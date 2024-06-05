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обычной жизни, что 4 часа, проверенных под парусами, это своего рода релакс для души и тела. Отдельно хотелось бы поблагодарить Арию за то, как она умеет увлечь беседой, красиво накрыть на стол, быть внимательной ко всем участником прогулки, да и просто от одной ее улыбки становится тепло на душе. Однозначно рекомендую походить под парусами, опираясь на свои впечатления!!!