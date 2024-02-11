Посетить старинные кладбища и по-новому раскрыть историю города на авторской экскурсии
Некрополи — неотъемлемая часть культурного кода европейских стран. Через отношение народа к смерти раскрывается его отношение к жизни и окружающему миру. Мы посетим действующие старинные некрополи и места, где находились утраченные кладбища Кёнигсберга. Поговорим на вечные темы и вспомним известных людей.
Ближайшие даты:
11
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Описание
Что вас ожидает
Вы посетите старинные некрополи Кёнигсберга: Еврейское и Профессорское кладбища, бывшее Коммунальное кладбище и другие. Я расскажу:
- Правда ли весь современный Калининград построен на кладбищах
- Что сейчас находится на местах бывших захоронений
- Как жители Кёнигсберга относились к упокоению своих предков
- Какую роль в жизни города играли приюты, меценаты и дома милосердия
- Как на территории региона сосуществовали разные конфессии
Поговорим мы и о конкретных людях, похороненных в Кёнигсберге: философе Канте, математике Бесселе, профессоре Краусе, физиологе Бурдахе и других.
Организационные детали
Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Автомобиль Opel Astra.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Дома Советов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 139 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Станислав. Почти всю свою сознательную жизнь (порядка 30 лет) я живу в Калининграде. И город, и область знаю очень хорошо. Много лет занимаюсь изучением истории Восточной Пруссии, в целом, и Кёнигсберга, в частности. За эти годы мне удалось собрать множество интересных сведений, фактов и легенд, буквально пронизывающих эту древнюю землю, начиная с эпохи языческой Пруссии, последующей колонизации этих земель Тевтонским орденом и заканчивая довоенными и послевоенными событиями 20-го века, охватывая и наши дни. Убеждён, что полученными знаниями необходимо делиться с другими людьми, особенно, путешественниками! Свои экскурсии стараюсь проводить максимально ярко и интересно. Присоединяйтесь!:)
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