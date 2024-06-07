1 чел.
По популярности
Мини-группа
9 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта
Исследуйте культурное наследие и природную красоту Калининградской области в однодневной поездке
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 734₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Погрузитесь в уникальное путешествие по Янтарному пути Калининграда, где каждый город раскроет свои тайны и красоты
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
14 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Групповая
7 часов
Путешествие в Балтийск: от исторических уголков до морских просторов
Откройте для себя Балтийск: исторические сокровища, военные корабли и поиски янтаря на берегу моря
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
18881 700₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Популярное предложение
Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
Узнать о добыче смоляного камня, полюбоваться необычной архитектурой и красотой побережья
Начало: У гостиницы «Калининград»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 3 600₽ за человека
Фотопрогулка
2.5 часа
Авторский фототур по уникальным местам Балтийского побережья Калининграда
Погрузитесь в мир красоты и истории с индивидуальной фото-прогулкой по секретным уголкам Калининграда
Начало: В Светлогорске
18 июня в 08:30
20 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
«Трилогия» Балтики: Янтарный, Светлогорск, Балтийск
Получить яркое представление об истории и визитных карточках трех самобытных приморских городов
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
14 670₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по историческим местам Калининграда
Погрузитесь в мир природы и истории с экскурсией по Куршской косе, Зеленоградску и замку Нессельбек. Откройте для себя красоту и тайны Калининграда
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1887216 985₽ за всё до 7 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Калининград: 5 городов за день - История и природа
Исследуйте культурное богатство Калининградской области, открывая для себя уникальные города с богатой историей и природой
Начало: В удобном для вас месте в Калининграде (кроме южны...
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2000017 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Калининграду: уникальные кадры и живые впечатления
Получите неповторимые фотографии и погрузитесь в атмосферу Калининграда вместе с местным фотографом
Начало: Улица Октябрьская 2, медовый мост
Завтра в 17:00
9 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России
Узнать о жизни города-форпоста на восточных границах Европы и рассмотреть сооружения былых эпох
Начало: По договоренности с гидом
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
11 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Калининград: история, природа и архитектура
Откройте для себя уникальные исторические и природные достопримечательности Калининграда в одной экскурсии
15 июня в 06:00
23 июня в 06:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Калининград: история и красота приморья
Исследуйте жемчужины Калининградской области: узнайте тайны янтаря, военные традиции Балтийска и архитектуру Светлогорска
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1998317 985₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Балтийск и Балтийская коса: путешествие по историческим и природным сокровищам
Погрузитесь в уникальный мир Балтийска и Балтийской косы: от исторического центра до загадочных дюн и морских крепостей
Начало: В Калининграде
10 июня в 09:30
1 июля в 09:30
10 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Балтийская коса: экскурсия с историей и природой
Откройте для себя уникальное сочетание истории и природы, путешествуя по Балтийской косе и городу Балтийск
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
9 980₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Два в одном: Балтийск и Балтийская коса
Исследовать западный рубеж страны, услышать военные истории и покататься на пароме
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в Светлогорск, Янтарный и Балтийск
История и главные достопримечательности приморских городов на автомобильной экскурсии
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Куршская коса: нетривиальный маршрут
Увидеть популярные локации, пройти нетуристическими тропами и услышать любопытные сюжеты о косе
15 июня в 08:00
23 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Куршская коса - уединение с природой
Посетить знаменитый природный заповедник и заглянуть в курортный Зеленоградск
Начало: Около Леруа Мерлен
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Старинные калининградские маяки
Атмосферное путешествие к самым западным огням России
Начало: По договоренности
30 июня в 10:00
26 июля в 10:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Калининград: город длинной колбасы, клопсов, селёдки и марципана
Открыть историю города через кулинарные традиции его жителей и узнать рецепты кёнигсбергской кухни
Начало: Обычно на площади Победы или в Рыбной деревне
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 670₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
Балтийск и Балтийская коса: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу морских сражений и первозданной природы на экскурсии в Балтийск и на Балтийскую косу
Начало: В одном из 8 мест в Калининграде на выбор
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
11 июня в 09:30
18771 690₽ за человека
скидка
10%
Групповая
9 часов
Популярное предложение
От порта до курорта: путешествие по историческим городам
Погрузитесь в историю и культуру самого западного уголка России, открывая тайны Балтийского побережья
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
25552 300₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Балтийск и Балтийская коса за 1 день
Посетить самый западный город страны, погулять по дюнам и полюбоваться диким безлюдным пляжем
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по острову и эпохам
Раскрыть богатую историю острова Канта и совершить увлекательное путешествие во времени
Начало: В Рыбной деревне
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Балтийск - Балтийская коса: западный форпост и поющие пески
Военно-морской флот, шведская крепость, русские императоры и прусские легенды
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:30
6 июля в 09:30
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: такая разная Балтика
Военная, драгоценная и светская история края в путешествии по трем городам побережья
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
17 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия в Балтийск и Янтарный
Проникнуться военно-морским духом бывшего Пиллау и узнать самое интересное о добыче солнечного камня
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Автопутешествие по Калининградской области: Средневековье, немецкая школа и пиво
За 7 часов увидеть самобытные уголки региона и прикоснуться к его истории
17 июня в 10:00
18 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
От маяка до маяка - это дорога моряка! Семейная прогулка по Калининграду
Узнать об истории и портово-морской жизни города в игровом формате
Начало: В Рыбной деревне
17 июня в 15:00
18 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Балтийская коса на автомобиле: бетонные бункеры и нетронутая природа
Погрузиться в историю и устроить пикник на безлюдном берегу моря
12 июня в 07:00
14 июня в 07:30
10 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Модный город К: обзорная экскурсия + локальные бренды
Не только знаковые места и интересные факты, но и приятный шопинг
Начало: В Рыбной деревне
9 июня в 10:00
17 июня в 10:00
10 670₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
Балтийск и Балтийская коса - западный рубеж России
Мощь Балтийского флота, истории морского города и белоснежные пляжи косы
12 июня в 09:30
13 июня в 16:00
1174011 153₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Из Калининграда - в Балтийск и Янтарный
Посетить самую западную точку страны и раскрыть секреты «солнечного камня»
Начало: Площадь Победы 1
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 1419912 780₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Приморские истории: Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
С комфортом посетить города побережья, насладиться морскими пейзажами и архитектурой
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Фоторобот Калининграда
Прогулка-расследование по острову Канта и Рыбной деревне для детей и родителей
Начало: В районе острова Канта
9 июня в 10:30
11 июня в 10:00
5 499₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Тени тевтонов: по местам действия романа Алексея Иванова
Увидеть, как сюжет книги оживает в атмосферных локациях
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Полесск и Черняховск - скрытые жемчужины Калининградской области
Открыть прошлое Тевтонского ордена и Восточной Пруссии в красивых локациях края
Начало: В Калининграде
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
1334012 673₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: три бренда за один день
Город-форпост, «слеза морских глубин» и дух балтийской аристократии - собрать яркие пазлы региона
Начало: От Дома Советов
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Легенды прусской Венеции, или Большое путешествие по окрестностям Полесска
Раскрыть культуру и историю самобытного региона
Начало: На Центральной площади
9 июня в 10:00
17 июня в 10:00
17 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Маяки, рыбаки и пиво - эко-гастрономическое путешествие
Посетить маяк Риндерорт, старинную пивоварню и кирху, в которую постоянно бьют молнии
Начало: от вашего отеля в Калининграде
27 июня в 09:00
29 июня в 09:00
9 870₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия из Калининграда в Балтийск + велопрогулка по Балтийской косе
Отправиться на самый запад России, узнать историю брутального города и ощутить себя исследователями
Начало: У места вашего проживания в Калининграде
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Морские экскурсии прогулки на парусной яхте
Начало: Балтийск, Морской бульвар, д. 6
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина7 июня 2024Очень интересная экскурсия! Время пролетело незаметно! Огромная благодарность экскурсоводу Елене за профессионализм, владение обширными историческими знаниями и очень интересную подачу материала. Экскурсия для взрослых туристов! Спасибо!!! Один восторг!
- ИИрина6 июня 2024Добрый день! Сергей, спасибо вам огромное за экскурсию, а особенно за Олю! Мы в диком восторге! Она поняла то, что
- ККсения6 июня 2024Чудесная экскурсия. Просто в восторге от экскурсовода: молодая, красивая, тонкая, рассказывала все интересно и не занудно, отвечала на все вопросы,
- ММария6 июня 2024Ездили с Виталием на Балтийскую косу и остались в полном восторге! Безупречно организованная, оригинальная и очень интересная программа с поездкой
- ААся5 июня 2024Экскурсия очень насыщенная, прошла легко. Материал был изложен понятно и доступно, учитывались особенности всех участников. Нам с супругом было очень интересно и познавательно. Побывали во всех заявленных точках маршрута. Всем рекомендую от души.
- ИИрина5 июня 2024Заказали эту экскурсию на второй день нашего пребывания в Калининграде и ничуть не пожалели. Инга очень интересный собеседник, тема экскурсии
- ААлексей5 июня 2024Сказать что экскурсия понравилась, это не сказать ничего. Восторг, удовольствие, радость, вот неполный список эмоций, испытанных во время экскурсии. Про
- ЮЮлия4 июня 2024Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!
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Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Маяки»
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