешествие
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
Маяки, рыбаки и пиво - эко-гастрономическое путешествие
Посетить маяк Риндерорт, старинную пивоварню и кирху, в которую постоянно бьют молнии
Начало: от вашего отеля в Калининграде
27 июня в 09:00
29 июня в 09:00
9 870 за всё до 4 чел.
Экскурсия из Калининграда в Балтийск + велопрогулка по Балтийской косе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия из Калининграда в Балтийск + велопрогулка по Балтийской косе
Отправиться на самый запад России, узнать историю брутального города и ощутить себя исследователями
Начало: У места вашего проживания в Калининграде
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
14 000 за всё до 8 чел.
Морские экскурсии прогулки на парусной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Морские экскурсии прогулки на парусной яхте
Начало: Балтийск, Морской бульвар, д. 6
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
4 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    7 июня 2024
    Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия
    Очень интересная экскурсия! Время пролетело незаметно! Огромная благодарность экскурсоводу Елене за профессионализм, владение обширными историческими знаниями и очень интересную подачу материала. Экскурсия для взрослых туристов! Спасибо!!! Один восторг!
  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Балтийск, Янтарный, Светлогорск - уникальные приморские города
    Добрый день! Сергей, спасибо вам огромное за экскурсию, а особенно за Олю! Мы в диком восторге! Она поняла то, что
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    нам нужно было без слов! Не пожалела своего времени, показала нам потрясающие виды на затопленный карьер и мыс. Мы, сами того не ожидая, увидели немецкое кладбище. Сделала нам кучу потрясающих фотографий. А прогулка на фуникулёре - это просто мечта! Оля очень юморная, приятная и легкая в общении. 🫶

  • К
    Ксения
    6 июня 2024
    От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью
    Чудесная экскурсия. Просто в восторге от экскурсовода: молодая, красивая, тонкая, рассказывала все интересно и не занудно, отвечала на все вопросы,
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    давала советы, видно, что с душой подходит к работе. Счастливы, что попали к этой девушке. Жаль, что на Куршскую косу ездили не с ней.

  • М
    Мария
    6 июня 2024
    Балтийск и неизведанная Балтийская коса
    Ездили с Виталием на Балтийскую косу и остались в полном восторге! Безупречно организованная, оригинальная и очень интересная программа с поездкой
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    на катере, посещением необычных объектов времен второй мировой (аэродром Нойтиф - просто "бомба"!!!), прогулкой по красивейшей косе и очень приятному городу Балтийску. Наш гиб был исключительно внимателен, остроумен, эрудирован и по хорошему влюблен в свой край. На наш взгляд, Балтийская коса не менее обязательна к посещению, чем много более известная ее "соседка" коса Куршская. И если есть такая возможность, то настоятельно рекомендуем ехать туда именно с Виталием.

  • А
    Ася
    5 июня 2024
    Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
    Экскурсия очень насыщенная, прошла легко. Материал был изложен понятно и доступно, учитывались особенности всех участников. Нам с супругом было очень интересно и познавательно. Побывали во всех заявленных точках маршрута. Всем рекомендую от души.
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Калининград: город длинной колбасы, клопсов, селёдки и марципана
    Заказали эту экскурсию на второй день нашего пребывания в Калининграде и ничуть не пожалели. Инга очень интересный собеседник, тема экскурсии
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    была раскрыта полностью во время неторопливой прогулки по городу с небольшими перерывами на дегустацию. Исторические факты приведены очень живописно и не скучно. Мы познакомились с гастрономическими особенностями Калининграда, историей появления тех или иных блюд немецкой кухни. По ходу экскурсии Инга также рассказывала нам о тех достопримечательностях мимо которых мы проходили, давала советы где и что нужно посмотреть в первую очередь. Многими из этих советов мы впоследствии воспользовались с удовольствием и остались в восторге от калининградской кухни! Кроме того, уже после экскурсии Инга выслала нам рецепты некоторых блюд, которые мы с удовольствием попробуем приготовить дома. Очень приятно, когда встречаешься с такими людьми - профессионалами своего дела, искренне влюбленными в свой город и его историю!

  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
    Сказать что экскурсия понравилась, это не сказать ничего. Восторг, удовольствие, радость, вот неполный список эмоций, испытанных во время экскурсии. Про
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    маршрут и реперные точки нашего путешествия можно говорить много, аналогичных маршрутов от других операторов достаточно много. Балтийск, прогулка на катере, Янтарный, Филинская бухта, Светлогорск. Везде свои достопримечательности, радость для глаз и ушей, новые впечатления. Но отдельно хотелось бы остановится на нашем гиде, Евгении. Без него, возможно, впечатления были иными. Это просто потрясающий рассказчик, энциклопедическая кладезь исторических фактов про Калининградскую область, вежливый, внимательный к мелочам и тактичный человек. Он сделал нашу экскурсию незабываемым моментом пребывания в Калининграде. Однозначно рекомендовано к посещению. Отдельно стоит отметить, что наше путешествие проходило в мини-группе (8 чел.) на комфортабельном микроавтобусе. Везде можно подъехать, припарковаться, ждать других участников экскурсии долго не надо, в общем тоже рекомендую мини-группе. В итоге, все экскурсии только с Евгением!!! И в мини-группе!

    Сказать что экскурсия понравилась, это не сказать ничего. Восторг, удовольствие, радость, вот неполный список эмоций, испытанныхСказать что экскурсия понравилась, это не сказать ничего. Восторг, удовольствие, радость, вот неполный список эмоций, испытанных
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
    Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!
    Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!
  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Виллы, форт, коса, курорт… и замок
    Будь 10 звезд, и этого будет мало! Очень интересно, пунктуально, индивидуально. На любой вопрос у него есть ответ. Огромная любовь к
    читать дальше

    своему краю. Симпатичный человек и рассказчик. Начитанный и содержательный в плане обсуждения истории человек. Маршруты хорошо продуманы. Шутник от бога 😂 С огромными толпами людей не пересекались.

  • М
    Михаил
    4 июня 2024
    Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
    Приятно видеть людей, которым нравится своё дело. Павел - профессионал. Отрабатывает экскурсию на 100%. Берите экскурсию даже не думая! Увидите
    читать дальше

    то, до чего сами не доберётесь и другие не покажут. Экскурсия по времени и количеству объектов очень большая, но автобус комфортный, обед хороший, гид замечательный!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Маяки»

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  3. Путешествие в Балтийск: от закрытого города до открытого моря
  4. Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
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