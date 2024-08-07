2 день

Экскурсия «Дорогами королей» (Маршрут: г. Советск - г. Неман)

09:00 Экскурсия «Дорогами королей» (Маршрут: г. Советск - г. Неман).

Экскурсия к российско-литовской границе в город Советск - легендарный Тильзит. Город, который в 1807 году посетили одновременно Наполеон Бонапарт, Российский император Александр1 и Прусская королевская чета. В котором и был подписан знаменитый Тильзитский мир. Город, где фермеры изобрели легендарный сыр «Тильзитер».

Сегодня город Советск - один из самых привлекательных городов Калининградской области: одна достопримечательность сменяет другую, великолепная пешеходная зона с отреставрированными бюргерскими домами, музей военной техники под открытым небом и, конечно, мост Королевы Луизы. Мы совершим с Вами пешеходную прогулку по городу, окунёмся в историю давно минувших дней. Обязательно заедем в город Неман, чтобы взглянуть на руинированный орденский замок Рагнит (15в).

Здесь же посетим сыроварню «Deutsches Haus», которая производит сыры по старинным рецептам, узнаем секреты сыроделов. Кроме того, вам будет предложена дегустация продукции, а понравившиеся сорта сыра вы сможете купить в подарок своим близким.

17:00 Окончание экскурсии.