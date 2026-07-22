7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я погружу вас в атмосферу главной базы военно-морского флота России на Балтике. Здесь над Морским бульваром витает дух Великого курфюрста, а любое проходящее судно встречает императрица Елизавета Петровна. Вы прогуляетесь по Балтийской косе, сестрице прославленной Куршской, и увидите грозные памятники истории в обрамлении живописной природы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Место притяжения

На выезде из Калининграда я познакомлю вас со старейшим культовым сооружением города — кирхой Юдиттен. Проникнувшись духом средневекового паломничества, вы прикоснетесь к настоящему метеориту и зарядитесь космической энергией на весь день.

Самая западная точка России

В Балтийске вас ожидает множество открытий: бывшая реформатская кирха превратилась в Свято-Георгиевский Морской собор, памятник Александру Невскому оберегает одноименный храм, Русская дамба построена пруссами. А на месте курфюрста Фридриха Вильгельма теперь стоит Петр Первый — я расскажу, какие идеи ему подарила городская крепость Пиллау.

Вы удивитесь, узнав, что рядом с чудесным пляжем мирно соседствует интернациональное кладбище, где покоятся узники концлагерей и солдаты вермахта. А после полюбуетесь двухсотлетним маяком, который до сих пор подмигивает ганзейской гостинице «Якорь»: когда-то Иосиф Бродский сиживал здесь «в обществе кружки».

Песчаная полоска суши

На пароме вы услышите легенду о русалке Пилле и сказочной стране, поднявшейся со дна моря. Балтийская коса поразит многообразием ландшафтов: смешанный лес и пение птиц, барханы дюн с поющими песками, медузы, плавающие на волнах. Я покажу следы пребывания человека: здесь Южный мол соседствует с Западным фортом, артиллерийский бункер сползает на пляж, а у залива возносятся к небу авиационные ангары люфтваффе.

Прогулка в неизведанное

Сюрпризы будут подстерегать на каждом шагу — не зря косу называют «зоной Сталкера». Из-за шторма можно остаться отрезанным от материка, в дюнах провалиться в немецкое укрепление или среди чащи выйти на широкую взлетно-посадочную полосу. Но я предлагаю вам выбрать последний вариант: отдохнуть и выпить чаю в люнете 19 века.

Организационные детали