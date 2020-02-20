7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Балтийск — Балтийская коса: западный форпост и поющие пески

Военно-морской флот, шведская крепость, русские императоры и прусские легенды

Сергей
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Сергей – ваш гид
Я погружу вас в атмосферу главной базы военно-морского флота России на Балтике.

Здесь над Морским бульваром витает дух Великого курфюрста, а любое проходящее судно встречает императрица Елизавета Петровна.

Вы прогуляетесь по Балтийской косе, сестрице прославленной Куршской, и увидите грозные памятники истории в обрамлении живописной природы.
6500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
4.57
Балтийск — Балтийская коса: западный форпост и поющие пески
Балтийск — Балтийская коса: западный форпост и поющие пески

Что вас ожидает

Место притяжения
На выезде из Калининграда я познакомлю вас со старейшим культовым сооружением города — кирхой Юдиттен. Проникнувшись духом средневекового паломничества, вы прикоснетесь к настоящему метеориту и зарядитесь космической энергией на весь день.

Самая западная точка России
В Балтийске вас ожидает множество открытий: бывшая реформатская кирха превратилась в Свято-Георгиевский Морской собор, памятник Александру Невскому оберегает одноименный храм, Русская дамба построена пруссами. А на месте курфюрста Фридриха Вильгельма теперь стоит Петр Первый — я расскажу, какие идеи ему подарила городская крепость Пиллау.
Вы удивитесь, узнав, что рядом с чудесным пляжем мирно соседствует интернациональное кладбище, где покоятся узники концлагерей и солдаты вермахта. А после полюбуетесь двухсотлетним маяком, который до сих пор подмигивает ганзейской гостинице «Якорь»: когда-то Иосиф Бродский сиживал здесь «в обществе кружки».

Песчаная полоска суши
На пароме вы услышите легенду о русалке Пилле и сказочной стране, поднявшейся со дна моря. Балтийская коса поразит многообразием ландшафтов: смешанный лес и пение птиц, барханы дюн с поющими песками, медузы, плавающие на волнах. Я покажу следы пребывания человека: здесь Южный мол соседствует с Западным фортом, артиллерийский бункер сползает на пляж, а у залива возносятся к небу авиационные ангары люфтваффе.

Прогулка в неизведанное
Сюрпризы будут подстерегать на каждом шагу — не зря косу называют «зоной Сталкера». Из-за шторма можно остаться отрезанным от материка, в дюнах провалиться в немецкое укрепление или среди чащи выйти на широкую взлетно-посадочную полосу. Но я предлагаю вам выбрать последний вариант: отдохнуть и выпить чаю в люнете XIX века.

Организационные детали

  • В стоимость включено: проезд на автомобиле до Балтийска и обратно, по косе — пешая прогулка.
  • Дополнительные расходы: билет на паром — 70 руб./чел., посещение музея «Старый Люнет» — 100 руб./чел, рыбный магазин и обед.
  • Не забудьте удобную обувь, купальные принадлежности (зимой — на меху) и белый хлеб для лебедей.
Балтийск — Балтийская коса: западный форпост и поющие пески
Балтийск — Балтийская коса: западный форпост и поющие пески
Балтийск — Балтийская коса: западный форпост и поющие пески
Балтийск — Балтийская коса: западный форпост и поющие пески
Балтийск — Балтийская коса: западный форпост и поющие пески
Балтийск — Балтийская коса: западный форпост и поющие пески
Балтийск — Балтийская коса: западный форпост и поющие пески
Балтийск — Балтийская коса: западный форпост и поющие пески
Балтийск — Балтийская коса: западный форпост и поющие пески

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Экскурсовод, сертифицированный гид по Куршской косе. Коренной калининградец. Образование высшее. Увлекаюсь кино, театром, рок-музыкой, чтением художественной литературы и историей Восточной Пруссии. Обожаю путешествовать по родному краю, как на своем автомобиле Мицубиси Ланцер, так и пешком. Очень хочу показать всем, любящим активный отдых, самые прекрасные и затаенные уголки Калининграда и области.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

20 февраля 2020
Сергей - замечательный гид! Хочу выразить ему огромную благодарность.
Ни одного объекта по пути мы не проехали без внимания, ни одного моего вопроса не было оставлено без ответа. Сергей очень тактично и внимательно идёт навстречу, если необходимо дополнительное время: одним из пунктов экскурсии был действующий храм, мы попали во время службы, остались на то время, которое мне было необходимо. Время и помощь при фотографии - без проблем и ограничений. Перемещались в комфортном темпе, при этом успевали в те места, которые были привязаны ко времени (паром). Стихи Бродского в том месте, где они родились - супер фишка!
На косе - отдельная благодарность за программу. И за все доступные места Западного форта, в которые мы пробрались. Если бы было лето, то нужно обговаривать ещё два часа, чтобы добраться и посмотреть на объекты, которые находятся дальше.
Даже по пути обратно, когда уже все было рассказано, спрошено и пропитано впечатлениями, Сергей отвечал на вопросы, которые возникали.
Как водитель, Сергей очень внимательный и аккуратный, не склонный к риску.
Я была на экскурсиях у разных экскурсоводов, могу сравнить и содержание, и отношение, и подачу материала. Сергея - однозначно рекомендую. И желаю успехов в любимом деле!
21 декабря 2019
Как экскурсовод, Сергей На 3-4. Но как водитель-твердая двойка. Очень не уверено ведет машину, дергается, всего боится, много суетится, старенький Лансер на механике. Было очень не комфортно. С детьми ехать с таким водителем точно не рекомендую.
Лора
4 декабря 2019
Огромное спасибо Сергею за отлично организованную экскурсию! Веселый, жизнерадостный человек, интересующийся и умеющий заинтересовать! Грамотная речь( что для меня важно)!Чувствуется, что Сергей не просто выполняет работу гида , но и хочет увлечь изучением истории Калининградской обл.приезжающих сюда туристов. Количество поступающей информации от Сергея, сначала немного пугает, потом начинаешь понимать, что все это хочется и надо знать! Еще раз огромное спасибо за приятное общение! Желаем Сергею и в дальнейшем оставаться таким же веселым, легким в общении. Всех благ! Обязательно буду рекомендовать его своим друзьям, планирующим посетить Калининград и область. С уважением, семья Филиновых, Приморский край, г. Находка.
18 ноября 2019
Все великолепно, качественно ! Маршрут экскурсии, содержание экскурсии. Все это благодаря знаниям Сергея , его таланту рассказчика. Было очень интересно, рекомендуем воспользоваться услугами этого экскурсовода
24 сентября 2019
Очень понравился Балтийск и коса...я влюбилась в эту нетронутую,дикую природу,пляж...эта красота пососедству с памятниками войн,наша история... Прошлое и настоящее...самая западная точка России...очень советую именно индивидуально ездить...потому что проходите по таким местам,где группой вы однозначно не дойдете... Спасибо огромное Сергею... обязательно когда вернусь сюда ещё раз,то воспользуюсь его знаниями... Поездка пролетела просто как один миг...
7 августа 2019
Были у Сергея в прошлом году! Вернулись снова! И уже запланировали маршрут на следующее лето :)
20 июля 2019
Сергей- замечательный гид! Составил маршрут путешествия по Балтийску и Балтийской косе с учетом всех наших пожеланий, искренне стремился показать как можно больше мест. Увлеченно и интересно рассказывает про географию/историю балтийской косы и местных жителей на протяжении веков. Подробно отвечает на все возникающие вопросы! Благодаря Сергею провели великолепный день на косе. Спасибо огромное!!!

Сергей проводит ещё 11 экскурсий

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