Вы увидите самые интересные места Калининграда, вдохнете свежий морской воздух, наполненный фитонцидами хвойного леса, на Куршской косе, прогуляетесь по уютным улицам Черняховска и восхититесь мощью Военно-Морского Флота России в Балтийске.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Калининграду
Прибытие в Калининград.
Трансфер до гостиницы за доп. плату.
Заселение в гостиницу.
15:00 Обзорная экскурсия по Калининграду.
Калининград — город особенный. Архитектурно, событийно, географически этот город совсем не похож на другие города России. Увидеть уникальный сохранившийся Кенигсберг и современный европейский Калининград можно во время нашего путешествия.
Сегодня в нашем городе пешая прогулка от одной до другой центральной точки может занять около двух часов, но во время этой прогулки увидеть основные достопримечательности будет очень сложно.
Благодаря нашей экскурсии, протяженность которой более 20 км, всего за три часа можно увидеть сохранившиеся районы частных вилл (19 в.), городские ворота (18-20 вв.), довоенные и современные скверы и парки, равелины, бастионы и башни (18 -19 вв.), знаменитые Кенигсбергские мосты, уникальные кирхи и главный символ города — Кафедральный собор.
Данный формат знакомства с Калининградом-Кенигсбергом существенно сэкономит Ваше время, позволив увидеть и посетить другие удивительные места на карте уникальной области-эксклава.
19:00 Окончание экскурсии.
Куршская Коса и «Танцующий лес»
08:30 Экскурсия «В царство моря, дюн и птичьих голосов».
Национальный парк "Куршская коса" — удивительный, уникальный природный уголок, внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Это узкая, длинная полоска суши между двумя водоёмами: Балтийским морем и пресноводным заливом.
“Куршская коса” — один из самых маленьких национальных парков России. Его уникальность в редком сочетании природного и культурного наследия.
Здесь можно насладиться морским бризом, прогуливаясь по белопесчаному пляжу, полюбоваться соснами, извивающимися в замысловатом танце и наполняя свои лёгкие фитонцидами. А птичьи трели будут сопровождать вас на каждой экотропе.
На этой атмосферной экскурсии вы заглянете в гости к орнитологам и узнаете много интересных фактов из жизни птиц, постараетесь разгадать тайну "Танцующего леса" и подниметесь на самую высокую дюну российской территории косы.
16:30 Окончание экскурсии.
Поездка в Черняховск, кинопоказ
09:00 Экскурсия «Черняховск: следы истории на улицах города».
Не секрет, что многие едут в Калининградскую область, как в «Русскую Европу». Туда мы вас и отвезем, в город Черняховск.
В этом городе прекрасно всё — дома и улицы, фонтаны и скульптуры, кирхи и замки. Почти 90% довоенной застройки города активно приводятся в порядок.
На остатках руинированного замка Инстербург, который мы посетим, обучаются реставраторы. Сохранившийся замок Георгенбург готовится стать музеем, а в школе, в годы Первой Мировой войны, располагался лазарет, сестрами милосердия в котором, служили особы царской крови.
В этом городе когда-то останавливался Наполеон Бонапарт. А в хорошо сохранившемся здании лютеранской кирхи ведутся православные богослужения.
Наполнившись впечатлениями мы отправимся на обед, в кафе расположенное в здании кинотеатра, построенного в начале XX века. В этом кинотеатре в разные годы выступали звезды черно-белого кино Марлен Дитрих и Любовь Орлова, представляя свои фильмы.
Сейчас там воссоздана атмосфера тех лет, в которую мы с вами и окунемся, глядя на себя в зеркало, в котором отражались звезды прошлого века, а потом с замиранием сердца ожидая начала кинопоказа, оживляющего ушедшую эпоху.
Черняховск — это чудесный город, который забирает сердце без остатка, в чем вам предстоит убедиться лично.
17:00 Окончание экскурсии.
Балтийск и Балтийская коса
09:00 Экскурсия «На самый запад».
Маршрут: г. Балтийск — Балтийская коса.
Почувствуйте дыхание свежего Балтийского ветра, гуляя по самой западной набережной России с пришвартованными здесь военными кораблями.
Балтийск — бывший Пиллау — это город с богатой довоенной историей. Здесь в разные века сталкивались политические и военные интересы Польши, России, Франции и Швеции.
Вы пройдёте там, где ступала нога Петра Великого, увидите набережную, названную Русской ещё в середине 18 столетия, и гавань, где стоял русский ледокол «Ермак».
Красивая довоенная архитектура и памятники отважным героям штурма Пиллау, стены старинных крепостей и новый храм, двухсотлетний маяк и величавые скульптуры Елизаветы и Петра надолго останутся в вашей памяти.
Вы переправитесь на пароме на Балтийскую косу, где увидите оборонительные сооружения 18-19 вв.
Гостеприимные хозяева Люнета расскажут историю его строительства, покажут интересные фильмы и угостят пирожками.
От стен руинированного форта «Западный», расположившегося на берегу моря, Вам откроется прекрасный вид на стык трех акваторий — моря, залива и канала.
16:00 Окончание экскурсии.
Проживание
Тур предусматривает проживание в Калининграде в гостинице на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель
|Период
|DBL/TWIN
|TRPL
|SNGL
|Доп. ночь DBL/TRPL/SNGL
|Примечание
|Гостиница «Академическая», 3*
|26.04.2024-29.04.2024
13305
13305
16565
1250/1250/2100
|Без питания, завтрак – 450 руб. /чел.
|03.05.2024-30.09.2024
14825
14825
18960
1650/1650/2700
|Гостиница «Smart KDO», без звезд
|26.04.2024-31.05.2024
14500
---
20700
1425/---/2850
Без питания
|01.06.2024-12.09.2024
16805
---
25310
2300/---/4600
|13.09.2024-30.09.2024
14500
----
20700
1675/---/3350
|Гостиница «Пруссия», без звезд
|26.04.2024-30.09.2024
15090
13870
21875
1950/1600/3900
|Без питания, завтрак – 450 руб. /чел.
|Гостиница «Турист», 3*
|26.04.2024-30.09.2024
20480
19030
30920
3500/2935/6500
|С завтраком
|Гостиница «Мартон Палас», 4*
|26.04.2024-26.08.2024
21225
19095
32315
3495/2830/6490
|С завтраком
|30.08.2024-02.09.2024
20920
18890
31705
3245/2665/5990
|06.09.2024-30.09.2024
20310
18480
30485
3245/2665/5990
DBL/TWIN – двухместное размещение, с одной двуспальной кроватью в номере или двумя односпальными.
TRPL – трехместное размещение.
SNGL – одноместное размещение.
Важно: В связи со сменой сезонности стоимость отелей может незначительно меняться. Данные цены носят ознакомительный характер, актуальную стоимость уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Турист» 3
Гостиница «Турист» расположена в Ленинградском районе Калининграда, возле озера Верхнее и Музея Янтаря.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
Рядом с отелем находятся заведения, торговые центры, развлекательные комплексы, достопримечательности и музеи. Недалеко можно прогуляться в парке или сквере. Расстояние до аэропорта 17,3 км. До ж/д вокзала - 2,3 км.
Гостиница «Мартон Палас» 4
Гостиница «Мартон Палас» построена в коммерческом районе Калининграда, в 10 минутах ходьбы от городского автовокзала.
Номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.
На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 200 метрах от места отдыха есть кафе.
Аэропорт находится в 21,4 км от здания, в то время как железнодорожный вокзал всего в 500 м. Достопримечательности, торговые и развлекательные центры расположены в 300 м.
Гостиница «Академическая» 3
В числе услуг: парковка для личного авто, трансфер, доступ в интернет, детская площадка, гладильная, прачечная, лифт для доступа к верхним этажам, стойка регистрации работает круглосуточно.
Номерной фонд представлен категориями "Стандарт" и "Комфорт". Все комнаты оборудованы современной техникой и необходимой мебелью, чтобы проживание вдали от дома было комфортным и беззаботным.
Вкусно и сытно поесть можно в любом ресторане или столовой неподалеку. Здесь Вы не только отведаете свои любимые блюда, но и попробуете что-то новое и необычное.
В конференц-зале можно провести переговоры или деловую встречу. Он оборудован мягкими сиденьями, флипчартом, проекционным экраном и кондиционером.
Рядом находятся башня Дер Дона, музей Янтаря, парк юность и Королевские ворота.
Гостиница «Smart KDO»
Гостиница «Smart Hotel КДО Калининград» находится в здании железнодорожного вокзала «Калининград-Южный». Это прекрасное решения для путешественников, ценящих своё время и легкость в передвижении. Большой плюс — бесплатное подключение к WI-FI. Домашних животных можно брать с собой в отпуск по согласованию.
В наличии 16 уютных, светлых номеров с индивидуальным ремонтом. Они оснащены кондиционером, письменным столом и прикроватными тумбочками. Для вещей предусмотрен шкаф с вешалками. Собственная или общая ванная комната располагает душем и системой нагрева воды.
К услугам гостей общая кухня с микроволновой печью и холодильником. В ближайшей доступности работает сеть быстрого питания, кафе и продуктовые магазины.
Для разнообразного досуга постояльцы могут воспользоваться мини-библиотекой при отеле. В окрестностях стоит посетить «Другой театр» с его оригинальными постановками, или Бранденбургские ворота — один из архитектурных памятников города. Расстояние до аэропорта «Храброво» составляет 21 км, до автовокзала — всего 215 м.
Гостиница «Пруссия»
Гостиница «Пруссия» расположена в Калининграде, в тихом, обустроенном районе. Приехавшие на собственном автомобиле смогут воспользоваться частной парковкой. Также к услугам гостей летняя терраса, сауна с гидромассажным душем и джакузи.
К размещению предоставляются комфортные номера, располагающиеся на четырех этажах и различающиеся по категориям и ценовой политике. Все они оформлены в классическом стиле, а в отделке интерьера использованы только натуральные материалы, в том числе и дерево. Каждый номер включает в себя удобные спальные места, качественную мебель, современную технику и собственную ванную комнату.
Каждое утро в местном кафе готовятся континентальные завтраки. Здесь же можно пообедать и поужинать. В меню представлены разнообразные блюда европейской и русской кухни. В собственной пекарне готовится хлеб и другие сладости.
Гостиница расположена в тихом зеленом районе города Калининграда в нескольких остановках от Южного железнодорожного вокзала и автовокзала. На общественном транспорте можно доехать до центральной площади Калининграда за 15-20 минут. Остановка «Киноленд» находится в 30 метрах. Рядом Вы найдете детскую площадку, пиццерию, магазины и аптеки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Экологические сборы
- Питание: 3 завтрака при размещении в гостиницах "Турист" и "Мартон Палас"
- Проживание в выбранной гостинице в Калининграде
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Обеды и ужины при размещении в гостиницах "Турист" и "Мартон Палас"
- Завтраки, обеды и ужины при размещении в остальных гостиницах: завтрак в гостинице "Академическая" - 450 руб. /чел. завтрак в гостинице "Пруссия" - 450 руб. /чел
- Завтрак в гостинице «Академическая» - 450 руб. /чел
- Завтрак в гостинице «Пруссия» - 450 руб. /чел
- Трансфер ж/д вокзал - гостиница - от 700 руб
- Трансфер аэропорт - гостиница - от 1200 руб
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Где производится посадка на экскурсии?
1. В день начала тура (к 12:00) туристы должны получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано точное место и время (местное) сбора на экскурсии.
2. Время начала и окончания экскурсий в программе указано ориентировочное.
3. Места посадок на экскурсии:
Название гостиницы
Место посадки в автобус
Как добраться
|“Турист”
|У гостиницы “Турист” (ул. Невского, 53)
|“Академическая”
|У гостиницы “Турист” (ул. Невского, 53)
|10 мин. на автобусе
|“Мартон Палас”
|Южный вокзал
|10 мин. пешком
|“Пруссия”
|Южный вокзал
|10 мин. на автобусе
|“Smart KDO”
|Южный вокзал
Возможны ли изменения в программе тура?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Как осуществляется трансфер в первый и последний день тура?
Трансфер оплачивается дополнительно. Стоимость:
- ж/д вокзал – гостиница – от 700 руб.;
- аэропорт – гостиница – от 1200 руб.;
При заказе трансфера туристов встречают с табличкой с фамилией туриста. Трансфер не является индивидуальным.
Входят ли билеты на поезд и самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.