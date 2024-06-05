Прогулки на яхте в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «На яхте» в Калининграде, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Популярное предложение
На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
Калининград, город на берегу Балтики, предлагает уникальные водные экскурсии. Присоединяйтесь к нам на яхте и наслаждайтесь красотой природы и романтикой
«Плюс наша яхта просто очень красивая и быстрая 😇»
9 июня в 10:00
10 июня в 15:00
19 000 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка на яхте в Балтийске
🛥 На яхте
Фотопрогулка
1 час
6 отзывов
Фотопрогулка на яхте в Балтийске
Проплыть вдоль Балтийской косы и сохранить на память профессиональные снимки
Начало: У памятника Петру I в Балтийске
«На красивой парусной яхте вы проплывете между Балтийском и Балтийской косой — мы не будем выходить в море, чтобы избежать сильной качки и в полной мере насладиться прогулкой»
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
14 000 за всё до 10 чел.
Морские экскурсии прогулки на парусной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Морские экскурсии прогулки на парусной яхте
Начало: Балтийск, Морской бульвар, д. 6
«Что вас ожидает:Предлагаем увлекательную морскую прогулку экскурсию на парусной яхте с выходом из Балтийска»
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
4 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    5 июня 2024
    На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
    Добрый день! Хотелось бы поблагодарить прекрасную Арию и капитана яхты за чудесную морскую прогулку. Мы так все торопимся в ритме
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    обычной жизни, что 4 часа, проверенных под парусами, это своего рода релакс для души и тела. Отдельно хотелось бы поблагодарить Арию за то, как она умеет увлечь беседой, красиво накрыть на стол, быть внимательной ко всем участником прогулки, да и просто от одной ее улыбки становится тепло на душе. Однозначно рекомендую походить под парусами, опираясь на свои впечатления!!!

  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
    Нам очень понравилась прогулка на яхте. Капитан большой профессионал, дружная команда. Время пролетело незаметно. Как будто отдыхали в компании друзей)) Огромное спасибо всей команде!!! Рекомендую однозначно!!
  • Л
    Лена
    27 мая 2024
    На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
    Все отлично, мы остались довольны!
  • T
    Timofeeva
    29 июня 2023
    Фотопрогулка на яхте в Балтийске
    Фотосессия с Юлией была легка, приятна и непринужденна. Юлия отличный фотограф и собеседник. Мы с мужем сбежали из холодной Москвы
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    на пару дней и яркие солнечные фото от Юлии будут служить прекрасным воспоминанием об этом шикарном уикэнде. Единственный момент - капитан яхты показался недружелюбным, но Юлия компенсировала этот момент, сделав дополнительную ретушь фото.

    Фотосессия с Юлией была легка, приятна и непринужденна. Юлия отличный фотограф и собеседник. Мы с мужемФотосессия с Юлией была легка, приятна и непринужденна. Юлия отличный фотограф и собеседник. Мы с мужемФотосессия с Юлией была легка, приятна и непринужденна. Юлия отличный фотограф и собеседник. Мы с мужемФотосессия с Юлией была легка, приятна и непринужденна. Юлия отличный фотограф и собеседник. Мы с мужемФотосессия с Юлией была легка, приятна и непринужденна. Юлия отличный фотограф и собеседник. Мы с мужемФотосессия с Юлией была легка, приятна и непринужденна. Юлия отличный фотограф и собеседник. Мы с мужем
  • А
    Алёна
    11 июня 2023
    Фотопрогулка на яхте в Балтийске
    Путешествовала одна, поэтому хотелось оставить на память фото, а не только селфи. Поэтому искала именно формат фото прогулки. В случае с
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    поездкой на яхте совпало всё: точка старта в Балтийске (в котором хотела побывать), вода (которую я очень люблю), к тому же Юля предложила дополнительно трансфер и комфортно доставила туда и обратно. Вся поездка прошла на одном дыхании, весело и позитивно. В результате куча чудесных живых фотографий, плюсом отдельно отретушированные. Очень довольна своим выбором, полученными эмоциями и тем, как Юле удалось их запечатлеть.

    Путешествовала одна, поэтому хотелось оставить на память фото, а не только селфи. Поэтому искала именно формат фото прогулкиПутешествовала одна, поэтому хотелось оставить на память фото, а не только селфи. Поэтому искала именно формат фото прогулкиПутешествовала одна, поэтому хотелось оставить на память фото, а не только селфи. Поэтому искала именно формат фото прогулки
  • Ю
    Юлия
    19 мая 2023
    Фотопрогулка на яхте в Балтийске
    Было весело и с пользой в виде приятных впечатлений и красивых фотографий. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На яхте»

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  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "На яхте" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Калининграде в 2024 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах России, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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