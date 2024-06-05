1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
Калининград, город на берегу Балтики, предлагает уникальные водные экскурсии. Присоединяйтесь к нам на яхте и наслаждайтесь красотой природы и романтикой
«Плюс наша яхта просто очень красивая и быстрая 😇»
9 июня в 10:00
10 июня в 15:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка на яхте в Балтийске
Проплыть вдоль Балтийской косы и сохранить на память профессиональные снимки
Начало: У памятника Петру I в Балтийске
«На красивой парусной яхте вы проплывете между Балтийском и Балтийской косой — мы не будем выходить в море, чтобы избежать сильной качки и в полной мере насладиться прогулкой»
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
14 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Морские экскурсии прогулки на парусной яхте
Начало: Балтийск, Морской бульвар, д. 6
«Что вас ожидает:Предлагаем увлекательную морскую прогулку экскурсию на парусной яхте с выходом из Балтийска»
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра5 июня 2024Добрый день! Хотелось бы поблагодарить прекрасную Арию и капитана яхты за чудесную морскую прогулку. Мы так все торопимся в ритме
- ТТатьяна27 мая 2024Нам очень понравилась прогулка на яхте. Капитан большой профессионал, дружная команда. Время пролетело незаметно. Как будто отдыхали в компании друзей)) Огромное спасибо всей команде!!! Рекомендую однозначно!!
- ЛЛена27 мая 2024Все отлично, мы остались довольны!
- TTimofeeva29 июня 2023Фотосессия с Юлией была легка, приятна и непринужденна. Юлия отличный фотограф и собеседник. Мы с мужем сбежали из холодной Москвы
- ААлёна11 июня 2023Путешествовала одна, поэтому хотелось оставить на память фото, а не только селфи. Поэтому искала именно формат фото прогулки. В случае с
- ЮЮлия19 мая 2023Было весело и с пользой в виде приятных впечатлений и красивых фотографий. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На яхте»
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Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "На яхте" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Калининграде в 2024 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах России, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август