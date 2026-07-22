7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На выезде из Калининграда я познакомлю вас со старейшим культовым сооружением города — кирхой Юдиттен. Проникнувшись духом средневекового паломничества, вы прикоснетесь к настоящему метеориту и зарядитесь космической энергией на весь день.
Самая западная точка России
В Балтийске вас ожидает множество открытий: бывшая реформатская кирха превратилась в Свято-Георгиевский Морской собор, памятник Александру Невскому оберегает одноименный храм, Русская дамба построена пруссами. А на месте курфюрста Фридриха Вильгельма теперь стоит Петр Первый — я расскажу, какие идеи ему подарила городская крепость Пиллау. Вы удивитесь, узнав, что рядом с чудесным пляжем мирно соседствует интернациональное кладбище, где покоятся узники концлагерей и солдаты вермахта. А после полюбуетесь двухсотлетним маяком, который до сих пор подмигивает ганзейской гостинице «Якорь»: когда-то Иосиф Бродский сиживал здесь «в обществе кружки».
Песчаная полоска суши
На пароме вы услышите легенду о русалке Пилле и сказочной стране, поднявшейся со дна моря. Балтийская коса поразит многообразием ландшафтов: смешанный лес и пение птиц, барханы дюн с поющими песками, медузы, плавающие на волнах. Я покажу следы пребывания человека: здесь Южный мол соседствует с Западным фортом, артиллерийский бункер сползает на пляж, а у залива возносятся к небу авиационные ангары люфтваффе.
Прогулка в неизведанное
Сюрпризы будут подстерегать на каждом шагу — не зря косу называют «зоной Сталкера». Из-за шторма можно остаться отрезанным от материка, в дюнах провалиться в немецкое укрепление или среди чащи выйти на широкую взлетно-посадочную полосу. Но я предлагаю вам выбрать последний вариант: отдохнуть и выпить чаю в люнете 19 века.
Организационные детали
В стоимость включено: проезд на автомобиле до Балтийска и обратно, по косе — пешая прогулка
Дополнительные расходы: билет на паром — 250 ₽/чел., посещение музея «Старый Люнет» — 350 ₽/чел., рыбный магазин и обед
Не забудьте удобную обувь, купальные принадлежности (зимой — на меху) и белый хлеб для лебедей
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в гостиницу «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 6341 туриста
Не поверите, коренной калининградец. Образование высшее, совершенно не относящееся к историческому. После прочтения «Заповедника» Довлатова разум затуманился. Если у непризнанного писателя получилось стать экскурсоводом, то что мешает это сделать так читать дальшеуменьшить
себе инженеру? К тому же плеск волн и перистые облака на готических шпилях мне нравятся больше, чем блеск металлической стружки в цеху.
Езжу в путешествия по всей области. Приглашаю вас в качестве попутчиков. Немного расскажу о замках, Балтике, янтаре, приправлю байками, легендами и юмором. Считаю, что экскурсия должна приносить удовольствие. Притворюсь, что я — настоящий гид, и мы вместе отправимся в чудесный мир иллюзий.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
Путешествие с Сергеем в Балтийск и на Балтийскую косу - просто восторг! На выезде из Калининграда посмотрели Юдиттен Кирху и метеорит. Зарядились духовной и космической энергией))) Прогулялись по Балтийску, слушали познавательный читать дальшеуменьшить
рассказ Сергея. Он отлично знает материал, интересно его подает и, самое главное, не перегружает слушателя. К сожалению, лебедей не было, не удалось увидеть. Птички уплыли вслед за военными кораблями, их тоже не было))) На пароме отправились на Балтийскую косу. Вот тут самый смак!!! Где нас Сергей только не водил! Сколько всего потрясающе интересного мы увидели! Узнали много фактов о Великой Отечественной Войне. О героизме наших славных воинов. О немцах тоже поговорили))) А еще поплескались в море, и услышали действительно поющие пески. Перекусили перед обратной дорогой в столовой гостевого дома. Вкусно и недорого, но выбор блюд небольшой (быстро все съедают завсегдатаи). Незабываемая вышла экскурсия! Спасибо огромное Сергею!!! P.S. Имейте в виду, ходить придется много. Но это того стоит!
+2
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Т
Татьяна
Сергей чудесный рассказчик! очень интересно рассказывает, а самое главное никакой «воды», только значимые факты!
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Наталья
Благодарим Сергея за великолепную экскурсию! Маршрут составлен очень грамотно. Мы посетили все что хотели и даже больше! Это лучшая экскурсия!!! Балтийск, самая западная точка нашей страны, красота Балтийской косы, музей Люнет, заброшенные читать дальшеуменьшить
форты, Ржавый город, взлетная полоса аэродрома Нойтиф, сам аэродром с его ангарами, вкусный сытный обед и все сопровождалось интересными рассказами и описаниями. Это я еще не все перечислила))) Сергей очень приятный человек и профессионал своего дела! Тот вариант, когда человек делает все и даже больше! Рекомендую к посещению.
+2
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Aleksandra
Хотим выразить огромную благодарность Сергею за эту объемную, очень наполненную разными моментами экскурсию! Если хотите посмотреть и понять Балтийск и Балтийскую косу - обязательно приходите на эту экскурсию, стоит учесть, читать дальшеуменьшить
что посмотреть можно столько всего интересного и если хотите увидеть много разного, то это будет активная экскурсия, но мы настоятельно рекомендуем посмотреть всё! Даже успели искупаться в море на косе и от всего этого столько впечатлений, столько кайфа и интереса, что безусловно рекомендуем Сергея! 🤍
+2
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Лена
Самый западный город России, нестандартно. Сочетание абсолютной нетуристичеости города и в тоже время наличие интересных локаций. А прогулка по балтийской косе вообще супер! Мы забирались в бункеры, подземелья, смотрели бастионы, читать дальшеуменьшить
разрушающиеся немецкие ангары, собирали янтарь, дышали настоящим морским воздухом, прокатились на пароме и катере. И все это практически одни, людей вокруг минимум! (исключая, естественно, паром). Все очень понравилось. И даже накрапывающий дождь только добавил атмосферы…
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Екатерина
Спасибо большое за прекрасное путешествие в Балтийск!
+2
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