Некрополи Кёнигсберга
Индивидуальная экскурсия в Калининграде

Посетить старинные кладбища и по-новому раскрыть историю города на авторской экскурсии

Некрополи — неотъемлемая часть культурного кода европейских стран. Через отношение народа к смерти раскрывается его отношение к жизни и окружающему миру. Мы посетим действующие старинные некрополи и места, где находились утраченные кладбища Кёнигсберга. Поговорим на вечные темы и вспомним известных людей.
Некрополи Кёнигсберга
Некрополи Кёнигсберга
Некрополи Кёнигсберга
Ближайшие даты:
11
фев
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фев
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фев
24
фев
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Описание

Что вас ожидает

Вы посетите старинные некрополи Кёнигсберга: Еврейское и Профессорское кладбища, бывшее Коммунальное кладбище и другие. Я расскажу:

  • Правда ли весь современный Калининград построен на кладбищах
  • Что сейчас находится на местах бывших захоронений
  • Как жители Кёнигсберга относились к упокоению своих предков
  • Какую роль в жизни города играли приюты, меценаты и дома милосердия
  • Как на территории региона сосуществовали разные конфессии

Поговорим мы и о конкретных людях, похороненных в Кёнигсберге: философе Канте, математике Бесселе, профессоре Краусе, физиологе Бурдахе и других.

Организационные детали

Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Автомобиль Opel Astra.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Дома Советов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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